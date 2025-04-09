Разбираемся, как понять, что на бёдрах не просто лишний жир.

Почему худеет всё, кроме ног? Врач рассказала, что такое липидема и что с этим делать

Снижение массы тела — сложный процесс, требующий сочетания правильного питания, физических нагрузок и зачастую значительных волевых усилий. При этом у большинства наблюдается относительно равномерное уменьшение объёмов тела.

Однако существует категория людей, у которых, несмотря на все усилия, сохраняется избыточный объём в нижней части тела — преимущественно в области бёдер, голеней и иногда даже коленей, тогда как верхняя часть тела заметно худеет.

О чём расскажем:

Что такое липидема?

Это патологическое состояние, характеризующееся симметричным накоплением избыточной жировой ткани, преимущественно в области нижних конечностей, при этом верхняя часть тела и верхние конечности не подвергаются таким изменениям.

Фото: istockphoto.com/swissmediavision

Это заболевание имеет хроническое течение и в значительной степени обусловлено нарушением метаболизма жиров, что ведёт к дисбалансу в распределении жировой ткани в организме. При этом жировая ткань отличается от обычного подкожного жира увеличенной плотностью и не поддаётся уменьшению с помощью традиционных методов похудения, таких как диеты или физическая активность.

Надежда Кудина врач-терапевт медцентра «Жемчужина Стомед» (Костанай, Казахстан) «Заболевание чаще всего диагностируется у женщин, что связывают с гормональными особенностями женского организма, в частности с периодами полового созревания, беременности и менопаузы, когда происходят значительные гормональные изменения. Примерно у 11% женщин в популяции могут быть признаки липидемы, однако большинство случаев оказываются недиагностированными или ошибочно трактуются как избыточный вес или целлюлит. Патогенез заболевания остаётся до конца неизученным, однако доказано, что липидема часто сопровождается воспалением в жировой ткани, что может приводить к фиброзированию и последующим изменениям в структуре, делая её менее эластичной».

Симптомы липидемы

Недуг проявляется специфическими признаками, позволяющими отличить его от других состояний, например, от обычного ожирения или целлюлита.

Основные симптомы

Симметричное накопление жировой ткани в нижней части тела, чаще всего в области бёдер, голеней, реже — в области рук.

Жировая ткань обычно толстая и плотная, а на ощупь может быть неровной или иметь вид «пельменей» — уплотнений, напоминающих целлюлит.

Отсутствие болевых ощущений при пальпации жировых отложений, в отличие от других заболеваний, например, лимфедемы, где могут ощущаться боли и тяжесть в ногах.

Невозможность уменьшить объёмы ног с помощью диет и физических нагрузок.

Склонность к отёкам в области ног, которые могут усиливаться в течение дня и снижаться ночью.

Кожа над жировыми отложениями обладает характерными признаками фиброза, что ведёт к её утолщению и менее эластичной структуре.

Фото: istockphoto.com/Staras

Лучший способ диагностики данного заболевания – МРТ (магнитно-резонансная томография). Исследование позволяет точно визуализировать структуру жировой ткани и определить её тип. Также подтверждено, что у пациентов с липидемой часто изменена структура микрососудов в области жировой ткани, что тоже может быть использовано для диагностики заболевания.

Как бороться с липидемой?

Несмотря на то что простой диетой и упражнениями устранить её проявления невозможно, существует ряд домашних методов, которые облегчат симптомы.

1. Использование компрессионного белья. Специальные чулки, гольфы или бинты помогают уменьшить отёчность и снизить давление на сосуды, тем самым улучшая кровообращение и лимфоток в нижних конечностях.

2. Лимфодренажный массаж. Стимулирует кровообращение и способствует выводу лишней жидкости из тканей.

3. Снижение массы тела. Это не повлияет на жировые отложения в поражённых зонах, но поможет уменьшить общую нагрузку на организм и улучшить его состояние.

4. Здоровое питание и водный баланс. Будут поддерживать нормальный обмен веществ и предотвратят развитие избыточного веса.

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

5. Физическая активность. Плавание, йога или пешие прогулки улучшают кровообращение и поддерживают тонус мышц. Важно избегать интенсивных тренировок с нагрузками на ноги, таких как бег или силовые тренировки, так как это может усилить симптомы.

Методы выше делают состояние стабильным, но проблему не устраняют. Для диагностики и лечения заболевания необходимо обратиться к специалистам.

Этим недугом обычно занимается флеболог. Он может оценить степень тяжести заболевания, определить наличие нарушений кровообращения и назначить нужные обследования. Дополнительно следует пройти консультацию у лимфолога или хирурга (в запущенных случаях).

Диагностика и лечение

На первичной консультации врач оценит симптомы заболевания и соберёт анамнез. Это поможет уточнить степень проявления липидемы и исключить другие проблемы. Далее потребуются УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов ног и МРТ или КТ.

Прямого лечения липидемы с помощью препаратов не существует, однако при необходимости могут быть выписаны препараты для улучшения лимфооттока или уменьшения воспаления. Также возможно назначение компрессионных средств или антиоксидантных препаратов.

Фото: istockphoto.com/jordi magrans

Реже назначают физиотерапевтические процедуры, такие как ультразвуковая терапия или электростимуляция. Они способствуют улучшению состояния и уменьшению отёков. Когда щадящие способы не дают результата, требуется липосакция.

Операция по удалению избыточного жира помогает только устранить избыточные отложения, но не лечит само заболевание. Поэтому после хирургического вмешательства важно продолжать наблюдение у специалиста и соблюдать меры профилактики.

Что делать?

Липидема — это не приговор. Несмотря на то что заболевание связано с определёнными трудностями, жить с ним можно, и многие женщины успешно справляются с его проявлениями.

Важно помнить, что липидема не исчезнет сама по себе, однако, если поддерживать здоровый образ жизни, соблюдать рекомендации специалистов и принимать меры для облегчения симптомов, можно значительно замедлить развитие недуга.

Для этого нужно сохранять контроль над весом, продолжать заниматься физической активностью, но избегать перегрузок, а также придерживаться правильного питания, не забывая про водный баланс и компрессионные изделия, которые помогут уменьшить отёчность.

Фото: istockphoto.com/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Однако если не заниматься липидемой, симптоматика будет ухудшаться. В отсутствие лечения или профилактических мер диагноз может спровоцировать появление хронических болей и увеличение отёчности, что приведёт к ухудшению подвижности и функциональности конечностей. В некоторых случаях недуг перерастает в лимфедему — расстройство, связанное с нарушением оттока лимфы, что осложняет лечение и повышает риск инфекций.