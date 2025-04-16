Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Статьи

Виньяса-йога: что это, особенности, для начинающих

Виньяса-йога для начинающих: основы направления и 10 лёгких асан
Светлана Ибрагимова Виктория Турищева
,
Виньяса-йога для начинающих: основы направления
Аудио-версия:
Комментарии
Вместе с тренером разбираемся в нюансах практики и технике выполнения упражнений.

Йога – уникальная физическая практика, соединяющая в себе работу тела и разума. Есть множество разных направлений, каждое отличается от другого и помогает достигнуть желаемой цели. На этот раз обратим внимание на наиболее подвижное из них – виньяса-йогу.

О чём расскажем:

Ещё одно направление йоги:
Крийя-йога: 10 упражнений, которые помогут наладить контакт с телом и разумом
Крийя-йога: 10 упражнений, которые помогут наладить контакт с телом и разумом

Особенности направления

<a href="https://www.championat.com/authors/8716/1.html">Виктория Турищева</a>
Виктория Турищева
тренер DDX Fitness

«Это не просто физическая практика, а медитация в движении. Виньяса соединяет тело, дыхание и сознание, создавая ощущение гармонии и целостности. Важную роль играет интуитивное движение — вы не просто повторяете позы, а учитесь чувствовать своё тело, мягко и осознанно отвечая на его сигналы».

Виньяса-йога — это динамичный стиль йоги, где асаны (позы) плавно перетекают из одной в другую, синхронизируясь с дыханием. Каждое движение здесь — часть единого потока, где вдох и выдох направляют тело, а ум остаётся сосредоточенным в настоящем моменте. Если разбирать само название, приставка «ви» означает «разнообразие», а «ньяса» трактуется как «действие в рамках». Можно сказать, что виньяса и есть переход, смена вариаций.

Ниже рассмотрим ряд ключевых особенностей виньяса-йоги.

  • Динамичность. Плавные переходы между асанами (позами) формируют непрерывный поток движения, который укрепляет тело и успокаивает ум.
  • Синхронизация дыхания и движения. Каждое действие сопровождается вдохом или выдохом, что усиливает эффект практики и способствует внутренней сосредоточенности.
  • Индивидуальный подход. Практика адаптируется под возможности каждого, позволяя регулировать нагрузку и сложность асан.
  • Уникальность. Философия виньясы заключается в том, что каждая практика отличается от предыдущей. Нет фиксированной последовательности асан, которые нужно выполнять в строгом порядке.

Благодаря регулярным практикам вы сможете улучшить тонус организма, укрепить мышцы кора и сделать тело более подтянутым. Вы сможете улучшить осанку, гибкость и координацию. Конечно, в йоге нельзя говорить только о физических изменениях, благодаря дыхательным практикам у вас снизится уровень стресса и нормализуется сон.

Фото: istockphoto.com/ilbusca

Кому подходит?

Практика будет полезна тем, кто ищет баланс между физической активностью и ментальной практикой. Тем, кто испытывает тревогу, занятия помогут снять стресс и успокоиться.

Любители динамичных тренировок, для которых статическая йога скучна, должны попробовать виньяса-йогу. Но отметим, что для практики нужно иметь опыт в фитнесе или йоге, потому что сложность занятий должна постепенно увеличиваться. Начинать сразу с динамических асан не стоит.

Подробнее про более классическое направление – хатха-йогу:
Хатха-йога: от истории к практике. Большой гид по одному из самых популярных направлений
Хатха-йога: от истории к практике. Большой гид по одному из самых популярных направлений

Но есть и противопоказания, при которых стоит выбрать другое направление.

  • Вы новичок с плохой физической подготовкой.
  • У вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, например, грыжи, артроз и травмы. В таком случае нужна консультация врача.
  • При гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях или дыхательных нарушениях лучше выбрать более мягкие стили.
  • При психических расстройствах или сильном переутомлении также стоит выбрать другие занятия. Виньяса-йога может перегружать нервную систему.
  • Беременным, особенно в первом триместре, и женщинам в послеродовом периоде можно заниматься только с разрешения врача и под руководством специалиста.

Фото: istockphoto.com/svetikd

10 асан из виньяса-йоги для начинающих

В виньяса-йоге практикуются разнообразные асаны, связанные между собой динамическими переходами. Ниже представлена последовательность из 10 асан, выполнять которые необходимо непрерывно. При этом переход осуществляется плавно.

Тадасана

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги расположите на ширине бёдер, стопы параллельны.
  • Руки опущены вдоль тела, пальцы раскрыты.
  • Спина прямая, плечи расслаблены.
  • Тянитесь макушкой к потолку.

