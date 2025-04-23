Эти люди прожили больше 100 лет, и вот их секреты долголетия

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас средняя продолжительность жизни в мире составляет 71,4 года. Добраться до почтенного возраста — цель и мечта если не для всех, то для большинства. Мы ведём активный образ жизни, правильно питаемся, принимаем витамины, однако пока учёные не могут дать ответ на вопрос, от чего именно зависит долголетие.

Давайте познакомимся с людьми, которые всё-таки смогли обмануть время. Каждому из нашего списка далеко за 100. На их глазах творилась история, менялись поколения и мир в целом. Несмотря на почтенный возраст, наши герои продолжают наслаждаться каждым днём и утверждают, что каждый может прожить долгую жизнь.

Самые старые люди в истории

Жанна Луиза Кальман

Дата рождения: 21 февраля 1845 года

Прожила 122 года 164 дня

Страна: Франция

Жанна Луиза Кальман получила официальный титул самой старой женщины в истории. Она родилась и выросла во Франции, а бо́льшую часть жизни провела в городке Арле. С юности Жанна занималась живописью и играла на скрипке. В 1896-м Кальман вышла замуж и родила дочь. Наследница Кальман умерла в возрасте 36 лет.

Жанна всегда жила на широкую ногу. Роскошная квартира, слуги, фехтование, охота — всё это для Кальман было будничным делом. Уже к 90 годам у Кальман не осталось наследников, и она заключила сделку с адвокатом Андре-Франсуа Раффре. На основании соглашения юрист должен был ежемесячно выплачивать Жанне кругленькую сумму до самой её смерти. Взамен она обещала завещать адвокату свою квартиру. Но вот незадача. Раффре умер гораздо раньше, в возрасте 77 лет. Долгожительнице на тот момент было 120. Семья Андре-Франсуа продолжала выплачивать ей деньги после его смерти.

Жанна Луиза Кальман Фото: Ian Cook/Getty Images

Канэ Танака

Дата рождения: 2 января 1903 года

Прожила 119 лет 107 дней

Страна: Япония

Благодаря своему почтенному возрасту в 2019 году Канэ Танака попала в Книгу рекордов Гиннесса. В молодости долгожительница занималась семейным бизнесом, а после вышла замуж и посвятила себя воспитанию детей. На момент смерти у Танаки было пятеро детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Бабушка рассказывала, что здоровый и активный образ жизни (Канэ до последнего ежедневно делала лёгкую зарядку), множество хобби, а также поддержание семейных ценностей позволили ей дотянуться до отметки в 122 года. Танака ушла из жизни 19 апреля 2022 года от естественных причин.

Канэ Танака Фото: Takuto Kaneko/AP/ТАСС

Современные долгожители

Ина Канабарро Лукас

Дата рождения: 8 июня 1908 года

Возраст: 116 лет 308 дней

Страна: Бразилия

Ина Канабарро Лукас — самый старый человек в мире на данный момент. Она родилась и выросла в Бразилии, а возрасте 19 лет переехала в Уругвай и стала монахиней. В 1930-м Ина вернулась на Родину и устроилась учительницей математики и португальского языка.

Удивительно, но в детстве и юности Лукас отличалась слабым здоровьем и сильной худобой. Родственники переживали, что из-за этого Ина не сможет самостоятельно заботиться о себе. Спустя много лет бабушка уверена — отсутствие вредных привычек, вера и постоянное духовное обогащение помогли ей прожить долгую и счастливую жизнь.

Окаги Хаяси

Дата рождения: 2 сентября 1909 года

Возраст: 115 лет 222 дня

Страна: Япония

Окаги — старейшая из ныне живущих женщин в Японии. Она входит в список 50 старейших людей мира за всю историю. В начале 1930-х годов Окаги возглавляла семейный бизнес по оптовой торговле зерном. У неё есть девять детей, 22 внука, 39 правнуков и пятеро праправнуков.

Примерно с середины жизни Хаяси много времени уделяет заботе о своём здоровье. Своим секретом долголетия она называет домашние соки, спорт и активный образ жизни. До недавнего времени Окаги часто путешествовала, а её любимым местом были термальные источники. Главные хобби долгожительницы — садоводство, каллиграфия и головоломки.

