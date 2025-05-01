Спортсмены на вершине финансового Олимпа: кто зарабатывает больше всех?

Спорт — не только про то, кто быстрее или сильнее. Это ещё и серьёзная бизнес-гонка, вырваться на первые позиции в которой удаётся далеко не каждому атлету. Многие годами выкладываются по полной, чтобы заработать хотя бы миллион долларов, однако есть те, кто построил собственные бизнес-империи и теперь носит статус миллиардеров.

Они с помощью упорного труда стали не только первыми в своём виде спорта, но также смогли выйти на одну арену с акулами мирового предпринимательства. Мы составили рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. На основании данных Sportico, в списке учитываются денежные доходы от любых проектов, включая инвестиционные и рекламные.

Флойд Мейвезер, бокс

Состояние: $ 1,52 млрд

Дата рождения: 24 февраля 1977 года

Страна: США

Мейвезера называют одним из самых успешных спортсменов в истории. За год карьеры он участвовал в 50 боях и не потерпел ни одного поражения. Благодаря мощному личному бренду Флойду удалось подписать десятки успешнейших контрактов. Среди спонсоров боксёра самые известные бренды – Burger King, Hublot, Fanmio, fuboTV и другие. Бо́льшую часть своего состояния Мейвезер заработал именно на рекламных кампаниях. До сих пор бренды выстраиваются в очередь, чтобы посотрудничать с легендой.

Флойд Мейвейзер Фото: Getty Images

Роджер Федерер, теннис

Состояние: $ 1,59 млрд

Дата рождения: 8 августа 1981 года

Страна: Швейцария

Несмотря на то что спортивная карьера Федерера закончилась в 2022 году, он по-прежнему сохраняет за собой звание самого богатого теннисиста в мире. LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, NetJets, On, RIMOWA, Sunrise Communications AG, Switzerland Tourism — это лишь малая часть компаний, лицом которых является спортсмен. По данным Sportico, более $ 1 млрд Роджер заработал на рекламе, а вот его призовые за всю спортивную карьеру составляют порядка $ 150 млн.

Роджер Федерер Фото: Getty Images

Дэвид Бекхэм, футбол

Состояние: $ 1,61 млрд

Дата рождения: 2 мая 1975 года

Страна: Англия

Мало того, что Бекхэм — любимец всех рекламодателей, так он ещё и успешный бизнесмен. В 2018 году Дэвид обзавёлся собственным футбольным клубом «Интер Майами», который ежедневно приносит около $ 70 тыс. Кроме того, у Бекхэма есть собственный бренд виски, созданный в партнёрстве с крупнейшей британской компанией по производству алкоголя. А ещё Дэвид зарабатывает на коммерческих проектах своей супруги Виктории.

Дэвид Бекхэм Фото: Megan Briggs/Getty Images

Лионель Месси, футбол

Состояние: $ 1,72 млрд

Дата рождения: 24 июня 1987 года

Страна: Аргентина

На сегодняшний день Месси является вторым по уровню зарплаты и спонсорских контрактов футболистом. Базовая зарплата Лео составляет порядка $ 12 млн. Футболист также появляется в рекламных кампаниях PUBG MOBILE, Pepsi, Mastercard, Budweiser, Gatorade и Konami. А ещё в 2011 году Лео подписал пожизненный контракт с брендом adidas и теперь снимается в большинстве промо марки.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Джек Никлаус, гольф

Состояние: $ 1,82 млрд

Дата рождения: 21 января 1940 года

Страна: США

Призовые с турниров — основной источник доходов гольфиста. В течение карьеры Джек также активно сотрудничал с десятками брендов, а после ухода из большого спорта сосредоточился на бизнесе. Уже не первый год Никлаус занимается проектами в сфере архитектуры и недвижимости. Его компания спроектировала десятки гольф-клубов по всему миру. Параллельно Джек выпускает книги, видеоигры и другую развлекательную продукцию.

Джек Никлаус Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Леброн Джеймс, баскетбол

Состояние: $ 1,85 млрд

Дата рождения: 30 декабря 1984 года

Страна: США

В июле 2024 года Джеймс подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на два года, в течение которых он гарантированно заработает $ 104 млн. Это соглашение сделало Леброна самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА. В дополнении к этому за пределами спорта со спортсменом сотрудничают десятки брендов с мировым именем. Среди них Coca-Cola, KIA Motors, Nike, Mountain Dew и другие.

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

Арнольд Палмер, гольф

Состояние: $ 1,88 млрд

Дата рождения: 10 января 1929 года (умер 26 сентября 2016 года)

Страна: США

В годы своей спортивной карьеры Палмер был одним из самых успешных гольфистов не только по результативности в турнирных таблицах, но ещё и с точки зрения полученных гонораров за участие в промокампаниях. Арнольд рекламировал продукцию брендов Wilson Sporting Goods, United Airlines, Hertz Rental Car, Penzoil, Cadillac, Mercury и Monterey. Гольфист также обзавёлся собственной маркой одежды, которая продолжает приносить баснословную прибыль даже после смерти Арнольда, случившейся в 2016 году. Магазины Палмера работают в разных странах мира.

Арнольд Палмер Фото: Harry How/Getty Images

Криштиану Роналду, футбол

Состояние: $ 2,23 млрд

Дата рождения: 5 февраля 1985 года

Страна: Португалия

Пожизненное соглашение с Nike, участие в рекламных проектах брендов Herbalife, DAZN, Clear, MTG, Altice Portugal, Garena Free Fire, American Tourister, а также выплаты по спортивным контрактам сделали Роналду самым богатым футболистом планеты. В 2022 году он подписал соглашение с саудовским клубом «Аль-Наср» длительностью 2,5 года. По данным источников, в его рамках Криштиану будет получать порядка € 200 млн. Этот карьерный прорыв, к слову, позволил спортсмену максимально стремительно оказаться на третьем месте в рейтинге богатейших атлетов планеты.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Тайгер Вудс, гольф

Состояние: $ 2,79 млрд

Дата рождения: 30 декабря 1975 года

Страна: США

Данные о доходах Вудса показывают, что внушительную часть своего состояния он заработал не на спортивных контрактах, а на сотрудничестве с известными брендами. На данный момент гольфист является лицом компаний Bridgestone, Discovery, Nike, Monster Energy, Rolex and TaylorMade. Финансовые поступления от участия в промо составляют около 90% доходов Тайгера.

Тайгер Вудс Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Майкл Джордан, баскетбол

Состояние: $ 4,15 млрд

Дата рождения: 18 февраля 1963 года

Страна: США

Уже не первый год Майкл Джордан возглавляет рейтинг самых богатых спортсменов мира. Он показал блестящие результаты не только на баскетбольном корте, но и за его пределами. Сейчас трудно найти человека, у которого нет хотя бы одной пары кроссовок, названных именем атлета. Только в 2024 году Майкл заработал на продаже обуви около $ 350 млн, а ведь у баскетболиста есть и другие контракты с мировыми брендами.

Майкл Джордан Фото: GettyImages