Фото: Виктория Турищева

Хаста Уттанасана

Техника выполнения

  • Из Тадасаны на вдохе поднимите руки вверх.
  • Ладони обращены друг к другу, взгляд направлен вперёд.
  • Продолжайте тянуться всем телом вверх, стопы прижаты к полу.

Фото: Виктория Турищева

Падахастасана

Техника выполнения

  • На выдохе наклонитесь вперёд.
  • Пытайтесь дотронуться до стоп руками, сохраняя спину прямой.
  • Не сгибайте колени.

Фото: Виктория Турищева

Пурвоттанасана

Техника выполнения

  • Сядьте на пол, ладони расположите под плечами, пальцы рук направьте к ступням.
  • Ноги вытяните вперёд.
  • Со вдохом медленно поднимите бёдра вверх, опираясь на руки.
  • Тело должно образовывать прямую линию от головы до пят.

Фото: istockphoto.com/ilbusca

Чатуранга Дандасана

Техника выполнения

  • Перенесите корпус вперёд до положения планки, при этом опустите таз вниз.
  • Тело – ровная линия.
  • Затем из положения планки опуститесь вниз, согнув локти до угла в 90 градусов.
  • Удерживайте тело прямым.

Фото: Виктория Турищева

Бхуджангасана

Техника выполнения

  • Опустите тело на пол, лягте на живот.
  • Кисти расположите под плечами.
  • На вдохе поднимите грудную клетку, прогибая спину, локти прижаты к телу.
  • Бёдра и стопы лежат на коврике.

Фото: Виктория Турищева

Адхо Мукха Шванасана

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки. Упритесь ступнями на носки. Кисти под плечами.
  • Затем поднимите бёдра вверх, образуя перевёрнутую V-образную форму.
  • Пятки стремятся к полу, грудь – к бёдрам. Спина и ноги остаются прямыми.

Фото: Виктория Турищева

Вирабхадрасана I

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, расправьте спину.
  • Шагните одной ногой назад, согните переднее колено до угла в 90 градусов.
  • Задняя нога при этом прямая.
  • Руки поднимите вверх, взгляд направлен вперёд. Корпус перпендикулярен полу.
  • Поменяйте ногу и повторите асану.

Фото: Виктория Турищева

Вирабхадрасана II

Техника выполнения

  • Из предыдущей позы разверните корпус и плечи в центр.
  • Руки вытянуты в стороны, взгляд направлен на переднюю руку.
  • Повторите на другую сторону.

Фото: Виктория Турищева

Уттхита Хаста Падангуштхасана

Техника выполнения

  • Встаньте прямо.
  • Перенесите вес на одну ногу, другую – поднимите вперёд.
  • Возьмитесь за большой палец поднятой ноги одноимённой рукой.
  • Спину сохраняйте прямой.
  • Опорную ногу можно немного согнуть для лучшей опоры.

Фото: Виктория Турищева

Советы для начинающих

Если вы только начинаете свой путь в виньяса-йоге, стоит учесть несколько рекомендаций, которые сделают практику продуктивнее и приятнее.

  • Не стремитесь за идеальной формой сразу. Виньяса — это про поток и осознанность, а не про гибкость и внешний вид. Лучше медленно, но осознанно, чем быстро и небрежно.
  • Обязательно разминайтесь перед практикой, чтобы избежать травм.
  • Контролируйте дыхание — используйте уджайи-пранаяму (глубокое дыхание с лёгким сжатием горла). Эта техника помогает углубить концентрацию и лучше синхронизировать движения
  • Записывайте ощущения после занятий. Это поможет отслеживать прогресс, понимать свои слабые места и работать над ними.
  • Создайте комфортную атмосферу — мягкий коврик, свечи, приятная музыка (инструментальная, без слов) могут сильно повлиять на восприятие практики.
  • Завершение практики. После занятия обязательно выделите 5-10 минут на полное расслабление в позе Шавасаны. Лягте на спину, руки и ноги свободно раскиньте, закройте глаза. Это время позволяет телу и уму усвоить эффект от практики.
О том, как правильно практиковать Шавасану:
«Было скучно, и ждала, когда это закончится». Личная история о том, как полюбить шавасану
«Было скучно, и ждала, когда это закончится». Личная история о том, как полюбить шавасану

Как и любая осознанная практика, виньяса-йога со временем становится не просто упражнениями, а частью образа жизни, инструментом, который помогает оставаться в гармонии с собой в условиях современного ритма. Главное — подходить к занятиям без фанатизма, помня, что настоящий прогресс измеряется не идеальным выполнением асан, а глубиной понимания себя.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android