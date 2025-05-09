Простые спортсмены, чьи навыки спасали людей в Великую Отечественную войну

Неувядаемой славой покрыли себя советские спортсмены, которые в годы Великой Отечественной войны насмерть бились с врагом, в полной мере используя своё мастерство и навыки, полученные ещё в мирной жизни. Они совершали беспримерные подвиги во имя Великой Победы, приближая час освобождения Родины от фашистских захватчиков.

О чём расскажем:

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН)

В октябре 1941 года, когда фашисты рвались к Москве, была создана Особая бригада (ОМСБОН НКВД), в состав которой входили в основном бойцы, имеющие спортивную подготовку.

Отбор проходил в обстановке строжайшей секретности. От будущего диверсанта требовались не только физическая сила и выносливость, но и умение нестандартно мыслить, принимать единственно правильное решение в критической ситуации.

В составе Особой бригады наряду с перворазрядниками воевали знаменитые спортсмены. Среди них стоит отметить Сергея Щербакова – серебряного призёра чемпионата СССР по боксу, известного штангиста Николая Шатова, титулованного борца по греко-римской борьбе Григория Пыльнова, легенду отечественного лыжного спорта Галину Кулакову, легкоатлетов – братьев Знаменских и первую перчатку страны Николая Королёва.

Бойцы ОМСБОН НКВД за годы войны уничтожили свыше 136 тысяч военнослужащих противника, в том числе порядка 90 видных деятелей гитлеровцев и более двух тысяч шпионов и пособников нацистов.

Фото: РИА Новости

Зимой 1942 года в ОМСБОНе появится отдельный отряд «Ходоки», который сформировал талантливый разведчик, пограничник Евгений Мирковский. Бойцов в новое подразделение он отбирал лично, чтобы каждый боец соответствовал условиям разработанной тактики.

Позже опыт созданной диверсионной работы «Ходоков» изучался в отечественной военной истории, а также спецслужбами многих стран мира. Бойцы советского спецназа всегда появлялись неожиданно и наводили смертный ужас на гитлеровцев.

«Белые призраки», «Белая смерть на лыжах», – так называли советских диверсантов, которые всюду несли погибель захватчикам. Именно «Ходоки» провели блестящую операцию по захвату важного транспортного узла – станции «Рачи». Причём всё прошло без единого выстрела. Небольшой отряд «Ходоков», насчитывающий несколько десятков человек, был скрытой ударной силой при выполнении особо важных задач.

«Ангелы Ладоги» — буеристы в блокаду Ленинграда

Ленинград, находящийся в полной блокаде, держался стойко и мужественно. Однако к зиме 1941 года положение в городе на Неве резко ухудшилось. Сухопутное сообщение, по которому можно было поставлять жителям продовольствие и самое необходимое, контролировал враг.

И в этой почти безвыходной ситуации пригодились тяжёлые буера русского типа, созданные известным конструктором Николаем Людевигом. Ещё до войны он считался энтузиастом необычного вида спорта, который нередко называли «буржуазной роскошью».

На ладожской Дороге жизни работал специальный буерный отряд под командованием лейтенанта Ивана Сметанина. В его состав вошли 75 моряков-спортсменов, которые и днём, и ночью рисковали жизнями, преодолевая трассу рядом с линией фронта длиной в 35 км.

Кадр из фильма «Ангелы Ладоги» Фото: Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»/«Кинопоиск»

Благодаря мастерству бойцов юрким буерам на высокой скорости удавалось уйти, уберечься от падающих фашистских бомб и снарядов. Поначалу, учитывая приличную глубину Ладожского озера, все опасались тонкого льда. Поэтому буеристы сделали первую разведку его состояния. Они ещё не ведали, что открывают будущую Дорогу жизни.

Вместо тяжёлых грузовиков на проверенную трассу сразу же вышли санные обозы, которые тащили обессилевшие лошади. И, обгоняя эту колонну, к городу мчались на белых парусах ледяные яхты. Считается, что именно тогда в блокадный город были доставлены первые мешки с драгоценной мукой.

