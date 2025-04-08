Причины появления могут указывать как на болезни, так и на психологические проблемы.

Почему возникает ком в горле и как от него избавиться? Отвечает врач

Елизавета Зубкова врач-невролог из «СМ-Клиники» «Ощущение кома в горле (в медицине называется «глобус истерикус») — это распространённый симптом, с которым сталкивается значительная часть населения. В целом проблема не опасная для здоровья, но иногда может сигнализировать о развитии более серьёзных недугов и значительно снижать качество жизни, вызывая дискомфорт и тревогу».

О чём расскажем:

Что такое «ком в горле»?

С медицинской точки зрения «ком в горле» — это субъективное ощущение инородного тела или давления в области глотки, не связанное с реальным физическим препятствием.

Пациенты описывают это ощущение как «узел», «давление», «ощущение комка» или «чувство застревания». Интересно, что при этом не наблюдается затруднения глотания (дисфагии) или боли при глотании (одинофагии).

«Глобус истерикус» может сопровождаться следующими симптомами:

ощущение напряжения в мышцах шеи;

частое сглатывание;

чувство беспокойства, тревоги или паники;

ощущение нехватки воздуха.

Фото: istockphoto.com/danilsnegmb

«Ком в горле» не связан с реальным физическим объектом, таким как сгусток воздуха или пищи. Это скорее субъективное чувство, возникающее из-за сложного взаимодействия нервной системы, мышц и слизистой оболочки глотки.

Причины появления кома в горле

Ощущение кома в горле вызывается многими факторами, которые можно классифицировать на физиологические, психологические и другие. Физиологические наиболее опасны. К ним можно отнести:

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) – регургитация (быстрое движение жидкостей) желудочного содержимого в пищевод вызывает раздражение слизистой оболочки глотки, что может проявляться как ощущение кома. Дополнительно хроническое воспаление, вызванное ГЭРБ, приводит к гиперчувствительности нервных окончаний в глотке;

мышечное напряжение – к «кому в горле» приводят спазм мышц глотки, вызванный стрессом или тревогой, напряжение мышц шеи и плечевого пояса, связанное с остеохондрозом или длительным пребыванием в неудобной позе;

заболевания щитовидной железы – в частности, её увеличение (то есть зоб), а также аутоиммунный тиреоидит, если он сопровождается воспалением и отёком тканей;

Фото: istockphoto.com/brizmaker

воспалительные заболевания глотки – отёк и раздражение слизистой оболочки глотки и ощущение «кома» возникают при наличии фарингита, тонзиллита, синусита, ринита и других воспалительных процессов;

рассеянный склероз (РС) – поражает миелиновую оболочку нервов, что нарушает передачу нервных импульсов к мышцам, участвующим в глотании. Это приводит к слабости мышц глотки и ощущению кома;

миастения — аутоиммунное заболевание, которое также вызывает мышечную слабость, в том числе дисфункцию мускулатуры глотки.

К физиологии также можно отнести и врождённый остеохондроз или иные дегенеративные изменения костной или мышечной структуры шейного отдела. Дегенеративные изменения в шейном отделе позвоночника могут провоцировать напряжение мышц шеи, что, в свою очередь, приводит к комку в горле.

Хронический «глобус истерикус» будет преследовать и тех, у кого в анамнезе удлинённый шиловидный отросток, нестабильность шейных позвонков, дисфагия неврогенного происхождения. В наиболее сложных случаях «ком» — не просто неприятное ощущение, постоянный дискомфорт может указывать на наличие опухолей в области щитовидки или участков гортани.

Психологические причины

Сюда относят генерализованное тревожное расстройство, панические атаки и другие тревожные состояния могут сопровождаться ощущением кома в горле. Гипервентиляция, вызванная тревогой, способна приводить к спазму мышц глотки.

Также «глобус истерикус» способен проявляться при затяжной депрессии. В данном случае он является соматическим симптомом. Его появлению способствуют снижение мышечного тонуса и повышенная чувствительность к телесным ощущениям.

Фото: istockphoto.com/ArtistGNDphotography

Чаще симптом вызван эмоциональными переживаниями, такими как стресс, обида или страх. В долгосрочной перспективе соматизация психологических проблем приводит к тому, что физические симптомы становятся более выраженными, чем эмоциональные.

В некоторых случаях ком в горле становится следствием попадания в глотку мелких предметов. Неприятное ощущение может сохраняться даже после удаления инородного тела из-за раздражения слизистой оболочки.

Что делать, если возник ком в горле?

Ощущение довольно неприятное, хоть и не вызывает боли. В большинстве случаев с ним можно справиться в домашней обстановке.

Соблюдайте норму питья. Употребление нужного на ваш вес количества воды, травяных чаёв и других жидкостей помогает увлажнить горло и облегчить дискомфорт.

Увлажняйте воздух. Сухой воздух может усугубить ощущение кома в горле. Увлажнитель поможет поддерживать оптимальную влажность в помещении.

Делайте ингаляции. Добавьте пять-шесть капель эфирного масла эвкалипта или мяты в горячую воду и подышите паром в течение 10-15 минут.

Фото: istockphoto.com/alexxx1981

Прополощите горло. Растворите половину чайной ложки соли в стакане слегка подогретой воды и полощите горло три-четыре раза в день. Вместо соли можно использовать отвар шалфея или цветков ромашки.

Избегайте раздражителей. Старайтесь избегать курения, всех видов спиртного, острой и кислой пищи, а также других факторов, которые могут усугубить симптомы.

Питайтесь правильно. Ешьте небольшими порциями, избегайте переедания и не ложитесь сразу после еды.

Избегайте стресса. Практикуйте методы релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога.

Если ощущение кома в горле сопровождается вторичными симптомами, например, сложностями со вдохом или выдохом, болями в груди, ознобом или снижением веса, необходимо немедленно обратиться к доктору. Врач проведёт сбор анамнеза и первичное физикальное обследование (пальпацию шеи, осмотр ротоглотки и гортани).

Дополнительно могут быть назначены анализы и исследования:

фиброгастродуоденоскопия (ФГДС): для исключения ГЭРБ и других заболеваний пищевода и желудка;

ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы: для оценки размеров и структуры щитовидной железы;

Фото: istockphoto.com/Inside Creative House

рентгенография шейного отдела позвоночника: для исключения шейного остеохондроза;

ларингоскопия: для осмотра гортани и голосовых связок;

анализ крови на гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ): для оценки функции щитовидки;

общий анализ крови: для выявления воспалительных процессов.

Лечение проблемы станет строиться в зависимости от поставленного диагноза. Кому-то будет достаточно методов, приведённых выше, другим потребуется медикаментозное вмешательство. В любом случае не стоит паниковать. Во-первых, паника только ухудшит состояние, во-вторых, на сегодняшний день в медицинской практике практически нет неизлечимых заболеваний.