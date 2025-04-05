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Готовим мусс с мандарином и другими цитрусовыми: необычные рецепты от бренд-шефа

Мусс — основа для десертов из взбитых белков или густых сливок, иногда с добавлением желатина. Смесь взбивают так, чтобы она удерживала пузырьки воздуха. Они придают муссу объём и создают плотную текстуру.

Мусс стал таким популярным, потому что он универсален. Зайдите в любую кондитерскую — и вы наверняка увидите его среди десертов. В него добавляют буквально всё — от фруктов и ягод до грибов, овощей и маковых зёрен. Поэтому и вкус бывает самым разным и не обязательно сладким.

Так что же такое мусс? Подсказка в названии — французское слово, означающее «пена».

Сергей Кузнецов бренд-шефа медиаплатформы Food.ru «Если у вас есть желание научиться делать мусс дома, то стоит начать с готовых рецептов. Среди них вы найдёте десерт для любого повода».

Рецепты мусса

Апельсиновый мусс с белым шоколадом и розмарином

Фото: istockphoto.com/Olivka888

Пряный освежающий десерт для тёплого летнего вечера.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 261 ккал

Белки: 2,6 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 22,4 г

Ингредиенты:

свежевыжатый апельсиновый сок — 200 мл;

белый шоколад — 150 г;

сливки 33-процентной жирности — 300 мл;

сахар — 50 г;

желатин — 1 ч. л.;

свежий розмарин — 2 веточки;

апельсиновая цедра — 1 ч. л.;

вода — 50 мл.

Способ приготовления

1. Замочите желатин в 50 мл холодной воды и оставьте набухать.

2. Налейте апельсиновый сок в небольшую кастрюлю, добавьте розмарин и цедру и подогрейте, не доводя до кипения. Дайте смеси настояться 10 минут, затем процедите.

Фото: istockphoto.com/CasarsaGuru

3. Добавьте в кастрюлю желатин и перемешайте до полного растворения.

4. Растопите белый шоколад на водяной бане или в микроволновке. При использовании микроволновки включайте нагрев несколько раз на пару секунд.

5. Смешайте сливки с сахаром и взбейте до мягких пиков.

6. Добавьте шоколад в апельсиновый сок, медленно перемешивая. Затем добавьте взбитые сливки и так же медленно перемешайте.

7. Разлейте мусс в формочки и уберите в холодильник минимум на три часа.

8. Перед подачей украсьте десерт апельсиновой цедрой в сахаре.

Крем-брюле с бергамотом

Фото: istockphoto.com/gorchittza2012

Мусс по рецепту из викторианской Англии для безмятежного субботнего утра с кофе и книгой.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 282 ккал

Белки: 4,5 г

Жиры: 21,2 г

Углеводы: 17,4 г

Ингредиенты:

сливки 33-процентной жирности — 500 мл;

яйца — 4 шт.;

сахар — 80 г;

сушёный бергамот — 1 ч. л.;

тимьян — 1 веточка;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

коричневый сахар для карамельной корочки — 2 ст. л.

Способ приготовления

1. Налейте сливки в небольшую кастрюлю. Положите бергамот и тимьян и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте настояться 25 минут, а затем процедите.

Фото: istockphoto.com/TomekD76

2. Отделите яичные желтки от белков*. Смешайте желтки с сахаром и взбейте до получения однородной массы.

3. Влейте тёплые сливки в желтки тонкой струйкой, непрерывно помешивая.

4. Разлейте смесь в керамические формочки и выпекайте на водяной бане при температуре 150°C в течение 40–45 минут.

5. Остудите до комнатной температуры, затем охладите в холодильнике не менее четырёх часов.

6. Перед подачей посыпьте мусс коричневым сахаром. Подпеките сахар газовой горелкой, чтобы получить карамельную корочку.

Белки в этом рецепте больше не понадобятся. Вы можете сделать из них другие блюда или десерты, например, белковый омлет, кляр или безе.

Сабайон на мандариновом соке с бисквитным печеньем

Фото: istockphoto.com/istetiana

Десерт из Италии с добавлением экзотических ингредиентов для встречи гостей.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 207 ккал

Белки: 7,5 г

Жиры: 4,6 г

Углеводы: 34,2 г

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

свежевыжатый мандариновый сок — 80 мл;

мандарины без косточек — 2–3 шт.;

сахар — 50 г;

любое бисквитное печенье — 8 шт.

Способ приготовления

1. Налейте мандариновый сок в кастрюлю с толстым дном. Отделите желтки от белков и добавьте желтки в кастрюлю. Положите сахар и тщательно перемешайте.

Фото: istockphoto.com/Gingagi

2. Поставьте кастрюлю на водяную баню и взбивайте смесь венчиком около 10 минут, пока мусс не увеличится в объёме и не загустеет.

3. Очистите мандарины и разделите на дольки. Разрежьте каждую дольку на три-четыре части.

4. Разлейте сабайон по бокалам и остудите.

5. Посыпьте сабайон сахарной пудрой и подавайте с печеньем савоярди и кусочками мандарина.

Белки в этом рецепте больше не понадобятся. Вы можете сделать из них другие блюда или десерты, например белковый омлет, кляр или безе.

Панакота с апельсином и кардамоном

Фото: istockphoto.com/joannawnuk

Классический рецепт ванильного мусса из города Пьемонт для домашнего ужина.

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 243 ккал

Белки: 2,5 г

Жиры: 18,9 г

Углеводы: 16 г

Ингредиенты:

сливки 33-процентной жирности — 400 мл;

молоко — 100 мл;

сахар — 80 г;

желатин — 1 ч. л.;

коробочки кардамона — 1 ч. л.;

апельсин — 1 шт.

Способ приготовления

1. Замочите желатин в 30 мл холодной воды.

2. Очистите апельсин. Оставьте дольки для украшения мусса. Измельчите цедру с помощью тёрки.

Фото: istockphoto.com/Qwart

3. Налейте сливки в небольшую кастрюлю. Добавьте молоко, сахар, кардамон и апельсиновую цедру. Подогрейте на плите, не доводя до кипения.

4. Добавьте в кастрюлю желатин и размешайте до полного растворения.

5. Процедите смесь, разлейте по формочкам и уберите в холодильник на четыре часа или больше.

6. Подавайте с карамелизированными дольками апельсина.