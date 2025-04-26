Царь, искатель приключений и зубная фея: 10 лучших фильмов c Дуэйном Джонсоном

Если бы не спортивная травма, возможно, мы бы и не узнали Дуэйна Джонсона как актёра и героя боевиков!

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Биография Дуэйна Джонсона

Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 года в небольшом городе Хэйворд в штате Калифорния. В детстве будущий актёр некоторое время жил с матерью в Новой Зеландии, а уже потом переехал в Гонолулу, Гавайи.

Родители Дуэйна имели прямое отношение к спорту, а именно к реслингу, что в будущем и повлияло на выбор сына. Дуэйн родился в семье Соулмена Рокки Джонсона, известного рестлера и промоутера Аты Майвиа. В юности будущая кинозвезда всерьёз увлекалась американским футболом. Но о карьере профессионального футболиста пришлось забыть из-за травмы. Впрочем, она не помешала Джонсону переквалифицироваться в рестлеры.

В 1996 году Дуэйн дебютировал в реслинге под псевдонимом Рокки Майвиа. Успех не заставил себя долго ждать: как только мускулистый парень стал показывать внушительные результаты на ринге, поклонников у него становилось всё больше и больше. Уже на ринге Джонсона стали звать Скалой за непробиваемый характер и волю к победам.

Джонсон стал звездой реслинга Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

За карьеру рестлера спортсмен неоднократно завоёвывал титул чемпиона WWF. Дуэйн стал первым рестлером в третьем поколении, а его дочь Симона пошла по стопам отца.

Со спортивной карьерой Дуэйн официально завязал в середине 2000-х, но в дальнейшем он всё же несколько раз выходил на ринг.

В 2001 году бывший рестлер дебютировал в фильме «Мумия возвращается». Продюсерам понравился образ воителя, и они запустили в работу фильм «Царь скорпионов» специально под Джонсона.

Необычная и запоминающаяся внешность настолько понравилась зрителям, что Джонсон вмиг стал кинозвездой. Впрочем, поклонников у него уже хватало за время карьеры в реслинге. Они и составили основную армию преданных фанатов. За главную роль в фильме актёр получил большой для новичка гонорар – $ 5,5 млн. Этот факт позволил Дуэйну попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ведь далеко не каждый актёр может похвастаться таким весомым вознаграждением за дебютную роль.

Помимо кассовых ролей в боевиках и приключенческих фильмах, Джонсон показал себя и талантливым комедийным актёром, снявшись в таких фильмах, как «Зубная фея», «Напряги извилины», «План игры», «Кровью и потом: Анаболики». За время карьеры Дуэйн Джонсон может похвастаться немалым багажом киноработ, многие из которых нашли отклик в сердцах зрителей.

Личная жизнь Дуэйна Джонсона

В течение 10 лет Джонсон был женат на Дэни Гарсии. У супругов родилась дочь Симона Александра. Будучи женатым, актёр завязал роман с Лорен Хэшиан, которая подарила ему дочь. С Дэни Дуэйн развёлся, а через несколько лет женился на Лорен. У пары растут две дочки Жасмин и Тиана.

Дуэйн с женой и дочками Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Фильмы с Дуэйном Джонсоном

Собрали подборку фильмов, которые стали главной сокровищницей актёрской карьеры Дуэйна Джонсона.

«Царь скорпионов», Германия, США, Бельгия, 2002 год

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Режиссёр: Чак Рассел

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Стивен Брэнд, Майкл Кларк Дункан

Возрастные ограничения: 18+

Дебютная роль в кино оглушила Дуэйна невообразимым успехом. Но будем честны: слава пришла к актёру из-за реслинга. В картине даже звучит мелодия, которая обычно сопровождала Скалу во время выхода на ринг.

Сильный, яркий и харизматичный Дуэйн буквально крушил всё на своём пути. Так, во время съёмки схватки двух персонажей Кларк Дункан, к слову, не менее мощный, слишком сильно наклонился вперёд, из-за чего получил сильный удар в челюсть от Джонсона. В результате Дункан обрушился на землю.

Когда картина была смонтирована, оказалось, что её продолжительность составляет всего 70 минут. Пришлось снимать дополнительные сцены, чтобы хоть как-то увеличить хронометраж.

