8 лёгких упражнений для укрепления мышц спины в домашних условиях

Болевые ощущения в спине и шее, плохая осанка и головные боли – всё это может быть результатом малоподвижного образа жизни и слабых мышц. Вы уже не раз слышали, что исправить ситуацию помогут регулярные физические нагрузки. Но какие упражнения для спины выполнять? Особенно остро этот вопрос стоит у тех, кто занимается дома и не имеет доступа к тренажёрам. Мы подобрали комплекс упражнений для тех, кто отдаёт предпочтение домашним тренировкам.
О чём расскажем:
- Почему важно укреплять спину?
- Противопоказания
- Разминка перед тренировкой
- 8 упражнений для спины дома
- Заминка после тренировки
- План тренировки
Почему важно укреплять спину?
«Разберём домашний комплекс упражнений для здоровой спины, начиная с разминки и заканчивая планом».
Современный образ жизни с длительной работой за компьютером, низкой физической активностью и стрессами создаёт огромную нагрузку на наш позвоночник. Многие сталкивались с дискомфортом в спине хотя бы раз, а кто-то даже испытывает его постоянно. Регулярное выполнение специальных упражнений поможет:
- укрепить мышечный корсет, поддерживающий позвоночник;
- улучшить осанку и гибкость;
- увеличить межпозвоночное пространство;
- нормализовать кровообращение;
- предотвратить развитие остеохондроза и других заболеваний.
Если же не уделять должного внимания работе со спиной, вы рискуете приобрести проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Гораздо лучше использовать превентивные меры, а не бежать к врачу, когда ситуация станет совсем сложной.
Фото: istockphoto.com / ProfessionalStudioImages
Противопоказания
Если у вас нет сильных болей и вы просто хотите улучшить состояние мышц, смело приступайте к занятию. Но если к тренировке вас побудил дискомфорт, стоит сначала убедиться, что у вас нет:
- острых болей в позвоночнике;
- грыж межпозвоночных дисков в стадии обострения;
- недавних травм спины;
- серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.
Также не забывайте, что при наличии хронических заболеваний и при любых сомнениях в состоянии вашего здоровья обязательно нужна консультация врача.
Фото: istockphoto.com / undrey
Разминка перед тренировкой
Перед любой физической активностью, особенно направленной на спину, крайне важно правильно подготовить тело. Пропуск этого этапа может быть чреват травмами и болевыми ощущениями, а это точно не цель вашего занятия. Что нам даёт разминка?
- Улучшает эластичность мышц и связок.
- Увеличивает приток крови к позвоночнику.
- Снижает риск травм и растяжений.
- Подготавливает суставы к нагрузке.
- Усиливает эффективность основной тренировки.
Общие правила при выполнении разминки:
- все движения выполняйте плавно, без рывков;
- дышите ровно и глубоко;
- контролируйте осанку – спина всегда прямая;
- длительность – 5-10 минут;
- при появлении боли уменьшите амплитуду.
Разминка шеи
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч.
- Медленно наклоните голову вперёд, стараясь коснуться подбородком груди.
- Затем плавно запрокиньте голову назад.
- Поочерёдно наклоняйте голову к каждому плечу.
- Завершите этап вращательными движениями (полукруг от одного плеча к другому). Выполните по 10 раз в каждом направлении.
Фото: Иван Кузьменко
Разминка плечевого пояса
Техника выполнения
- Встаньте прямо, расправьте плечи. Руки вытяните вдоль тела.
- На вдохе поднимите плечи к ушам.
- На выдохе опустите вниз.
- Выполните 10-12 повторений.
- Затем согните руки в локтях и положите кисти на плечи.
- Выполняйте круговые движения: 10 вперёд, 10 – назад.
- Увеличивайте амплитуду постепенно.
Фото: istockphoto.com / Yuliia Kaveshnikova
Растяжка грудных мышц
Техника выполнения
- Встаньте прямо, расправьте плечи. Отведите руки назад и сцепите их за спиной на уровне поясницы.
- Плавно тяните руки вверх, одновременно прогибаясь в грудном отделе.
- Задержитесь в верхней точке на 15-20 секунд.
- Дышите ровно, не задерживайте дыхание.
- Выполните 2-3 подхода.
Фото: istockphoto.com / Gorica Poturak
Растяжка трицепсов
Техника выполнения
- Встаньте прямо, расправьте плечи.
- Поднимите правую руку вверх и согните её в локте, кисть заведите за голову.
- Левой рукой аккуратно надавливайте на локоть, усиливая растяжение.
- Держите спину прямой, не наклоняйтесь.
- Задержитесь на 15-20 секунд.
- Сделайте 2-3 подхода на каждую руку.
Фото: Иван Кузьменко
Наклоны корпуса
Техника выполнения
- Встаньте прямо, стопы расположите на ширине плеч, руки зафиксируйте на поясе.
- На выдохе наклонитесь вперёд, сохраняя спину прямой.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
- Затем, сохраняя тот же принцип дыхания, выполните боковые наклоны: тянитесь рукой в сторону наклона.
- Выполните 10 наклонов в каждой плоскости.
Фото: Иван Кузьменко
8 упражнений для спины дома
Все упражнения выполняются без дополнительного веса или специального оборудования. Это позволит вам сосредоточить внимание на правильной технике. Постарайтесь почувствовать работу мышц.
Гиперэкстензия на полу
Техника выполнения
- Лягте на живот, согните руки в локтях и упритесь ладонями в пол на уровне груди вдоль туловища.
- На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища, прогибаясь в пояснице, ноги от пола не отрываются.
