Дед инсайд: как мыслят и живут адепты этой субкультуры

Готическая эстетика воспевает призраков и вампиров, эмо 2000-х — хрупких подростков с подведёнными глазами, чья ранняя смерть романтизировалась в песнях My Chemical Romance. Аниме-культура — трагичных полулюдей-полумонстров вроде Канеки Кена, героя «Токийского гуля», киберпанк — киборгов с размытой идентичностью.

Ольга Акимова кандидат филологических наук, доцент Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова «Выражение «дед инсайд» — закономерное порождение цифровой эпохи. Сегодня это не просто мем, а новая форма самоидентификации».

Дед инсайдами называют тех, кто уже не борется с системой, как панк, не рыдает над гитарными риффами, как эмо, и не копирует вампирскую эстетику, как гот. Он просто перестаёт чувствовать и превращается в «живого мертвеца» за экраном монитора. Именно такие люди и входят в субкультуру «дед инсайд».

Это течение идеально вписывается в мировоззрение подростка из поколения, выросшего на стыке экономических кризисов, экологических катастроф и бесконечного потока негативных новостей. Если готы носили чёрное и слушали The Cure, чтобы подчеркнуть свою меланхолию, то дед инсайды выражают апатию через абсурдный юмор и демонстративную эмоциональную пустоту.

Герой Канеки Кен из аниме «Токийский гуль» Фото: Кадр из аниме «Токийский гуль»

Генезис термина: от рандомной шутки до интернет-фольклора

Фраза «дед инсайд» («мёртвый внутри») описывает состояние эмоционального опустошения. Термин появился в русскоязычном интернет-пространстве игроков Dota 2 и быстро стал мемом. Он сформировал отдельную субкультуру, отличную от эмо и готов. Затем был переосмыслен и снова стал мемом, создав образ старика с пустым взглядом, который словно пережил апокалипсис, но остался сидеть на лавочке у подъезда (от dead, созвучного с русским «дед»).

Меметический образ дед инсайда кристаллизовался в 2020-х на платформах вроде «Двача» и TikTok, где пользователи начали массово постить фотографии безэмоциональных пожилых людей с подписями в духе: «Когда осознал, что пенсионная реформа — это навсегда» или «Мой внутренний дед инсайд после восьмого часа Zoom-конференции».

Семиотика дед инсайда: деконструкция образа

В отличие от классических бумеров (консервативных стариков) или думеров (пессимистичных миллениалов), дед инсайд — это не просто возрастной или социальный типаж, а экзистенциальное состояние. Такой человек в жизни не обращает внимания на окружающих, он одинок и апатичен. Эти грустные ребята с аватаркой Канеки из аниме «Токийский гуль» отращивают чёлку, красят волосы в чёрный, чтобы выразить своё душевное состояние.

Канеки Кен — идеальный прототип дед инсайда. Это обычный студент, который после трагических событий превращается в полугуля, существо, мёртвое внутри, вынужденное питаться человеческой плотью, чтобы выжить. Сначала он борется, страдает, пытается сохранить человечность — однако постепенно Канеки принимает свою природу, но без восторга — просто потому, что «так уж вышло».

Фан-арт с героем Канеки Кеном из аниме «Токийский гуль» Фото: kinopoisk.ru

Точно так же и дед инсайд не выбирал свою апатию. Он просто смирился с тем, что мир — это бесконечный Dota-матч, где все персонажи уже давно перестали получать удовольствие от процесса. Дед инсайдам плевать на игру, однако они её не завершают: продолжают кликать по кнопкам по инерции.

Разница лишь в том, что студенту Канеки Кену пришлось есть людей ради выживания, а наш герой сам выбирает доширак. Но результат один: стеклянный взгляд, философские (однако бессмысленные) монологи и тихая уверенность, что «всё равно ничего не изменится».

Характерные черты дед инсайда:

Dota 2 как основное времяпрепровождение;

посты с философскими, но бессмысленными высказываниями («Жизнь — это боль, однако я уже не чувствую»);

никнеймы в духе Живойтруп или Всёпропало;

аватарка главного героя аниме Канеки Кена;

фразы «я умер, прости», «1000-7», «мне плевать, я — дед инсайд».

«Кодекс гуля»: как дед инсайд стал субкультурой

Феномен вышел на пик популярности, когда Кирилл Остудин, один из первых популяризаторов термина и представителей одноимённой субкультуры, составил «Кодекс гуля». Так называемый свод правил для «настоящих дед инсайдов».

Согласно тексту, «дед инсайд — это не просто настроение, а мировоззрение», основанное на:

отказе от навязанных эмоций («Радость — это иллюзия, апатия — единственная правда»);

превосходстве через безразличие («Я не лучше вас — я просто перестал пытаться»);

эстетике упадка (старые фото, размытые скриншоты, трэш-арт).

Промо к аниме «Токийский гуль» Фото: kinopoisk.ru

Почему дед инсайд — это новый готический герой?

Если готическая субкультура романтизировала смерть, то дед инсайд — эмоциональную смерть.

Критерий Готический герой Дед инсайд Эстетика Чёрный цвет, кладбища Потрёпанные свитеры, офисный стул Мировосприятие Меланхолия, трагедия Абсурд, равнодушие Философия Жизнь — это боль Жизнь — это ничего

Примечательно, что сам Остудин позже признался, что создал «Кодекс» из чистой иронии, не ожидая, что его начнут воспринимать всерьёз. Однако, как и в случае с «пацанскими цитатами», это стало популярным. Интернет превратил шутку в новую форму цифрового дзена.

Будущее феномена

Пока общество продолжает производить стресс, дед инсайды будут естественной реакцией на перегрузку.

Уже сейчас термин мигрирует из мемов в реальность:

популярные блоги о ментальном здоровье переосмысляют образ как защитный механизм психики;

бренды адаптируют эстетику апатии для рекламы антистресс-продуктов;

психологи начинают исследовать массовое копирование героя «токийского гуля» как феномен;

в социальных сетях появляются «группы поддержки» для «дед инсайдов»;

Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение аниме и манги «Токийский гуль».

Цифровая эпитафия поколения

Дед инсайд — это закономерный продукт эпохи, где традиционные формы протеста исчерпали себя. Если готы хоронили себя в декорациях кладбищ, а эмо резали вены под гитарные риффы, то герой этой культуры просто отключает эмоции, как усталый зритель, который уже 10-й раз пересматривает один и тот же мем. Он не бунтует, а существует, став живым памятником собственной апатии.

Возможно, именно в этом и есть главная ирония: поколение, выросшее на культе «мёртвых героев», создало персонажа, который даже не пытается умереть красиво. Дед инсайд — это не трагедия и не фарс, а бесконечный буферный режим между ними. И пока мир продолжает сыпаться на голову кризисами, этот цифровой призрак будет лишь крепче вцепляться в клавиатуру, оставляя на форумах свои виртуальные эпитафии: «Всё тлен. Но хотя бы мемы смешные».