Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Статьи

Как накачать верхнюю часть ягодиц: 10 упражнений для поднятия ягодиц дома, в зале

Как накачать верхнюю часть ягодиц: 10 эффективных упражнений
Ирина Жукова Светлана Ибрагимова
,
Как проработать верхнюю часть ягодиц?
Аудио-версия:
Комментарии
Вместе с тренером составили план занятий для дома и зала.

Хорошо проработанный верх ягодиц придаёт фигуре округлую форму, о которой мечтают многие девушки. Однако добиться этой цели бывает непросто. На форму ягодичных мышц влияют генетика и правильно составленная тренировочная программа. В этой статье разберёмся, почему верхняя часть ягодиц может не увеличиваться в объёме, несмотря на регулярные занятия, и как это исправить.

О чём расскажем:

Для тех, кто хочет избавиться от жира в зоне ног и ягодиц:
Как убрать жир с бёдер и ягодиц. Короткая домашняя тренировка
Видео
Как убрать жир с бёдер и ягодиц. Короткая домашняя тренировка

Почему верх ягодиц отстаёт?

<a href="https://www.championat.com/authors/8710/1.html">Ирина Жукова </a>
Ирина Жукова
фитнес-тренер

«Делимся 10 эффективными упражнениями, а также разбираем технику, вариации и примеры тренировок».

Если вы мечтаете о выразительном силуэте, важно прорабатывать каждый отдел целевой группы. Сейчас нас интересуют большая и средняя ягодичные мышцы. Они задействуются во многих упражнениях, однако часто эти мускулы могут отставать.

На это есть несколько причин.

  • Первая и самая распространённая — недостаточная нагрузка на верхний отдел ягодиц. Большинство базовых упражнений, например, приседы и выпады, сильнее задействует нижнюю часть ягодиц.
  • Вторая причина — слабые отводящие мышцы. Средняя ягодичная отвечает за отведение бедра в сторону, и, если она не развита, ягодицы выглядят плоскими сверху.
  • Третий фактор — неправильная техника. Если вы не чувствуете работу верха ягодиц, значит, нагрузка уходит в бёдра или в поясницу.

Все эти проблемы решаются правильно подобранными упражнениями и соблюдением техники выполнения. Вам нужно лишь с умом отнестись к занятию. Вводя новое упражнение, сначала выполняйте его медленно, старайтесь понять принцип движения, почувствуйте работу мышц. Оттачивание техники — сложный процесс, но он необходим для достижения результата.

Фото: istockphoto.com/Hirurg

5 эффективных упражнений для дома

Для полноценной проработки верхней части ягодиц в домашних условиях вам понадобится минимальный инвентарь.

  • Гимнастический коврик. Он добавит амортизации и защитит от жёсткого пола. Так вы сможете избежать болевых ощущений и травм.
  • Резиновый эспандер. Лучше приобрести несколько с разным сопротивлением – от лёгкого до тяжёлого.
  • Гантели. Можно заменить бутылками 1,5-2 л с водой или песком.
  • Стул/скамья. Опора понадобится для некоторых упражнений.

Ключевые принципы домашних тренировок, направленных на проработку верхней части ягодиц, заключаются в акценте на отведение ноги. Именно такие движения лучше всего включают среднюю ягодичную мышцу. Также важен контроль амплитуды, чтобы работать в полном диапазоне, не сокращая движение. Для большинства упражнений нужен медленный темп без рывков, это исключает инерцию и повышает эффективность. Ваша задача – постоянно концентрироваться на работе целевых мышц.

Ягодичный мостик с эспандером

Техника выполнения

  • Закрепите фитнес-резинку на бёдрах чуть выше колена.
  • Лягте на спину, согните колени, ступнями упритесь в пол на ширине плеч. Руки вытяните вдоль туловища.
  • На выдохе поднимите таз вверх, сжимая ягодицы.
  • В верхней точке задержитесь на две секунды. Держите корпус напряжённым, не прогибайте поясницу.
  • Для дополнительной сложности используйте более жёсткую резинку или выполняйте мостик на одной ноге.

