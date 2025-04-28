10 лучших пляжей Дубая, где можно с комфортом позагорать и искупаться

Чтобы убедиться в том, что Дубай – идеальное место для отдыха, стоит обязательно побывать на его пляжах. Удивительная природа, отличный сервис, восточная кухня и масса развлечений придадут вашему отпуску особую прелесть.

О чём расскажем:

Общественный пляж Marina Beach

Сухой субтропический климат, который характерен для Дубая, переносится на пляже довольно легко. Да, здесь почти не бывает дождей, и летняя жара достигает 40°C. Однако на этом пляже бесперебойно работают зоны с кондиционерами и охлаждаемые бассейны.

Считается, что осень – наиболее благоприятный сезон для отдыха. Уже в октябре воды Персидского залива остывают до 25 градусов тепла. Береговая линия пляжа растянута почти на 2 км. Его поверхность – чистый золотистый песок, где можно ходить без специальной обуви. И это подходит для отдыха семьям с детьми.

Пляж находится в одном из самых престижных районов. Здесь же расположена знаменитая пешеходная улица The Walk с изысканными дорогими ресторанами. А главная достопримечательность – это самое большое колесо обозрения в мире «Око Дубая». Большая часть Marina Beach открыта для бесплатного посещения, однако есть и платные зоны.

Заметим, что Marina Beach – это, по сути, искусственный залив, где строго следят за состоянием воды. На территории круглосуточного общественного пляжа имеется открытый тренажёрный зал. В прокатных пунктах можно взять в аренду велосипеды, стендборды и каяки. Это отличное место для семейного отдыха. Обустроенная детская игровая площадка выходит прямо в море.

Бесплатные туалеты, кабинки для переодевания, душ за дополнительную плату входят в число обязательных услуг, предоставляемых на пляже.

Marina beach Фото: NiseriN/istockphoto.com

Riva Beach Club

Главной достопримечательностью автономного пляжного клуба является искусственный остров Пальма Джумейра. Пляж находится на его территории, и чувствуется, как в тени деревьев, представляющих собой целую рощу, скрадывается жара.

Отдыхать с комфортом можно в любое время года. Riva – это платный пляж Дубая, который славится отменной итальянской кухней. Одна из его особенностей заключается в том, что он имеет два бассейна, – большой для взрослых и детский.

Чистый, мягкий песок, живописная, созданная руками человека природа, удобный выход в море – прекрасные условия для запоминающегося отдыха. К услугам гостей пляжного клуба предоставлено более 200 шезлонгов, среди которых имеются и двухместные. Кроме того, почти по береговой линии расположены раздевалки, душевые кабинки с шампунями и гелем для душа, а также туалеты.

Местный ресторан работает по системе a-la carte. И романтичный ужин на двоих может обойтись примерно в $ 300 (около 25 000 рублей).

Остров Пальма Джумейра Фото: Nikada/istockphoto.com

Общественный пляж Jumeirah Open Beach

«Бархатный» сезон туристов начинается осенью, и они в это время буквально осаждают бесплатный пляж. Ширина его берега составляет почти 100 м, здесь нередко можно обнаружить ракушки диковинных форм, наткнуться на крабов или морских ежей. Зимой Jumeirah Open Beach пустует. И этому есть объяснение: температура воды в море опускается до 20°C.

Пляж постоянно убирают от мусора, его территория ухожена, о чём свидетельствует чистый песок. В апреле можно купаться после заката и до полуночи. За безопасность отдыхающих отвечают десятки спасателей, и вода постоянно подсвечивается.

Рядом находится парк с пальмовыми аллеями, цветущими розами и даже японским садом камней. На его территории имеется оборудованная детская площадка. А вот на самом пляже развлечений нет.

Любопытно, что по понедельникам, субботам и воскресеньям на побережье отдыхают только женщины с детьми, мужчинам же в эти дни запрещено появляться на пляже.

За небольшую плату можно арендовать лежаки и зонтики. От наплыва туристов здесь всегда тесно. Есть ещё одно неудобство: туалеты и кабинки для переодевания расположены друг от друга довольно далеко.

Джумейра Опен Бич Фото: ElenVD/istockphoto.com

Пляж Kite Beach

Даже в июле вода на Kite Beach прохладнее, чем на других пляжах Дубая. Широкая береговая полоса позволяет чувствовать себя свободно: здесь всем достаточно места для отдыха. Следует сказать, что у моря песок перемешивается с ракушками.

Kite Beach – бесплатный пляж, который работает круглосуточно. Считается одним из лучших и самым спортивным пляжем Дубая. И только в этом месте можно взять в аренду кайт. Сёрф-клуб, школа дайвинга, волейбольные площадки, расположенные в одном из районов пляжа, пользуются среди туристов большой популярностью.

Примечательно, что в 1922 году здесь прошёл один из этапов Кубка мира по пляжному волейболу. Перечень услуг на Kite Beach стандартный: имеются несколько кабинок для переодевания, туалет, бесплатный душ с тёплой водой. И уже на выходе установлены отдельные краники, чтобы ополоснуть ноги.

Пляж Кайт Бич Фото: undefined undefined/istockphoto.com

Пляжный парк Al Mamzar

Один из самых известных пляжей. По своему статусу он ещё считается и общественным парком. Однако вход сюда платный. Климат в районе пляжа Аль Мамзар имеет некоторые особенности. Например, температура днём часто достигает 41°С. И из-за этого скачка вода в море нагревается порой до 36 градусов тепла.

С конца мая до середины августа знойный ветер «шамаль» несёт тучи песка, доставляя тем самым дискомфорт отдыхающим. Ситуацию спасают зелёные парковые зоны. В тени высоких пальм, ухоженных лужаек можно найти приятную прохладу. И при желании устроить пикник.

