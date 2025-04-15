8 самых больших хоккейных арен в мире

Хоккейные арены из нашей подборки, воздвигнутые с определённой архитектурной выдумкой, невозможно назвать «коробками». Каждая из них занимает огромную площадь и оборудована по последнему слову техники. С обязательным учётом комфорта для зрителей и спортсменов.

Возможности комплексов позволяют проводить не только хоккейные матчи. Здесь часто проходят баскетбольные или волейбольные игры. Нередко арены используют для других массовых мероприятий.

О чём расскажем:

«СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия

Вместимость – 23 000 человек

Открылась в декабре 2023 года. «СКА Арена» – самая большая хоккейная арена в мире. Любопытно, что ледовый дворец построен в космически-футуристическом стиле. Для удобства зрителей, наблюдающих за ходом матча, на стадионе имеется крутой наклон ступеней на верхних секторах. Это позволяет увидеть жаркие хоккейные баталии во всех деталях.

Стоит также отметить ещё одну особенность грандиозного по масштабам комплекса. В самой чаше стадиона находится крупнейший в Европе медиакуб, площадь которого составляет 810 м². Кстати, 9-10 декабря 2023 года на стадионе прошёл Матч звёзд КХЛ. Спортивное событие, собственно, и было приурочено к открытию «СКА Арены». И за два дня самую вместительную хоккейную арену посетило более 40 000 болельщиков, поддерживающих любимые команды.

«СКА Арена» Фото: РИА Новости

«Белл-центр», Монреаль, Канада

Вместимость – 21 105 человек

Открылся в 1996 году. «Белл-центр» – это достаточно внушительное по размерам здание, которое по архитектурной форме внешне напоминает квадрат. Заметим, что арена считается многофункциональной. В 2014-2015 годах здесь проходил чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд.

«Белл-центр» сохранил многие традиции, связанные с легендарным «Монреаль Канадиенс». Например, до сих пор на одной из хоккейных площадок об окончании периодов извещает старая сирена.

В «Белл-центр» каждый год стекаются тысячи туристов, чтобы прочувствовать неповторимую и горячую атмосферу местного хоккейного праздника, полного нешуточных страстей.

«Белл-центр» Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Юнайтед-центр», Чикаго, США

Вместимость – 19 717 человек

Открылся 18 августа 1994 года. «Юнайтед-центр» – спортивная крытая арена, где регулярно проходят хоккейные и баскетбольные матчи. Строители комплекса создали уникальную акустическую систему, которая воспроизводит настоящий рёв, бьющий в уши хоккейных болельщиков. Шум усиливается при помощи наклонных стальных панелей, расположенных вокруг верхнего уровня. И рёв отражается обратно в чашу арены.

Почётное место в «Юнайтед-центре» занимает статуя Майкла Джордана – легенды НБА и «Чикаго Буллз». Позже к ней присоединились скульптуры легендарных хоккеистов прошлого – Бобби Халла и Стэна Микиты.

«Юнайтед-центр» Фото: John Moore/Getty Images

«Уэллс Фарго-центр», Филадельфия, США

Вместимость – 19 519 человек

Открылся 31 августа 1996 года. Комплекс состоит из Южной и Северной башен. Они соединены с помощью трёхэтажного стеклянного атриума. Стоит заметить, что 12 января 2025 года было заявлено о значительных переменах в судьбе «Уэллс Фарго-центра». По планам, через шесть лет на его месте откроется новая арена, на строительство которой намечено потратить $ 1,3 млрд.

Любопытно, что в одном из помещений комплекса прошли два съезда республиканцев и демократов. Правда, до сих пор в памяти болельщиков живо другое знаменательное событие. 31 мая 1997 года на первом матче финала Кубка Стэнли был установлен рекорд посещаемости – 20 291 человек.

«Уэллс Фарго-центр» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Литтл Сизарс-арена», Детройт, США

Вместимость – 19 515 человек

Открылась 5 сентября 2017 года. Арена, по задумке местных архитекторов, построена в форме чаши. Примечательно, что рестораны и магазины находятся за пределами комплекса. Но между названными объектами установлена стеклянная крыша. И по этой крытой улице можно попасть в любой уголок арены.

Здание спортивного сооружения насыщено светодиодными дисплеями, которые придают ему особый вид. Кстати, в первые месяцы работы комплекса на его арене выступали с концертами суперзвёзды – Пол Маккартни, Леди Гага, Джанет Джексон.

«Литтл Сизарс-арена» Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Скоушабэнк Саддлдоум», Калгари, Канада

Вместимость – 19 289 человек

Открылся 15 октября 1983 года. Крыша хоккейного комплекса имеет оригинальную форму лошадиного седла. Арена «Саддлдоума» использовалась не только для хоккейных матчей. Здесь, к примеру, проходили чемпионаты Канады по кёрлингу. В 2016 году «Скоушабэнк Саддлдоума» принял участников первенства мира по фигурному катанию.

Следует сказать, что на арене 11 раз выступал легендарный британский певец и музыкант Род Стюарт. В 2013 году старейший спортивный центр Канады сильно пострадал в результате наводнения. Оборудование, памятные вещи, хранившиеся в «Саддлдоуме», оказались уничтожены. Но к началу хоккейного сезона все ремонтные работы были завершены.

«Скоушабэнк Саддлдоум» Фото: Mike Powell/Getty Images

«Амерант Банк Арена», Флорида, США

Вместимость – 19 250 человек

Открылась 3 октября 1998 года. На арене проводятся, помимо хоккейных матчей, и мероприятия из других видов спорта – например, по боксу и смешанным единоборствам. Здесь выступали Бейонсе, Билли Джоэл, Гарт Брукс и другие знаменитости.

«Амерант Банк Арена» Фото: Joel Auerbach/Getty Images

«Амали-Арена», Тампа, США

Вместимость – 19 204 человека

Один из самых больших хоккейных стадионов открылся в 1996 году. Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды становилась обладательницей Кубка Стэнли. Последний раз это произошло в 2021 году.

«Амали-Арена» Фото: Kirby Lee/Getty Images