Как носить широкие джинсы, чтобы выглядеть круто: 45 образов для женщин и мужчин

Мария Смирнова-Ковалевская персональный стилист, исследователь моды «Широкие джинсы прочно обосновались на модном олимпе. Мы видим их и на подиумах, и в повседневной жизни. Всё благодаря универсальности этого предмета гардероба».

О чём расскажем:

Люди часто выбирают широкие модели джинсов, потому что они:

подходят для разных типов фигур;

не ограничивают движений;

позволяют создавать и расслабленные, и элегантные образы;

легко комбинируются с различными стилями одежды.

Разнообразие стилей

Широкие брюки из денима представлены разными видами, каждый из которых имеет свои особенности. Они отличаются по крою, посадке, длине.

Классика

Джинсы свободного кроя — самый популярный тренд 2025 года. Брюки с высокой посадкой и расклёшенностью от бедра создают удобный и непринуждённый образ.

Широкие мужские джинсы — это не те модели, которые носили в 90-х. Сейчас крой намного минималистичнее и универсальнее. Современные широкие джинсы свободно сидят на бёдрах, за счёт чего становятся хорошим выбором даже для полных мужчин. Носить такую модель лучше всего с не слишком объёмным верхом, чтобы сбалансировать образ.

Bootcut

Аналог расклёшенных джинсов с более плавным переходом. Они стройнят ноги, визуально удлиняя силуэт. Особенно это характерно для моделей с завышенной линией талии. Универсальная вещь, которая подходит на практически любой тип фигуры.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Barrel

Крой штанин выполнен в в форме подковы, что визуально увеличивает просвет между ногами. Трендовая модель, но будьте осторожны. Она может как скорректировать фигуру, так и исказить пропорции.

Кюлоты

Кюлоты — ещё один популярный вариант широких брюк. Укороченные модели со свободным кроем идеально подходят для создания лёгких и воздушных образов. К ним подходят и обувь на каблуке, и кроссовки.

С чем носить широкие джинсы?

Футболки и майки

Джинсы-трубы прекрасно сочетаются с базовыми футболками и майками. Простые белые или чёрные модели создадут расслабленный образ, а яркие цвета или принтованные варианты добавят акцент. Главное — следить за пропорциями: выбирайте прилегающий верх, чтобы сбалансировать объём внизу. Также попробуйте поиграть с фактурами в своём образе, рассмотрите для себя трендовые варианты с полупрозрачными вставками, перфорацией или драпировками.

Блузы и рубашки

Блузы и рубашки — отличный выбор для создания более утончённого образа. Рассмотрите для себя модели из лёгких тканей, шифона или хлопка. Они будут струиться по телу и создавать эффектный контраст с джинсами. Или можно рассмотреть тотал лук, выполненный полностью из денима.

Фото: Christian Vierig/Getty Images

Свитшоты и толстовки

Спортивный образ с широкими джинсами можно создать с помощью свитшотов или толстовок. Этот вариант идеально подходит для повседневных выходов и прогулок по городу. Рекомендую выбрать стильную модель верха с принтами или текстурами, объёмным декором или перфорацией люверсами, чтобы добавить динамику в образ. Для гармоничного силуэта комбинируйте оверсайз и широкие джинсы с высокой или средней посадкой.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Жакеты и лёгкие куртки

Дополнительный верхний слой поможет создать стильный контраст с джинсами и добавит элегантности вашему наряду. Лёгкая куртка завершит образ и убережёт от ветра. Жакеты с чёткими линиями лацканов сделают ваш вид более официальным. Они с широкими брюками отлично сочетаются друг с другом.

Бомбер

Мужчинам в качестве верхней одежды можно выбрать один из самых популярных элементов гардероба этой весной — бомбер. Эти куртки по-прежнему остаются популярной верхней одеждой, а вниз можно надевать и джемпер, и рубашку, и худи, и даже майку: в зависимости от того, что вы выберете, образ будет более повседневным, элегантным или спортивным.

