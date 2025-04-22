Почему кожа лица тускнеет? Дерматовенеролог назвала 11 возможных причин

Рассказываем, когда обращаться к врачу и как вернуть здоровое сияние.

Даже самая здоровая кожа иногда выглядит тусклой и безжизненной. Это достаточно распространённая проблема, которая может быть следствием как внутренних процессов в организме, так и внешних воздействий.

Ирина Комарова врач-дерматовенеролог, косметолог медицинского центра «UNI Клиник» «Почему кожа лица тускнеет? Существуют эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) факторы».

О чём расскажем:

Эндогенные факторы

Хроническая усталость и дефицит сна

Сон — это период активной регенерации кожи. Исследования показывают, что у людей, спящих менее шести часов в сутки, снижается уровень филаггрина — белка, отвечающего за барьерную функцию кожи. Это приводит к обезвоживанию, шелушению и сероватому оттенку.

Кроме того, недосып повышает уровень кортизола — гормона стресса, который угнетает синтез коллагена и гиалуроновой кислоты.

Для красивой и здоровой кожи уделяйте внимание полноценному отдыху: высыпайтесь, практикуйте медитацию или лёгкие физические упражнения для снятия напряжения.

Хронический стресс ускоряет старение кожи на клеточном уровне.

Хронические заболевания

Болезни печени и почек нарушают детоксикацию организма, что отражается на коже. Например, при печёночной недостаточности в крови накапливается билирубин, придающий коже желтоватый оттенок.

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Также повлиять на цвет кожи могут такие заболевания, как сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, приводящие к дефициту питательных веществ.

Длительный приём лекарств

Некоторые лекарственные препараты оказывают серьёзное влияние на кожный покров, особенно если принимать их длительное время. Антибиотики, стероиды, противосудорожные средства и даже некоторые антидепрессанты могут нарушать микрофлору кишечника, влиять на иммунную реакцию и усиливать чувствительность кожи.

Гормональные нарушения

Гормоны играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Их дисбаланс может проявляться как внешне, так и через изменение внутренних процессов.

Менопауза, беременность, приём контрацептивных таблеток, эндокринные расстройства — всё это способно менять уровни эстрогенов, тестостерона и других важных гормонов, которые в том числе поддерживают выработку коллагена.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Недостаток ключевых нутриентов сильно отражается на состоянии кожи. Так, витамин С необходим для синтеза коллагена. Его дефицит снижает антиоксидантную защиту кожи, усиливая окислительный стресс.

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Железо участвует в транспорте кислорода. При анемии кожа становится бледной и «восковой». Цинк регулирует работу сальных желёз, а его дефицит связывают с акне и замедленной регенерацией. Также для здоровья кожи важны витамины А и Е, которые улучшают восстановление клеток и защищают их от действия свободных радикалов.

Неправильное питание

То, что мы едим, напрямую связано с состоянием нашей кожи. Нездоровая пища может нарушать обмен веществ и способствовать воспалительным реакциям.

Диета с высоким гликемическим индексом провоцирует гликацию — процесс, во время которого белки соединяются с молекулами сахара. Так появляется конечный продукт гликирования (или AGE продукт), который в норме должен сам выводиться из организма. Иногда процесс гликирования происходит быстро, и его конечные продукты «застаиваются», нанося вред не только коже, но и всему телу. Соединяясь с молекулами белков коллагена или эластина, гликированные продукты уплотняют их, замедляя регенерацию и провоцируя раннее увядание.

Фото: istockphoto.com/stock_colors

Кроме того, трансжиры, содержащиеся в фастфуде, усиливают воспаление в организме. Это негативно сказывается на коже, в том числе приводит к появлению сероватого оттенка.

Употребляйте больше овощей, зелени, ягод, цельнозерновых продуктов. Ограничьте сладкое, солёное и жирное.

Вредные привычки

Курение и алкоголь наносят огромный урон здоровью кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, ограничивая поступление кислорода и питательных веществ к клеткам. Табак также увеличивает количество свободных радикалов, ускоряя старение.

Спиртные напитки вызывают обезвоживание, усиливают воспаление и снижают уровень важного для здоровья кожи витамина А.

Экзогенные факторы

Загрязнение воздуха и воздействие солнца

Воздействие солнца и загрязнение являются основными виновниками тусклой, безжизненной кожи. Дело в том, что воздействие УФ-излучения и загрязнение приводят к образованию свободных радикалов. Эти повреждающие молекулы могут изменять вашу ДНК, вызывать пигментные изменения и влиять на выработку вашей кожей необходимых соединений, таких как коллаген и эластин.

Фото: Pattarisara Suvichanarakul

Другими словами, они ускоряют то, как быстро ваша кожа проявляет видимые признаки старения, включая тусклость.

В одном исследовании учёные отслеживали в течение более 20 лет женщин, которые жили в сельской местности и городских районах, и обнаружили, что у городских жителей в конечном итоге появилось значительно больше морщин и пигментных пятен.

На улице используйте солнцезащитные кремы с SPF-фильтрами, а также старайтесь избегать прямого солнечного света в часы максимальной активности солнца (с 11 до 16 часов дня).

Погодные условия

Резкие перепады температуры воздуха создают дополнительные нагрузки на кожу, нарушая её защитную функцию. Так, холодный воздух снижает активность сальных желёз, а кондиционеры летом усугубляют обезвоженность, делая кожу «пергаментной».

Не забывайте регулярно увлажнять кожу, особенно в холодные дни и ветреную погоду.

Неправильная уходовая косметика

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Использование неподходящей косметики или злоупотребление агрессивными средствами наносят серьёзный вред коже. Частый пилинг, использование мыла, которое сушит кожу, применение спиртосодержащих лосьонов могут вызвать обратный эффект: вместо здоровой и ухоженной кожи вы получите сероватый оттенок и морщины.

Когда обращаться к врачу?

Физиологическое старение организма начинается с 25-летнего возраста, поэтому следует вовремя обращаться к врачу для профилактики возрастных изменений либо при первых клинических симптомах.

Можно ли изменить тусклый цвет лица благодаря уходу за кожей?

Улучшить цвет кожи можно с помощью качественной уходовой косметики. Лучше всего доверить выбор средств врачу-дерматокосметологу: он подберёт их, исходя из индивидуальных особенностей вашей кожи.

Также существуют медицинские процедуры, способные вернуть коже здоровый блеск.

В арсенале врача-косметолога – широкий спектр аппаратных методик, а также широчайший спектр инъекционных препаратов. Они содержат гиалуроновую кислоту, аминокислоты, антиоксиданты, полинуклеотиды, которые:

предотвращают реакцию перекисного окисления;

защищают клетки от свободных радикалов;

укрепляют эпидермальный барьер;

восполняют гидрорезерв кожи;

нормализуют энергообмен клетки;

повышают устойчивость ткани к воздействию повреждающих факторов.