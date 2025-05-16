Также расскажем, что делать, если и этого прибора нет под рукой.

Сколько граммов в столовой ложке: подробная таблица с продуктами и советы по измерению

Точность в кулинарии — залог успешного блюда. Часто бывает сложно точно определить нужное количество продукта, особенно если рецепт предполагает взвешивание, а кухонных весов под рукой нет. Именно здесь приходит на помощь простая и универсальная мера — столовая ложка. Она помогает избежать сложных расчётов и легко ориентироваться в количестве нужных продуктов.

Столовая ложка — одна из самых распространённых единиц измерения объёмов жидкостей и сыпучих продуктов. Однако из-за разной плотности ингредиентов вес в одной ложке может сильно отличаться.

О чём расскажем:

Стандартный размер столовой ложки

Анна Трофимова кондитер, пряничный мастер «Столовая ложка — отличный измерительный прибор в кулинарии, если под рукой нет кухонных весов».

Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek

Стандартная столовая ложка рассчитана на средний объём около 15 мл. Стоит отметить, что размеры могут немного различаться в зависимости от производителя, но расхождения обычно незначительны.

15 мл — это расчёт для жидкостей. Для сухих продуктов расчёт сложнее, так как важен фактор уплотнения и влажности продукта.

Для точности измерения ложку следует наполнять без горки, если в рецепте не указано обратное.

Жидкости

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Жидкости легче всего измеряются столовой ложкой, так как их объём практически равен объёму самого сосуда.

Продукт Вес в граммах Вода 15 Молоко 16 Растительное масло 17 Кефир 18 Сгущённое молоко 30

Порошкообразные вещества

Фото: istockphoto.com/cglade

Когда измеряете порошкообразные ингредиенты, важно помнить, что они обладают различной плотностью, поэтому вес в граммах одного и того же объёма может отличаться.

Продукт Вес в граммах без горки Вес в граммах с горкой Сахар 20 25 Соль 20 30 Мука 15 30 Какао-порошок 10 15 Сода 20 30 Сухие дрожжи 8 12 Разрыхлитель 9 15 Перец молотый 7 10

Сыпучие и крупные продукты

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Такие продукты, как рис, овсянка и семена, отличаются друг от друга объёмом и весом, так как состоят из отдельных твёрдых элементов разного размера.

Продукт Вес в граммах без горки Вес в граммах с горкой Рис 15 20 Гречка 18 25 Овсяные хлопья 23 29 Льняные семена 7 10

Мягкие продукты

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Продукт Вес в граммах без горки Вес в граммах с горкой Сметана 20 25 Мёд 30 45 Творог 20 25 Майонез 25 32 Томатная паста 25 30

Влияние плотности и консистенции на измерение

Каждый продукт обладает индивидуальной структурой и плотностью, что заметно влияет на конечный вес. Например, столовые ложки орехов или ягод дадут совсем иной результат, нежели сухие порошковые компоненты.

Плотность продуктов меняется в зависимости от их состава и структуры. Чем плотнее продукт, тем больший вес поместится в одну и ту же ёмкость.

Практическое применение

Использование столовой ложки как единицы измерения подходит для быстрого определения приблизительного количества продуктов, особенно когда под рукой нет кухонных весов.

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Альтернативные способы измерения

Вместо столовой ложки можно использовать чайную. Её объем составляет 5 мл, то есть она в три раза меньше столовой. Учитывайте это при измерении.

Рецепт классического бисквита без весов

Кондитер Анна Трофимова на примере рецепта классического бисквита рассказала, как приготовить блюдо без использования кухонных весов:

Это не только универсальная основа для тортов, но и любимое лакомство, с которым можно экспериментировать в бесконечном разнообразии начинок и покрытий. Однако многие сталкиваются с проблемой: как приготовить бисквит, если под рукой нет кухонных весов? Расскажу, как испечь классический бисквит с минимальными затратами и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

мука — 150 г;

сахар — 150 г.

Фото: istockphoto.com/Miragest

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной, светлой массы. Аккуратно просеивайте муку в яично-сахарную массу. Постарайтесь не перемешивать слишком активно, чтобы тесто осталось воздушным. Выпекайте бисквит в заранее разогретой духовке при температуре 160 градусов в течение 20-30 минут.

Что делать, если нет весов? Мы уже знаем, что в одной столовой ложке помещается 15 г муки и 20 г сахара. Исходя из этого, для рецепта классического бисквита вам понадобятся 10 столовых ложек муки (150 г) и восемь столовых ложек сахара (160 г, если округлить).

Если у вас нет ложек, вы можете воспользоваться стандартным стаканом ёмкостью 250 мл. В этом случае вам потребуется 1 стакан муки с небольшой горкой (150 г) и 3/4 стакана сахара (150 г).

Столовая ложка — удобный, но не всегда точный измерительный инструмент. Для сложных рецептов, конечно, лучше использовать весы.