Фото: Jose Perez/Getty Images

Косухи и кожаные пальто

Для любителей гранжевого и рок-стиля прекрасным выбором будут косухи и кожаные тренчи. Эти модели придадут образу дерзости и уверенности. Дополнительно можно добавить бандану из шёлка, чтобы на контрасте тканей образ заиграл ещё ярче.

Мужчинам рекомендую комбинировать кожаную куртку с широкими джинсами с потёртостями. Можно добавить детали в стиле преппи, к примеру, свитер с V-образным вырезом в паре с рубашкой или классический джемпер-поло. Они сделают образ более интересным и непредсказуемым.

Фото: Kristy Sparow/Getty Images

«Куртка рабочего»

Прохладной весной отличную пару джинсам составит «куртка рабочего» с контрастным воротником. С её помощью можно создать многослойные образы. Джемпер и футболка, рубашка и майка — чем более сложные комплекты у вас получатся, тем лучше.

Обувь к широким джинсам

Мы определились, с каким верхом сочетаются широкие джинсы, и можем перейти к выбору обуви и аксессуаров для завершения нашего образа.

Кроссовки

Удобный и стильный повседневный вариант — кроссовки и кеды. Они добавляют образу спортивный шик и идеально подходят тем, кто много передвигается.

Ботильоны и сапоги

Ботильоны и сапоги помогут создать правильные пропорции при ношении широких джинсов и визуально сделать нас чуточку стройнее и выше. Выбирайте модели с каблуком или на платформе, чтобы удлинить ноги. Каблук при этом может быть не только классической шпилькой, но и более устойчивым, комфортным квадратом.

Туфли на каблуке

Для создания женственного образа с широкими джинсами не бойтесь экспериментировать с туфлями на каблуке. Они добавят элегантности и сделают ваш образ более утончённым.

Фото: Jacopo Raule/Getty Images

Аксессуары и дополнения

Аксессуары также играют важную роль в создании завершённого образа с широкими джинсами.

Сумки

Обратите внимание на модели среднего размера, такие как кроссбоди или сумки-тоут. Их удобно носить в руках или на плече. Слишком маленькая сумка на фоне объёмных джинсов может визуально сделать вашу фигуру крупнее, чем она есть на самом деле.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Ювелирные изделия

Ограничений в выборе украшений нет. Вы можете экспериментировать как с минималистичной бижутерией, так и с дерзкими цепями, громоздкими серьгами и кольцами. Говоря об аксессуарах, не стоит забывать о поясах и ремнях. Попробуйте добавить к своим широким джинсам нить жемчуга вместо пояса для создания женственного образа. Если вы любите гранж, используйте цепь.

Есть ещё один стильный приём, который отлично подходит именно для широких джинсов. Попробуйте прямо внизу штанины прикрепить обвесы и другой декор. Это могут быть как ваши украшения и колье, так и трендовые булавки или броши

Стилизация для разных сезонов

Осенние и зимние варианты

Осенью и зимой используйте многослойность. Попробуйте сочетание джинсов и водолазки или тёплого свитера. Сверху наденьте свободное пальто или пуховик. Обувь тоже обязательно должна быть комфортной. Базовые варианты в холод — ботильоны, классические челси или казаки. Не забудьте про тёплые аксессуары — шарфы и шапки для завершения образа.

Весенние и летние образы

Сочетайте широкие джинсы с лёгкими топами, полупрозрачными блузами, сандалиями или босоножками. Добавьте трендовые аксессуары — банданы, галстуки для создания стильного образа и защиты от солнца. В тёплое время года актуальны низкая посадка и длина до середины.

Широкие джинсы — это универсальный элемент гардероба, который позволяет создавать образы на любой случай. С их помощью вы можете выразить свою индивидуальность, пробуя разные стили и аксессуары. Главное — экспериментировать и найти именно ту модель джинсов, которая подчеркнёт вашу уникальность!