Водопады, озёра и вулканы: топ-15 достопримечательностей Бали

Бали – одно из любимых мест у россиян. На этом живописном острове есть всё для райского отдыха – начиная от роскошных пляжей и заканчивая величественными вулканами. Собрали топ-15 локаций, которые стоит посетить путешественникам.

О чём расскажем:

Обзор самых красивых мест знаменитого острова, где можно искупаться и позагорать: Райский уголок: 17 волшебных пляжей Пхукета

Водопад Секумпул

Секумпул – это целая сеть завораживающих водопадов. Потоки некоторых из них падают с высоты 70 м. Полюбоваться всеми чудесами природы невозможно: бо́льшая часть из водопадов скрывается в непроходимых джунглях. Для посещения открыты лишь два из них.

Водопад Секумпул Фото: Natalia Laing /istockphoto.com

Водный дворец Таман Уджунг

Водный дворец – это настоящее произведение искусства и одно из самых живописных мест острова. Построенный в далёком 1909 году, он предназначался исключительно для отдыха королевской семьи.

В 1963 и 1979 годах Таман Уджунг был практически разрушен извержением вулкана и сильным землетрясением. Но благодаря усилиям властей сейчас дворец полностью восстановлен и открыт для посетителей. До сих пор здесь находится галерея фотографий членов королевской династии.

Водный дворец Таман Уджунг Фото: Nuture/istockphoto.com

Рисовые террасы Тегаллаланг

Рисовые террасы – одно из прекраснейших мест на острове. Туристы сюда приезжают, чтобы сделать запоминающиеся фото на свисающих над обрывом качелях и полюбоваться ярко-зелёным ковром плантаций.

Тегаллаланг уже многие годы пользуется огромной популярностью среди отдыхающих. В пик сезона здесь ежедневно можно увидеть туристов, то и дело фотографирующихся на фоне знаменитых террас.

Рисовые террасы Тегаллаланг Фото: Circle Creative Studio/istockphoto.com

Храм Пура Бесаких

Считается одним из самых почитаемых на Бали. Огромный комплекс состоит из 22 отдельных храмов, каждый из которых отражает особый взгляд на мироздание. Говорят, что комплекс храмов – дело рук всех королевств, когда-либо правивших на Бали. По этой причине каждый храм – это отдельная ветвь, отражающая историю определённого королевского клана.

Любопытно, но каждый из храмов относится к конкретному региону Бали и поклоняется отдельным богам. Бесаких – это своего рода святыня для балийцев. У его подножия располагается действующий вулкан Агунг. В 1963 году произошло мощное извержение вулкана, но лава прошла мимо величественного храма всего в нескольких метрах. После этого местные жители стали ещё больше верить в божественное величие Бесаких.

Храм Пура Бесаких Фото: chanchai duangdoosan/istockphoto.com

Пура Лухур Улувату

По преданию, Пура Лухур Улувату – это один из шести храмов, призванных охранять Бали от морских демонов. Располагается он на вершине утёса в 70 м над уровнем моря. Виды Индийского океана, открывающиеся взорам туристов, делают это место одним из самых посещаемых в летний сезон.

Именно на территории храма находится знаменитый лес обезьян, так полюбившийся приезжающим. Правда, сами балийцы не советуют близко приближаться к животным: они крайне агрессивны и частенько нападают на любопытных туристов. Сюда также приезжают посмотреть представление огненного танца Кечак – традиционного танца, исполняемого исключительно в храмах в дни определённых церемоний.

Пура Лухур Улувату Фото: DKart/istockphoto.com

Лес обезьян в Убуде

Здесь обезьяны устроили себе настоящую райскую жизнь. Они повсюду и занимаются тем, чем захотят: играют, спят прямо на стенах расположенного рядом храма и совсем не боятся туристов. Напротив, они часто воруют у них угощения и яркие вещи. По этой причине гиды рекомендуют не брать с собой на экскурсию ничего ценного и блестящего. Большинство туристов любит кормить животных с рук, но делать это опасно ввиду множества заболеваний, которые передаются обезьянами через укус.

Лес славится не только живущими там «хозяевами», но и храмом, где проходят главные индуистские церемонии. Вход для туристов закрыт, однако полюбоваться красотами и пейзажем всё-таки удастся.

Лес обезьян в Убуде Фото: daboost/istockphoto.com

Озеро Братан и индуистский храм Пура Улан Дану

Комплекс относится к постройкам XVII века и представляет из себя величественный храм, расположившийся у подножья горы на высоте 1200 м над уровнем моря. Сам храм находится на берегу озера Братан, снискавшего славу у местных жителей, верящих, что, искупавшись в его водах, можно обрести молодость и долгую жизнь.

Храм Пура Улан Дану Фото: Andrey Danilovich/istockphoto.com

Вулкан Батур

Только на Бали есть уникальная возможность увидеть спящие вулканы, одним из которых является Батур. Если вы окажетесь на Бали, то посещение Гунунг-Батура – обязательная программа для каждого туриста. Этот вулкан удивляет тем, что внутри него образовался ещё один вулкан. Только представьте огромный котлован размером в 14 км, а внутри него ещё один действующий вулкан, который извергался за свою жизнь три раза.

