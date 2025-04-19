Духовное наследие: 5 уникальных монастырей России, куда можно съездить за выходные

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «В преддверии Светлого Христова Воскресения многие верующие устремляют свои мысли и сердца к святым местам. Россия богата православными обителями, каждая из которых несёт в себе уникальное духовное наследие. Расскажу о пяти из них, ставших символами веры, молитвы и монашеского подвига».

Троице-Сергиева лавра, Московская область

Расположенная в Сергиевом Посаде Свято-Троицкая Сергиева лавра является крупнейшим духовным центром России. Она была основана в XIV веке преподобным Сергием Радонежским и на протяжении многих веков играла значительную роль в истории страны, стала центром объединения русских земель и противостояла татаро-монгольскому игу. Именно в стенах монастыря преподобный Сергий благословил войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву, начало которой положил поединок монаха Пересвета с «печенежином» Челубеем.

В 1742 году императрица Елизавета Петровна присвоила монастырю статус лавры, подчеркнув его особое значение для государства и церкви. А спустя несколько лет на соборную площадь был доставлен огромный колокол весом 4000 пудов, названный Царём. Особенно величественно здесь в дни Пасхи, когда богослужения наполняют пространство торжественными гимнами, а к святыням Свято-Троицкого и Успенского соборов, церкви Сошествия Святого Духа и другим монастырским храмам съезжаются паломники со всей страны.

Троице-Сергиева лавра Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Нижегородская область

В Нижегородской области, в посёлке Дивеево, расположен один из самых известных женских монастырей России, почитаемый как четвёртый «земной удел Богородицы». Он связан с именем преподобного Серафима Саровского, который, направляемый самой Богоматерью, стал духовным наставником и попечителем обители. Святой положил и начало Богородичной канавке – одной их святынь монастыря, по которой Матерь Божья ежедневно обходит свой удел.

Период расцвета монастыря пришёлся на вторую половину XIX века, когда на его территории были возведены Троицкий собор, игуменский корпус с храмом святой равноапостольной Марии Магдалины, трапезный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, колокольня и около 30 корпусов сестёр.

В 1920-е годы монастырь расформировали, и службы в стенах обители возобновились лишь к 1990-м. А сегодня в Дивеево приезжают тысячи паломников, чтобы помолиться богу, поклониться мощам Серафима и трижды обойти Канавку, где «утоляется всякая скорбь и сердце наполняется радостью».

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь Фото: РИА Новости

Введенская Оптина пустынь, Калужская область

Калужская область хранит одну из самых значимых православных обителей России – Введенскую Оптину пустынь. Основанное, по преданию, раскаявшимся разбойником, это место стало известным благодаря духовничеству оптинских старцев, чьи наставления до сих пор питают сердца верующих.

Здесь обрёл утешение в беседе со старцем Амвросием потерявший сына Фёдор Достоевский. Тишина Оптиной пустыни, затерянной среди лесов на берегу реки Жиздры, располагает к глубокому размышлению и молитве, особенно в пасхальные дни, когда монастырские службы проходят с необычайным благоговением и светлой радостью Воскресения Христова.​

Введенская Оптина пустынь Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург

Санкт-Петербург гордится своим старейшим монастырём – Александро-Невской лаврой, заложенной Петром I. Это не только духовный центр, но и важная святыня, где покоятся мощи святого благоверного князя Александра Невского.

В составе архитектурного комплекса находятся грандиозный Троицкий собор, Благовещенская церковь, ставшая первым каменным храмом Петербурга, Надвратная церковь, венчающая старую часть Невского проспекта, и несколько знаменитых некрополей, где обрели покой многие выдающиеся деятели XVIII–XIX веков.

В пасхальную ночь лавра превращается в центр молитвы тысяч верующих: крестный ход проходит под звуки праздничного звона, а храмовое пространство наполняется ликующими голосами прихожан.

Александро-Невская лавра Фото: РИА Новости

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковская область

Одна из немногих обителей России, не закрывавшаяся даже в годы гонений, Псково-Печерский монастырь известен во многом благодаря «богом зданным пещерам», где молились, а ныне покоятся несколько тысяч монахов. Пещеры были обнаружены случайно, во время вырубки леса. И в 1392 году, в год успения Сергия Радонежского, приняли первых молитвенников.

Расцвет обители пришёлся на XVI век, когда была расширена Успенская церковь и устроены приделы в честь Антония и Феодосия Киево-Печерских. Под занавес века к монастырю двинулась псково-литовская армия, пробившая стены обители. Тогда монахи обратились с молитвой к древней иконе Успения Божией Матери – и получили мгновенный ответ.

Чудо спасения зафиксировано в исторических документах, а Богородица приходила на помощь обители ещё не раз – в том числе в годы немецкой оккупации. В поисках утешения в Псково-Печерский монастырь приходят и сегодня, неизменно обращаясь к чудотворной иконе «Умиление» и иконе Успения Божией Матери в житии.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь Фото: РИА Новости