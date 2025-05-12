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Что приготовить из фарша на сковороде и в духовке? 4 пошаговых рецепта от бренд-шефа
Сергей Кузнецов
Что приготовить из фарша на сковороде и в духовке?
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В материале также расскажем, как сбалансировать вкус, жирность и текстуру этого ингредиента.

Главное преимущество говяжьего фарша — сбалансированный состав. Например, как считают диетологи и нутрициологи, в 100 г продукта столько белка, цинка, железа, калия, фосфора, витаминов B1, B2, B3 и B6, сколько нужно человеку, чтобы быть активным целый день, даже если это единственная еда за день. Его удобно хранить, ведь он не теряет полезные свойства при замораживании.

<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

«Профессионалы и кулинары-любители ценят этот продукт за универсальность — из него можно быстро приготовить десяток блюд. Поделюсь рекомендациями по приготовлению идеального фарша, а также четырьмя рецептами блюд на основе этого ингредиента».

Как сделать безупречный фарш?

Создание купажей

Создание купажей — не просто возможность сэкономить дорогие ингредиенты. Это целенаправленный подход к балансу вкуса, жирности и текстуры. Каждое мясо обладает уникальной структурой волокон, вкусом, уровнем влажности и жирности. Смешивая несколько видов, можно достигнуть:

  • оптимальной сочности — смешивание жирной свинины с постной говядиной улучшает текстуру, и фарш становится более влажным;
  • гармоничного вкуса — сочетание нейтральной индейки и ароматной баранины придаёт блюду характер, не перегружая его;
  • контрастной текстуры — объединение говядины с крупными волокнами и нежного куриного фарша даёт котлетам интересную структуру.

Фото: istockphoto.com/Natalia Semenova

Классические купажи

1. Котлетная смесь (русская классика):

  • говядина (лопатка или пашина) — 70%;
  • свинина (шейка или грудинка) — 30%;
  • добавки: репчатый лук, белый хлеб, замоченный в молоке, соль, перец.

2. Митболы (итальянский стиль):

  • говядина — 40%;
  • свинина — 40%;
  • телятина — 20%;
  • добавки: чеснок, панировочные сухари, петрушка, пармезан.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

3. Кебаб (ближневосточная кухня):

  • баранина с жиром — 100% или смесь баранины с говядиной 50/50;
  • добавки: тмин, кориандр, чеснок, лук.

4. Пельменный фарш:

  • говядина (бедро) — 60%;
  • свинина (шея) — 40%;
  • добавки: лук, вода, перец, соль.

5. Фарш для бургеров:

  • говядина (шея + пашина или грудинка) — 100% или с 20% говяжьего жира;
  • добавки: соль и смесь перцев.

Фото: istockphoto.com/Olha_Afanasieva

6. Фарш из разных отрубов одного вида мяса:

  • постное мясо (вырезка или огузок) — плотный фарш;
  • жирное мясо (лопатка, пашина, грудинка) — сочный фарш.

Методы приготовления: техника и фракции

Выбор фракции:

  • крупный помол (8 мм). Сохраняет текстуру волокон, подходит для бургера, стейк-бургера, тартара;
  • средний (5–6 мм). Универсальный вариант для котлет, фрикаделек, митболов, тефтелей;
  • мелкий (3–4 мм). Подходит для пельменей, кебабов, части рецептов митлофа (мясной хлеб).

Подготовка и измельчение мяса

  • Всегда охлаждайте мясо и насадки для мясорубки, чтобы не перегревать жир.
  • Удаляйте сухожилия, плёнки и крупные прожилки.
  • Нарезайте мясо на куски одинакового размера (2–3 см).
  • Если в составе купажа есть лук, можно прокрутить его в мясорубке с мясом или измельчить отдельно. Второй способ позволяет уменьшить количество влаги в фарше.

Вымешивание фарша

  • Вымешивайте руками или в планетарном миксере с насадкой-крюком, пока фарш не станет плотным и однородным.
  • Проверьте себя: хорошо вымешанный фарш липнет к рукам и образует гладкую эластичную массу.
  • Если по рецепту нужно добавлять воду или сливки, вливайте их в фарш небольшими порциями на протяжении всего вымешивания.

Фото: istockphoto.com/alfexe

Созревание фарша

Ставьте фарш в холодильник на 30–60 минут, чтобы связать ингредиенты и придать яркости вкусу. Особенно это важно для котлет и митболов — без охлаждения они не будут держать форму при жарке. Фарш для котлет и бургеров необходимо выдержать в холодильнике 8–12 часов, накрыв крышкой или пищевой плёнкой. Фарш для митболов рекомендуется подержать в холодильнике 40–120 минут.

