Пасха-2025: история и традиции самого светлого христианского праздника

В этом году она выпадает на 20 апреля.

Пасха для христиан всего мира – это значимый праздник, олицетворяющий великое событие – чудо воскресения Иисуса Христа. Он отмечается верующими с трепетом в сердцах, с чувством соприкосновения к божественному приходу Мессии.

Пасха символизирует безоговорочную победу жизни над смертью. Слова «Воистину воскресе» становятся для каждого христианина особо важными, подталкивающими человека к внутреннему очищению души, к совершению благих дел.

О чём раскажем:

Происхождение праздника

По одной из версий, Воскресение Христово верующие отмечали ещё во II веке. Заметим, что происхождение великого праздника трактуется учёными-теологами по-разному. По одной из теорий, его название связано с еврейским словом «песах». Сторонники данной точки зрения утверждают, что Пасха – это важнейшая страница истории избавления Израиля от египетского рабства.

Иного мнения придерживаются в православии. Слово «пасха» происходит от древнегреческого «пасхо», означающего глагол «страдать». И празднование Дня Светлого Христова Воскресения приобретает другой смысл. Суть праздника состоит в том, что страдания и смерть Иисуса – это вечное напоминание верующим о Его высшей жертвенной миссии дарить людям мир, добро и счастье.

В Новом Завете Пасха упоминается в Евангелиях, но особое место занимает в них рассказ о Тайной Ве́чере, которая описана как праздничная пасхальная трапеза.

По словам Иоанна Златоуста, Светлое Христово Воскресение – это «праздников праздник и торжество из торжеств», пришедший из Ветхого Завета.

Дата празднования Пасхи в этом году удивительным образом совпадает как у православных, так и у католиков. День Светлого Христова Воскресения выпадает на 20 апреля.

По вековой религиозной традиции дата празднования Пасхи ежегодно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Этому важному событию предшествует Великий пост, который длится с 3 марта по 19 апреля.

Также следует отметить, что в ходе Страстной седмицы перед Пасхой каждый её день считается Великим. Её история связана со многими важными событиями, произошедшими с Мессией.

В этом году Страстная пятница приходится на 18 апреля – день, связанный с осуждением Иисуса на смерть римским прокуратором Понтием Пилатом. И православные в каждом уголке планеты вспоминают Страсти Христовы, Его крестные страдания в последние часы земной жизни.

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Символы Пасхи

Воскресение Христово связано духовными нитями с предшествующими ему праздниками. 13 апреля христиане отмечали Вербное воскресенье – день торжественного въезда Христа в Иерусалим.

Великий четверг придётся на 17 апреля, когда Мессия установил таинство Евхаристии – освящение хлеба и вина. Великая суббота пройдёт 19 апреля. Этот день имеет особое значение: в Великую субботу все православные ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

По давней религиозной традиции существуют семь основных пасхальных символов. В первую очередь это христианский крест, который имеет огромное значение для верующих. Именно на нём был распят Иисус Христос, воскресший на третий день после смерти. Крест стал для православных символом обещания вечной жизни.

Красный цвет – один из почитаемых символов Пасхи. Плащаница, которую выносят во время богослужений в Страстную пятницу и Великую субботу, свидетельствует о крови Христа, которую он пролил на кресте ради спасения людей.

Пасхального агнца православные воспринимают как прообраз Иисуса Христа на кресте. И этот символ Светлого Воскресения близок сердцам верующих. В Библии его не раз называли «Агнцем Божиим». И как во времена Ветхого Завета от Божьего гнева людей спасла кровь непорочной жертвы.

Однажды во дворец императора Тиберия явилась Мария Магдалина, известившая его о том, что Христос воскрес. И женщина в знак состоявшегося чуда вручила властителю куриное яйцо, символизирующее жизнь. Тиберий не поверил и в сердцах сказал: «Скорее яйцо станет красным, чем мертвец оживёт!» Через мгновение подаренное яйцо покраснело. Изумлённый и потрясённый император воскликнул: «Воистину Христос воскрес!»

С этого момента верующие всего мира постоянно приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» И пасхальное яйцо стало непременным символом праздника. И с той поры на Пасху красят яйца.

Пасхальный кулич – это литургический хлеб, который обычно пекут на праздничное богослужение, считается ещё одним символом Воскресения Христова. Куличи и творожная пасха, изготовленная в форме усечённой пирамиды, изображающей Голгофу – место распятия Спасителя.

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Пасхальные службы и главные обряды

Пасхальное богослужение – это главное событие праздника, которое имеет ряд особенностей. В начале, ещё до полуночи, во время вигилии читают древние пророчества, совершают обряд освещения нового огня, обозначающего свет Христов.

