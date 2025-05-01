Как активно и с пользой провести майские? 10 советов от тренера

Майские выходные уже совсем близко. В это время очень хочется отдохнуть от трудовых будней, но совсем не обязательно делать это с телефоном в руках и лёжа на диване. Проведите уикенд с пользой для здоровья и тела.

Виктория Турищева тренер DDX Fitness «Собрали советы, которые помогут провести майские выходные активно и с пользой».

Цифровой детокс: отключите телефон и включите жизнь

Гаджеты уже очень плотно вошли в нашу повседневность, но хотя бы на пару часов отложите их в сторону и сосредоточьтесь на реальном мире. Вместо скроллинга – живое общение, вместо просмотра роликов – прогулка или настольные игры. Вы удивитесь, как много свободного времени появится, если сократить бесцельное зависание в телефоне.

10 000 шагов — минимум, а не подвиг

Ходьба — самый естественный и доступный вид активности. Необязательно строго отслеживать каждый шаг. Просто гуляйте в комфортном темпе, пока не почувствуете лёгкую усталость. Чтобы прогулка не казалась скучной, можно слушать любимую музыку, подкаст или аудиокнигу. Если ходить в одиночестве неинтересно, позовите друзей или семью. Так время пролетит незаметно.

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Природа — лучший фитнес-клуб

Зал — не единственное место, где можно потренироваться. Лесная тропинка, парковая аллея или даже обычный двор — отличные площадки для движения. Ходьба по неровной местности задействует больше мышц, чем идеальный асфальт, а свежий воздух насыщает организм кислородом. Если в парке есть уличные тренажёры — попробуйте позаниматься на них. Даже простая прогулка в быстром темпе принесёт пользу и поднимет настроение.

Делайте хотя бы минимум

Если нет сил на полноценную тренировку, не отказывайтесь от движения совсем. 10 приседаний, пятиминутная растяжка или короткая прогулка – уже лучше, чем ничего. Главное – не давать себе полностью расслабиться, иначе вернуться к активности будет сложнее.

Попробуйте что-то новое

Длинные выходные — отличное время для экспериментов. Возможно, вы давно хотели попробовать ролики, но не решались, или мечтали научиться играть в бадминтон. Существует множество активностей, а вот время откладывать их на потом закончилось.

Виктория Турищева: «Часто люди боятся экспериментировать, им кажется, что это сложно. Но даже неудачная попытка — это опыт и повод для веселья».

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Подключите друзей — вместе веселее

Совместные активности — это не только спорт, но и отличный способ пообщаться, повеселиться и узнать друг друга лучше. Вместо привычных посиделок в кафе предложите друзьям покататься на велосипедах, поиграть в волейбол или просто прогуляться по городу. Даже если компания не спортивная, можно устроить лёгкие соревнования — например, кто пройдёт больше шагов за день.

Шашлык — не единственное блюдо на пикнике

Да, мясо на огне – это вкусно, никто не запрещает вам наслаждаться любимым блюдом, но не забывайте про баланс. Можно сделать меню более разнообразным. Добавьте больше овощей, зелени и лёгких закусок. Если чувствуете, что переели, не корите себя. Лучше немного подвигайтесь: поиграйте в мяч, потанцуйте или просто прогуляйтесь.

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Планируйте не только меню, но и активность

Пикники и застолья – неотъемлемая часть майских выходных, однако можно сделать их полезнее. Например, вместо того чтобы ехать на шашлыки на машине, пройдитесь пешком или доберитесь на велосипеде.

Виктория Турищева: «Если знаете, что предстоит плотный обед, заранее запланируйте активность — прогулку, игру в бадминтон или даже небольшую пробежку. Так вы компенсируете лишние калории и улучшите пищеварение».

Спите в меру

Недосып вреден, но и слишком долгий сон может оставить ощущение разбитости. Оптимальное время сна – семь-девять часов. Чтобы улучшить его качество, проветривайте комнату перед отдыхом и постарайтесь не пользоваться гаджетами хотя бы за час до того, как лечь спать. Вечерняя прогулка также не будет лишней.

Фото: istockphoto.com / Maria Korneeva

Перенесите активность в будни

Если после подвижных выходных вы чувствуете прилив энергии, постарайтесь не растерять этот заряд. Начните с малого: выходите на одну остановку раньше, чтобы пройтись пешком, делайте короткую зарядку по утрам или найдите вид активности, который вам действительно нравится.

Виктория Турищева: «Регулярность важнее интенсивности. Лучше небольшие, но постоянные нагрузки, чем редкие марафоны».

Активные выходные — это не про спорт любой ценой, а про удовольствие и пользу. Попробуйте хотя бы пару советов, и вы заметите, как изменятся ваше самочувствие и настроение. Главное – двигайтесь так, как нравится вам, и тогда активность станет не обязанностью, а радостью.