Какие легинсы будут стройнить и удлинять ноги: инструкция по выбору

Спортивные легинсы давно перестали быть просто элементом тренировочного гардероба. Сегодня это must-have, который помогает чувствовать себя уверенно и выглядеть стильно как в зале, так и за его пределами. Однако далеко не все модели одинаково выгодно подчёркивают фигуру.
«Одни могут визуально укоротить ноги, другие — добавить лишних сантиметров в бёдрах, а третьи — сделать силуэт идеально стройным. Как же выбрать легинсы, которые подчеркнут достоинства и скроют недостатки? Разбираемся в деталях: фасонах, принтах, фактурах и декоративных элементах, которые работают на ваш образ».
Выбираем правильный крой: что удлиняет ноги, а что укорачивает?
Легинсы с высокой талией — идеальный вариант для большинства фигур. Такая модель визуально удлиняет ноги, подчёркивает силуэт, поддерживает живот и создаёт эффект «высокой попы». Она особенно выигрышно смотрится на девушках с коротким торсом.
Низкая посадка может визуально «обрезать» ноги и сделать общие пропорции фигуры менее правильными. Если любите такой крой, выбирайте модели с V-образным или U-образным вырезом сзади — они не «опускают» ягодицы.
Легинсы Infinity Lingerie
Фото: Infinity Lingerie
Как швы влияют на силуэт
Контрастные швы по бокам выступают в качестве вертикальных линий, здорово удлиняющих ноги.
Легинсы Athlex
Фото: Athlex
Шов, идущий прямо к верху ягодиц (особенно горизонтальный или диагональный) может зрительно «опускать» попу. Лучше выбирать V-образные или Y-образные варианты. Они приподнимают и подчёркивают форму.
Легинсы FILA
Фото: FILA
Бесшовные модели создают идеально гладкий силуэт, но при этом могут не давать достаточной поддержки для ягодиц.
Фактуры и принты: что стройнит, а что полнит
Гладкий материал (например, тонкий полиэстер с лайкрой) – отличный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть естественные изгибы тела. Он создаёт эффект «второй кожи», визуально выравнивая силуэт и делая его более подтянутым. Особенно выигрышно модели из такой ткани смотрятся на стройных девушках, но и для пышных форм можно подобрать плотные гладкие легинсы с высокой степенью поддержки. Важно при этом избегать слишком тонких материалов, которые могут просвечивать или подчёркивать неровности кожи.
Объёмные детали, перфорация, 3D-сетка добавляют текстуру и могут зрительно корректировать фигуру, однако требуют осторожности. Давайте разберём разные варианты.
Легинсы LAVARICE
Фото: LAVARICE
Актуальный сегодня вертикальный рубчик прекрасно работает на удлинение ног.
Перфорация или сетчатые вставки хороши для вентиляции, но если они расположены в области бёдер или ягодиц, то вероятность привлечения внимания к этим зонам повышается. Уверены, что они готовы к такому испытанию?
Легинсы Bеllatiса
Фото: Bеllatiса
Горизонтальные или диагональные рельефные линии могут дробить силуэт, поэтому лучше выбирать модели, где они расположены в верхней части (например, на поясе) или вдоль мышц — для подчёркивания рельефа.
Легинсы Emporio Armani
Фото: Emporio Armani
Если хочется добавить объёма ягодицам, можно выбрать легинсы с текстурной прострочкой в этой зоне. Рассмотрите варианты с двойными швами или мягкими сборками. Для того чтобы добиться стройнящего эффекта, стоит присмотреться к моделям с незаметными строчками.
Принты: какие работают на стройность?
- Вертикальные полосы удлиняют ноги.
- Мелкий абстрактный принт способен сглаживать естественные неровности.
Легинсы Bona Fide
Фото: Bona Fide
- Крупные геометрические узоры могут «дробить» силуэт и добавлять объёма.
Легинсы Bona Fide
Фото: Bona Fide
- Тёмные однотонные легинсы стройнят, а светлые и пастельные подчёркивают рельеф (они хороши, если есть желание выделить мышцы). Так работает иллюзия цвета.
Декоративные элементы: что подчеркнёт, а что испортит?
Выгодные детали
- Контрастные вставки по бокам стройнят.
- Асимметричные линии отвлекают внимание от проблемных зон.
- Светоотражающие полосы (если они вертикальные) удлиняют ноги.
Детали, которые могут «полнить»
- Горизонтальные декоративные швы на бёдрах или ягодицах.
- Крупные логотипы или надписи на боках расширяют силуэт.
- Большие карманы добавляют лишний объём.
Легинсы JoliFashn
Фото: JoliFashn
Как длина влияет на пропорции?
- 7/8 (до лодыжки) — универсальный вариант, подходит почти всем.
- Полная длина (до щиколотки) визуально удлиняет ноги, особенно если легинсы в тон обуви.
- Присмотритесь к моделям со штрипками — тренд и ноги от ушей вам обеспечены.
Легинсы Love Republic
Фото: Love Republic
- Укороченные (до икры) могут обрезать ноги, если у вас небольшой рост.
Легинсы Figura
Фото: Figura
Цветовая гамма: как выбрать идеальный оттенок?
- Чёрные, тёмно-синие, графитовые — универсальные оттенки, которые стройнят.
- Яркие (красные, изумрудные, фиолетовые) привлекают внимание, заряжают эмоциями, но требуют продуманного верха.
Легинсы PerEach
Фото: PerEach
- Светлые (бежевые, серые, пастельные) подчёркивают рельеф, однако могут выделять целлюлит.
Легинсы Fitbomb
Фото: Fitbomb
Легинсы с эффектом увеличения ягодиц (push up): какие детали работают?
Если хочется визуально приподнять ягодицы и добавить им объёма, важно обращать внимание не только на материал, но и на специальные конструктивные элементы. Некоторые легинсы буквально лепят идеальную фигуру за счёт продуманного кроя и декора.
Легинсы Bona Fide
Фото: Bona Fide
Элементы, которые увеличивают и подчёркивают ягодицы
Специальная прострочка и швы
- Контурные швы. Двойная или Y-образная строчка вокруг ягодичных мышц создаёт эффект «подтяжки», визуально приподнимая попу.
- «Карманы» для ягодиц. Некоторые бренды делают усиленную посадку в этой зоне. Получается, будто легинсы «обхватывают» каждую половинку.
Вставки из плотной ткани или компрессионные панели
- Усиленные зоны (часто из более плотного материала) поддерживают мышцы и создают эффект округлости.
- Компрессионные вставки могут слегка «сжимать» боковые части, делая попу более выпуклой.
Правильная посадка по ягодицам
- V-образный или U-образный шов в районе копчика визуально приподнимает попу.
- Завышенные талия и задняя часть «заворачивают» ягодицы внутрь, делая их более круглыми.
Как выбрать идеальные легинсы?
- Для удлинения ног: высокая талия, вертикальные швы, тёмные оттенки.
- Для стройности: гладкие ткани, мелкий принт, отсутствие объёмных деталей.
- Для эффектных ягодиц: контурная прострочка, плотные поддерживающие вставки, V-образные швы, акценты в верхней части.
Выбирайте легинсы, которые не только удобны, но и работают на ваш образ. Тогда каждая тренировка будет проходить комфортно и стильно.