- Сделайте 2-3 подхода по 10-15 повторений.
Фото: Иван Кузьменко
Подтягивания
Техника выполнения
- Это упражнение можно выполнять с использованием резинового эспандера или перекладины, расположенной на уровне груди, например, брусья на спортивной площадке.
- Возьмитесь за перекладину прямым хватом шире плеч. Повисните на ней. Если вы используете резинку, один конец зафиксируйте на перекладине, а во втором расположите ступни. Чем больше плотность эспандера, тем легче выполнять подтягивания.
- Напрягите пресс и мышцы спины. На выдохе за счёт мышц рук и спины подтяните корпус вверх, старайтесь поднять подбородок выше перекладины. Избегайте рывков и раскачиваний.
- Затем на вдохе медленно опуститесь в исходное положение.
- Делайте от 5 до 15 повторений в 2-3 подхода, сосредоточьтесь на технике.
Фото: istockphoto.com / natapetrovich
Подъём ног лёжа на животе на полу
Техника выполнения
- Лягте на живот, зафиксируйте руки за головой или перед грудью.
- Не отрывая плеч от пола, поднимите ноги вверх, чтобы они оказались выше уровня плеч.
- Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.
Фото: Иван Кузьменко
Планка
Техника выполнения
- Примите положение упора лёжа на предплечьях. Ступни стоят на носках.
- Напрягите мышцы спины и пресса, тело – прямая линия. Избегайте прогиба в пояснице или излишнего подъёма таза.
- Удерживайте положение 30-60 секунд. Сделайте 2-3 подхода.
- В дальнейшем для увеличения нагрузки можно поочерёдно поднимать разноимённые руки и ноги.
Фото: Иван Кузьменко
Лодочка в статике
Техника выполнения
- Лягте на живот, руки и ноги вытяните.
- Одновременно поднимите руки и ноги от пола, напрягая спину и удерживая их на весу. Движение выполняется за счёт мышц, а не силы маха. Взгляд направлен в пол.
- Сделайте 5-10 раз с задержкой по 5-10 секунд в верхнем положении.
- Необходимо выполнить 2-3 подхода.
Фото: Иван Кузьменко
Лодочка
Техника выполнения
- Лягте на живот, руки и ноги вытяните.
- Одновременно поднимите руки и ноги от пола, напрягая спину и удерживая их на весу. Движение выполняется за счёт мышц, а не силы маха. Взгляд направлен в пол.
- Сделайте 10-15 раз с задержкой по 2 секунды в верхнем положении.
- Необходимо выполнить 2-3 подхода.
Фото: Иван Кузьменко
Ягодичный мостик
Техника выполнения
- Лягте на спину, ноги согните в коленях, ступнями упритесь в пол на ширине плеч. Руки вытяните вдоль туловища или положите под затылок.
- На выдохе оторвите таз от пола и поднимите его вверх. Чувствуйте напряжение в икрах и спине. В верхней точке корпус – прямая линия от колен до плеч.
- Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.
- В дальнейшем для увеличения нагрузки можно расположить на бёдрах любой утяжелитель.
Фото: Иван Кузьменко
Поворот туловища
Техника выполнения
- Сядьте на пол, ноги согните в коленях под углом 120-160 градусов. Стопы уприте на пятки. Руки сложите в замок за головой или вытяните перед собой.
- Спина остаётся прямой на протяжении всего упражнения.
- Поворачивайте туловище в сторону, скручивая мышцы спины. Старайтесь не наклонять корпус, а именно скручивать его.
- Сделайте 15-20 раз на каждую сторону, 2-3 подхода.
- В дальнейшем для увеличения нагрузки можно взять в руки любой утяжелитель.
Фото: Иван Кузьменко
Заминка после тренировки
Про пользу разминки многие слышали, но не стоит забывать и о последнем, не менее важном, этапе тренировки – заминке. После нагрузки мышцам нужно помочь восстановиться, для этого необходимо их немного растянуть. Это снимет стресс и избавит вас от дискомфорта.
Растяжка сидя
Техника выполнения
- Сядьте на пол, ноги вытяните вперёд, колени прямые на протяжении всего упражнения.
- Наклонитесь вперёд, стараясь дотянуться руками до ступней. Обратите внимание, что наклон в первую очередь задействует тазобедренный сустав, а не грудную клетку. Сначала подкрутите таз и наклоните корпус в сторону бёдер, потом опускайте плечи и руки.
- Задержите положение на 15-20 секунд. Выполните движение 2-3 раза.
Фото: Иван Кузьменко
Растяжка стоя
Техника выполнения
- Встаньте прямо, руки вытяните вдоль туловища.
- Теперь медленно, опуская позвонок за позвонком от шеи к пояснице, наклонитесь вперёд. Старайтесь дотянуться руками до пола.
- Держите положение 15-20 секунд.
- Затем, плавно разгибаясь от поясницы к шее, вернитесь в исходное положение.
- Выполните 2-3 раза.
Фото: Иван Кузьменко
План тренировки
Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом, это поможет вам избежать травм и повысит результативность занятий.
Выберите 5-7 упражнений из списка, которые кажутся вам наиболее подходящими и не вызывают боль. Выполняйте упражнения последовательно по 2-3 подхода, необходимое количество раз, прислушиваясь к своим ощущениям. Отдых между подходами – 1-2 минуты. Тренируйтесь 2-3 раза в неделю, чтобы дать телу время на восстановление.
Увеличивайте сложность упражнений, количество подходов и нагрузку по мере прогресса. Постепенно добавляйте в тренировочный комплекс новые движения. Слушайте свои ощущения и не забывайте хорошо восстанавливаться.