Когда-то в одном из кратеров вулкана образовалось озеро Батур, которое балийцы считают священным. Дело в том, что вода в нём не меняет своего цвета даже в сезон дождей, оттого местные жители верят, что Батур охраняют богини горных озёр.

Считается, что именно из Батура получили своё начало другие родники на Бали. Вулкан периодически извергается в некоторых из своих кратеров, а за этим удивительным действием лучше всего наблюдать со смотровых площадок.

Вулкан Батур Фото: joakimbkk/istockphoto.com

Вулкан Агунг

По преданию, именно вулкан Агунг считается местом, где обитал Батара Махадева, одно из воплощений бога Шивы. Местные жители глубоко почитают это место, все деревни, строения и храмы острова обращены именно к Агунгу.

Увидеть этот священный вулкан довольно сложно. Практически круглый год он скрыт облаками, но отчаянные туристы специально едут на Бали, чтобы совершить горное восхождение.

Обычно группа собирается ночью, чтобы встретить рассвет уже на месте. До вулкана Агунг можно добраться двумя путями. Самый простой – это через деревню Селат, путь занимает не более четырёх часов. Самый долгий – от храма Пура Бесаких, но восхождение займёт почти шесть часов.

Агунг Фото: tawatchaiprakobkit/istockphoto.com

Водопад Алинг-Алинг

С индонезийского «алинг-алинг» переводится как «летающая вода». И правда – вода, спускающаяся со скал, несётся с такой мощью, что создаёт настоящий поток. А в сезон дождей за пару часов внизу может образоваться настоящая водная лавина.

Высота водопада – 30 м, а его потоки образуют дивное озеро небесно-голубого цвета. Купаться в нём запрещено из-за большой глубины. В каких-то местах она может достигать 9 м. Впрочем, туристов это не пугает, и они часто заходят в воду, чтобы сделать памятные фото. А вот местные жители считают воду в озере священной, поэтому никогда в неё не заходят.

Водопад Алинг-Алинг Фото: Ekaterina Kaliaeva/istockphoto.com

Водопад Канто Лампо

Водопад Канто Лампо имеет высоту 30 м и главную отличительную особенность: он находится в ущелье и представляет собой многоступенчатые каскады. Канто Лампо – излюбленное место для туристов с детьми. Проход к водопаду открыт, правда, придётся идти по камням и воде.

У подножия Канто Лампо вода, стекающая с высоты, образует озеро. В нём можно искупаться: глубина здесь минимальна, кое-где – по пояс. Течение слабое, температура воды комфортная, но идти может быть страшно: из-за своеобразного цвета дно кажется незаметным.

Своим названием водопад обязан достаточно редкому дереву с плодами в виде ягод, которые мгновенно меняют цвет с жёлтых до ярко-красных.

Водопад Канто Лампо Фото: Olena_Z/istockphoto.com

Храм Танах-Лот

История храма Танах-Лот увлекательна и загадочна. Согласно легенде, в XV веке на побережье пришёл странствующий монах, который был поражён красотами местной природы. Расположившись у обрыва, он стал медитировать и молиться богам морей. Рыбаки, заметившие монаха, стали приносить ему угощения и подношения.

Слух о нём быстро дошёл до соседних деревень, и к таинственному гостю стали приходить толпы балийцев. Но местный священник был огорчён неожиданной конкуренцией и стал строить козни монаху. Тогда странник силой воли отодвинул утёс далеко в море, тем самым провозгласив себя и место святым.

Сейчас храм представляет собой потёртое временем строение, однако сюда стекаются толпы туристов, ведь место до сих пор считается святой достопримечательностью острова.

Храм Танах-Лот Фото: Paolo Graziosi/istockphoto.com

Рисовые террасы Джатилувих

Изумрудные рисовые террасы раскинулись на склоне горы Батукары. Джатилувих расположились на высоте 800 м над уровнем моря, а территория рисовых террас составляет 303 га.

Известны плантации не только чарующим ярко-зелёным цветом, но и уникальной системой орошения, которое балийцы называют «субак». Эта система полива рисовых полей и сами плантации были признаны всемирным наследием ЮНЕСКО.

Рисовые террасы Джатилувих Фото: Circle Creative Studio/istockphoto.com

Озёра Буян и Тамблинган

Город Бедугул известен тем, что в нём находятся сразу три главных озера Бали: Братан, Буян и Тамблинган. Первое пользуется наибольшей популярностью, а Буян и Тамблинган туристы незаслуженно обходят стороной. Эти два озера служат источником питьевой воды для всего острова и находятся в кратере потухшего вулкана.

Посмотреть на это природное великолепие, однозначно, стоит: виды здесь потрясающие, а соседствующие обезьяны придают месту неповторимый колорит.

Озеро Буян Фото: Oleh_Slobodeniuk/istockphoto.com

Водопад Мундук

Всего в 20 минутах от озёр Буян и Тамблинган находится один из самых мощных водопадов острова – Мундук. Туристов здесь немного, так как подъездная дорога не пригодна для экскурсионных автобусов. Здесь можно окунуться в прохладную воду водопада, отдохнуть вдали от посторонних глаз и сделать памятные фотографии.

Водопад Мундук Фото: bloodua/istockphoto.com