Окаги Хаяси Фото: grg-supercentenarians.org

Этель Кейтерем

Дата рождения: 21 августа 1909 года

Возраст: 115 лет 234 дня

Страна: Великобритания

Этель — не первая долгожительница в своей семье. Старшая сестра пенсионерки умерла в возрасте 104 лет. На сегодняшний день Кейтерем принадлежит титул самой пожилой жительницы Британии. В молодости Этель несколько лет прожила в Индии, где работа гувернанткой. После возвращения в Лондон она вышла замуж и устроилась на административную должность.

До 97 Кейтерем водила автомобиль, а в возрасте 100 лет играла в бридж. Этель ведёт закрытый образ жизни, не даёт интервью и не делится секретами долголетия.

Минэ Кондо

Дата рождения: 1 сентября 1910 года

Возраст: 114 лет 234 дня

Страна: Япония

Минэ является второй старейшей жительницей Японии. В 20 лет она вышла замуж и вместе с супругом занималась фермерством. По состоянию на август 2024-го у Кондо было шестеро детей, 16 внуков, 32 правнука и 10 праправнуков.

До октября 2024 года Минэ жила вместе с дочерью и одной из внучек, однако после семья приняла решение перевезти бабушку в дом престарелых, чтобы обеспечить ей достойный уход. Там Кондо проводит время со сверстниками, занимается каллиграфией и даже принимает участие в различных спортивных активностях.

Минэ Кондо Фото: grg-supercentenarians.org

Мари-Роз Тессье

Дата рождения: 21 мая 1910 года

Возраст: 114 лет 326 дней

Страна: Франция

Удивительно, но никто из родственников Мари-Роз не был долгожителем. Например, её отец умер в возрасте всего 66 лет. После Второй мировой войны Тессе работала в страховой компании в сфере строительства в Париже. В 1971 году она вышла на пенсию и переехала в городок Вандея.

У француженки есть две дочери, а её старшей внучке в 2023 году исполнилось 70 лет. С 2010 года Мари-Роз живёт в доме престарелых в Ле-Сабль-д’Олон. В свой 110-й день рождения, 21 мая 2020 года, она стала супердолгожителем.

Наоми Уайтхед

Дата рождения: 26 сентября 1910 года

Возраст: 114 лет 200 дней

Страна: США

Наоми — старейшая жительница Соединённых Штатов. В юности она вместе с родителями работала на ферме, помогая им собирать хлопок и табак. В 1930-м Уайтхед вышла замуж и родила троих сыновей. К сожалению, муж и дети долгожительницы уже умерли, однако, по данным на 2020 год, у неё есть 12 внуков, 28 правнуков, 49 праправнуков и даже три прапраправнука.

Сейчас Наоми живёт в доме престарелых в штате Пенсильвания. Она увлекается кулинарией, обожает печь, рисовать и слушать любимую музыку. Уайтхед с большим удовольствием общается с родными, а также с другими жителями пансиона, который стал её домом.

Наоми Уайтхед Фото: AP/ТАСС

Лючия Лаура Сандженито

Дата рождения: 22 ноября 1910 года

Возраст: 114 лет 141 день

Страна: Италия

Сандженито всю жизнь провела в итальянском городке Стурно. В одном из редких интервью Лаура отметила, что благодарна богу за возможность столько лет провести в этом мире.

Мне пришлось принести множество жертв, но я довольна всей жизнью. Даже если бы я умерла прямо сейчас, я была бы счастлива из-за того, сколько мне дали времени, — сказала она.

Сандженито уверена, что секрет долголетия заключается в правильном рационе. Много лет Лаура ест лёгкую пищу, не любит сладости, а предпочтение отдаёт блюдам из овощей и бульонам.

Лючия Лаура Сандженита Фото: Из личного архива Лючии Лауры Сандженито

Клавдия Гадючкина

Дата рождения: 5 декабря 1910 года

Возраст: 114 лет 128 дней

Страна: Россия

Согласно личным документам долгожительницы, она родилась 24 ноября 1909 года в Норском Посаде Ярославской губернии, однако специальная геронтологическая комиссия уточнила её дату рождения и объявила, что Клавдия Михайловна появилась на свет 5 декабря 1910 года. Октябрьская революция сильно ударила по семье Гадючкиной. В возрасте 11 лет она потеряла мать, а в 15 начала работать на прядильной фабрике «Красный перевал».

Клавдия Михайловна была подсобным рабочим, а потом научилась прясть. В возрасте 107 лет Гадючкина самостоятельно занималась домашними делами, нянчилась с внуками и читала книги без очков. Сейчас за бабушкой, которая живёт в Ярославле, ухаживают дети и другие родственники.

Клавдия Гадючкина Фото: Кадр из видео «Россия 1»

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