Фото: Ирина Жукова

Отведение ноги, стоя на четвереньках

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки с опорой на предплечья. Локти находятся под плечами.
  • Отводите прямую ногу назад и вверх до напряжения в верхней части ягодиц.
  • Не раскачивайте корпус и медленно возвращайте ногу в исходное положение.
  • Добавьте резинку выше колен или утяжелители на лодыжки для увеличения нагрузки.

Фото: Ирина Жукова

Боковые выпады

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, расправьте плечи, руки сомкните в замок перед собой.
  • Сделайте широкий шаг в сторону, согните колено, перенеся вес на рабочую ногу. Вторую ногу держите прямой. Отведите таз назад, опускаясь в положение приседа.
  • Вернитесь в исходное положение. Спина прямая на протяжении всего упражнения.
  • Затем повторите на другую сторону.
  • Для увеличения нагрузки возьмите гантели в руки.

Фото: Ирина Жукова

«Пожарный гидрант»

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки с опорой на предплечья.
  • Поднимите согнутую ногу в сторону и вверх, колено направлено в потолок. Не разворачивайте таз.
  • Задержитесь на несколько секунд в этом положении и вернитесь в исходное.
  • Можете добавить резинку или задержитесь в верхней точке на пять секунд.

Фото: Ирина Жукова

Подъём ноги лёжа на боку

Техника выполнения

  • Лягте на бок с опорой на предплечье, локоть расположите под плечом. Нижнюю ногу согните.
  • Верхнюю ногу поднимайте, сохраняя её прямой. Работайте мышцами ягодиц, а не поясницы. Не заваливайте корпус вперёд или назад.
  • Для дополнительной нагрузки можно использовать утяжелители на лодыжках или фитнес-резинку на бёдрах.

Фото: Ирина Жукова

5 эффективных упражнений в зале

Тренажёрный зал предоставляет уникальные возможности для проработки верха ягодичных мышц. Там вы сможете работать со специальным оборудованием и свободными весами.

Преимущества тренировок в зале

  • Точечная изоляция. Тренажёры позволяют изолированно нагружать среднюю ягодичную мышцу.
  • Прогрессия нагрузок. С бо́льшим количеством тренажёров есть возможность плавного увеличения веса.
  • Безопасность. Многие тренажёры поддерживают правильную траекторию движения, что позволит избежать травм.
  • Разнообразие. В зале вы можете выполнять движения, недоступные для тренировок дома.

Приседания с колен в тренажёре Смита

Техника выполнения

  • Установите гриф на нижние фиксаторы.
  • Встаньте коленями на пол так, чтобы гриф оказался у вас на плечах, но лежал именно на мышцах, а не на позвоночнике. Колени широко разведены в стороны.
  • Снимите гриф с перекладины. Сделайте глубокое приседание, максимально отводя таз назад.
  • Затем поднимитесь, в верхней точке ягодицы необходимо сжимать.
  • Для прогрессии в этом упражнении можно увеличивать вес штанги.

Фото: Ирина Жукова

Отведение ноги в кроссовере

Техника выполнения

  • Закрепите манжету тренажёра на лодыжке. Встаньте лицом к основанию тренажёра, держась двумя руками за стойку для устойчивости.
  • Наклоните корпус вперёд, сохраняя спину прямой. Опорную ногу слегка согните в колене для лучшего баланса.
  • На выдохе медленно отводите ногу строго назад.
  • Доведите до максимальной амплитуды, в верхней точке работающая нога параллельна полу. Задержите положение на одну-две секунды, сжимая ягодичную мышцу.
  • Для прогрессии увеличивайте вес блока.