Кадр из фильма «Царь скорпионов» Фото: «Кинопоиск»

«Сокровище Амазонки», США, 2003 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Питер Берг

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Шонн Уильям Скотт, Розарио Доусон

Возрастные ограничения: 12+

Большинство сцен Джонсон исполняет самостоятельно, но в фильме «Сокровище Амазонки» актёр пригласил в качестве дублёра своего двоюродного брата. Не обошлось без травм: в одной из сцен он неудачно исполнил трюк и сломал ногу.

Фильм снимался на Гавайях, хотя первоначально выбор пал на Бразилию. Однако режиссёр картины Питер Берг рассказал, что по прибытии в страну его вместе с ассистентом ограбили, поэтому было принято решение поменять место дислокации.

Эпизодическую роль в фильме сыграл Арнольд Шварценеггер. Он совершенно случайно оказался вблизи съёмочной площадки и исполнил маленькую, но запоминающуюся роль. Считается, что Шварценеггер таким образом передал Дуэйну Джонсону право быть первым актёром в стиле экшен.

Кадр из фильма «Сокровища Амазонки» Фото: «Кинопоиск»

«Зубная фея», США, Канада, 2009 год

Жанр: фэнтези, комедия, семейный

Режиссёр: Майкл Лембек

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Эшли Джадд

Возрастные ограничения: 12+

Любопытно, но сценарий «Зубной феи» был написал еще в 1993 году исключительно для Арнольда Шварценеггера. Однако он отказался от участия из-за занятости в другой картине. Проект отложили на продолжительное время, а потом вновь разморозили. Роль в картине – одна из ярких в карьере Дуэйна Джонсона, именно после неё зрители и кинокритики смогли разглядеть в актёре комедийный талант.

Кадр из фильма «Зубная фея» Фото: «Кинопоиск»

«Быстрее пули», США, 2010 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Джордж Тиллман-младший

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Билли Боб Торнтон, Оливер Джексон-Коэн, Карла Гуджино

Возрастные ограничения: 18+

Картина снята в лучших традициях боевиков. По замыслу, персонаж Дуэйна Джонсона – это экс-заключённый, который, выйдя на свободу, жаждет только одного – найти убийц своего брата.

Лишь внимательный зритель обратит внимание, что весь фильм Дуэйн ходит в одной и той же одежде. Это вовсе не киноляп, а продуманный ход. Таким образом сценаристы хотели лишний раз сделать акцент на жажде мщения главного героя, который ни о чём другом не может думать. Специально для фильма художник по костюмам закупил 30 одинаковых комплектов одежды, чтобы актёр мог переодеваться в чистое.

Перед тем как приступить к съёмкам, режиссёр картины раздал каждому актёру пачку с информацией о его персонаже и списком фильмов, которые следует посмотреть, чтобы лучше вжиться в роль. Изначально роль Карлы Гуджино должна была отойти Сальме Хайек. Но последняя отказалась от проекта всего за неделю до начала работы.

Дуэйн Джонсон ответственно подошёл к работе: вместе со своими коллегами он брал уроки по экстремальному вождению и боевому искусству.

Кадр из фильма «Быстрее пули» Фото: «Кинопоиск»

«Путешествие 2: Таинственный остров», США, 2012 год

Жанр: фантастика, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Режиссёр: Брэд Пейтон

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Джош Хатчерсон, Ванесса Энн Хадженс, Майкл Кейн

Возрастные ограничения: 12+

Джонсон предстаёт уже в привычном амплуа супергероя: ищет затерянные на острове сокровища, попутно сражаясь с неведомыми формами жизни и прочими неожиданностями. Фильм снимали на живописном острове Охау на Гавайях. Съёмочной группе понадобилось 50 дней, чтобы отснять весь материал.

Картина – продолжение фильма «Путешествие к центру Земли», где главную роль играл Брендан Фрейзер, и основана на романе Жюля Верна «Таинственный остров».

