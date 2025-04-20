Как в Японии: 3 рецепта блюд со вкусом умами от бренд-шефа

Сладкий, солёный, горький, кислый, а ещё умами — последнее малознакомое слово тоже считается вкусом, который отличается глубиной и насыщенностью. Его часто описывают как мясной, бульонный или «бархатистый». В отличие от ярких кислотных или солёных нот, он мягко обволакивает рецепторы, подчёркивая другие вкусовые оттенки.
Что такое умами?
«Умами создаёт глутамат — это природная аминокислота, которая концентрируется в ферментированных, выдержанных и белковых продуктах и не только. Его действие усиливают нуклеотиды: например, инозинат в мясе или морепродуктах и гуанилат — в грибах. Это объясняет волновое послевкусие в бульонах или выдержанных сырах. Расскажу подробнее о пятом базовом вкусе».
Умами можно почувствовать в выдержанной говядине, вкус которой получается благодаря накоплению глутамата в процессе сухого вызревания (dry-aged). То же происходит с пармезаном и другими зрелыми сырами: длительная ферментация многократно усиливает их умами-составляющую.
Интересно, что в сушёных помидорах концентрация глутамата в разы выше, чем в свежих — это объясняет особую насыщенность блюд вроде пиццы с томатами и сыром. Даже в промышленных снеках вроде чипсов или сухариков этот эффект достигается искусственно добавленным глутаматом натрия.
Фото: istockphoto.com/gbh007
В домашних блюдах тоже можно создать натуральный вкус умами, используя ферментированные ингредиенты: мисо, соевый соус, выдержанные сыры. Грибы (особенно шиитаке, белые и трюфели) работают как натуральные усилители вкуса блюда, а костные бульоны придают ему глубину. Максимальный эффект даёт сочетание глутаматных (мясо, сыры) и инозинатных (грибы, рыба) продуктов:
- мисо и водоросли комбу;
- суши: нори и рыба;
- соевый соус и грибы шиитаке;
- бонито (тунец) и комбу;
- яичный желток и соевый соус.
Рецепты со вкусом умами
Японский суп даси с шиитаке и комбу
Фото: istockphoto.com/joannatkaczuk
Насыщенный и ароматный бульон с глубоким вкусом умами. Он подойдёт в качестве основы для рамена, мисо-супа или соусов.
КБЖУ на 100 г
Калории: 8,56 ккал
Белки: 1 г
Жиры: 1 г
Углеводы: 1,5 г
Ингредиенты:
- вода — 1 л;
- водоросли комбу — 1 пластина (5–7 см);
- грибы шиитаке сушёные — 4–5 шт.;
- стружка тунца бонито — 10 г;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- мисо-паста (по желанию) — 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Замочите грибы в холодной воде на три-четыре часа или лучше на ночь.
2. Добавьте грибы и комбу в кастрюлю с водой, в которой замачивали шиитаке. Медленно нагрейте до 60–70°C, но не кипятите.
Фото: istockphoto.com/K3
3. Достаньте водоросли, добавьте стружку бонито и проварите две минуты. Процедите.
4. Влейте соевый соус и добавьте мисо-пасту по вкусу.
Жареный рис с яйцом, шиитаке и пармезаном
Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov
Быстрое и аутентичное блюдо, которое подойдёт для полноценного приёма пищи или в качестве гарнира.
КБЖУ на 100 г
Калории: 174,44 ккал
Белки: 6,87 г
Жиры: 9,92 г
Углеводы: 13,73 г
Ингредиенты:
- рис отварной — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- грибы шиитаке — 3–4 шт.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- кунжутное масло — 1 ст. л.;
- пармезан — 20 г.
Способ приготовления
1. Сварите рис согласно инструкции на упаковке. Время зависит от разновидности и сорта риса. Не забудьте слить воду и обсушить крупу.
Фото: istockphoto.com/Sergey Kirsanov
2. Промойте грибы, обсушите и обжарьте на масле в течение трёх-пяти минут. Отодвиньте их к краю сковороды.
3. Добавьте рис, готовьте две минуты.
4. Сделайте углубление в рисе, влейте яйца и перемешайте.
5. Натрите пармезан.
6. Приправьте соевым соусом, посыпьте сыром. Украсьте зелёным луком и кунжутом и подавайте к столу.
Татаки из тунца с соевым соусом и нори
Фото: istockphoto.com/ALLEKO
Нежное филе с хрустящей корочкой и ярким вкусом умами.
КБЖУ на 100 г
Калории: 127 ккал
Белки: 18,62 г
Жиры: 4,12 г
Углеводы: 3,82 г
Ингредиенты:
- свежее филе тунца — 150 г;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- мирин — 1 ч. л.;
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- нори — 1 лист;
- кунжут — для подачи.
Способ приготовления
1. Разогрейте сковороду и обжарьте тунца по 10 секунд с каждой стороны. Переложите на тарелку и охладите, затем нарежьте ломтиками.
Фото: istockphoto.com/Alexeg84
2. Смешайте соевый соус, мирин и масло. Обмакните тунца в соус.
3. Посыпьте кунжутом, подавайте с полосками нори.
При желании дополните имбирём или васаби.