Фото: Ирина Жукова

Выпады назад в тренажёре Смита

Техника выполнения

  • Установите гриф на уровне верхней части трапеций, расположив его на мышцах спины, не на шее. Встаньте на 50-60 см перед штангой, ноги на ширине таза. Слегка прогните поясницу, лопатки сведите.
  • Одной ногой сделайте шаг назад, примерно на 70-90 см.
  • На вдохе медленно опускайтесь вниз: переднее колено образует угол 90 градусов, заднее колено не касается земли. Корпус перпендикулярен полу, не наклоняйтесь вперед.
  • В нижней точке ощутите натяжение в ягодице передней ноги, задержитесь на одну-две секунды без расслабления мышц.
  • На выдохе мощным движением поднимитесь вверх.
  • Увеличивайте вес штанги, под опорную ногу можно поставить степ для большей амплитуды.

Фото: Ирина Жукова

Румынская тяга на одной ноге

Техника выполнения

  • Возьмите гантель или гирю в правую руку.
  • Встаньте на правую ногу, слегка согнув колено, свободную ногу отведите назад, согните в колене и поставьте на носок.
  • Сохраняйте естественный прогиб в пояснице, лопатки сведены, грудь раскрыта.
  • На вдохе начинайте наклон, отводите таз назад (как будто хотите коснуться стены сзади).
  • В нижней точке гантель опускается до середины голени. Задержитесь на одну-две секунды, на выдохе поднимайтесь вверх.
  • Для прогрессии увеличивайте вес утяжелителя.

Фото: Ирина Жукова

Разведение ног в тренажёре

Техника выполнения

  • Сядьте в тренажёр, корпус наклоните вперёд, возьмитесь за основание тренажёра. Спину сохраняйте прямой. Колени согнуты под углом в 90 градусов, стопы параллельны полу, бёдра полностью прижаты к боковым подушкам.
  • На выдохе плавно разведите бёдра: движение идёт исключительно в тазобедренных суставах.
  • Максимально сожмите ягодицы в конечной точке, доведите до комфортной амплитуды (без переразгибания).
  • В пиковой точке задержитесь на одну-две секунды, контролируйте, чтобы таз не отрывался от сиденья.
  • На вдохе медленно сведите ноги.
  • Для прогрессии увеличивайте вес блока.

Фото: Ирина Жукова

Как составить тренировку?

Первое, на что стоит обратить внимание – ваше самочувствие, отталкивайтесь от своих возможностей и физиологических особенностей. Собрали два разных плана тренировок, можете взять их полностью или скорректировать.

Пример плана для дома (три раза в неделю)

  • Ягодичный мостик с эспандером, четыре подхода по 15 повторений.
  • Боковые выпады, три подхода по 12 на каждую ногу.
  • «Пожарный гидрант», три подхода по 20 повторений.
  • Подъём ноги лёжа на боку, три подхода по 15 на каждую ногу.

Пример плана для зала (два раза в неделю)

  • Приседания с колен в тренажёре Смита, четыре подхода по 10-12 повторений.
  • Румынская тяга на одной ноге, четыре подхода по 12 каждой ногой.
  • Отведение ноги в кроссовере, три подхода по 15.
  • Разведение ног в тренажёре, три подхода по 20.

Фото: istockphoto.com/Nikolas_jkd

Общие рекомендации

  • Количество повторений. Для гипертрофии выполняйте 8-15 повторений, для выносливости — 15-25.
  • Отдых. Установите таймер на 60-90 секунд между подходами.
  • Прогрессия. Увеличивайте вес или сложность постепенно, можете выбрать интервал в две недели.
  • Разминка и заминка. Перед началом занятия всегда подготавливайте организм. Также не стоит забывать и о том, что правильное завершение занятия – залог хорошего результата и отсутствия болевых ощущений.
Задняя поверхность бедра тоже требует вашего внимания:
Как накачать заднюю поверхность бедра? 2 варианта тренировок для дома и зала
Как накачать заднюю поверхность бедра? 2 варианта тренировок для дома и зала

Чтобы подчеркнуть верх ягодиц, сочетайте силовые и изолирующие упражнения. Но одних тренировок будет мало, не забывайте о правильном питании и восстановлении, вашим мышцам нужны белок для роста и отдых для избежания травм и болевого синдрома. Результат не появится за пару занятий, однако через 8-12 недель регулярных тренировок вы заметите, как ваше тело стало лучше.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android