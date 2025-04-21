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Домашние конфеты из яблок и чернослива: 3 простых рецепта от бренд-шефа
Сергей Кузнецов
Конфеты из яблок и чернослива: 3 простых рецепта
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Полезная альтернатива сладостям и только натуральные ингредиенты.

Даже если вы сидите на диете, исключать сладости не обязательно. Главное — выбирайте угощения с хорошим составом и натуральными ингредиентами. К таким десертам относятся пастила, чиа-пудинг, гранола и не только.

Конфеты готовятся из измельчённых орехов, фруктов, мёда и других полезных ингредиентов. Главный секрет — масса должна получиться однородной и пластичной, чтобы вы легко могли сформировать шарики.

Несколько советов перед приготовлением:

  • если основа для конфет получилась липкая, то добавьте кокосовую стружку, молотые орехи или овсянку (в зависимости от рецепта);
  • если масса, наоборот, сухая, то капните немного воды или растительного масла;
  • перед формовкой конфет охладите массу, чтобы она получилась пластичной и не таяла в руках.
<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

«Предлагаю приготовить домашние конфеты — сохраняйте себе рецепты».

Конфеты с яблоком и черносливом без сахара

Фото: istockphoto.com/derketta

Полезная альтернатива сладостям — только натуральные ингредиенты, богатые клетчаткой и полезными жирами. Подходят для перекуса и здорового питания.

КБЖУ на 100 г

Калории: 120 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 15 г

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Ингредиенты:

  • крупные зелёные яблоки — 2 шт.;
  • чернослив — 100 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • корица — 1/2 ч. л. (по желанию);
  • кокосовая стружка или какао — для обсыпки.

Способ приготовления

1. Удалите у яблок сердцевину, нарежьте мякоть дольками и запеките при 180°C примерно 15–20 минут.

2. Замочите чернослив в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.

3. Измельчите яблоки, чернослив и орехи в блендере до однородной массы, добавьте корицу.

4. Охладите массу в холодильнике 20–30 минут.

Фото: istockphoto.com/Tatiana Dvoretskaya

5. Сформируйте шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или какао.

Перед подачей охладите ещё 30 минут.

Яблочно-черносливовые конфеты с овсянкой

Фото: istockphoto.com/Mizina

Сытный перекус с медленными углеводами и натуральной сладостью. Идеальный вариант для полезного ланча или лёгкого десерта.

КБЖУ на 100 г

Калории: 170 ккал

Белки: 3 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 25 г

Ингредиенты:

  • крупное яблоко — 1 шт.;
  • чернослив — 80 г;
  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г;
  • мёд или сироп агавы — 30 г;
  • ореховая паста — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

1. Натрите яблоко на средней тёрке и смешайте с лимонным соком.

2. В блендере измельчите чернослив и отдельно – овсянку.

Фото: istockphoto.com/derketta

3. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

4. Сформируйте шарики и охладите в холодильнике один час.

Яблочно-черносливовые конфеты в шоколаде

Фото: istockphoto.com/Neddie H Bicheva

Полезный десерт с насыщенным вкусом. Сочетание фруктов, орехов и горького шоколада делает эти конфеты идеальным лакомством.

КБЖУ на 100 г

Калории: 230 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 30 г

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Ингредиенты:

  • крупное яблоко — 1 шт.;
  • чернослив — 80 г;
  • миндаль — 50 г;
  • 70-процентный горький шоколад — 50 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Натрите яблоко на средней тёрке и отожмите лишний сок.

2. Измельчите чернослив и миндаль в блендере.

3. Смешайте яблоки, миндаль, чернослив и ванильный экстракт. Сформируйте шарики и выложите на лист пергамента. Также можно использовать силиконовые формы для конфет.

4. Поставьте в морозилку на 15–30 минут, чтобы поверхность затвердела.

Фото: istockphoto.com/NatashaPhoto

5. Растопите шоколад на водяной бане, обмакните в него конфеты, используя шпажку.

6. Дайте шоколаду застыть в холодильнике 30–40 минут.

Конфеты можно хранить в холодильнике до пяти дней, в морозилке — две-три недели.

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