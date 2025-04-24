Как приготовить фо бо дома: пошаговый рецепт от бренд-шефа

Фо — вьетнамский суп, который готовят дома, подают в уличных киосках и ресторанах по всей стране. Его секрет — наваристый бульон из мозговых говяжьих костей с имбирём и жареным луком, который готовят от трёх до восьми часов. Так складывается неповторимый пряный и немного сладковатый вкус.

К бульону полагается гарнир — рисовая лапша, отварное мясо или рыба. Суп с говядиной называют фо бо, куриный носит имя фо га, а суп с рыбными шариками — фо ка.

На севере Вьетнама к фо подают куай — пампушки из жареного теста. Своя изюминка есть в каждой провинции: лапша разной ширины и добавки — лайм, ростки маша, кулантро, коричный базилик, соус хойсин или острый соус шрирача.

В середине 1960-х годов мир охватила мода на азиатскую кухню. С тех пор фо завоевал миллионы поклонников. В честь супа во Вьетнаме даже появился праздник — День фо. Его отмечают 12 декабря.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Прелесть фо не только в уникальном вкусе, но и в простоте приготовления. Вы можете в этом убедиться, если приготовите его по рецепту».

Рецепт

Фо бо

Фото: istockphoto.com/AuthorLinyt Photography

Количество порций: 12 (по 450 г)

КБЖУ на 100 г

Калории: 24 ккал

Белки: 2,2 г

Жиры: 1,4 г

Углеводы: 1 г

Ингредиенты:

Для бульона:

вода — 3 л;

говяжьи кости (берцовые, голени) — 1 кг;

говяжья лопатка — 600 г;

лук — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь свежий — 90 г;

соль — 1 ст. л.;

корица — 1 палочка;

звёздчатый анис — 1/2 ч. л.;

кардамон чёрный — 1/4 ч. л.;

листья каффир-лайма сушёные — 1 шт.;

лемонграсс сушёный — 1/8 ч. л.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Для одной порции:

бульон — 500 мл;

рисовая лапша фо — 60 г;

лайм — 1-2 шт.;

зелёный лук — 3 г;

кинза свежая — 3 г;

отварная говядина — 60 г;

перец чили — по вкусу;

кунжутное масло — 4 г.

Способ приготовления

1. Очистите лук и чеснок. Разрежьте пополам каждую луковицу и дольку чеснока. Нарежьте имбирь ломтиками по всей длине, не очищая. Положите лук, чеснок, имбирь и специи в сковороду и обжарьте без масла, чтобы овощи запеклись.

2. Налейте воду в кастрюлю и положите в неё кости. Вскипятите, слейте первую воду. Промойте кости холодной проточной водой, чтобы удалить сгустки крови и белка.

3. Налейте в кастрюлю 3 л воды. Добавьте соль, говядину и вскипятите воду. Убавьте огонь до среднего, удалите пену шумовкой и варите бульон на слабом огне два часа.

4. Положите специи, лист лайма и лемонграсс на марлю. Сверните в узелок, положите в кастрюлю и варите бульон ещё час.

Фото: istockphoto.com/dkcyun

5. Остудите бульон и процедите через двойное сито. Нарежьте мясо на небольшие куски.

6. Помойте зелень и нарвите руками на кусочки. Разрежьте лайм на дольки.

7. Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Разложите лапшу по тарелкам, добавьте кусочки говядины.

8. Разогрейте бульон, разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью, по желанию добавьте перец чили и подавайте фо бо на стол. Лайм подайте отдельно — его нужно выжать прямо в суп.