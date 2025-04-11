Как засолить скумбрию в домашних условиях: 3 вкусных рецепта

«Скумбрия атлантическая богата омега-3 — полиненасыщенными жирами, которые содержатся в каждой клетке нашего тела. Жирные кислоты омега-3 играют важнейшую роль в строительстве клеток мозга и даже могут помочь при симптомах синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)».
О чём расскажем:
- Польза соленой скумбрии
- Необходимые ингредиенты
- Подготовка рыбы
- Рецепты засолки скумбрии
- Процесс засолки
- Хранение готовой скумбрии
- Подбор блюд и сервировка
Польза соленой скумбрии
В 100 г скумбрии содержится:
- 898 мг ЭПК (эйкозапентаеновая кислота);
- 1401 мг ДГК (докозагексаеновая кислота);
- 23 г белка;
- 50 мг селена;
- 270 мг фосфора;
- 97 мг магния.
Скумбрия также содержит холин — питательное вещество, участвующее в регуляции памяти, настроения и мышечного контроля.
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
При употреблении солёной скумбрии важно помнить о повышенном содержании натрия (соли). В одной порции содержится практически суточная норма. Поэтому людям с гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек нужно быть осторожными и, возможно, выбирать другие способы кулинарной обработки.
Необходимые ингредиенты
Для засолки скумбрии в домашних условиях требуется минимальный набор продуктов, каждый из которых играет ключевую роль в формировании вкуса, аромата и текстуры рыбы.
Основной ингредиент — свежемороженая скумбрия. Лучше выбирать рыбу с целостной кожей, без пятен, повреждений или выраженного запаха постороннего происхождения. Вес одной тушки обычно составляет 300–400 г.
Поваренная соль — обязательный компонент, отвечающий за консервирование продукта и формирование солёного вкуса. Используется крупная неиодированная соль, так как мелкая может привести к избыточной солёности, а йодированная — изменить вкус рыбы.
Фото: istockphoto.com/Kosamtu
Сахар — регулирует баланс солёности и придаёт мягкость вкусу. Ещё он способствует более равномерному проникновению соли в волокна.
Чёрный перец (горошком или молотый) — добавляет характерную пикантность. В сочетании с другими специями улучшает органолептические свойства.
Лавровый лист — природный ароматизатор, придающий лёгкий пряный оттенок.
Дополнительно в рецептуру могут включаться кориандр, гвоздика, семена укропа или чеснок — в зависимости от предпочтений и желаемого вкусового профиля.
Подготовка рыбы
При покупке предпочтение следует отдавать свежемороженой рыбе без признаков повторной заморозки (избытка льда в упаковке). Качественная скумбрия обладает плотным телом, чистыми глазами (если рыба не обезглавлена), блестящей кожей без слизи и резкого запаха. При надавливании мякоть должна быть упругой. Потемнение на брюшке, рыхлость или желтоватый оттенок жира — признаки окисления и начала порчи.
Фото: istockphoto.com/Zhenikeyev
- Перед засолкой скумбрию разморозьте при температуре +4...+6°C (на нижней полке холодильника).
- Удалите голову, сделав надрез под жабрами.
- Разрежьте брюшко от головы до анального отверстия, аккуратно извлеките внутренности. Особое внимание следует уделить чёрной плёнке, выстилающей внутреннюю поверхность брюшной полости — её необходимо тщательно вычистить, чтобы исключить горечь в готовом продукте.
- Тушку промойте под холодной проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.
- При необходимости скумбрию нарежьте порционными кусками или засолите целиком — оба способа допустимы, в зависимости от выбранного рецепта.
Рецепты засолки скумбрии
Разберём три рецепта, отличных по скорости, количеству ингредиентов и особенностям приготовления.
Самый быстрый способ
Фото: istockphoto.com/shironagasukujira
Время приготовления: 20 минут активного + 6 часов засолки
Количество порций: 4
Калории: 190 ккал
Белки: 21 г
Жиры: 11 г
Углеводы: 1 г
Ингредиенты:
- скумбрия — 2 тушки;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- вода — 500 мл;
- чёрный перец горошком — 5–6 шт;
- лавровый лист — 2 шт.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- лук — 1 головка.
Способ приготовления
1. Разморозьте рыбу, очистите, нарежьте на кусочки.
