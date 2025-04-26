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Вместо классики: 3 лёгких салата из овощей и зелени c необычными маринадами

Философия здорового питания так глубоко проникла в кулинарию, что овощной салат стал обычным блюдом даже для сетей фастфуда.

На первый взгляд мода на салаты кажется слегка раздутой. Но скепсис быстро улетучивается, когда знакомишься со свойствами листовых салатов и таких привычных ингредиентов, как огурцы, перец, помидоры, лук, морковь, редис и свёкла.

Салат, шпинат и другие виды салатной зелени — круглогодичный источник витаминов А и С. Красные и тёмно-зеленые листовые овощи содержат много антиоксидантов. В составе огородных овощей — весь спектр витаминов, минералов и полезная для работы желудка клетчатка. Диета с высоким содержанием салата и овощей, возможно, лучшая мера профилактики наряду с движением, солнцем и свежим воздухом.

Сергей Кузнецов бренд-шефа медиаплатформы Food.ru «Неважно, хотите вы сесть на диету, внести разнообразие в приготовление овощей с грядок или разбавить сытный обед чем-то лёгким и полезным, — в любом случае советуем обратить внимание на рецепты салатов».

Рецепты салатов

Салат из цветной капусты с гремолатой

Фото: istockphoto.com/OlgaMiltsova

Гремолата — итальянская приправа из петрушки, лимонной цедры и чеснока. Яркий вкус лимона и специй в этом рецепте сочетается с ароматом пармезана.

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: около 152 ккал

Белки: 5,9 г

Жиры: 12,6 г

Углеводы: 4,2 г

Ингредиенты

Для салата:

цветная капуста — 300 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/gradyreese

Для мусса из пармезана:

пармезан — 50 г;

сливки 33–35-процентной жирности — 100 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Для гремолаты:

петрушка — 50 г;

цедра лимона — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 1 ст. л.

Фото: istockphoto.com/alpaksoy

Способ приготовления

1. Нарежьте цветную капусту тонкими ломтиками с помощью тёрки-мандолины или ножа.

2. Добавьте в миску с цветной капустой оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Дайте смеси настояться 10 минут.

3. Натрите пармезан на мелкой тёрке. Слегка нагрейте сливки в сотейнике, не доводя до кипения.

4. Отделите яичный белок от желтка. Взбейте желток. Тонкой струйкой влейте сливки в миску с желтком, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавьте тёртый пармезан и размешайте до однородности.

5. Взбейте массу ручным блендером до воздушной текстуры и охладите. Чтобы сделать мусс пышнее, можно использовать сифон.

Фото: istockphoto.com/Traimak_Ivan

6. Измельчите петрушку соломкой. Натрите цедру лимона на мелкой тёрке, измельчите чеснок и смешайте с оливковым маслом.

7. Выложите тонко нарезанную цветную капусту на тарелку. Сверху точечно разложите мусс из пармезана. Посыпьте гремолатой и подавайте на стол.

Салат с киноа и печёными перцами

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Основа этого средиземноморского салата — сочетание сладкого печёного перца рамиро с моцареллой. Завершает букет пряная нотка песто из кинзы, базилика и мяты.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 163 ккал

Белки: 6,2 г

Жиры: 10,7 г

Углеводы: 9,6 г

Ингредиенты

Для салата:

киноа — 100 г;

моцарелла мини — 100 г;

перцы рамиро — 2 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Candice BeII

Для песто:

кинза — 50 г;

базилик — 50 г;

мята — 5-6 листочков;

кедровые орехи — 30 г;

пармезан — 30 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

сок лимона — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Промойте киноа. Залейте крупу водой из расчёта, чтобы толщина слоя воды была равна толщине слоя крупы. Варите на медленном огне 15 минут. Посолите и остудите крупу.

2. Разогрейте духовку до 230°C. Разрежьте перец вдоль пополам, удалите семечки. Смажьте половинки перца оливковым маслом. Выложите на противень кожицей вверх и запекайте три-пять минут до почернения кожицы.

Фото: istockphoto.com/shironosov

Достаньте противень из духовки. Переложите перцы в пакет или накройте плёнкой на 10 минут. Затем удалите кожицу.

3. Слегка обжарьте кедровые орехи на сухой сковороде и остудите.

4. Измельчите зелень, чеснок и орехи в блендере, добавьте оливковое масло и перемешайте. Добавьте в песто тёртый пармезан и лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.

5. Смешайте в миске киноа, печёные перцы, моцареллу. Заправьте соусом песто и подавайте на стол.

Салат с лапшой из цукини

Фото: istockphoto.com/svariophoto

И корейцы, и китайцы уверены в том, что именно в их культуре была придумана лапша фунчоза, и спорят, кто всё же был первым. Но мода на паназиатскую кухню сделала этот ингредиент достоянием мира вместе с рецептом салата, в котором лапша сочетается с пряным маринадом, цукини и зеленью.

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 85 ккал

Белки: 1,8 г

Жиры: 3,5 г

Углеводы: 12,6 г

Ингредиенты

Для салата:

большой цукини — 1 шт.;

фунчоза — 50 г;

кинза — 50 г;

шпинат — 50 г;

красный лук — 1/2 шт.;

жареный кунжут — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/yasuhiroamano

Для маринада:

соевый соус — 2 ст. л.;

сок лайма — 1 ст. л.;

рисовый уксус — 1 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

свежий имбирь — 20 г;

соус шрирача — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

1. Нарежьте цукини длинными полосками с помощью овощечистки или спиралайзера. Залейте цукини кипятком на пять минут, затем промойте холодной водой.

2. Смешайте все ингредиенты для маринада в миске.

Фото: istockphoto.com/Iamnee

3. Нарежьте красный лук тонкими перьями.

4. Смешайте в миске лапшу из цукини, фунчозу, красный лук, шпинат и кинзу. Полейте маринадом и тщательно перемешайте. Дайте настояться 10 минут.

5. Разложите салат по тарелкам, посыпьте жареным кунжутом и подавайте на стол.