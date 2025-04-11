10 крутейших фильмов со Стивеном Сигалом — мастером единоборств с российскими корнями

Его биография полна загадок, уж слишком много тумана напустил сам Сигал. Но одно остаётся точным – актёр стал частью целой эпохи боевиков! 10 апреля мастер восточных единоборств отметил 72-летие.

О чём расскажем:

Биография Стивена Сигала

Стивен Сигал родился в 1952 году в городе Лансинг штата Мичиган, США. Если верить словам самого Стивена, его отец – учитель математики Сэмюэль Стивен Сигал, еврей по национальности, а мать Патрисия Сигал имеет смешанные корни: нидерландские, английские и немецкие.

Бабушка Дора Гольдштейн и дед по отцовской линии Натан Зигельман родом из Минска, жили какое-то время в Санкт-Петербурге, а потом приехали в Америку. Стивен утверждал, что его дед жил в одном из буддистских районов России, и, скорее всего, по национальности он монгол, бурят или калмык. Позже (опять же по словам Сигала) он сделал ДНК-тест, который подтвердил наличие якутской и бурятской крови.

С малолетства Стивен начал заниматься карате. Знаменательная встреча, которая изменила его судьбу, произошла в старших классах. Он познакомился с мастером айкидо Кеси Исисаки. Тот увидел в юноше большой потенциал и взял под своё шефство.

В 22 года Стивен получил первый дан айкидо. К тому времени он уже пять лет обучался восточным единоборствам в Японии. Новый статус позволил будущему актёру открыть свою школу айкидо.

В кино Стивен попал довольно поздно, в 32 года. И совершенно случайно. Одним из учеников Сигала был кинопродюсер Майк Овитц. Он пригласил тренера в качестве эксперта по японскому фехтованию в фильм «Вызов». На съёмочной площадке высокий (рост актёра 194 см) и мощный Стивен затмил всех!

На первых пробах в фильм «Над законом» Сигала даже не требовали проявить актёрский талант. Продюсеры попросили продемонстрировать свои умения и владение боевыми искусствами. За 10 минут будущий актёр настолько впечатлил воротил Голливуда, что получил роль Нико Тоскани.

Кадр из фильма «В смертельной опасности» Фото: «Кинопоиск»

Забавно, но все последующие фильмы с Сигалом в российском прокате получили обязательную приставку «Нико». Хотя героями были совершенно новые персонажи. Карьера актёра шла в гору, даже несмотря на все разговоры о его отвратительном характере. Многие коллеги жаловались на несдержанность и заносчивость звезды. Досталось даже Шону Коннери, которого Сигал обучал айкидо для съёмок в одной из частей бондианы. Стивен был так груб, что сломал знаменитому шотландцу запястье.

В 1994 году Стивен стал режиссёром фильма, но не отказался от главной роли в своей же картине. Фильм получил пять номинаций на премию «Золотая малина» и одну награду – за «Худшего режиссёра».

В конце 90-х Стивен Сигал с головой ушёл в буддизм, что повлияло на его карьеру. Чтобы погрузиться в духовные практики, актёр разорвал все контракты и перестал выходить в свет. Это повлекло за собой грандиозный скандал. Партнёры по бизнесу предъявили ему иск на $ 60 млн. А Стивен, в свою очередь, заявил, что мафия пыталась вымогать у него деньги. История настолько тёмная, что трудно понять, где здесь правда, а где – выдумки. По одной версии, Стивен был прав и сотрудничал с ФБР, в результате было арестовано несколько вымогателей. По другой – Сигал всё выдумал, как и рассказы о секретных операциях, работе с ЦРУ и другими организациями.

Как бы там ни было, банковский счёт актёра изрядно поскуднел, и Стивен вернулся в кино уже в начале 2000-х.

Кстати, актёрство Сигал воспринимает как хобби, его главная страсть в жизни – это айкидо и блюз. Стивен выпустил несколько музыкальных альбомов, участвовал в фестивалях.

Звезда не раз подчёркивал, что питает особую любовь к России. В 2016 году он даже получил российское гражданство. Актёр вместе с супругой и двумя детьми живёт в Москве. В 2023-м получил орден Дружбы, в том же году открыл в столице центр айкидо.

Стивен с женой Батсухийн Эрдэнэтуяа Фото: РИА Новости

Личная жизнь Стивена Сигала

Первой женой Стивена стала японка Мияко Фудзитани, с ней он познакомился во время обучения в Японии ещё в 70-х годах. В браке родились дочь Аако и сын Кентаро. Семейное счастье продлилось до 1987-го, пока Стивен не женился вновь. При этом будучи в браке!

