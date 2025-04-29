Южные жемчужины России: 13 самых красивых мест Краснодарского края

Краснодарский край — это удивительный регион, где сочетаются живописные горные пейзажи, лазурные морские берега, мощные водопады и старинные кубанские станицы. Благодаря мягкому климату, богатой истории и разнообразию природных достопримечательностей этот край привлекает туристов круглый год. Отправляемся в путешествие по самым красивым местам Краснодарского края — от заснеженных вершин Кавказа до тёплого Чёрного моря.

Ксения Андрианкова руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслёт» «За пределами популярных курортов Краснодарский край скрывает множество живописных мест, достойных внимания. Например, озеро Сукко – искусственное водохранилище, которое стало домом для болотных кипарисов, прижившихся здесь в результате эксперимента. Сейчас эти деревья растут прямо из воды и создают неповторимый пейзаж. Особенно красиво становится осенью, когда их кроны окрашиваются в багряные тона. Также стоит упомянуть Дoлину лотосов, расположенную недалеко от станицы Тамань. Это уникальный природный объект, где каждое лето расцветают тысячи розовых и белых лотосов. Здесь можно запланировать экскурсию на лодке и насладиться красотой цветущих растений, а также увидеть множество птиц и других животных».

О чём расскажем:

Родники Большого Тхача

В предгорьях Кавказа, у подножия величественной горы Большой Тхач, находятся кристально чистые родники, известные своей нетронутой природой. Это место привлекает туристов густыми лесами, прозрачными ручьями и живописными каскадами воды, стекающими по каменистым уступам.

Главные достопримечательности включают родниковые озёра с изумрудной водой, саму гору Большой Тхач высотой 2368 м, популярную среди любителей треккинга, а также множество пещер и гротов, скрытых в лесных массивах.

Оптимальное время для посещения — с мая по октябрь. Туристам рекомендуется взять треккинговые палки, достаточный запас воды и удобную обувь, так как местные тропы могут быть достаточно сложными для неподготовленных путешественников.

Большой Тхач Фото: istockphoto.com

Озеро Абрау

Озеро Абрау, крупнейший пресноводный водоём Краснодарского края, окружено живописными холмами и славится своей удивительной водой, меняющей оттенки от нежно-бирюзового до глубокого изумрудного. С озером связана красивая романтическая легенда о слезах княжны Абрау, которая влюбилась в бедного пастуха, но родители были против их брака.

Для туристов на озере организованы прогулки на катамаранах и SUP-досках, позволяющие в полной мере оценить красоту водоёма.

Озеро Абрау Фото: РИА Новости

Геленджик и Кабардинка

Курорты Геленджик и Кабардинка часто сравнивают с французской Ривьерой благодаря их лавандовым полям, кипарисовым аллеям и живописным галечным пляжам. Набережная Геленджика протянулась на 14 км и является самой длинной в России.

Геленджик Фото: istockphoto.com

В Кабардинке обязательно стоит посетить Старый парк с его архитектурными миниатюрами и древние дольмены — загадочные мегалитические сооружения. Одной из самых популярных местных достопримечательностей является канатная дорога, ведущая к смотровой площадке «Олимп», откуда открывается панорамный вид на всё побережье.

Кабардинка Фото: РИА Новости

Водопады Кавказа

Краснодарский край по праву гордится своими многочисленными водопадами, среди которых особенно выделяются Пшадские и Агурские. Эти природные достопримечательности окружены пышными лесами и величественными скалами, создавая поистине потрясающие пейзажи.

Некоторые водопады легко доступны даже для неподготовленных туристов, в то время как к другим придётся идти по настоящим горным тропам. Каждый водопад обладает своим уникальным характером — от мощных каскадов до изящных струй, ниспадающих по скальным уступам.

Агурские водопады Фото: РИА Новости

Заповедник «Старая Кубань»

Исторический район Старой Кубани представляет собой уникальный заповедник казачьей культуры, где можно полностью погрузиться в атмосферу прошлого. Здесь бережно сохранились традиционные кубанские хаты с характерными соломенными крышами, старинные ветряные мельницы и древние церкви.

Посетители могут ознакомиться с экспозициями этнографических музеев, где представлены предметы быта и ремесла кубанских казаков. Особый интерес представляет возможность попробовать блюда настоящей кубанской кухни, приготовленные по старинным рецептам, и поучаствовать в традиционных казачьих обрядах и праздниках.

Старая Кубань Фото: pit-kultura23.ru

Плато Лаго-Наки

Плато Лаго-Наки поражает воображение своими бескрайними альпийскими лугами, протянувшимися на многие километры, многочисленными пещерами и стремительными горными реками. В летний период здесь расцветают настоящие ковры из полевых цветов, создавая неповторимую палитру красок, а зимой открываются горнолыжные трассы различной сложности.

Особой популярностью среди туристов пользуется Большая Азишская пещера с её причудливыми сталактитами и просторными подземными залами, где можно увидеть уникальные минеральные образования, созданные природой за тысячелетия.

