Как засолить скумбрию в домашних условиях: 3 вкусных рецепта

Лана Леонова системный нутрициолог «Скумбрия атлантическая богата омега-3 — полиненасыщенными жирами, которые содержатся в каждой клетке нашего тела. Жирные кислоты омега-3 играют важнейшую роль в строительстве клеток мозга и даже могут помочь при симптомах синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)».

О чём расскажем:

Польза соленой скумбрии

В 100 г скумбрии содержится:

898 мг ЭПК (эйкозапентаеновая кислота);

1401 мг ДГК (докозагексаеновая кислота);

23 г белка;

50 мг селена;

270 мг фосфора;

97 мг магния.

Скумбрия также содержит холин — питательное вещество, участвующее в регуляции памяти, настроения и мышечного контроля.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

При употреблении солёной скумбрии важно помнить о повышенном содержании натрия (соли). В одной порции содержится практически суточная норма. Поэтому людям с гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек нужно быть осторожными и, возможно, выбирать другие способы кулинарной обработки.

Необходимые ингредиенты

Для засолки скумбрии в домашних условиях требуется минимальный набор продуктов, каждый из которых играет ключевую роль в формировании вкуса, аромата и текстуры рыбы.

Основной ингредиент — свежемороженая скумбрия. Лучше выбирать рыбу с целостной кожей, без пятен, повреждений или выраженного запаха постороннего происхождения. Вес одной тушки обычно составляет 300–400 г.

Поваренная соль — обязательный компонент, отвечающий за консервирование продукта и формирование солёного вкуса. Используется крупная неиодированная соль, так как мелкая может привести к избыточной солёности, а йодированная — изменить вкус рыбы.

Фото: istockphoto.com/Kosamtu

Сахар — регулирует баланс солёности и придаёт мягкость вкусу. Ещё он способствует более равномерному проникновению соли в волокна.

Чёрный перец (горошком или молотый) — добавляет характерную пикантность. В сочетании с другими специями улучшает органолептические свойства.

Лавровый лист — природный ароматизатор, придающий лёгкий пряный оттенок.

Дополнительно в рецептуру могут включаться кориандр, гвоздика, семена укропа или чеснок — в зависимости от предпочтений и желаемого вкусового профиля.

Подготовка рыбы

При покупке предпочтение следует отдавать свежемороженой рыбе без признаков повторной заморозки (избытка льда в упаковке). Качественная скумбрия обладает плотным телом, чистыми глазами (если рыба не обезглавлена), блестящей кожей без слизи и резкого запаха. При надавливании мякоть должна быть упругой. Потемнение на брюшке, рыхлость или желтоватый оттенок жира — признаки окисления и начала порчи.

Фото: istockphoto.com/Zhenikeyev

Перед засолкой скумбрию разморозьте при температуре +4...+6°C (на нижней полке холодильника).

Удалите голову, сделав надрез под жабрами.

Разрежьте брюшко от головы до анального отверстия, аккуратно извлеките внутренности. Особое внимание следует уделить чёрной плёнке, выстилающей внутреннюю поверхность брюшной полости — её необходимо тщательно вычистить, чтобы исключить горечь в готовом продукте.

Тушку промойте под холодной проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.

При необходимости скумбрию нарежьте порционными кусками или засолите целиком — оба способа допустимы, в зависимости от выбранного рецепта.

Рецепты засолки скумбрии

Разберём три рецепта, отличных по скорости, количеству ингредиентов и особенностям приготовления.

Самый быстрый способ

Фото: istockphoto.com/shironagasukujira

Время приготовления: 20 минут активного + 6 часов засолки

Количество порций: 4

Калории: 190 ккал

Белки: 21 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 1 г

Ингредиенты:

скумбрия — 2 тушки;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

вода — 500 мл;

чёрный перец горошком — 5–6 шт;

лавровый лист — 2 шт.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

лук — 1 головка.

Способ приготовления

1. Разморозьте рыбу, очистите, нарежьте на кусочки.

Фото: istockphoto.com/ediebloom

2. Воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, специи и уксус. Остудите рассол.