Затем следует крестный ход вокруг храма. Этот обряд как бы символизирует переход из мира греха и смерти в царство вечной жизни. В ходе богослужения освящаются куличи и яйца.

Пасхальная литургия – самая важная часть праздничной службы — начинается после полуночи. В пасхальную ночь исполняют пасхальное песнопение – Тропарь Пасхи со словами «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

После её окончания по традиции верующие обмениваются приветствием «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!», трижды целуются. И делятся освящённой пищей.

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Современные празднования Пасхи

В нашей стране всегда праздновали Пасху позднее, чем на Западе. И существует ряд исторических и религиозных причин, объясняющих это явление. Русская православная церковь отмечает Воскресение Христово по старому юлианскому календарю, в отличие от католиков и протестантов, которые с XVI века пользуются григорианским.

В 325 году император Константин Великий собрал в Никее Первый Вселенский Собор, где обсуждался вопрос о дате празднования Пасхи. В итоге было принято решение считать первое воскресенье после первого весеннего полнолуния днём проведения пасхальных торжеств. Чтобы положить конец спорам, единогласно определили границу между временами года. И теперь по юлианскому календарю 21 марта считался днём весеннего благоденствия.

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Традиционные гуляния на Пасху с хороводами, играми, качелями всегда собирали народ. Эти празднества назывались Красной горкой и могли длиться до двух-трёх недель.

Во многих европейских странах дети с нетерпением ждут прихода пасхального кролика. И обязательно с колокольчиком на шее. Ведь чудо-кролик приходит накануне Пасхи, чтобы откладывать в гнездо цветные яйца. Малыши в предвкушении праздника разбрасывают по сараям, амбарам шапочки, береты, чтобы обнаружить там подарки.

Фото: Anastasia Babkina / istockphoto.com

В Америке на Пасху толпы детей собираются с пасхальными корзинками, заполненными крашеными яйцами. Они устраивают массовые соревнования по катанию яиц по наклонному газону.

Примечательно, что в России до сих пор придерживаются многовековой традиции: обязательно хранить разрисованные пасхальные яйца или писанки дома в течение всего года. В этом случае, согласно народному поверью, можно уберечь родное жилище от стихийных бедствий и пожаров.

Народные традиции в России

Любопытно, что Пасха, как и Рождество, имеет множество традиций, совсем не связанных с христианским празднованием Светлого Воскресения. Пасхальные традиции по большей части относятся к народным обычаям.

Например, православные славяне в Чистый четверг обязательно до восхода солнца купались в реке, ходили в баню. В этот день было принято причащаться и принимать таинство, убираться в избе и ремонтировать колодцы.

В России в первый день Пасхи в прошлом веке придерживались традиции, когда хозяйки оставались дома, а мужчины шли с поздравлениями к родным и знакомым. Пасхальный стол обычно ломился от яств: жареная телятина, запечённый барашек, свиные окорока и, конечно же, освящённые куличи, творожная пасха, крашеные яйца.

На Севере обычно окуривали жилища и хлева можжевельником. Люди верили, что его дым охраняет близких и «животинку» от нечисти, приносит в дом благополучие и здоровье. Также в Чистый четверг ставили на стол рядом с хлебом освящённую соль.

Народные поверья и обычаи придали празднику Пасхи особую атмосферу, которая породила интересные традиции. К примеру, этот священный ритуал появился во всех христианских странах ещё в IV веке. Во время ночной пасхальной службы у алтаря ставили большую свечу. И от неё зажигались другие светильники в храме.

Отсюда возник обычай, символизирующий жертву Христа во имя спасения людей. Прихожане старались унести из церкви свечки, чтобы с помощью благословенного огня растопить домашний очаг и насладиться его священным теплом.

Фото: BalkansCat/istockphoto.com

Народные обычаи в других странах

В Швеции есть своя забавная традиция. Маленькие девочки одеваются в лохмотья, чтобы превратиться в Пасхальных ведьм. Малышки ходят с медным чайником по домам, где для них приготовлены самые изысканные угощения. Говорят, что этот обычай исходит от древнего поверья, рассказывающего о том, как ведьмы справляют свой шабаш на горе Блокула в четверг, перед самой Пасхой.

В православной Болгарии в День Светлого Праздника нужно обязательно бить глиняные горшки. Подобранный осколок бережно хранился: по традиции он считался залогом счастья в текущем году.

В некоторых странах Латинской Америки и Греции на Пасху торжественно сжигали чучело Иуды.

День празднования Пасхи превращается в Испании в яркий импровизированный спектакль. Местные религиозные братства устраивают ночные шествия по улицам каждого города. «Кающиеся грешники» в масках, в длинных плащах несут кресты, иконы, воссоздавая сюжеты из пасхальной истории.