Экипажи при этом успевали разметить путь флажками и ацетиленовыми фонарями, чтобы обозы могли беспрепятственно добраться до осаждённого Ленинграда. По Ладоге буеристы вывозили из города и на Большую землю истощённых детей и женщин. И 20 минут, за которые они добирались до спасительного берега, казались вечностью, страшной игрой со смертью.

В следующем году ожидается выход на экраны картины режиссёра Александра Котта «Ангелы Ладоги», рассказывающей о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда.

Чемпион по мотокроссу Владимир Карнеев

Перед войной он был шестикратным чемпионом СССР в мотокроссе на 100 км и считался одним из сильнейших в стране гонщиков. Владимир Карнеев позже вспоминал, что долго выбирал между футболом и мотоспортом. И счастливая случайность, когда пришлось заменять травмированного гонщика, сыграла важную роль в его судьбе. Владимир, на удивление искушённой публики, с большим преимуществом выиграл соревнования.

Незаурядное мастерство молодого спортсмена заметил Василий Сталин, который поспособствовал тому, чтобы Карнеева перевели из «Динамо» в спортклуб ВВС. Это случилось в 1939 году.

Когда началась Великая Отечественная война, Владимир одним из первых отправился на фронт. Его спортивные качества особенно проявились в мотопехотной части, оборонявшей Сталинград. Он был связным, который на своём мотоцикле наворачивал в сутки по 400 км.

Владимир Карнеев Фото: из личного архива

Изнурительные кроссы по ровным, как асфальт, степям не давали никакой возможности укрыться от врага. Приходилось совершать крутые, немыслимые виражи, чтобы не попасть под град фашистских пуль. Немецкие асы устраивали настоящую охоту за неуловимым мотоциклистом. И порой гонщик на «железном коне» крутился «волчком», стараясь не угодить под пулемётный огонь, который вёлся с пикирующего самолёта.

Однажды на полном ходу Карнеев заехал в деревню, неожиданно занятую немцами. Но он не растерялся, снял пилотку, чтобы фашисты не заметили звёздочку, – и на высокой скорости проскочил мимо ошеломлённых гитлеровцев. В 1943 году Карнеев был тяжёло ранен – и в часть уже не вернулся. После окончания войны он исполнил свою давнюю мечту: возглавил команду по спидвею.

Знаменитого спортсмена не стало в 2007 году в возрасте 94 лет.

Пловец Леонид Мешков

Ещё до начала войны он установил три мировых рекорда брассом. Также Леониду Мешкову не было равных и в плавании кролем, где достижения талантливого спортсмена оказались выше европейских результатов.

Едва враг ступил на нашу землю, он по зову сердца записался добровольцем. Леонида Мешкова зачислили разведчиком в дивизию народного ополчения. И первый бой чемпион-пловец принял под Кингисеппом. Вместе с бойцами взвода он отбивал атаки фашистов. В этой смертельной схватке было уничтожено 40 гитлеровцев и подбиты две бронемашины.

Однажды командование доверило ему важное задание: нужно было переправиться через реку Лугу, чтобы произвести оперативную разведку во вражеском тылу и собрать данные о дислокации огневых точек фашистов, о численности гарнизона.

Леонид Мешков Фото: Леонид Доренский/ТАСС

Вместе с бойцом Кулаковым Мешков переплыл быструю реку, преодолевая сильное течение и затем стараясь незаметно выбраться на неприятельский берег. Свою задачу разведчики выполнили. Но обратный путь прошёл на волосок от смерти. Уже в воде бойцов заметили немецкие посты и открыли по ним ураганный огонь.

