10 лучших фильмов с мастером боевых искусств Марком Дакаскосом

Актёру в феврале исполнился 61 год, и он в прекрасной физической форме!

Марк Дакаскос родился 26 февраля 1964 года в Гонолулу, на Гавайях. В его крови намешано много национальностей, и актёр сам в шутку признавался, что не знает, к какой конкретно он принадлежит. У него есть ирландские, филиппинские, японские и даже испанские корни. Экзотическая внешность Дакаскоса впоследствии позволила ему сыграть в кино японца, индейца, казаха, мексиканца и китайца.

О чём расскажем:

Биография Марка Дакаскоса

Отец Марка – Эл Дакаскос – был мастером кунг-фу, мать – Морико – являлась ученицей мужа. Эл изобрёл собственный стиль Wun Hop Kuen Do, в котором его сын получил чёрный пояс.

Наибольшее влияние на спортивное становление Дакаскоса оказала мачеха. После развода отец женился на Малии Бернал, прославленном мастере боевых искусств, чемпионке США по кунг-фу. Женщина стала лично преподавать уроки пасынку, поддерживала мальчика во всех начинаниях, возила на турниры. И сейчас Марк признаётся, что у него всегда было две мамы.

Кадр из фильма «Американский самурай» Фото: «Кинопоиск»

В младших классах актёр участвовал в европейских чемпионатах по кунг-фу. Помимо этого, он занимался дзюдо, боксом, карате. После окончания школы Дакаскос отправился на Тайвань изучать боевые единоборства шаолиньских монахов. А вернувшись, нашёл новое увлечение – капоэйру.

Первую роль в кино Марк получил в картине «Дим Сам: Волнение сердца». Однако все сцены с участием Дакаскоса были вырезаны. А первую главную роль сыграл в боевике «Американский самурай» 1992 года. Его экранный злодей Кенджиро понравился и зрителям, и критикам.

Личная жизнь Марка Дакаскоса

На съёмках боевика «Плачущий убийца» актёр познакомился с актрисой Джули Кондрой, которая играла его возлюбленную. Пара поженилась в 1998 году, спустя три года после знакомства. У супругов трое детей – сыновья Макоалани и Капоно и дочь Ноэлани.

Марк Дакаскос с семьёй Фото: из личного архива

Фильмы с Марком Дакаскосом

«Только сильнейшие», Франция, США, 1993 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Шелдон Леттич

Главные актёры: Марк Дакаскос, Стэйси Трэвис, Джеффри Льюис

Возрастные ограничения: 12+

В съёмках этого фильма Марку пригодились его навыки владения искусством капоэйры. Герой – Луис Стивенс – возвращается после службы в армии в родной городок. За время его отсутствия в городе власть захватили банды, и всё больше подростков попадает туда. Стивенс устраивается учителем капоэйры в школу, которую когда-то окончил. Он пытается спасти учеников от криминального мира, и ему это почти удаётся. Новичок-учитель совсем не нравится главарю местной банды, который, кстати, тоже является мастером боевых искусств. В финальной сцене герой и злодей сойдутся в схватке.

Для постановки боевых сцен Дакаскос пригласил своего учителя капоэйры Хоселито Санто. Вместе они работали над хореографией трюков и боя.

Кадр из фильма «Только сильнейшие» Фото: «Кинопоиск»

«Двойной дракон», Дания, Франция, США, 1994 год

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссёр: Джеймс Юкич

Главные актёры: Роберт Патрик, Марк Дакаскос, Скотт Вулф

Возрастные ограничения: 16+

Не самую удачную экранизацию компьютерной игры Double Dragon зрители встретили прохладно. Уж слишком всё смотрелось карикатурно. Создатели хотели добавить в экшен юмора, но сделали только хуже. Сейчас же фильм вызывает не скептическую насмешку, а ностальгическую улыбку.

Два брата Джимми и Билли (один носит красный костюм, другой – синий) бросают вызов могущественному демону Кого Шуко (его играет Роберт Патрик). Кого желает завладеть магическим талисманом, который способен уничтожить весь мир. Одолеть демона и его армию могут только главные герои. И юная Алисса Милано.

Кадр из фильма «Двойной дракон» Фото: «Кинопоиск»

«Плачущий убийца», Франция, Канада, США, Япония, 1995 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Кристоф Ган

Главные актёры: Марк Дакаскос, Джули Кондра, Рэй Дон Чонг

Возрастные ограничения: 18+

Судьбоносный для Марка Дакаскоса во всех смыслах фильм. Во-первых, после его премьеры он стал звездой. Во-вторых, на съёмках он познакомился с будущей женой Джули Кондрой, которая играла возлюбленную героя.

Фильм снят по одноимённой манге, где киллер по прозвищу Фримен после каждого убийства оплакивает своих жертв. Когда-то он был простым гончаром, пока его не завербовала мафия. Фримен беспрекословно выполнял задания хозяев. Но однажды влюбился в свою жертву – прекрасную художницу Эму. «Плачущий убийца» готов бороться за любовь и отомстить тем, кто отнял у него надежду на нормальную жизнь.

Все трюки Марк выполнял сам, а финальная сцена с битвой на мечах была поставлена им же.

Кадр из фильма «Плачущий убийца» Фото: «Кинопоиск»

«Остров доктора Моро», США, 1996 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Джон Франкенхаймер, Ричард Стэнли

Главные актёры: Марлон Брандо, Вэл Килмер, Марк Дакаскос

Возрастные ограничения: 16+

Экранизацию одноимённого романа Герберта Уэллса не спасли даже такие звёздные актёры, как Марлон Брандо и Вэл Килмер. В какой-то степени это даже усложнило работу над фильмом. Оба актёра славились непростым характером, в итоге картину слепили из того, что получилось.