3. Сложите рыбу в стеклянную или пластиковую ёмкость, добавьте лук кольцами, залейте холодным рассолом.

4. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на шесть часов.

Классическая засолка

Фото: alisafarov

Время приготовления: 15 минут активного + 48 часов засолки

Количество порций: 4

Калории: 200 ккал

Белки: 22 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 0.5 г

Ингредиенты:

скумбрия — 2 тушки;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

чёрный перец горошком — 10 шт.;

лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления

1. Рыбу нарежьте или оставьте целой.

Фото: istockphoto.com/ediebloom

2. В миске смешайте соль, сахар и специи. Обваляйте скумбрию в смеси, выложите в контейнер, пересыпая специями.

3. Закройте крышкой и оставьте на двое суток в холодильнике, переворачивая рыбу один-два раза в день для равномерного просаливания.

Пряная скумбрия с зеленью и чесноком

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Время приготовления: 25 минут активного + 24 часа засолки

Количество порций: 4

Калории: 210 ккал

Белки: 23 г

Жиры: 13 г

Углеводы: 1,2 г

Ингредиенты:

скумбрия — 2 тушки;

соль — 2,5 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

укроп свежий — 1 пучок;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

чёрный перец молотый — 0.5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

1. Скумбрию порежьте, чеснок натрите, укроп мелко порубите. Смешайте соль, сахар, специи, зелень и масло.

Фото: istockphoto.com/vanillaechoes

2. Обмажьте смесью каждый кусок рыбы. Уложите в контейнер, прижмите крышкой.

3. Оставьте в холодильнике на сутки. Перед подачей удалите лишние специи.

Процесс засолки

При приготовлении засолки необходимо тщательно отмерить количество соли и сахара — их соотношение влияет на конечный вкус. Вода должна быть очищенной, без посторонних запахов. Рассол кипятится с добавлением специй, после чего полностью охлаждается. Использование горячего раствора приводит к частичной термической обработке, что нежелательно для холодной засолки.

Засолку проводят в стеклянной, эмалированной или пищевой пластиковой посуде. Металлические ёмкости исключаются из-за возможного окисления. Тушки или куски скумбрии укладываются слоями, между которыми равномерно распределяются специи. Важно, чтобы рыба была полностью покрыта рассолом или пряной смесью — это обеспечивает равномерное проникновение соли.

Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Мариновать нужно при температуре +2…+6°C. При более высоких значениях возрастает риск микробиологической порчи. Время засолки зависит от способа нарезки: целая тушка требует до 48 часов, а куски — от 6 до 24 часов. Чем крупнее кусок, тем дольше он просаливается.

Хранение готовой скумбрии

Продукт следует хранить в холодильнике при температуре от 0 до +5°C. Лучше всего использовать герметичные контейнеры из стекла или пищевого пластика. Если рыба держалась в рассоле, её необходимо предварительно обсушить бумажным полотенцем и переложить в чистую посуду. Оптимальный срок хранения в домашних условиях — не более пяти суток.

При более длительном хранении вкус ухудшается и возрастает риск развития патогенной микрофлоры. При необходимости продукт можно заморозить — в этом случае срок хранения увеличивается до одного месяца, но вкус и текстура могут измениться.

Подбор блюд и сервировка

Чаще всего рыбу подают в охлаждённом виде, нарезанную тонкими ломтиками. Для оформления используют кольца репчатого лука, свежую зелень, лимон или каплю ароматного масла.

Фото: istockphoto.com/ElenaBoronina

Оптимальными гарнирами считаются отварной или печёный картофель, лёгкие овощные салаты, зелёный горошек или маринованные огурцы. Скумбрия хорошо сочетается со ржаным хлебом и свежими огурцами. В качестве напитков к блюду подойдут охлаждённая минеральная вода или квас.

Солёная скумбрия — не только вкусная, но и полезная. Приготовить её в домашних условиях несложно, а результат приятно удивит. Попробуйте засолить скумбрию сами — и вы откроете для себя новый уровень вкуса!