Готовим мусс с мандарином и другими цитрусовыми: необычные рецепты от бренд-шефа

Мусс — основа для десертов из взбитых белков или густых сливок, иногда с добавлением желатина. Смесь взбивают так, чтобы она удерживала пузырьки воздуха. Они придают муссу объём и создают плотную текстуру.
Мусс стал таким популярным, потому что он универсален. Зайдите в любую кондитерскую — и вы наверняка увидите его среди десертов. В него добавляют буквально всё — от фруктов и ягод до грибов, овощей и маковых зёрен. Поэтому и вкус бывает самым разным и не обязательно сладким.
Так что же такое мусс? Подсказка в названии — французское слово, означающее «пена».
«Если у вас есть желание научиться делать мусс дома, то стоит начать с готовых рецептов. Среди них вы найдёте десерт для любого повода».
Рецепты мусса
Апельсиновый мусс с белым шоколадом и розмарином
Фото: istockphoto.com/Olivka888
Пряный освежающий десерт для тёплого летнего вечера.
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 261 ккал
Белки: 2,6 г
Жиры: 18 г
Углеводы: 22,4 г
Ингредиенты:
- свежевыжатый апельсиновый сок — 200 мл;
- белый шоколад — 150 г;
- сливки 33-процентной жирности — 300 мл;
- сахар — 50 г;
- желатин — 1 ч. л.;
- свежий розмарин — 2 веточки;
- апельсиновая цедра — 1 ч. л.;
- вода — 50 мл.
Способ приготовления
1. Замочите желатин в 50 мл холодной воды и оставьте набухать.
2. Налейте апельсиновый сок в небольшую кастрюлю, добавьте розмарин и цедру и подогрейте, не доводя до кипения. Дайте смеси настояться 10 минут, затем процедите.
Фото: istockphoto.com/CasarsaGuru
3. Добавьте в кастрюлю желатин и перемешайте до полного растворения.
4. Растопите белый шоколад на водяной бане или в микроволновке. При использовании микроволновки включайте нагрев несколько раз на пару секунд.
5. Смешайте сливки с сахаром и взбейте до мягких пиков.
6. Добавьте шоколад в апельсиновый сок, медленно перемешивая. Затем добавьте взбитые сливки и так же медленно перемешайте.
7. Разлейте мусс в формочки и уберите в холодильник минимум на три часа.
8. Перед подачей украсьте десерт апельсиновой цедрой в сахаре.
Крем-брюле с бергамотом
Фото: istockphoto.com/gorchittza2012
Мусс по рецепту из викторианской Англии для безмятежного субботнего утра с кофе и книгой.
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 282 ккал
Белки: 4,5 г
Жиры: 21,2 г
Углеводы: 17,4 г
Ингредиенты:
- сливки 33-процентной жирности — 500 мл;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 80 г;
- сушёный бергамот — 1 ч. л.;
- тимьян — 1 веточка;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- коричневый сахар для карамельной корочки — 2 ст. л.
Способ приготовления
1. Налейте сливки в небольшую кастрюлю. Положите бергамот и тимьян и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте настояться 25 минут, а затем процедите.
Фото: istockphoto.com/TomekD76
2. Отделите яичные желтки от белков*. Смешайте желтки с сахаром и взбейте до получения однородной массы.
3. Влейте тёплые сливки в желтки тонкой струйкой, непрерывно помешивая.
4. Разлейте смесь в керамические формочки и выпекайте на водяной бане при температуре 150°C в течение 40–45 минут.
5. Остудите до комнатной температуры, затем охладите в холодильнике не менее четырёх часов.
6. Перед подачей посыпьте мусс коричневым сахаром. Подпеките сахар газовой горелкой, чтобы получить карамельную корочку.
Сабайон на мандариновом соке с бисквитным печеньем
Фото: istockphoto.com/istetiana
Десерт из Италии с добавлением экзотических ингредиентов для встречи гостей.
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 207 ккал
Белки: 7,5 г
Жиры: 4,6 г
Углеводы: 34,2 г
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- свежевыжатый мандариновый сок — 80 мл;
- мандарины без косточек — 2–3 шт.;
- сахар — 50 г;
- любое бисквитное печенье — 8 шт.
Способ приготовления
1. Налейте мандариновый сок в кастрюлю с толстым дном. Отделите желтки от белков и добавьте желтки в кастрюлю. Положите сахар и тщательно перемешайте.
Фото: istockphoto.com/Gingagi
2. Поставьте кастрюлю на водяную баню и взбивайте смесь венчиком около 10 минут, пока мусс не увеличится в объёме и не загустеет.
3. Очистите мандарины и разделите на дольки. Разрежьте каждую дольку на три-четыре части.
4. Разлейте сабайон по бокалам и остудите.
5. Посыпьте сабайон сахарной пудрой и подавайте с печеньем савоярди и кусочками мандарина.
Панакота с апельсином и кардамоном
Фото: istockphoto.com/joannawnuk
Классический рецепт ванильного мусса из города Пьемонт для домашнего ужина.
Количество порций: 2
КБЖУ на 100 г
Калории: 243 ккал
Белки: 2,5 г
Жиры: 18,9 г
Углеводы: 16 г
Ингредиенты:
- сливки 33-процентной жирности — 400 мл;
- молоко — 100 мл;
- сахар — 80 г;
- желатин — 1 ч. л.;
- коробочки кардамона — 1 ч. л.;
- апельсин — 1 шт.
Способ приготовления
1. Замочите желатин в 30 мл холодной воды.
2. Очистите апельсин. Оставьте дольки для украшения мусса. Измельчите цедру с помощью тёрки.
Фото: istockphoto.com/Qwart
3. Налейте сливки в небольшую кастрюлю. Добавьте молоко, сахар, кардамон и апельсиновую цедру. Подогрейте на плите, не доводя до кипения.
4. Добавьте в кастрюлю желатин и размешайте до полного растворения.
5. Процедите смесь, разлейте по формочкам и уберите в холодильник на четыре часа или больше.
6. Подавайте с карамелизированными дольками апельсина.