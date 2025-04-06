5 самых впечатляющих парков аттракционов России

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Получить заряд адреналина, насладиться атмосферой праздника и провести незабываемое время с семьёй и друзьями — всё это можно сделать в российских парках аттракционов. Вопреки стереотипам, они давно перестали ориентироваться только на детей и могут предложить насыщенную программу гостям любого возраста. Предлагаю заглянуть в самые интересные из них — туда, где оживают мечты и зашкаливают эмоции».

«Диво-остров», Санкт-Петербург

Этот парк считается одним из самых экстремальных в России и по праву носит звание «русского Диснейленда». Он расположен на живописном Крестовском острове, что добавляет ему особой приморской атмосферы.

Здесь можно испытать смелость на захватывающих дух американских горках с резкими поворотами, головокружительными спусками на скорости до 100 км/ч и единственной в России петлёй Иммельмана.

Для любителей умеренного адреналина есть более спокойные карусели, семейные аттракционы и даже колесо обозрения, откуда открывается потрясающий вид на Финский залив.

«Диво-остров» Фото: РИА Новости

«Остров мечты», Москва

Открытый в 2020 году, этот парк стал настоящей сенсацией. Объединяя сразу 10 тематических вселенных, «Остров мечты» собрал, кажется, всё, что необходимо для счастья и детям, и взрослым. Попасть сюда – всё равно что очутиться в другом измерении, где можно прогуляться по замку Снежной Королевы, посетить деревню Смурфов или отправиться в путешествие с Маугли.

Внутри гигантского крытого комплекса расположено более 50 аттракционов, работают уютные кафе, магазины с сувенирами, а в специальной концертной зоне регулярно проходят выступления артистов и яркие шоу.

«Остров мечты» идеально подходит для семейного отдыха, здесь легко «зависнуть» на целый день и пережить весь спектр положительных эмоций.

«Остров мечты» Фото: РИА Новости

«Сочи Парк», Сочи

Первый тематический парк в России создан в лучших традициях мировых парков развлечений. Он оформлен в стиле народных сказок: здесь можно почувствовать себя богатырём, прокатившись на «Змее Горыныче», самых протяжённых американских горках в стране, или испытать невероятные перегрузки на «Квантовом скачке».

Для детей работает волшебная зона с мини-аттракционами, аниматорами и сказочными персонажами. А если захочется передохнуть, можно отправиться на прогулку по тематическим аллеям или насладиться шоу-программами с акробатами и артистами в ярких костюмах. Программы регулярно обновляются с учётом времени года и календаря праздников, так что риск заскучать даже при частом посещении сводится к нулю.

«Сочи Парк» Фото: sochipark.ru

Skypark, Красная Поляна

По словам создателей гравитационного Skypark, он был открыт для того, чтобы «дать каждому человеку возможность встретить свой личный вызов и, «нажав на внутренние кнопки», преодолеть себя и пространство».

Перекинутый через живописное Ахштырское ущелье, здесь находится один из самых длинных подвесных мостов в мире: его длина составляет 439 м, а высота просто поражает воображение. Поход по этому мосту – уже приключение, но для самых смелых есть нечто особенное: прыжки с высоты 207 м с банджи-канатом и мегатролль.

А если после экстремального приключения захочется просто расслабиться и насладиться природой, Skypark предложит потрясающие панорамные виды на величественные горы Кавказа и изумрудные леса.

Skypark Фото: РИА Новости

«Юркин Парк», Киров

Этот парк – настоящая машина времени, переносящая посетителей в эпоху динозавров. Здесь можно увидеть более 100 огромных доисторических существ, выполненных в натуральную величину, которые двигаются и издают реалистичные звуки. Атмосфера парка действительно захватывает: кажется, что вот-вот из-за деревьев появится тираннозавр Рекс.

Помимо динозавров, здесь есть водные аттракционы, огромные качели, детские игровые площадки и даже контактный зоопарк, где можно пообщаться с милыми животными. Для юных исследователей проводятся интерактивные экскурсии, где рассказывают об истории динозавров и показывают археологические находки.

Этот парк – идеальное место для семейного отдыха, где дети смогут узнать много нового, а взрослые – ненадолго вернуться в детство.

«Юркин парк» Фото: «Юркин парк»