Избранница – актриса и модель Эдриэнн Ларусса – и не подозревала, что супруг ещё женат. О второй жене не знала и сама Мияко! Когда обман вскрылся, Стивен лишился обеих – Мияко подала на развод, а брак с Эдриэнн был аннулирован.

Впрочем, Сигал в одиночестве горевал недолго. На одной из фотосессий он встретил обворожительную актрису Келли Леброк. В 1987-м у Келли и Стивена родилась дочь Аннализа, а полгода спустя пара сыграла свадьбу. В браке родились ещё дочка Арриса и сын Доминик.

В 1994 году стало известно о романе Стивена с няней его детей – Ариссой Вульф. Да, одну из дочерей Сигал назвал именно в честь своей тайной возлюбленной. Но даже тогда Келли ничего не подозревала. Позже актриса призналась в своих мемуарах, что переживала глубокую депрессию после родов и не обращала внимания на происходящее. Развод состоялся, а Арисса Вульф родила актёру дочь – Саванну.

В 2000-х в одной из поездок по Монголии Стивен встретил танцовщицу Батсухийн Эрдэнэтуяа. Для многих известие о свадьбе пары стало шоком.

В последние годы Сигал скрывает личную жизнь и почти не даёт интервью. В 2009-м 58-летний Сигал стал отцом в седьмой раз, сын получил имя Кузан. За три года до этого Стивен стал дедом, ребёнок родился у сына Кентаро.

Некоторые дети звезды пошли по его стопам. Кентаро стал актёром, Аяко строит писательскую карьеру, совмещая её с продюсированием. Арисса выбрала моделинг, она успешная plus-size модель. Доминик осел в Москве, в прошлом году он женился на российской модели Айрин Даниловой.

Топ-10 фильмов со Стивеном Сигалом

«Над законом», США, Гонконг, 1988 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Эндрю Дэвис

Главные актёры: Стивен Сигал, Пэм Гриер, Генри Сильва

Возрастные ограничения: 16+

Понимая, что этот фильм откроет дорогу к славе, Стивен очень старался впечатлить аудиторию. За несколько месяцев до съёмок он выезжал в настоящий полицейский патруль, смотрел, как проводят задержания, учился у реальных блюстителей порядка манерам поведения.

На площадке Сигалу прилично досталось. Его партнёр Генри Сильва не рассчитал силу удара и сломал Стивену нос. Актёр не спал всю ночь, прикладывая к распухшей переносице пакет со льдом. Наутро на лице Стивена не было даже синяков, и он сразу приступил к работе.

Кадр из фильма «Над законом» Фото: «Кинопоиск»

«Смерти вопреки», США, 1990 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Брюс Мэлмат

Главные актёры: Стивен Сигал, Келли Леброк, Уильям Сэдлер

Возрастные ограничения: 16+

В этом фильме Стивен впервые появился с волосами, убранными в хвост – этот образ и стал визитной карточкой звезды. На этот раз Сигал сыграл роль детектива Мейсона Сторма (это не помешало фильму идти в российском прокате как «Нико-2»), которого ранят наёмные убийцы коррумпированного чиновника. Злодеи считают принципиального сыщика мёртвым, но он возвращается через семь лет, чтобы отомстить преступникам.

Кстати, в боевике Сигал снимался вместе с женой Келли Леброк.

Кадр из фильма «Смерти вопреки» Фото: «Кинопоиск»

«Помеченный смертью», США, 1990 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Дуайт Х. Литтл

Главные актёры: Стивен Сигал, Бейзил Уоллес, Кит Дэвид

Возрастные ограничения: 16+

Бывший агент отдела по борьбе с наркотиками Джон Хэтчер подаёт в отставку из-за смерти напарника на одном из заданий. Он возвращается к семье в небольшой городок и уже планирует размеренную жизнь. Но все планы рушит жестокая ямайская наркомафия, с которой будет бороться (и, конечно же, победит) неубиваемый Сигал.

Кадр из фильма «Помеченный смертью» Фото: «Кинопоиск»

«Во имя справедливости», США, 1991 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Джон Флинн

Главные актёры: Стивен Сигал, Уильям Форсайт, Джерри Орбак

Возрастные ограничения: 18+

На съёмках этого фильма Стивен почувствовал себя настоящей звездой. И сам вносил правки в сюжетную линию и даже монтаж. Например, он потребовал вырезать почти полчаса времени с героем Уильяма Форсайта. Сигал посчитал, что этот персонаж несколько затмевает его героя.

Фильм основан на реальных событиях. Преступник убил работавшего под прикрытием агента отдела по борьбе с наркотиками. На рецидивиста объявили охоту и полицейские, и члены мафии.

