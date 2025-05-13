Готова на всё ради мужского одобрения: рассказываем, кто такая пикми-гёрл

Ольга Адрианова экзистенциальный психолог, НЛП-тренер «Она громко смеётся над «девчачьими» сериалами, хвастается, что «дружит только с пацанами», и презрительно морщит нос при слове «макияж». Речь про пикми-гёрл. Этот термин используют в отношении девушек, которые отказываются от своей идентичности ради мужского внимания. Они демонстрируют свою уникальность, презирая типичные женские проявления».

Термин «пикми» появился ещё в 2005 году и твёрдо вошёл в молодёжный сленг. Фраза переводится с английского языка, как «выбери меня». Прославил её сериал «Анатомия страсти».

Фрагмент с призывом Мередит Грей «Pick me, choose me, love me» завирусился в социальных сетях. Звук эпизода стал мемом и до сих пор накладывается на короткие ролики. Его используют для описания девушек, которые делают всё ради мужского одобрения.

Героиня Мередит Грей из сериала «Анатомия страсти» Фото: кадр из сериала «Анатомия страсти»/kinopoisk.ru

О чём расскажем:

Как её узнать?

Презирает «типично женское»

Розовый цвет? Фу. Романтические комедии? Сопли. Девушки, которые носят платья и красят ногти? Пластиковые! Пикми-гёрл уверена: чем резче она дистанцируется от всего, что ассоциируется с женственностью, тем круче будет выглядеть в глазах мужчин.

Подстраивается под мужские вкусы

Она внезапно становится фанаткой мотоциклов, хотя месяц назад боялась даже велосипеда, копирует стиль одежды «своих любимых рэперов», хотя слушает Тейлор Свифт, любит компьютерные игры, но только если рядом есть хотя бы один молодой человек. Главное — показать, что она «не как эти принцессы», и получить одобрение.

Фото: Milan Markovic / istockphoto.com

Соревнуется с другими девушками

Пикми-гёрл не просто хочет быть «одной из парней» — она хочет быть лучшей среди них и для них.

Поэтому она:

язвительно комментирует внешность других девушек («Ну ты же понимаешь, что это всё ненатурально?»);

снисходительно улыбается, когда кто-то говорит о любви к макияжу;

меняет своё поведение, находясь в поле зрения противоположного пола;

обязательно подчеркнёт, что она «простая и без заморочек» (в отличие от «этих царевен»).

Её дружба с парнями — часто односторонняя

Пикми искренне верит, что «пацанская компания» ценит её за характер. На самом же деле она единственная готова терпеть их шутки, унижающие женщин.

Почему пикми-гёрл ведёт себя так?

За её показной «не как все» позицией чаще всего стоят три мощных психологических механизма.

Глубокий страх отвержения

Её установка: «Если я буду удобной — меня не бросят». Представьте девушку, которую в подростковом возрасте дразнили за увлечение аниме и рисованием. Одноклассники посмеивались, шептались за её спиной: «Фу, она такая странная», а парни игнорировали. Тогда она решила: «Если я стану «крутой» — меня наконец-то полюбят».

Героиня Кэсси Говард из сериала «Эйфория» Фото: кадр из сериала «Эйфория»/kinopoisk.ru

Внутренняя пораненность (отвержение своих слабостей)

«Я не такая дура, как эти куклы!» — эта фраза выдаёт её главную травму.

Возможные причины поведения:

мама в отношениях с отцом была глубоко несчастна и передала эту травму дочери;

в прошлом её предавали подруги, или женщины в семье конкурировали за мужское внимание;

дочь растили исключительно как будущую жену и хозяйку, не видя в ней личность.

Теперь она обесценивает всё «девчачье». Низкая самооценка заставляет откреститься от своей слабой части и примкнуть к группе сильных и властных, которыми выглядят для неё мужчины. Там меньше боли, по её ощущениям, а значит, больше защищённости.

