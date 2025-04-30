Бенто-торт: простой рецепт популярного десерта от кондитера

Приготовление довольно простое, а результат вас порадует.

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Сейчас в России пользуются популярностью бенто-торты — миниатюрные торты, рассчитанные на одного-двух человек. Расскажем, как приготовить такой десерт дома.

О чём расскажем:

Что такое бенто-торт?

Бенто-торты появились в России в 2021 году и продолжают набирать популярность. Вес десерта, как правило, не превышает 500 г, диаметр составляет около 10 см.

Также бенто-торты отличаются простотой украшения. Обычно это надписи или простые рисунки без сложных элементов. Такой десерт не подразумевает идеального выравнивания.

Фото: istockphoto.com/Iggi_Boo

История и происхождение бенто-тортов

Само слово «бенто» обозначает упакованную еду на одного человека. Идея создания миниатюрных тортов пришла из Южной Кореи, однако первое подтверждённое историческое упоминание об обеде в стиле бенто было в Японии и относится к периоду Камакура с 1185 по 1333 год. Тогда приобрёл популярность способ хранения приготовленного риса в традиционных лаковых ящичках.

Анна Трофимова кондитер, пряничный мастер «Бенто-торт — это популярный и топовый продукт, который станет приятным началом или завершением праздничных событий. Он упаковывается в ланч-бокс для вау-эффекта».

Ингредиенты

Для приготовления коржей, крема и начинки вам понадобятся:

яйца;

мука;

разрыхлитель;

кефир;

подсолнечное масло;

сливочный сыр;

сахар;

сахарная пудра;

сливки жирностью 33%;

наполнение для начинки (ягоды, фрукты или шоколад).

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Оборудование

Правильно подобранное оборудование играет ключевую роль в процессе приготовления и сборки бенто-торта.

Вам понадобятся:

ручной миксер или венчик;

кулинарные весы;

круглая форма для выпечки 10 см в диаметре;

алюминиевая фольга или пергамент;

шпатель;

кондитерский мешок.

Приготовление коржей

Коржи для бенто-торта должны быть нежными, лёгкими и воздушными. Кондитер Ольга Трофимова предложила классический рецепт бисквита, который подходит для любой начинки.

Ингредиенты:

яйца — 1 шт.;

сахар — 40 г;

мука — 40 г;

подсолнечное масло — 20 г;

кефир — 30 г;

разрыхлитель — 1/3 ч. л.

Фото: istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до посветления массы (около 3-5 минут). Затем постепенно влейте в ёмкость масло и кефир, просейте муку с разрыхлителем и добавьте к общей массе. Аккуратно перемешайте венчиком или силиконовой лопаткой до объединения ингредиентов (не взбивать). Дно формы для выпекания оберните фольгой или пергаментом. Перелейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке до 160 градусов 20-30 минут.

Приготовление крема

Ингредиенты:

сливочный сыр — 100 г;

сахарная пудра — 50 г;

сливки жирностью 33% — 20 г;

Фото: istockphoto.com/DusanManic

Приготовление

Все ингредиенты нужно смешать в миске, взбить миксером до получения однородной гладкой массы. Перекладываем крем в кондитерский мешок.

Такая масса подходит и для выравнивания торта.

Приготовление начинки

Ингредиенты:

клубника — 150 г;

сахар — 30 г;

крахмал — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/alvarez

Приготовление

Протрите клубнику через сито или пробейте погружным блендером. Полученное клубничное пюре поставьте на средний огонь и при постоянном помешивании добавьте сахар и крахмал. Доведите массу до загустения. Охладите начинку до комнатной температуры.

Сборка торта

Все ингредиенты для бенто-торта готовы, осталось только его собрать. Следуйте простой инструкции:

Остывший бисквит разрежьте на два коржа. На первый корж выкладываем немного крема и разравниваем лопаткой, затем выдавливаем по краю коржа бортик из крема, а в середину кладём клубничную начинку, накрываем вторым коржом. Наносим на бока и верх нашего тортика крем и выравниваем круговыми движениями боковинку торта, затем – верхушку, убирая излишки крема шпателем. Ставим в холодильник на 3-6 часов.

Фото: istockphoto.com/Natalia Malivanova

Оформление

Одним из главных принципов оформления бенто-тортов является простота. Элегантный дизайн, отсутствие сложной отделки и минимальный декор создают эффект домашней выпечки.

Для украшения десерта подойдут ягоды, фрукты, листочки мяты, цветные посыпки, различные надписи.

Упаковка также важна для восприятия всего образа бенто-торта. Чаще всего используется экологичная упаковка из сахарного тростника. Также подойдут картонные коробки.

Разнообразные рецепты кремов начинок

Шоколадный крем-ганаш

Ингредиенты:

горький шоколад (от 55% какао) — 100 г;

молоко — 100 мл;

жирные сливки (33–35%) — 50 мл;

масло сливочное — 30 г.

Фото: istockphoto.com/TanyaSid

Приготовление

Шоколад поломайте на мелкие кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновой печи короткими импульсами (по 15 секунд). Смешайте молоко и сливки, доведите их почти до кипения. Залейте горячим молоком и сливками расплавленный шоколад, интенсивно помешивая до однородности. Когда масса станет гладкой, добавьте размягчённое масло, снова аккуратно размешайте.

Остывший крем отлично держит форму и подходит для покрытия тортов или нанесения тоненьких слоёв между коржами.

Творожно-ванильная начинка

Ингредиенты:

творог мягкий — 200 г;

ягоды свежие (малина, черника, ежевика) — 100 г;

сахарная пудра — 1 ст. л;

ванилин — щепотка.

Фото: istockphoto.com/DronG

Приготовление

Соедините мягкий творог с сахарной пудрой и ванилином, хорошо перемешайте до однородности. Измельчённые ягоды смешайте с полученной массой. Охладите начинку перед сборкой бенто-торта.

Чиз-крем с лаймом

Ингредиенты:

творожный сыр — 200 г;

свежий сок лайма — 1 ст. л;

цедра лайма — половина ч. л;

мёд или сахарный сироп — 1-2 ст. л;

взбитые сливки (охлаждённые) — 100 мл.

Фото: istockphoto.com/Andrea Cupolillo

Приготовление

Смешайте сыр с соком и цедрой лайма, постепенно добавляя мёд или сахарный сироп до нужной вам сладости. Хорошо взбейте миксером до полного соединения всех компонентов. Отдельно взбейте охлаждённые сливки до состояния густой воздушной массы. Очень аккуратно вмешайте сливки в сырную основу, используя шпатель движениями сверху-вниз, сохраняя пышность смеси.

Ореховый крем-пралине

Ингредиенты:

миндаль обжаренный — 100 г;

сливочное масло — 50 г;

варёная сгущёнка — 100 г;

капли орехового экстракта — 1-2 капли.

Фото: istockphoto.com/katekrsk

Приготовление

Обжаренный миндаль измельчите в мелкую крошку. Подогрейте сливочное масло вместе с варёной сгущёнкой на среднем огне, периодически помешивая, пока смесь не начнёт слегка кипеть. Уберите с огня и введите орехи, капнув туда ароматизатор. Остудите крем до комфортной температуры и воспользуйтесь им для формирования внутренних слоёв бенто-торта.

Приятного аппетита!