Освещённые мощными прожекторами, советские разведчики были видны как на ладони. Кулакова тяжело ранили – и Мешков взвалил себе его на плечи, чтобы вдвоём выплыть к своим. Однако рядом рванула мина, её осколки буквально изрешетили правую руку Леонида. Он, истекая кровью, поддерживая товарища левой рукой, плыл на спине, работая лишь ногами.

За свой подвиг Леонид Мешков был награждён Орденом Славы 3-й степени. На фронт его уже не взяли. Леонид долго восстанавливал искалеченную руку с помощью тренажёров, который изготовил собственными руками.

Мешкову в прямом смысле слова удалось совершить спортивный подвиг. Леонид стал чемпионом СССР по плаванию на любимой дистанции, а в 1945 году установил рекорд Европы, улучшив прежнее достижение на две секунды.

В 1951 году вошел в состав сборной СССР по водному поло. 70-летнего Леонида Мешкова не стало в 1986 году.

Борец Григорий Малинко

Ещё в юности он отличался необыкновенной физической силой. В заводской школе Григорий увлекся борьбой и, к полному изумлению родных, вскоре стал профессиональным борцом цирка.

До призыва на действительную службу Малинко попробовал себя в боксе. И с первого выхода на ринг, после нескольких ярких боёв, выиграл звание чемпиона города. Не было ему равных соперников и в вольной борьбе, где Григорий выступал в полутяжёлом весе.

В 1939 году Малинко начал служить в артиллерии – заряжающим. И на его трюки собиралась смотреть вся батарея. Гигант весом в 132 кг с непринуждённой лёгкостью жонглировал тяжёлыми снарядами. И как-то уговорил своего командира, чтобы тот разрешил борцу тренироваться с пушечной станиной, которая весила около тонны.

Григорий Малинко Фото: Wikimedia Commons

В сентябре 1941 года уже шли изнурительные бои с превосходящими силами неприятеля. К этому времени воинская часть, в которой воевал Григорий Малинко, заметно поредела. При вынужденном отступлении комбат приказал ему снять замки с орудия и вместе со всеми отойти на новые позиции. И тут Григорий вызвался прикрыть отход, чтобы спасти жизни боевых товарищей.

Он перекатывал единственную уцелевшую пушку с одного места на другое и вёл по фашистам прицельный огонь. И у гитлеровцев сложилось впечатление, что против них действует целая батарея.

Когда же кончились снаряды, Григорий Малинко тащил 18 км орудие весом 1200 кг, пока не добрался до расположения советских войск. За этот подвиг отважному артиллеристу было присвоено звание лейтенанта.

В октябре 1943 года при форсировании Днепра взвод под командованием Григория Малинко понес тяжёлые потери. Плоты с пушками были разбиты вражеским артиллерийским огнём, и в живых осталось всего семь человек. Они вытащили из воды орудия, чтобы вступить в бой. Григорий лично подбил два немецких танка и затем поднял нашу пехоту в атаку.

Вскоре пришло подкрепление: Григорий уже было обрадовался этому событию, как рядом разорвалась вражеская мина… Его похоронили вместе с погибшими офицерами и солдатами.

Однако случилось чудо, не поддающееся объяснению. Через несколько часов санитары заметили, как шевелится земля на общей могиле – и вытащили из неё Григория, израненного, но живого.

Один из осколков мины так и останется под самым сердцем легендарного артиллериста, который после войны завоюет серебряную медаль на чемпионате СССР по вольной борьбе в полутяжёлом весе.

Григорий Малинко умер в 74 года в 1996 году.

Стрелок Людмила Павличенко

«Леди Смерть», – так называли её американские журналисты, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что она била коварных и жестоких врагов, принёсших всему миру горе и неисчислимые страдания.

Людмила Павличенко, женщина-снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Герой Советского Союза была грозой для фашистов, вечным страхом и неминуемым возмездием за совершённые преступления.

Ещё до войны она увлеклась стрелковым спортом и даже окончила соответствующие курсы. Битва за Севастополь стала для Павличенко одной из героических страниц в её судьбе. Именно в этом тяжелейшем сражении с врагом проявились незаурядные боевые качества Людмилы.