Общественный парк-пляж состоит из пяти отдельных частей, соприкасающихся с береговой линией. На его территории находятся 28 площадок для барбекю с мангалами и удобными лавочками. Идеален пляж и для отдыха с детьми. Здесь ходит небольшой паровозик, который порой не вмещает желающих прокатиться с ветерком.

Для детей имеются игровые площадки. На пляже установлены грибки с круговой скамеечкой. В отдельных зданиях есть туалеты и души. Зонтики и лежаки, как обычно, можно взять в аренду.

Обратите внимание, в понедельник и среду на пляж допускаются только женщины и дети (в том числе мальчики до шести лет). А в прошлом году здесь запустили бесплатный автобус от станций метро до пляжа.

Пляж Аль Мамзар Фото: ElenVD/istockphoto.com

Пляж La Mer

Бесплатный пляж находится в зоне сухого тропического климата. Однако жара, когда температура воздуха повышается до 40°C, совсем не ощущается. Зоны с кондиционерами и охлаждаемые бассейны возвращают туристам привычный комфорт.

Осень – самый благоприятный сезон для приятного отдыха. La Mer протянулся по всему побережью на 2,5 км и по своей форме напоминает лагуну. Возможно, по этой причине до пляжа никогда не докатываются высокие морские волны.

La Mer отличается разнообразием развлечений. Здесь есть все условия для занятий водными видами спорта. Для детей работают отлично обустроенные специальные игровые зоны. А в оригинальных разноцветных домиках находятся бесплатные туалеты, раздевалки и душевые кабинки. Банкоматы, ячейки для хранения личных вещей, большая парковка – далеко не полный перечень полезных услуг, которыми может воспользоваться каждый турист.

Пляж Ла Мер Фото: Sergey Sokolnikov/istockphoto.com

Пляж Mercato Beach

Бесплатный пляж отличается тем, что здесь постоянно держится температура воздуха в пределах 30°С. Лучшим периодом для отдыха считается сентябрь, когда море спокойно и вода немного прохладнее, чем в июле. Ширина пляжа составляет 300 м, и вдоль берега проложена беговая дорожка с противоскользящим покрытием. По треку длиной почти в 2 км нельзя кататься на роликах и велосипедах.

Запрещается оставаться на пляже на ночь, разводить костры, заниматься торговлей. Обратите внимание, на Меркато нет развлечений и кафе, пляжные удобства также отсутствуют.

На пляже имеется собственная библиотека, отдыхающие могут брать книги напрокат. Чтение на берегу с чистейшим мелким песком близ моря, где плещется кристально-голубая вода, – это непередаваемое удовольствие.

Пляж Меркато Фото: Kirk Fisher /istockphoto.com

Пляж Barasti Beach Club

Считается бесплатным, но на входе всегда стоит охрана, которая проверяет сумки, чтобы туристы не смогли пронести на ограждённую территорию свою еду и воду. Для Барасти характерны резкие погодные перепады. Иногда в августе стоит адская жара в 50°С.

Отметим, что бассейн, лежаки и уютные диванчики, расположенные на пляже, входят в число бесплатных услуг. Самое любимое развлечение туристов – загорать в гамаках, чуть ли не касаясь воды. Ледяная комната-бар, где всегда стоит лёгкий мороз, для посетителей приготовлены напитки.

В каждую пятницу ближе к ночи Барасти превращается в пляжный клуб. И залы нескольких кафе до отказа заполняются гостями, которые затем устраивают вечеринки с участием популярных диджеев и музыкантов. Вход на подобные мероприятия – платный.

Пляж Барасти Фото: ElenVD/istockphoto.com

Пляж Al Sufouh

Он располагается в самом зелёном районе Дубая – Аль-Суфух. Протяжённость бесплатного пляжа составляет не более километра. В зимний период температура воды здесь опускается до 18 градусов тепла. Но погодные метаморфозы нисколько не смущают туристов.

В это время на Суфухе пустынно, и можно в одиночестве получить непередаваемое удовольствие от созерцания бушующего моря. И затем поближе подойти к берегу, чтобы увидеть в прозрачной воде стайки играющих рыбок.

На Суфухе полностью отсутствует инфраструктура, и, кроме вышек, буйков на его территории ничего нет. Даже в «бархатный» осенний сезон сюда приезжают с одной целью: полюбоваться с берега красотами острова Пальма Джумейра.

Огромная глыба из камней на одном из участков пляжа всегда занята рыбаками. А сильные ветры на Суфухе, вызывающие высокие волны, создали отличные условия для занятий водными видами спорта.

Пляж Суфух Фото: ElenVD/istockphoto.com

Ночной пляж Umm Suqeim Night Swimming Beach

Бесплатный пляж находится рядом с Kite Beach. Температура воздуха здесь постоянно превышает 40°C. При этом ощущается высокая влажность. Береговая линия состоит сплошь из ракушек.

Пляж славится тем, что в его водах можно заниматься ночным плаванием. И на пляже для комфорта установлены специальные световые столбы. Отметим также, что всегда наготове спасательные службы, которые придут на помощь в любую минуту.

Напротив пляжа находится детский парк, где оборудованы площадки для спортивных занятий. Night Swimming Beach – одно из мест, откуда открывается великолепный вид на уникальное архитектурное сооружение Дубая – «Бурдж-Аль-Араб».

Несколько бесплатных душей и кабинок для переодевания, один туалет – таков перечень услуг, которые предоставляются отдыхающим на пляже. Имеется также платная парковка.

Ночной пляж Фото: ChandraDhas/istockphoto.com