Отдых в Анапе в 2025 году: какие пляжи непригодны для купания, а на каких можно отдыхать?

Анапа – один из самых известных и красивейших городов-курортов страны – расположен в юго-западной части Краснодарского края. Его площадь составляет 58,98 кв. км. На данный момент в Анапе проживает около 90 тыс. человек.

О чём расскажем:

Анапа: особенности курортного города

Город, растянутый вдоль черноморского побережья, имеет особую привлекательность. Почти круглый год светит солнце, купальный сезон начинается в мае и заканчивается в октябре.

Окружающая природа представляет собой удивительное сочетание кавказских лесов со степями Таманского полуострова, дoлин и полей с морскими лиманами.

Конечно же, главной гордостью Анапы считаются пляжи. И прелести средиземноморского климата с жарким летом и почти полным отсутствием настоящей зимы здесь ощущаются в полной мере. Добавим также, что горный сухой воздух в городе-курорте очень полезен для организма.

Бо́льшая часть пляжей Анапы – песчаные, их общая длина составляет 42 км. Далее идут галечные протяжённостью в 12 км. Стоит упомянуть и о диких пляжах, раскинутых в различных, порой глухих уголках черноморского побережья.

Анапа Фото: Marina Denisenko/istockphoto.com

Купальный сезон-2025 в Анапе

Чувства, связанные с описанием красот лучших пляжей Анапы, омрачены событием, которое произошло 15 декабря прошлого года в Керченском проливе. Крушение двух танкеров во время шторма повлекло за собой экологическую катастрофу: несколько тысяч тонн мазута оказались в Чёрном море. И окружающей природе был нанесён значительный ущерб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова по поводу случившегося сделала заявление, что пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха. Из-за разливов мазута курортный сезон не может быть открыт.

Штормы и течения сильно помешали работе по оперативному устранению последствий катастрофы. На брифинге по подготовке к туристическому сезону Анна Попова рассказала о сложившейся ситуации и привела неутешительные факты.

«И зона в Анапском районе, и зона Темрюка, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам».

По её словам, качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха в указанной зоне соответствуют всем требованиям. Зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды.

Карта пригодных (зелёная линия) и непригодных (красная) к отдыху пляжей Фото: Оперштаб Краснодарского края

Городские пляжи Анапы

Центральный пляж

Центральный пляж Анапы – одно из любимых мест отдыха гостей и местных жителей. Добраться до него не составит большого труда: городской автовокзал находится почти рядом. Центральный пляж берёт начало за Лечебным – и тянется на 800 м до устья реки Анапка.

Его береговая полоса достаточно широкая, чтобы не чувствовать тесноту среди многочисленных туристов. Ряд магазинов и кафе на его территории, где можно купить всё необходимое и вкусно поесть, – позволят избавиться от лишних хлопот.

Внимание! Купаться запрещено!

Пляж Джемете

Он славится пляжной полосой, покрытой белоснежными барханами, которые простираются вдоль берега на 2,5 км. Это чудное местечко находится в небольшом посёлке Джемете, входящим в состав муниципалитета Большая Анапа.

Местный пляж считается довольно широким, растянутым порой на 140 м. Пляж Джемете можно назвать ракушечным: он состоит в основном из частичек ракушек и мелкого белого песка. Кстати, на побережье можно купить всё, начиная от варёных креветок до детских книг и украшений. Для экзотики вам даже предложат сфотографироваться с енотами и верблюдами.

Внимание! Купаться запрещено!

Пляж Высокий берег

Считается одним из лучших в Анапе. Высокий скалистый берег, который возвышается над пляжем, даёт возможность каждому полюбоваться на Чёрное море. Поверхность Высокого берега – это по большей части мелкая галька вперемешку с песком.

Внимание! Купаться запрещено!

Побережье Анапы Фото: Alena Shapran/istockphoto.com

Где можно купаться?

По словам главы Роспотребнадзора, прибрежная территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток не загрязнена мазутом, рисков для курортно-оздоровительного отдыха с детьми нет. Попова также подчеркнула, что течения в Чёрном море следуют по направлению с востока на запад. По мнению экспертов, это несколько улучшит ситуацию. И, по всей вероятности, загрязнения не затронут названную выше часть побережья.

В Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега:

станица Тамань и посёлок Сенной в Таманском заливе;

всё побережье Азовского моря в границах Темрюкского района;

береговая линия посёлка Ильич до станицы Голубицкой.

Пляж на Чёрном море Фото: SergeyChayko/istockphoto.com

Определённый оптимизм вызывает и то, что свободной от загрязнения воды и песка остаётся также зона Крыма и Севастополя. И, по словам Анны Поповой, небольшие выбросы локализуются достаточно быстро и не влияют на общее состояние побережья.

Если пляжи Анапы не соответствуют нормативам безопасности и непригодны для летних оздоровительных кампаний, то всегда найдётся альтернативное решение.

К примеру, власти Краснодарского края предлагают туристам посетить в Анапе фестиваль «Виноград», побывать на улиточных и устричных фермах. А также съездить в Дoлину лотосов, на Кипарисовое озеро в Сукко, а также искупаться в грязевом вулкане.