Считалось, что женщины – это идеальные снайперы. В сложных ситуациях они сохраняли спокойствие, не отвлекались от первых неудач – и были очень терпеливы. Причём обладали невероятной наблюдательностью. Названные качества были присущи Людмиле Павличенко.

Людмила Павличенко Фото: РИА Новости

Любопытно, что в ходу была спорная версия, согласно которой она выигрывала смертельные поединки с немецкими снайперами благодаря особому строению глазного яблока. Но в одном её командиры были правы: потрясающее зрение, тонкий слух и просто фантастическая интуиция Людмилы Павличенко давали советскому снайперу заметное преимущество над фашистскими стрелками.

Знаменитая дуэль с хвалёным снайпером Дюнкерком, на кровавом счету которого была сотня советских солдат и офицеров, вошла в историю мирового военного искусства. Как ни старался хитрить немец в этой схватке, он все же дрогнул – и получил пулю в лоб.

Фашисты открыли за Павличенко настоящую охоту: её пытались накрыть пулемётным огнем, сыпались мины на позицию, которую она занимала перед каждым боевым заданием. К тому времени Людмила уже уничтожила 309 немецких солдат и офицеров, включив в этот список 36 гитлеровских стрелков.

Она чудом осталась жива после тяжелейшего ранения. Уже из госпиталя Людмила написала письмо сестре и с горечью посетовала, что не сможет возвратиться в строй. Лейтенант Павличенко в составе советской делегации побывала в США, и первая леди Элеонора Рузвельт организовала для неё специальную поездку. Впервые западный мир на примере легендарной девушки-снайпера узнал суровую, без прикрас, правду о войне.

Людмила Павличенко умерла от инсульта в 1974 году. Ей было 58 лет.

Боксёр Николай Королёв

На Рабочей Олимпиаде в Антверпене, состоявшейся в 1936 году, абсолютный чемпион СССР по боксу произвёл настоящий фурор. Мастерство Николая Королёва, его пушечные удары вызвали нескрываемое восхищение специалистов.

Когда его призвали в армию, он продолжал тренировки и заодно учился управлять самолётом, попутно освоил специальность радиста. Однажды Николай после очередного прыжка с парашютом неудачно приземлился – и сломал ногу.

В первые дни войны он сразу же попросился на фронт, но ему в военкомате отказали. И посоветовали сначала пройти лечение. Однако Николай Королёв вскоре нашёл своё место в особом партизанском отряде «Победители», который возглавлял Дмитрий Медведев, признанный ас диверсионной работы в тылу врага.

Николай Королёв Фото: РИА Новости

Николай Королёв как нельзя лучше подходил для данного дела. Мощный, обученный боец, обладавший острым умом и умеющий принимать быстрые решения в критической ситуации, – именно таким человеком был известный боксёр. Не зря же в будущем Николая Королёва назовут Диверсантом особого назначения.

Он дважды спасал своего командира от верной гибели. Однажды возле населённого пункта Клетня партизаны попали в окружение. Медведев был ранен, и Королёв взвалил себе его на плечи, чтобы уйти с ним в безопасное место. Но через несколько сот метров они неожиданно наткнулись на немцев. Королёв опустил раненого командира на землю – и якобы послушно поднял руки вверх. Когда Николая повели к землянке, он сразу же отправил трёх фашистов в полный нокаут, свалив их коронными ударами, – а затем бросил гранату.

В конце 1945 года он провёл в Германии очень полезную разведывательную работу. Вместе с боевыми товарищами Николай Королёв выслеживал и уничтожал спортсменов-участников диверсионных групп абвера – органа военной разведки нацисткой Германии.

После окончания войны он вновь вернулся к боксу, где добился весомых успехов. Николай Королёв ушёл из жизни в 56 лет в 1974 году.