Кадр из фильма «Во имя справедливости» Фото: «Кинопоиск»

«В осаде», Франция, США, 1992 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Эндрю Дэвис

Главные актёры: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика Элениак

Возрастные ограничения: 18+

Самый удачный фильм в карьере Стивена Сигала. Впервые актёру пришлось избавиться от фирменного хвостика, ведь в армии по уставу не разрешены длинные волосы. Боевик собрал отличную кассу, в 1995-м вышло продолжение, но встретили его довольно прохладно.

На съёмках не обошлось без скандалов. Актёр Трой Эванс, в прошлом ветеран войны, не выдержал наглого обращения Сигала и потребовал остановить работу. Трой предупредил зарвавшегося актёра, что в следующий раз словесная перепалка точно перейдёт в физическую. Сигал пытался извиниться, но Эван проигнорировал его слова.

После выхода фильма создателям третьей части «Крепкого орешка» пришлось срочно переписывать сценарий. Изначально по сюжету герой Брюса Уиллиса боролся с террористами на палубе круизного лайнера.

Кадр из фильма «В осаде» Фото: «Кинопоиск»

«Мерцающий», США, 1996 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Джон Грэй

Главные актёры: Стивен Сигал, Кинен Айвори Уайанс, Боб Гантон

Возрастные ограничения: 16+

Двое полицейских, совершенно разных по характеру и принципам, вынуждены объединиться, чтобы поймать серийного убийцу, орудующего на улицах Лос-Анджелеса. Джек Коул (его играет Сигал) – спокойный, уравновешенный, воспитанный на восточной философии детектив, Джим Кэмпбелл (Кинен Айвори Уайанс) – вспыльчив, несдержан и привык всё решать кулаками. Напарники могут надеяться только друг на друга, ведь им становится известно, что в стане полиции есть «крот».

Кадр из фильма «Мерцающий» Фото: «Кинопоиск»

«Огонь из преисподней», США, 1997 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Феликс Энрикес Алькала

Главные актёры: Стивен Сигал, Марг Хельгенбергер, Стивен Лэнг

Возрастные ограничения: 16+

Изначально роль писалась для Брюса Уиллиса и планировалась как криминальная драма. Но актёр не мог уложиться в рабочий график и отказался от работы. Сценарий переписали, добавили экшен-сцен в духе Сигала.

Спецагент Джек Таггерт приезжает в маленький американский городок, где по слухам, местная компания сливает ядовитые отходы. Визиту героя не рад местный магнат, который как раз и ответственен за загрязнение. Таггерт выясняет, что все его предшественники, расследовавшие дело, пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах. И ему придётся бороться с бандитами в одиночку.

Кадр из фильма «Огонь из преисподней» Фото: «Кинопоиск»

«Сквозные ранения», США, Канада, 2001 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Анджей Бартковяк

Главные актёры: Стивен Сигал, DMX, Исайя Вашингтон

Возрастные ограничения: 16+

Детектив Орин Бойд вынужден объединиться с местным криминальным авторитетом Лэтреллом Уокером, чтобы остановить рост преступности в одном из районов Детройта.

На съёмках боевика произошла трагедия, которая стоила жизни каскадёру Крису Леймону. Во время неправильно поставленного трюка фургон с каскадёром перевернулся, и Крис получил серьёзную травму головы. Леймона срочно доставили в больницу, где он умер через неделю.

Кадр из фильма «Сквозные ранения» Фото: «Кинопоиск»

«Ни жив, ни мёртв», США, Германия, 2002 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Дон Майкл Пол

Главные актёры: Стивен Сигал, Моррис Честнат, Джа Рул

Возрастные ограничения: 16+

Сигал играет русского гангстера Сашу Петросевича, который на самом деле является агентом ФБР под прикрытием. Он попадает в тюрьму Новый Алькатрас, где знакомится с Ником Фрейзером. В день, когда должны казнить особого опасного преступника Лестера МакКенну, убившего несколько полицейских, в тюрьму врываются террористы.

Им известно, что МакКенна похитил и спрятал $ 200 млн золотом, и преступники готовы на всё, чтобы получить информацию об их нахождении. Террористы берут в заложники руководство тюрьмы, а всех спасает, естественно, Стивен Сигал.

Кадр из фильма «Ни жив, ни мёртв» Фото: «Кинопоиск»

«Мачете», США, Германия, Великобритания, 2010 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Этан Маникис, Роберт Родригес

Главные актёры: Стивен Сигал, Дэнни Трехо, Джессика Альба, Мишель Родригес

Возрастные ограничения: 18+

Наверное, один из последних удачных в карьере Стивена Сигала фильмов. Несмотря на то что здесь он играет отрицательную роль – жестокого наркобарона Рохелио Торреса.

Кадр из фильма «Мачете» Фото: «Кинопоиск»