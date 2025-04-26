Вместо классики: 3 лёгких салата из овощей и зелени c необычными маринадами

Философия здорового питания так глубоко проникла в кулинарию, что овощной салат стал обычным блюдом даже для сетей фастфуда.
На первый взгляд мода на салаты кажется слегка раздутой. Но скепсис быстро улетучивается, когда знакомишься со свойствами листовых салатов и таких привычных ингредиентов, как огурцы, перец, помидоры, лук, морковь, редис и свёкла.
Салат, шпинат и другие виды салатной зелени — круглогодичный источник витаминов А и С. Красные и тёмно-зеленые листовые овощи содержат много антиоксидантов. В составе огородных овощей — весь спектр витаминов, минералов и полезная для работы желудка клетчатка. Диета с высоким содержанием салата и овощей, возможно, лучшая мера профилактики наряду с движением, солнцем и свежим воздухом.
«Неважно, хотите вы сесть на диету, внести разнообразие в приготовление овощей с грядок или разбавить сытный обед чем-то лёгким и полезным, — в любом случае советуем обратить внимание на рецепты салатов».
Рецепты салатов
Салат из цветной капусты с гремолатой
Фото: istockphoto.com/OlgaMiltsova
Гремолата — итальянская приправа из петрушки, лимонной цедры и чеснока. Яркий вкус лимона и специй в этом рецепте сочетается с ароматом пармезана.
Количество порций: 2
КБЖУ на 100 г
Калории: около 152 ккал
Белки: 5,9 г
Жиры: 12,6 г
Углеводы: 4,2 г
Ингредиенты
Для салата:
- цветная капуста — 300 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/gradyreese
Для мусса из пармезана:
- пармезан — 50 г;
- сливки 33–35-процентной жирности — 100 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Для гремолаты:
- петрушка — 50 г;
- цедра лимона — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Фото: istockphoto.com/alpaksoy
Способ приготовления
1. Нарежьте цветную капусту тонкими ломтиками с помощью тёрки-мандолины или ножа.
2. Добавьте в миску с цветной капустой оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Дайте смеси настояться 10 минут.
3. Натрите пармезан на мелкой тёрке. Слегка нагрейте сливки в сотейнике, не доводя до кипения.
4. Отделите яичный белок от желтка. Взбейте желток. Тонкой струйкой влейте сливки в миску с желтком, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавьте тёртый пармезан и размешайте до однородности.
5. Взбейте массу ручным блендером до воздушной текстуры и охладите. Чтобы сделать мусс пышнее, можно использовать сифон.
Фото: istockphoto.com/Traimak_Ivan
6. Измельчите петрушку соломкой. Натрите цедру лимона на мелкой тёрке, измельчите чеснок и смешайте с оливковым маслом.
7. Выложите тонко нарезанную цветную капусту на тарелку. Сверху точечно разложите мусс из пармезана. Посыпьте гремолатой и подавайте на стол.
Салат с киноа и печёными перцами
Фото: istockphoto.com/vaaseenaa
Основа этого средиземноморского салата — сочетание сладкого печёного перца рамиро с моцареллой. Завершает букет пряная нотка песто из кинзы, базилика и мяты.
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 163 ккал
Белки: 6,2 г
Жиры: 10,7 г
Углеводы: 9,6 г
Ингредиенты
Для салата:
- киноа — 100 г;
- моцарелла мини — 100 г;
- перцы рамиро — 2 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Candice BeII
Для песто:
- кинза — 50 г;
- базилик — 50 г;
- мята — 5-6 листочков;
- кедровые орехи — 30 г;
- пармезан — 30 г;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
1. Промойте киноа. Залейте крупу водой из расчёта, чтобы толщина слоя воды была равна толщине слоя крупы. Варите на медленном огне 15 минут. Посолите и остудите крупу.
2. Разогрейте духовку до 230°C. Разрежьте перец вдоль пополам, удалите семечки. Смажьте половинки перца оливковым маслом. Выложите на противень кожицей вверх и запекайте три-пять минут до почернения кожицы.
Фото: istockphoto.com/shironosov
Достаньте противень из духовки. Переложите перцы в пакет или накройте плёнкой на 10 минут. Затем удалите кожицу.
3. Слегка обжарьте кедровые орехи на сухой сковороде и остудите.
4. Измельчите зелень, чеснок и орехи в блендере, добавьте оливковое масло и перемешайте. Добавьте в песто тёртый пармезан и лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.
5. Смешайте в миске киноа, печёные перцы, моцареллу. Заправьте соусом песто и подавайте на стол.
Салат с лапшой из цукини
Фото: istockphoto.com/svariophoto
И корейцы, и китайцы уверены в том, что именно в их культуре была придумана лапша фунчоза, и спорят, кто всё же был первым. Но мода на паназиатскую кухню сделала этот ингредиент достоянием мира вместе с рецептом салата, в котором лапша сочетается с пряным маринадом, цукини и зеленью.
Количество порций: 2
КБЖУ на 100 г
Калории: 85 ккал
Белки: 1,8 г
Жиры: 3,5 г
Углеводы: 12,6 г
Ингредиенты
Для салата:
- большой цукини — 1 шт.;
- фунчоза — 50 г;
- кинза — 50 г;
- шпинат — 50 г;
- красный лук — 1/2 шт.;
- жареный кунжут — 1 ч. л.
Фото: istockphoto.com/yasuhiroamano
Для маринада:
- соевый соус — 2 ст. л.;
- сок лайма — 1 ст. л.;
- рисовый уксус — 1 ст. л.;
- кунжутное масло — 1 ст. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- свежий имбирь — 20 г;
- соус шрирача — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
1. Нарежьте цукини длинными полосками с помощью овощечистки или спиралайзера. Залейте цукини кипятком на пять минут, затем промойте холодной водой.
2. Смешайте все ингредиенты для маринада в миске.
Фото: istockphoto.com/Iamnee
3. Нарежьте красный лук тонкими перьями.
4. Смешайте в миске лапшу из цукини, фунчозу, красный лук, шпинат и кинзу. Полейте маринадом и тщательно перемешайте. Дайте настояться 10 минут.
5. Разложите салат по тарелкам, посыпьте жареным кунжутом и подавайте на стол.