Как носить джинсовую рубашку в 2025 году: 20 стильных образов для женщин и мужчин

Джинсовая рубашка — это настоящая палочка-выручалочка в гардеробе. Она подходит и мужчинам, и женщинам, легко комбинируется с разными вещами и всегда выглядит стильно.

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI «Рубашка из денима всегда в тренде. Это база вне моды. В 2025 году её актуальность только растёт. Дизайнеры предлагают новые фасоны, оттенки и способы стилизации».

Женщинам джинсовая рубашка может служить как базой для повседневного образа, так и ярким акцентом. Мужчины же ценят её за универсальность. Джинсовую рубашку можно носить и на прогулку, и на встречу с друзьями, и в офис (если позволяет дресс-код), и даже на вечеринку.

О чём расскажем:

Джинсовая рубашка в женском гардеробе

Сочетания с низом

Выбор подходящей юбки или брюк может задать настроение всему образу: элегантное, строгое или вальяжное.

Классика

Отличный вариант для офиса или деловой встречи. Выбирайте брюки прямого кроя или палаццо. Подойдут чёрные, коричневые, бежевые или серые. Заправляйте рубашку внутрь. Добавляйте пояс и лодочки — получится элегантный наряд.

Чиносы

Более расслабленный, но всё ещё стильный вариант. Чиносы в разных оттенках отлично сочетаются с синим или голубым денимом. Можно оставить рубашку навыпуск и слегка подвернуть длинные рукава. В качестве первого слоя в расслабленном образе будет хорошо смотреться майка-алкоголичка.

Мини-юбка

Джинсовую рубашку можно надеть с мини-юбкой. Это будет выглядеть молодёжно и дерзко. Особенно ярко смотрятся мини из кожи и денима. Для вечеринки или свидания рекомендую рассмотреть акцентные модели джинсовых рубашек.

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Длинная юбка

С атласной, шифоновой или джинсовой юбкой в пол всегда получаются романтичные и женственные образы. Рубашка из денима, у которой кнопки вместо пуговиц, гармонично впишется в наряд, не утяжеляя его. Дополнить образ можно босоножками на каблуке.

Леггинсы

Удобно, стильно и практично. Наденьте свободную джинсовую рубашку с чёрными леггинсами и обувью на плоской подошве — отличный вариант для прогулки или похода в кафе.

Шорты

Летний мастхэв! Джинсовые шорты, особенно с высокой талией, и оверсайз-рубашка спасут вас в жару и позволят выглядеть свежо. Дополните образ сандалиями или кедами.

Джинсы

Тотал деним, где верх и низ образа состоят из джинсового материала, всегда будет на пике моды. Сочетать можно и с простой, и с яркой обувью. В качестве акцента добавьте сумку.

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Обувь

Носите кроссовки или кеды — для спортивного и расслабленного стиля. Сандалии, туфли-лодочки, босоножки на шпильке — для летних луков. Грубые ботинки, челси — весной, для более характерного и драйвового стиля.

Лоферы, оксфорды, броги, мокасины – для делового стиля, в офис или на бизнес-встречу. Казаки с джинсовой рубашкой отлично впишутся в бохо-шик. Не забудьте добавить шляпу-федору.

Аксессуары

Для кэжуал стиля или спортивного шика рекомендую носить кепки, массивные часы, рюкзаки. Тонкие ремни, кожаные портфели, минималистичные украшения подойдут для элегантного образа.

Бохо-стиль помогут сформировать широкополые шляпы, многослойные браслеты, сумки с бахромой. Украшения должны быть заметны. Часто встречаются аксессуары с висюльками и натуральными камнями, деревом. Совсем по-другому выглядит минимализм. Акцентом будет не нагромождение, а асимметрия, необычные линии и изгибы украшений в сочетании с простотой сумки.

Гранж предполагает металлические, кожаные цепи, ремни с металлической пряжкой. На сумку или рюкзак добавляйте обвеса. Гранж обожает чёрный цвет, громоздкие украшения, грубые ботинки.

Джинсовая рубашка в мужском гардеробе

Сочетания с низом

Классика

Классические брюки в монохромной гамме безукоризненно подойдут для делового, кэжуал стиля и повседневных образов. В холодное время года рассмотрите вариации штанов из шерсти, а летом — изо льна.

Чинос

Тёмно-синяя джинсовая рубашка с чёрными брюками чинос смотрится мужественно. Для любителей ярких образов рекомендую выбрать красные или зелёные штаны в качестве акцента и минималистичную серую рубашку.

Джинсы

Канадский смокинг — один из любимых мужских способов носить деним. Главное, не забывайте об аксессуарах. Добавьте кожаный ремень и часы с металлическим браслетом для завершения образа.

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Шорты

Универсальный летний вариант — комбинация джинсовой рубашки и шорт. Можно надеть футболку в качестве первого слоя и раздеться, если будет жарко. Шорты рекомендую хлопковые, льняные или джинсовые.

Обувь

В хорошую погоду наденьте замшевые лоферы или сандалии. Только не поверх носков! При похоладании рекомендую кеды или кроссовки для расслабленного стиля и броги для кэжуала.

Аксессуары

Носите кожаные ремни и наручные часы. Они не только функциональны, но и делают образ элегантным, придают статусности. Летом не забывайте солнцезащитные очки. К джинсовым рубашкам подходят любые сумки: кожаный портфель, рюкзак или кросс-боди. В качестве головного убора можно выбрать кепку, шапку или шляпу-федору. Для более смелого образа рекомендую стилизовать шарфы, банданы и яркие носки.

Фото: Aeon/Getty Images

Стилизация джинсовой рубашки

Цветовые комбинации

Светлый верх в качестве рубашки хорошо сочетается с пастельными тонами. Им следует отдавать предпочтения и в нижнем, и в первом верхнем слое образа.

Яркие канадские смокинги — акцентный мастхэв на лето. Их можно комбинировать с другими элементами гардероба. Как с низом, так и верхом.

Фото: Rachpoot/Getty Images

Тёмный деним благородно сочетается с чёрными, белыми, бордовыми вещами. Можно поиграть с текстурами. Надеть рубашку, замшевый пиджак.

Если сомневаетесь в сочетаемости, используйте «правило трёх цветов»: один основной (рубашка), один дополнительный (брюки) и один акцентный (обувь или аксессуар).

Слои и текстуры

Под джинсовую рубашку наденьте белую футболку. Это отличный способ добавить объёма. Если хотите ещё больше, то на футболку или облегающий топ наденьте белую классическую рубашку и сверху деним. Оставьте их расстёгнутыми или завяжите на талии.

Уютный осенний вариант — надеть худи или тонкий свитер под джинсовую рубашку. Выглядит стильно, хорошо греет.

Аутентичные образы получаются, когда джинсовая рубашка выполнена в стиле пэчворк, при котором цельное изделие сшивается из разноцветных и пёстрых кусочков ткани.

Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images

Эти формулы работают для любого возраста и типа фигуры. Главное — выбирайте вещи по размеру и не бойтесь экспериментировать с текстурами!

Джинсовая рубашка — это вещь, которая должна быть у каждого. Она сочетается практически со всем: от классических брюк до лёгких юбок и шорт. Главное — – экспериментировать и подбирать варианты под свой стиль. В 2025 году деним остаётся в тренде, так что смело комбинируйте его с разными текстурами и цветами. Носите с удовольствием!