Методы термической обработки фарша

1. Жарка на сковороде — подходит для котлет с хрустящей корочкой из смешанного фарша с хлебом и луком.

2. Запекание в духовке — приготовление мясных рулетов из говядины и свинины с глазурью из кетчупа и вустерширского соуса.

3. Тушение — оптимально для тефтелей в сливочно-томатном соусе с зеленью и овощами.

4. Приготовление на гриле или мангале — идеально для люля-кебаба из баранины с луком, чесноком и зирой.

5. Отваривание — для фрикаделек в прозрачном курином бульоне с лапшой.

6. Приготовление мясной начинки для пельменей, чебуреков, мантов, равиоли и каннеллони.

Как сделать сочный фарш?

  • Добавление жира. Жирность 20–30% необходима, чтобы получить вкусный фарш с хорошей текстурой. Вы можете добавить жирные куски говядины или ввести творожный сыр, сливочное масло, бекон.
  • Использование влажных добавок. Влажный хлеб, тёртый лук, сливки или вода делают фарш сочным, даже если вы не используете жирное мясо.
  • Правильное приготовление. Обжаривайте мясо на умеренном огне и не передерживайте в духовке. Это условие особенно важно выполнять, если вы готовите мясной хлеб (митлоф) или бургеры.
  • Плотное вымешивание. Тщательное вымешивание позволяет образовать структуру, которая препятствует выделению мясного сока.

Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

  • Добавление ингредиентов, удерживающих влагу. К таким ингредиентам относятся панировочные сухари, «мясной клей» (особые ферменты, модифицирующие структуру белков), яйца, небольшое количество картофельного пюре.
  • Тестовая обжарка. Всегда готовьте одну маленькую котлету для дегустации и корректировки баланса соли и оценки консистенции.

4 рецепта блюд из фарша

Чили кон карне

Фото: istockphoto.com/rudisill

Необычное сочетание испанских слов означает «чили с мясом». Одно из краеугольных блюд мексиканской кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Основные ингредиенты — острый перец и фарш.

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 186 ккал

Белки: 7,7 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 5,7 г

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 300 г;
  • красная консервированная фасоль — 120 г;
  • белая луковица — 70 г;
  • красный сладкий перец — 70 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец хабанеро или чипотле — 2 шт.;
  • очищенные томаты в собственном соку — 350 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • куриный бульон — 150 мл;
  • смесь специй (кумин, кориандр, соль, копчёная паприка) — по вкусу;
  • сыр чеддер — 250 г;
  • кинза — 5 веточек;
  • лепёшка тортилья — 2 шт.

Способ приготовления

1. Нарежьте мелкими кубиками лук, перец чили, красный сладкий перец, чеснок и кинзу. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте полученную смесь в течение пяти минут.

Фото: istockphoto.com/skhoward

2. Добавьте говяжий фарш, помидоры в собственном соку и готовьте в течение пяти-шести минут.

3. Выложите фасоль, кумин, соль, чёрный перец по вкусу и перемешайте.

4. Переложите массу в горшочек для запекания объёмом 1,5–2 л и плотно посыпьте тёртым сыром.

5. Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте в духовку горшочек и запекайте блюдо в течение 15 минут — до плотной золотистой корочки на сыре.

6. Разложите по порциям и подавайте к столу. Разрежьте лепёшки тортильи на несколько частей и подавайте отдельно.

Картофельный пирог

Фото: istockphoto.com/GMVozd

В эпоху популярности органических продуктов старый добрый мясной пирог стал лакомством из детства, которым хочется вознаградить себя за что-то хорошее в конце рабочей недели.

Время приготовления: 1 час 30 минут

Количество порций: 6 порций

Калории: 148 ккал

Белки: 6,7 г

Жиры: 9,9 г

Углеводы: 7,8 г

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Ингредиенты

Для начинки:

  • томаты в собственном соку — 400 г;
  • фарш из говядины — 500 г;
  • морковь — 100 г;
  • лук — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сухое красное вино — 100 г;
  • розмарин — 4 г;
  • вустерширский соус — 3–5 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.

Фото: istockphoto.com/anamejia18

Для пюре:

  • картофель — 1 кг;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сливки 30-процентной жирности — 50 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • сыр твёрдый (конте, грюйер, гойя, пармезан) — 200 г.

Способ приготовления

1. Очистите и нарежьте картофель на четвертинки. Запеките ломтики в духовке при 220°C до готовности.

2. Натрите сыр. Нарежьте овощи мелкими кубиками. Измельчите чеснок. Обжарьте овощи на хорошо прогретой сковороде до золотистой корочки. Залейте их красным вином и дайте ему почти полностью выпариться. Переложите овощи в миску.

