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Как выбрать идеальные легинсы по типу фигуры

Какие легинсы будут стройнить и удлинять ноги: инструкция по выбору
Индира Фаттахова
Как выбрать идеальные легинсы для тренировок
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Учимся составлять гармоничные луки на каждый день.

Спортивные легинсы давно перестали быть просто элементом тренировочного гардероба. Сегодня это must-have, который помогает чувствовать себя уверенно и выглядеть стильно как в зале, так и за его пределами. Однако далеко не все модели одинаково выгодно подчёркивают фигуру.

<a href="https://www.championat.com/authors/6555/1.html">Индира Фаттахова</a>
Индира Фаттахова
персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI

«Одни могут визуально укоротить ноги, другие — добавить лишних сантиметров в бёдрах, а третьи — сделать силуэт идеально стройным. Как же выбрать легинсы, которые подчеркнут достоинства и скроют недостатки? Разбираемся в деталях: фасонах, принтах, фактурах и декоративных элементах, которые работают на ваш образ».

Выбираем правильный крой: что удлиняет ноги, а что укорачивает?

Легинсы с высокой талией — идеальный вариант для большинства фигур. Такая модель визуально удлиняет ноги, подчёркивает силуэт, поддерживает живот и создаёт эффект «высокой попы». Она особенно выигрышно смотрится на девушках с коротким торсом.

Низкая посадка может визуально «обрезать» ноги и сделать общие пропорции фигуры менее правильными. Если любите такой крой, выбирайте модели с V-образным или U-образным вырезом сзади — они не «опускают» ягодицы.

Легинсы Infinity Lingerie

Легинсы Infinity Lingerie

Фото: Infinity Lingerie

Как швы влияют на силуэт

Контрастные швы по бокам выступают в качестве вертикальных линий, здорово удлиняющих ноги.

Легинсы Athlex

Легинсы Athlex

Фото: Athlex

Шов, идущий прямо к верху ягодиц (особенно горизонтальный или диагональный) может зрительно «опускать» попу. Лучше выбирать V-образные или Y-образные варианты. Они приподнимают и подчёркивают форму.

Легинсы FILA

Легинсы FILA

Фото: FILA

Бесшовные модели создают идеально гладкий силуэт, но при этом могут не давать достаточной поддержки для ягодиц.

Фактуры и принты: что стройнит, а что полнит

Гладкий материал (например, тонкий полиэстер с лайкрой) – отличный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть естественные изгибы тела. Он создаёт эффект «второй кожи», визуально выравнивая силуэт и делая его более подтянутым. Особенно выигрышно модели из такой ткани смотрятся на стройных девушках, но и для пышных форм можно подобрать плотные гладкие легинсы с высокой степенью поддержки. Важно при этом избегать слишком тонких материалов, которые могут просвечивать или подчёркивать неровности кожи.

Объёмные детали, перфорация, 3D-сетка добавляют текстуру и могут зрительно корректировать фигуру, однако требуют осторожности. Давайте разберём разные варианты.

Легинсы LAVARICE

Легинсы LAVARICE

Фото: LAVARICE

Актуальный сегодня вертикальный рубчик прекрасно работает на удлинение ног.

Перфорация или сетчатые вставки хороши для вентиляции, но если они расположены в области бёдер или ягодиц, то вероятность привлечения внимания к этим зонам повышается. Уверены, что они готовы к такому испытанию?

Легинсы Bеllatiса

Легинсы Bеllatiса

Фото: Bеllatiса

Горизонтальные или диагональные рельефные линии могут дробить силуэт, поэтому лучше выбирать модели, где они расположены в верхней части (например, на поясе) или вдоль мышц — для подчёркивания рельефа.

Легинсы Emporio Armani

Легинсы Emporio Armani

Фото: Emporio Armani

Если хочется добавить объёма ягодицам, можно выбрать легинсы с текстурной прострочкой в этой зоне. Рассмотрите варианты с двойными швами или мягкими сборками. Для того чтобы добиться стройнящего эффекта, стоит присмотреться к моделям с незаметными строчками.