Голод по одобрению

Сложно выделиться в группе похожих на тебя людей, гораздо легче — быть изначально не такой, как все. Её зависимость от фраз вроде «Ты же не как эти истерички!» сравнима с наркотиком. Это внутренняя жажда почувствовать себя увиденной, ценной, важной. Истоки этой травмы — в детстве, когда родители не замечали ребёнка и ему приходилось из кожи вон лезть ради внимания.

Каждое «ты круче других девок» подтверждает её внутреннюю ценность

Парадокс: чем больше она старается быть «не такой», тем сильнее теряет себя и усиливает внутреннюю пустоту. Всего лишь вопрос времени, когда это проявится.

Почему это проблема?

Пикми-поведение — это не про искренние интересы, а про игру на мужском поле. Вместо того чтобы полноценно жить, она играет на гендерных стереотипах и отказывается от своих увлечений, словно это что-то постыдное. Ирония в том, что девушка, стремящаяся выделиться, теряет себя и сливается с другими людьми.

В краткосрочной перспективе притворщица получит ощущение востребованности и одобрение своих «положительных качеств», но в долгосрочной — лишь отдаление от истинной себя и депрессию. Хуже всего, что она укрепляет собственное убеждение, будто «настоящая девушка» обязательно соответствует мужским ожиданиям. Впоследствии ей будет тяжело построить здоровые отношения, основанные на взаимном уважении.

Если девушка ведёт себя похоже на пикми, исходя из истинных порывов души, — это безвредно. Она не пытается завоевать мужское внимание, изменяя себя, а просто живёт. Результатом будут только позитивные проявления: внутренний покой, энергия, мотивация. Фактически она — не пикми.

Как это исправить

Что делать, если вы узнали себя?

Поймите прежде всего, что, подстраиваясь под других, обрести своё истинное «я» не получится. Это самообман и дешёвая игла одобрения. Найдите корень своего поведения. Спросите: «Когда я впервые решила, что быть девушкой — стыдно?» Возможно, это был эпизод, где вас высмеяли за «девчачий» выбор. Или вы увидели, что это небезопасно. Разрешите себе противоречия. Можно любить брутальные тату и нежные платья, футбол и латте с сердечком. Настоящая свобода — в отказе от ярлыков и обращении своего внимания внутрь себя: «А как комфортно именно мне? А как я хочу?». Проверьте окружение. Если мужчины хвалят вас только за «неженское» поведение — они ценят не вас, а ваш отказ от самой себя. Зачем вам в окружении люди, которые на самом деле вас не видят?

Что делать, если это ваша подруга или дочь?

Не атакуйте. Фразы «Ты же пикми!» вызовут лишь агрессию. Проявите понимание, но не давите. Покажите альтернативу. Предложите женские сообщества, где ценят разную — и сильную, и мягкую — женственность (книжные клубы, спортзал, хобби-группы). Объясните ловушку. Мужчины, которые восхищаются пикми-гёрл, часто не воспринимают её как потенциальную партнёршу — для них она «свой парень», не более. Посмотрите биографии, кинофильмы, где показываются сильные женщины, которые могут себя защитить. Например, «Эрин Брокович», «Джой», «Деловая женщина».

Пикми-стадия — не приговор, часто это обычный период бунта, вне зависимости от возраста. Желание быть увиденной, не имея под этим твёрдого основания (то есть не понимая пока, что они представляют из себя без этой маски крутости). Многие люди проходят через такую стадию, не только женщины.

Достаточно понять простую вещь: чтобы тебя заметили и уважали, наполняй внутри себя тем, за что ты сама себя уважаешь. Узнавай себя, расти себя, окружай себя людьми, которые будут тебя принимать, учись строить по-настоящему близкие связи, и тогда тебе не будут нужны никакие маски, чтобы чувствовать себя уверенно.

Полезная литература

«Подходим друг другу», Амир Левин

«Хочу всем нравиться», Бэрбель Вардецки

«Человек в поисках идентичности», Ким Даббс