3. Снова поставьте сковороду на огонь. Добавьте 1 ст. л. сливочного масла, выложите фарш, ветку розмарина и чеснок. Хорошо обжарьте мясо, разбивая комочки лопаткой. Добавьте овощи, томаты, вустерширский соус и лавровый лист. Томите блюдо на среднем огне 30 минут, чтобы жидкость слегка уварилась.

4. Приготовьте толчёнку из запечённого картофеля. Для этого растопите в кастрюле сливочное масло, положите туда горячий картофель и растолките его. Добавьте сливки, тёртый сыр и перемешайте. Дайте пюре немного остыть, затем добавьте яйца и снова тщательно перемешайте.

Фото: istockphoto.com/olga_sweet

5. Выложите мясной соус в форму для запекания с высокими бортами и сверху покройте его картофельным пюре. Придайте узор ложкой или вилкой. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку при 180°C на 20–25 минут до образования корочки на поверхности.

Тартар из говядины

Фото: istockphoto.com/da-kuk

Тартар — блюдо французской кухни из сырого фарша. Подаётся с луком, каперсами, петрушкой, перцем и одноимённым майонезным соусом. Пробуя разные приправы, вы можете создать собственный уникальный вариант рецепта.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 151 ккал

Белки: 4,8 г

Жиры: 9 г

Углеводы: 13 г

Ингредиенты

Для основного блюда:

  • охлаждённая говяжья вырезка или диафрагма — 140 г;
  • лук шалот или красный лук — 20 г;
  • мелкие каперсы — 20 г;
  • цедра лимона — 2 г;
  • оливковое масло первого отжима — 10 г;
  • домашний соус тартар — 40 г;
  • твёрдый сыр — 5 г;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт.;
  • рукола — 10 г;
  • сухарики — 50 г.

Фото: istockphoto.com/karandaev

Для домашнего соуса тартар:

  • домашний майонез — 100 г;
  • анчоусы — 10 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль морская — по вкусу;
  • сок лимона — 1 ст л.;
  • горчица дижонская — 1 ч. л.;
  • соус сладкий чили — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сложите все компоненты для соуса в чашу блендера и перемешайте, посолите по вкусу.

2. Удалите жилы и плёнки с охлаждённого куска говядины. Нарежьте мясо мелкими кубиками и немного порубите ножом. Нарежьте лук и каперсы мелкими кубиками.

3. Смешайте в миске говядину и соус тартар. Выложите массу на тарелку через формовочное кольцо или кольцо из фольги, сверху в центре сделайте углубление и выложите в него желток.

Фото: istockphoto.com/Mariha-kitchen

4. По краю или сверху выложите гарнир из лука, каперсов и сухариков. Украсьте тартар ломтиками пармезана, цедрой лимона, чёрным молотым перцем, оливковым маслом и руколой. Подавайте блюдо сразу после приготовления.

Плескавица

Фото: istockphoto.com/zimindmitry

Традиционная сербская котлета популярна на всём Балканском полуострове. Её готовят из фарша, в котором есть говядина, свинина и баранина, а приправляют луком, специями и минеральной водой для сочности.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 218 ккал

Белки: 14,2 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 0,2 г

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Ингредиенты:

  • говядина (ошеек) — 400 г;
  • баранина (задняя нога) — 300 г;
  • свинина (лопатка) — 250 г;
  • шпик или копчёное сало — 50 г;
  • сыр твёрдый или тугоплавкий (халуми, моцарелла для пиццы) — 70 г;
  • лук репчатый — 1–2 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • острый красный перец — 1 шт.;
  • минеральная вода — 50 мл;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль, чёрный молотый перец, паприка — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Alexey_Arz

Добавки для подачи:

  • пита — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • зелень — 1 пучок;
  • острый перец — 1 шт.;
  • айвар или томатный соус — 200 мл;
  • фиолетовый лук — 1 шт.

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо небольшими кусочками и пропустите через мясорубку с решёткой среднего калибра.

2. Очистите и измельчите лук и чеснок. Очистите от семян острый перец и нарежьте кусочками. Нарежьте сыр мелкими кубиками.

3. Смешайте в глубокой миске мясной фарш, лук, сыр, чеснок и острый перец. Добавьте соль, молотый перец и паприку по вкусу.

4. Вливая минеральную воду, тщательно перемешайте массу.

5. Накройте миску плёнкой и поставьте в холодильник минимум на два часа, а лучше – на ночь, чтобы фарш настоялся.

Фото: istockphoto.com/JackF

6. Из охлаждённого фарша сформируйте плоские котлеты диаметром около 15 см и толщиной 1–1,5 см.

7. Обжаривайте плескавицу с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

8. Подавайте с добавками, такими как пита, свежие овощи, айвар или соус.

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