Принты: какие работают на стройность?

  • Вертикальные полосы удлиняют ноги.
  • Мелкий абстрактный принт способен сглаживать естественные неровности.
Легинсы Bona Fide

Легинсы Bona Fide

Фото: Bona Fide

  • Крупные геометрические узоры могут «дробить» силуэт и добавлять объёма.
Легинсы Bona Fide

Легинсы Bona Fide

Фото: Bona Fide

  • Тёмные однотонные легинсы стройнят, а светлые и пастельные подчёркивают рельеф (они хороши, если есть желание выделить мышцы). Так работает иллюзия цвета.

Декоративные элементы: что подчеркнёт, а что испортит?

Выгодные детали

  • Контрастные вставки по бокам стройнят.
  • Асимметричные линии отвлекают внимание от проблемных зон.
  • Светоотражающие полосы (если они вертикальные) удлиняют ноги.

Детали, которые могут «полнить»

  • Горизонтальные декоративные швы на бёдрах или ягодицах.
  • Крупные логотипы или надписи на боках расширяют силуэт.
  • Большие карманы добавляют лишний объём.
Легинсы JoliFashn

Легинсы JoliFashn

Фото: JoliFashn

Как длина влияет на пропорции?

  • 7/8 (до лодыжки) — универсальный вариант, подходит почти всем.
  • Полная длина (до щиколотки) визуально удлиняет ноги, особенно если легинсы в тон обуви.
  • Присмотритесь к моделям со штрипками — тренд и ноги от ушей вам обеспечены.
Легинсы Love Republic

Легинсы Love Republic

Фото: Love Republic

  • Укороченные (до икры) могут обрезать ноги, если у вас небольшой рост.
Легинсы Figura

Легинсы Figura

Фото: Figura

Цветовая гамма: как выбрать идеальный оттенок?

  • Чёрные, тёмно-синие, графитовые — универсальные оттенки, которые стройнят.
  • Яркие (красные, изумрудные, фиолетовые) привлекают внимание, заряжают эмоциями, но требуют продуманного верха.
Легинсы PerEach

Легинсы PerEach

Фото: PerEach

  • Светлые (бежевые, серые, пастельные) подчёркивают рельеф, однако могут выделять целлюлит.
Легинсы Fitbomb

Легинсы Fitbomb

Фото: Fitbomb

Легинсы с эффектом увеличения ягодиц (push up): какие детали работают?

Если хочется визуально приподнять ягодицы и добавить им объёма, важно обращать внимание не только на материал, но и на специальные конструктивные элементы. Некоторые легинсы буквально лепят идеальную фигуру за счёт продуманного кроя и декора.

Легинсы Bona Fide

Легинсы Bona Fide

Фото: Bona Fide

Элементы, которые увеличивают и подчёркивают ягодицы

Специальная прострочка и швы

  • Контурные швы. Двойная или Y-образная строчка вокруг ягодичных мышц создаёт эффект «подтяжки», визуально приподнимая попу.
  • «Карманы» для ягодиц. Некоторые бренды делают усиленную посадку в этой зоне. Получается, будто легинсы «обхватывают» каждую половинку.

Вставки из плотной ткани или компрессионные панели

  • Усиленные зоны (часто из более плотного материала) поддерживают мышцы и создают эффект округлости.
  • Компрессионные вставки могут слегка «сжимать» боковые части, делая попу более выпуклой.

Правильная посадка по ягодицам

  • V-образный или U-образный шов в районе копчика визуально приподнимает попу.
  • Завышенные талия и задняя часть «заворачивают» ягодицы внутрь, делая их более круглыми.

Как выбрать идеальные легинсы?

  • Для удлинения ног: высокая талия, вертикальные швы, тёмные оттенки.
  • Для стройности: гладкие ткани, мелкий принт, отсутствие объёмных деталей.
  • Для эффектных ягодиц: контурная прострочка, плотные поддерживающие вставки, V-образные швы, акценты в верхней части.

Выбирайте легинсы, которые не только удобны, но и работают на ваш образ. Тогда каждая тренировка будет проходить комфортно и стильно.

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