Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Готовимся к лету правильно: ПП-рацион на день с завтраком, обедом и ужином

Правильное питание — не просто тренд, это ключ к укреплению иммунитета, повышению работоспособности и поддержанию энергии и здоровья. Но что, если варёная куриная грудка или свежие салаты уже надоели и хочется чего-то нового?

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Предлагаем идеи завтрака, обеда и ужина, которые внесут разнообразие в ваше ежедневное ПП-меню, дополнив его новыми и необычными вкусами».

ПП-рацион на день

Низкоуглеводный завтрак с пребиотическим акцентом

Фото: istockphoto.com/Larisa Ilina

КБЖУ на 100 г

Калории: 250 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 12 г

На завтрак предлагаем приготовить авокадо-тост на хлебе из зелёной гречки с яйцом и пророщенной зеленью. Такой завтрак содержит полезные жиры и белок, минимум сахара и медленные углеводы с низким гликемическим индексом. Проростки зелени поддерживают микробиоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Ингредиенты:

хлеб из зелёной гречки или безглютеновый цельнозерновой — 1 ломтик;

спелый авокадо — 1/2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

лайм для сока — 1/2 шт.;

соль, перец — щепотка;

проростки брокколи, люцерны или микрозелень — по вкусу;

уксус — 2 ст. л.;

оливковое масло первого отжима — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/john shepherd

Способ приготовления

1. Помойте авокадо, очистите, уберите косточку, разомните мякоть вилкой в пасту.

2. Разрежьте лайм пополам и выдавите сок из одной половины.

3. Добавьте к авокадо сок лайма, соль, перец и каплю оливкового масла. Перемешайте до консистенции крема.

4. Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере до хрустящей корочки.

5. Приготовьте яйцо. Если хотите сделать всмятку, то варите шесть минут в кипящей воде, затем переложите в холодную воду и очистите от скорлупы.

Для яйца-пашот: вскипятите 500 мл воды с 2 ст. л. уксуса, размешайте её ложкой до образования воронки, разбейте яйцо и осторожно влейте в воду. Варите две-три минуты.

Фото: istockphoto.com/LauriPatterson

6. Выложите на тёплый поджаренный ломтик хлеба массу из авокадо, сверху положите яйцо, разрежьте пополам. Украсьте проростками зелени и немного посолите.

Подавайте с чашкой кофе без сахара.

Обед: куриное рагу с фенхелем, сельдереем и чечевицей

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

КБЖУ на 100 г

Калории: 322 ккал

Белки: 34 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 30 г

Это блюдо хорошо тем, что имеет сбалансированный и полезный состав: белок, клетчатку, мононенасыщенные жирные кислоты. А входящие в рецепт специи обладают антиоксидантным эффектом, что делает такой обед по-настоящему здоровым.

Ингредиенты:

куриное бедро без кожи или филе — 300 г;

фенхель — 1/2 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

лук-порей — 1/2 стебля;

чеснок — 1 зубчик;

красная чечевица — 100 г;

томатное пюре или нарезанные помидоры без кожицы — 200 г;

куркума — 1/2 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

тимьян — 1 веточка;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец — щепотка.

Способ приготовления

1. Вскипятите воду, добавьте чечевицу и варите в течение 40 минут.

2. Пока чечевица варится, нарежьте курицу на небольшие кусочки. Обжарьте на малом количестве масла до лёгкой румяности.

Фото: istockphoto.com/MSPhotographic

3. Помойте и мелко нарежьте лук-порей, сельдерей и фенхель. Очистите и измельчите чеснок. Добавьте их к курице и обжаривайте три-четыре минуты.

4. Добавьте томатное пюре. Если вместо него используете помидоры, то помойте и очистите их от кожуры, затем нарежьте произвольными кусочками.

5. Добавьте специи и лавровый лист. Тушите 15 минут под крышкой.

6. Добавьте отваренную чечевицу к остальным продуктам, перемешайте и томите всё ещё пять минут. Подавайте, посыпав свежей кинзой или петрушкой, по желанию сбрызните небольшим количеством лимонного сока.

Ужин: салат из кабачков, сыра тофу и водорослей вакаме + стакан кефира с клетчаткой

Фото: istockphoto.com/Promo_Link

КБЖУ на 100 г

Калории: 35 ккал

Белки: 1,5 г

Жиры: 1,5 г

Углеводы: 17,5 г

КБЖУ напитка на 100 г

Калории: 50,5 ккал

Белки: 3,5 г

Жиры: 1,9 г

Углеводы: 4,66 г

Это лёгкий белковый ужин с минимальным количеством углеводов и полезными жирами. Вместе со стаканом кефира с клетчаткой он поддержит работу пищеварительной системы и придаст чувство вечернего насыщения без переедания.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

сыр тофу (жёсткий, прессованный) — 80–100 г;

сухие водоросли вакаме — 1 ст. л.;

кунжут — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/Peter Blottman Photography

Вместо сухих водорослей вакаме можно взять уже готовые салаты с водорослями или морской капустой.

Для соуса:

соевый соус — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

свежий тёртый имбирь — 0,5 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.

Дополнительно:

кефир 2,5-процентной жирности — 250 мл;

растительная клетчатка (инулин, псиллиум или смесь) — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/Olivka888

Способ приготовления

Соус:

1. Помойте и очистите имбирь, натрите его на мелкой тёрке.

2. Добавьте соевый соус, оливковое масло, лимонный сок.

3. Перемешайте.

Салат:

1. Помойте кабачок и нарежьте слайсами вдоль (толщиной 3–5 мм), обжарьте на сухой гриль-сковороде до мягкости.

2. Нарежьте тофу кубиками, можно слегка обжарить на антипригарной сковороде.

3. Замочите водоросли вакаме в воде на 10 минут, затем отожмите.

Фото: istockphoto.com/boommaval boommaval

4. Смешайте кабачки, тофу, водоросли вакаме.

5. Добавьте соус и посыпьте кунжутом.

Напиток:

Налейте кефир в стакан и добавьте клетчатку, тщательно перемешайте до лёгкого набухания.

Этот салат подаётся тёплым или комнатной температуры. Кефир с клетчаткой дополнят ужин. Рацион отлично подходит для ужинов после 18:00, дней с низкой физической нагрузкой, а также для поддержания микробиоты и контроля уровня сахара.