Кадр из фильма «Путешествие 2: Таинственный остров» Фото: «Кинопоиск»

«Бросок кобры 2», США, 2013 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Джон М. Чу

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Брюс Уиллис

Возрастные ограничения: 18+

Красочный боевик собрал настоящих героев блокбастеров: Дуэйн Джонсон вместе с Брюсом Уиллисом принесли картине огромные кассовые сборы и незабываемые впечатления кинозрителям. Подумать только, в «Броске кобры» более 700 кадров со спецэффектами. Естественно, с такой нагрузкой одна компания не смогла бы справиться, поэтому пришлось привлечь сотрудников из трёх организаций, отвечающих за обработку специальных эффектов.

Кстати, это второй фильм, где Джонсон играет с Арнольдом Вослу. Первой их совместной работой стала «Мумия возвращается».

Кадр из фильма «Бросок кобры 2» Фото: «Кинопоиск»

«Разлом Сан-Андреас», США, 2015 год

Жанр: боевик, приключения

Режиссёр: Брэд Пейтон

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Карла Гуджино, Александра Даддарио

Возрастные ограничения: 12+

Дуэйн и другие актёры выполняли все трюки самостоятельно по настоянию режиссёра. Так, Джонсону пришлось лично исполнять рисковый трюк: по задумке его персонаж должен был спускаться с вертолёта на тросе к автомобилю на скале, чтобы спасти застрявшую там героиню. Высота составляла почти 45 м, но это ничуть не испугало Дуэйна, чему режиссёр был крайне рад. Сцену удалось отснять одним дублем, что говорит о высоком профессионализме актёра.

Джонсон получил сценарий к фильму, когда находился на съёмках «Геракла». Уже к раннему утру сценарий был прочтён, и актёр тут же согласился на роль. К подготовке Дуэйн подошёл ответственно: он неоднократно консультировался со специалистами оперативного реагирования и даже летал с пилотами-спасателями пожарной службы.

При работе над сценарием режиссёр Брэд Пейтон привлёк специалиста – Томаса Джордана, профессора Университета Южной Калифорнии – чтобы он проверил некоторые научные факты на достоверность. Профессор позднее сообщил, что все его замечания не учли, а девятибалльная магнитуда для Сан-Андреаса – чересчур большая.

Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас» Фото: «Кинопоиск»

«Джуманджи: Зов джунглей», США, Австралия, Канада, Мексика, Индия, Великобритания, 2017 год

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения

Режиссёр: Джейк Кэздан

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк

Возрастные ограничения: 18+

Фильм посвящён памяти Робина Уильямса, который сыграл главную роль в первой части «Джуманджи». Дуэйн Джонсон активно тренировался, чтобы быть в форме и лично участвовать в съёмках опасных сцен. Впрочем, бо́льшая нагрузка пришлась на актрису Карен Гиллан: её персонаж – специалист в боевых искусствах, поэтому Карен отдельно занималась с каскадёрами, которые демонстрировали ей движения в боевых сценах.

Статуи, которые можно увидеть в джунглях – те самые знаменитые игровые фигурки из первой части фильма.

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей» Фото: «Кинопоиск»

«Форсаж: Хоббс и Шоу», США, Япония, 2019 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Дэвид Литч

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем

Возрастные ограничения: 12+

Комедийный боевик является девятой частью «Форсажа» и рассказывает о двух специальных агентах – Люке Хоббсе и Деккарде Шоу. Копы в глубоком запасе, некогда талантливые агенты в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема, – полная противоположность друг другу. Но, несмотря на противоречия, они готовы работать в команде, если под удар попадают близкие им люди.

Кадр из фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Фото: «Кинопоиск»

«Чёрный Адам», США, Канада, Новая Зеландия, Венгрия, 2022 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Жауме Кольет-Серра

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Элдис Ходж, Пирс Броснан

Возрастные ограничения: 16+

Джонсон мечтал сыграть супергеройскую роль. Его персонаж – могущественный Адам, обладающий силой египетских богов – вырывается из заточения длиной в 5000 лет. К сожалению, фильм не получил должного признания, и съёмки продолжения заморозили. Но сам Дуэйн в образе непобедимого Адама восхитил и зрителей, и критиков.

Кадр из фильма «Чёрный Адам» Фото: «Кинопоиск»