Плато Лаго-Наки Фото: istockphoto.com

Гора Фишт

Гора Фишт, одна из самых высоких и живописных вершин Западного Кавказа, привлекает туристов своими вечными ледниками, мощными водопадами и уникальной высокогорной флорой. Восхождение на Фишт требует серьёзной подготовки и соответствующего снаряжения, однако даже подножие горы производит неизгладимое впечатление своими масштабами и красотой.

Особый интерес представляют ледниковые озера у подножия, вода в которых имеет необычный бирюзовый оттенок. И альпийские луга, покрытые редкими видами растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Гора Фишт Фото: РИА Новости

Озеро Кардывач

Горное озеро Кардывач, расположенное на высоте более 1800 м над уровнем моря, славится своей кристально чистой водой, которая в ясную погоду отражает окружающие вершины, создавая эффект гигантского природного зеркала. Добраться до озера можно только пешком по горным тропам, что делает это место особенно привлекательным для любителей треккинга и уединённого отдыха.

Путь к Кардывачу пролегает через живописные дoлины и хвойные леса, а само озеро, окружённое скалами, меняет цвет воды в зависимости от времени суток и погодных условий — от глубокого синего до изумрудно-зелёного.

Озеро Кардывач Фото: istockphoto.com

Бухта Инал

Бухта Инал остаётся одной из самых малоизвестных и труднодоступных, но от этого не менее прекрасной достопримечательностью Краснодарского края. Чистейшая вода, дикие пляжи с мелкой галькой и практически полное отсутствие туристической инфраструктуры делают это место настоящим раем для тех, кто ценит тишину и нетронутую природу.

Бухта окружена живописными скалами, покрытыми средиземноморской растительностью, а её воды богаты морскими обитателями, что особенно привлекает любителей снорклинга. Добраться сюда можно только на внедорожнике или пешком по горным тропам, что обеспечивает бухте особую атмосферу уединённости.

Бухта Инал Фото: istockphoto.com

Анапский археологический музей

Анапский археологический музей представляет собой уникальное собрание артефактов древних цивилизаций, некогда существовавших на территории современной Кубани. Особый интерес представляет экспозиция под открытым небом — раскопки античного города Горгиппия, где можно увидеть фундаменты домов, древние улицы и предметы быта, датируемые IV веком до нашей эры.

В музейных залах выставлены коллекции древнегреческих амфор, украшений, оружия и других находок, сделанных археологами в окрестностях Анапы. Отдельная экспозиция посвящена истории виноделия в регионе, которое имеет многовековые традиции.

Анапский археологический музей Фото: РИА Новости

Станица Тамань

Станица Тамань по праву считается колыбелью кубанского казачества и хранительницей его богатых традиций. Здесь находится этнографический комплекс «Атамань», который представляет собой воссозданную казачью станицу с характерными постройками, предметами быта и ремесленными мастерскими.

Особый интерес представляет дом-музей М. Ю. Лермонтова, где поэт останавливался во время своей ссылки на Кавказ. В Тамани можно не только познакомиться с историей казачества, но и попробовать традиционные блюда кубанской кухни, поучаствовать в мастер-классах по народным ремёслам и увидеть выступления казачьих ансамблей.

Станица Тамань Фото: РИА Новости

Кавказский биосферный заповедник

Кавказский биосферный заповедник, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является уникальным природным комплексом, где сохранились редкие виды флоры и фауны. На территории заповедника обитают зубры, бурые медведи, серны и множество редких птиц, включая кавказских тетеревов.

Для посетителей разработана система экологических троп различной степени сложности, позволяющая познакомиться с разнообразием местных ландшафтов — от альпийских лугов до глухих лесов. Особой популярностью пользуются маршруты к водопадам и горным озёрам, а также тропы, проложенные через реликтовые тисо-самшитовые рощи.

Кавказский биосферный заповедник Фото: istockphoto.com

Утришский заповедник и дельфинарий

Утриш — это уникальное место, где сочетаются возможности познакомиться с морскими обитателями в дельфинарии и увидеть их в естественной среде обитания. Заповедник славится своими реликтовыми можжевеловыми лесами, воздух в которых обладает целебными свойствами. Здесь можно увидеть черноморских дельфинов — афалин и белобочек, которые часто подплывают близко к берегу.

Дельфинарий предлагает не только традиционные представления, но и программы терапевтического плавания с дельфинами, а также образовательные программы о морской экологии. Особый интерес представляет морская прогулка вдоль побережья заповедника, во время которой можно увидеть уникальные ландшафты и, если повезёт, встретить дельфинов в открытом море.

Утришский заповедник и дельфинарий Фото: РИА Новости

Краснодарский край — это удивительный регион, где гармонично сочетаются величественные горы, лазурное море, богатая история и захватывающие приключения. Каждое из описанных мест обладает своим неповторимым характером и производит незабываемое впечатление. При планировании путешествия стоит заранее продумать маршрут с учётом своих интересов и физических возможностей — от неспешных прогулок по пляжам до сложных горных походов. Независимо от выбора, Краснодарский край гарантирует массу ярких эмоций и желание возвращаться сюда снова и снова.