Дакаскос сыграл роль человека-леопарда Ло-Мая (в гриме актёр совершенно неузнаваем) – одного из жителей острова, населённого полулюдьми-полуживотными. Все они – результаты бесчеловечных и жестоких опытов доктора Моро. Ло-Май бунтует против правил, установленных его создателем: не ходить на четырёх конечностях и не есть мясо. Он первый, кто осознаёт свою звериную сущность и готов отказаться от человеческой составляющей.

Свидетелем бунта зверолюдей против своего создателя становится работник ООН Эдвард, который в результате кораблекрушения оказывается на злосчастном острове.

Кадр из фильма «Остров доктора Моро» Фото: «Кинопоиск»

«Саботаж», Канада, 1996 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Тибор Такач

Главные актёры: Марк Дакаскос, Кэрри-Энн Мосс, Тони Тодд

Возрастные ограничения: 18+

Шесть лет назад пехотинец Майкл Бишоп едва не погиб на операции по спасению заложников. Все его сослуживцы были убиты, а самого Бишопа ранил профессиональный киллер Шервуд.

После изгнания из армии бывший солдат работает телохранителем. Однажды семью, за безопасность которой отвечает Бишоп, убивают. Исполнитель – заклятый враг пехотинца Шервуд. Бишоп объединяется с агентом ФБР (Кэрри-Энн Мосс) в поисках безжалостного и опасного убийцы.

Кадр из фильма «Саботаж» Фото: «Кинопоиск»

«Драйв», США, 1997 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Стив Ван

Главные актёры: Марк Дакаскос, Кадим Хардисон, Джон Пайпер-Фергюсон

Возрастные ограничения: 18+

На этот раз Дакаскос играет Тоби Вонга – идеального убийцу, в которого в подпольной лаборатории вживили имплант, увеличивающий его скорость, силу и реакцию. Но вот незадача: Тоби не хочет убивать и работать на мафию. Он сбегает из Гонконга в США, по дороге берёт в заложники случайного человека и разыскивает корпорацию, готовую вытащить имплант из тела. В погоню бросаются лучшие наёмники гонконгской мафии.

Кадр из фильма «Драйв» Фото: «Кинопоиск»

«Ворон: Лестница в небо», Канада, 1998 год

Жанр: мистика, боевик

Режиссёр: Алан Симмондс, Джеймс Хэд

Главные актёры: Марк Дакаскос, Марк Гомес, Сабина Карсенти

Возрастные ограничения: 16+

Канадский сериал был очень хорошо воспринят аудиторией, и во многом причиной послужило внешнее сходство Дакаскоса с покойным Брэндоном Ли. Сериал продолжает историю мести Эрика Дрейвена. Он узнаёт, что на свободу выходит Том Доллар – один из убийц его невесты Шелли. Преступник начинает убирать всех, кто посадил его в тюрьму. И только Дрейвен может остановить маньяка.

Увы, сериал закрыли после первого же сезона. Виной тому стало разорение кинокомпании.

Кадр из фильма «Ворон» Фото: «Кинопоиск»

«Братство волка», Франция, 2001 год

Жанр: фэнтези, ужасы, боевик

Режиссёр: Кристоф Ган

Главные актёры: Самюэль Ле Бьян, Венсан Кассель, Моника Беллуччи, Марк Дакаскос

Возрастные ограничения: 16+

На съёмках «Плачущего убийцы» Марк Дакаскос сдружился с режиссёром Кристофом Ганом. И тот шесть лет спустя пригласил его в крупный европейский проект с самыми звёздными актёрами.

Герой Дакаскоса – индеец Мани. Друг и брат по крови учёного Грегуара де Фронсака. Вместе они прибывают в небольшую французскую деревню Жеводан, где объявился жестокий Зверь, который убивает местных жителей.

Марк Дакаскос и в этот раз выполнил все трюки без помощи каскадёров. Специально для съёмок актёр несколько месяцев обучался верховой езде. Работу Марка оценили и критики: он получил номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучший актёр второго плана».

Кадр из фильма «Братство волка» Фото: «Кинопоиск»

«Джон Уик 3», США, 2019 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Чад Стахелски

Главные актёры: Киану Ривз, Холли Берри, Марк Дакаскос

Возрастные ограничения: 18+

Роль элитного убийцы по прозвищу Зеро называют триумфальным возвращением Дакаскоса в кино. До этого проекта в актёрской копилке Марка преобладали второсортные боевики, которые в большой прокат не выходили.

А финальная битва Джона Уика и Зеро на катанах считается одной из самых зрелищных схваток в кино за последние годы.

Кадр из фильма «Джон Уик 3» Фото: «Кинопоиск»

«Одна ночь в Бангкоке», США, 2020 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Вич Каосаянанда

Главные актёры: Марк Дакаскос, Ванида Голтен

Возрастные ограничения: 16+

Сюжет немного похож на триллер «Соучастник», где герой Джейми Фокса становится невольным помощником киллера, которого играет Том Круз.

Персонаж Дакаскоса – наёмный убийца Кай — прилетает в Бангкок и заказывает такси на всю ночь. Девушка-таксистка Фха никак не ожидала, что станет спутницей киллера, который на каждой остановке совершает жестокое убийство. Когда девушка наконец это осознает, то понимает, что обратного пути у неё нет. Фха пытается выяснить мотивы преступлений Кая.

Кадр из фильма «Одна ночь в Бангкоке» Фото: «Кинопоиск»