Фото: istockphoto.com/ediebloom
2. Воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, специи и уксус. Остудите рассол.
3. Сложите рыбу в стеклянную или пластиковую ёмкость, добавьте лук кольцами, залейте холодным рассолом.
4. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на шесть часов.
Классическая засолка
Фото: alisafarov
Время приготовления: 15 минут активного + 48 часов засолки
Количество порций: 4
Калории: 200 ккал
Белки: 22 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 0.5 г
Ингредиенты:
- скумбрия — 2 тушки;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- чёрный перец горошком — 10 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.
Способ приготовления
1. Рыбу нарежьте или оставьте целой.
Фото: istockphoto.com/ediebloom
2. В миске смешайте соль, сахар и специи. Обваляйте скумбрию в смеси, выложите в контейнер, пересыпая специями.
3. Закройте крышкой и оставьте на двое суток в холодильнике, переворачивая рыбу один-два раза в день для равномерного просаливания.
Пряная скумбрия с зеленью и чесноком
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Время приготовления: 25 минут активного + 24 часа засолки
Количество порций: 4
Калории: 210 ккал
Белки: 23 г
Жиры: 13 г
Углеводы: 1,2 г
Ингредиенты:
- скумбрия — 2 тушки;
- соль — 2,5 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп свежий — 1 пучок;
- кориандр молотый — 1 ч. л.;
- чёрный перец молотый — 0.5 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
1. Скумбрию порежьте, чеснок натрите, укроп мелко порубите. Смешайте соль, сахар, специи, зелень и масло.
Фото: istockphoto.com/vanillaechoes
2. Обмажьте смесью каждый кусок рыбы. Уложите в контейнер, прижмите крышкой.
3. Оставьте в холодильнике на сутки. Перед подачей удалите лишние специи.
Процесс засолки
При приготовлении засолки необходимо тщательно отмерить количество соли и сахара — их соотношение влияет на конечный вкус. Вода должна быть очищенной, без посторонних запахов. Рассол кипятится с добавлением специй, после чего полностью охлаждается. Использование горячего раствора приводит к частичной термической обработке, что нежелательно для холодной засолки.
Засолку проводят в стеклянной, эмалированной или пищевой пластиковой посуде. Металлические ёмкости исключаются из-за возможного окисления. Тушки или куски скумбрии укладываются слоями, между которыми равномерно распределяются специи. Важно, чтобы рыба была полностью покрыта рассолом или пряной смесью — это обеспечивает равномерное проникновение соли.
Фото: istockphoto.com/margouillatphotos
Мариновать нужно при температуре +2…+6°C. При более высоких значениях возрастает риск микробиологической порчи. Время засолки зависит от способа нарезки: целая тушка требует до 48 часов, а куски — от 6 до 24 часов. Чем крупнее кусок, тем дольше он просаливается.
Хранение готовой скумбрии
Продукт следует хранить в холодильнике при температуре от 0 до +5°C. Лучше всего использовать герметичные контейнеры из стекла или пищевого пластика. Если рыба держалась в рассоле, её необходимо предварительно обсушить бумажным полотенцем и переложить в чистую посуду. Оптимальный срок хранения в домашних условиях — не более пяти суток.
При более длительном хранении вкус ухудшается и возрастает риск развития патогенной микрофлоры. При необходимости продукт можно заморозить — в этом случае срок хранения увеличивается до одного месяца, но вкус и текстура могут измениться.
Подбор блюд и сервировка
Чаще всего рыбу подают в охлаждённом виде, нарезанную тонкими ломтиками. Для оформления используют кольца репчатого лука, свежую зелень, лимон или каплю ароматного масла.
Фото: istockphoto.com/ElenaBoronina
Оптимальными гарнирами считаются отварной или печёный картофель, лёгкие овощные салаты, зелёный горошек или маринованные огурцы. Скумбрия хорошо сочетается со ржаным хлебом и свежими огурцами. В качестве напитков к блюду подойдут охлаждённая минеральная вода или квас.
Солёная скумбрия — не только вкусная, но и полезная. Приготовить её в домашних условиях несложно, а результат приятно удивит. Попробуйте засолить скумбрию сами — и вы откроете для себя новый уровень вкуса!