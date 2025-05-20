Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы экспертов

В материале также найдёте три вкусных рецепта.

Засоленная красная рыба является одним из любимых деликатесов россиян. Такой метод приготовления позволяет сохранить нежную текстуру, насыщенный вкус и полезные свойства продукта. Домашняя засолка отличается от магазинных вариантов, так как вы контролируете качество ингредиентов.

О чём расскажем:

Выбор рыбы

Владимир Логинов кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» «Красная рыба — вкусный и полезный продукт, но важно правильно её выбрать, засолить и употреблять, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья».

Фото: istockphoto.com/AnnaPustynnikova

Как выбрать свежую красную рыбу?

Если берёте целую тушку, обратите внимание на:

глаза — они должны быть прозрачные, без мутной плёнки;

жабры — ярко-красные, без слизи и серого налёта;

запах — свежий, морской, без «рыбного» душка;

тушку — упругая, при нажатии быстро восстанавливает форму;

чешую — блестящая, не облезшая.

Если рыба замороженная, выбирайте целые тушки без ледяной корки — это говорит о повторной заморозке.

Если же вы берёте сразу филе или стейки, то обращайте внимание на следующие параметры:

цвет — равномерный, без жёлтых или серых пятен;

консистенция — плотная, не рыхлая;

упаковка — без лишней жидкости и крови.

В целом лучше брать охлаждённую, а не замороженную рыбу — после разморозки структура мяса ухудшается.

Разновидности красной рыбы для засолки

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Также для засолки важен и вид красной рыбы. Среди наиболее популярных выделяются:

сёмга — жирная, мягкая, обладает насыщенным вкусом и ароматом;

форель — менее жирная, отлично подходит для сухой засолки;

горбуша и кета — бюджетные варианты, суховатое мясо, идеально подойдёт для любителей малосольной продукции.

Лучше всего подходит сёмга — самая жирная и нежная, идеальна для слабосолёного варианта. Форель — менее жирная, но тоже подходит. Горбуша и кета — более бюджетные варианты, однако могут быть суховаты. Для нежного слабосолёного вкуса лучше выбирать сёмгу или форель. Для более выраженного вкуса больше подойдут нерка или кижуч.

Ингредиенты для засолки

Основной набор ингредиентов включает соль и сахар, которые отвечают за сохранение и улучшение вкуса рыбы. Соль лучше выбирать крупную каменную или морскую.

В зависимости от выбранного рецепта для засолки также могут понадобиться чёрный перец горошком или молотый, лавровый лист, свежий или сушёный укроп, лимонная цедра или сок, кориандр, гвоздика.

Подготовка рыбы

Перед началом процесса засолки необходимо подготовить рыбу.

Если у вас целая тушка, то для начала нужно удалить чешую с поверхности туши острым ножом или специальным скребком. Затем следует аккуратно удалить внутренности, стараясь не повредить брюшко.

Фото: istockphoto.com/JianGang Wang

Если рыба целая — удалите голову, хвост, плавники. Разделайте тушку на филе, удалите кости пинцетом. Промойте рыбу под холодной водой и промокните бумажными полотенцами.

Избыток влаги ухудшает засолку.

Способы засолки

Карина Газетдинова су-шеф, нутрициолог Grow Food «Расскажу о простых способах засолки красной рыбы».



Существует два основных метода засолки красной рыбы: сухой и мокрый. Если первый вариант идеален для жирной рыбы (сёмга, форель), то второй подходит для менее жирных сортов (горбуша, кета).

Сухой способ засолки красной рыбы

Фото: istockphoto.com/da-kuk

Рецепт приготовления малосольной красной рыбы сухим способом очень простой.

Ингредиенты:

красная рыба — 1 кг;

крупная поваренная соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

специи, например, сухой укроп, молотый перец, кориандр.

Приготовление

Почистите рыбу, удалите кости, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Обваляйте филе в смеси сахара, соли и других специй. Выложите рыбу в стеклянную ёмкость, накройте крышкой и оставьте на сутки в холодильнике. После окончания засолки промойте филе чистой водой и промокните салфеткой. Теперь блюдо можно нарезать и подавать к столу.

Мокрый способ засолки красной рыбы

Фото: istockphoto.com/Murmakova

Такой метод подходит для сухих видов рыб — они напитаются влагой и станут более сочными.

Ингредиенты:

красная рыба — 1 кг;

крупная поваренная соль — 3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

чёрный перец горошком — 2-3 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

вода — 1 л.

Приготовление

Приготовьте рассол: растворите в воде необходимое количество соли и сахара и остудите. Остудите воду до комнатной температуры. Положите нарезанные куски рыбного филе в ёмкость и залейте рассолом. Поставьте сверху груз (например, тарелку) и оставьте на двое-трое суток в холодном месте. По окончании процедуры выньте рыбу из раствора, промойте проточной водой и обсушите.

Чем меньше кусок, тем быстрее он просолится. Например, если вы нарезали филе на небольшие кусочки, то её уже можно подавать на стол через четыре часа. Будет слабосолёная рыба.

Хранение готовой рыбы

Хранить готовую рыбу нужно в холодильнике. По данным Роспотребнадзора, срок годности блюда зависит от процента содержания соли. Так, слабосолёная домашнего приготовления хранится не более трёх суток, среднего посола — до 15 суток, крепкого посола — до одного месяца.

Засоленную рыбу также можно заморозить. В этом случае срок хранения увеличивается до двух-четырёх месяцев.

Для хранения лучше использовать герметичные контейнеры или плотно закрывающиеся банки. Это позволит избежать высыхания рыбы и впитывания посторонних запахов.

Подача и использование

Засоленную красную рыбу лучше всего подавать в виде тонких прозрачных ломтиков. Их аккуратно нарезают острым ножом вдоль волокон.

Рыбу можно немного заморозить — это облегчит процесс её нарезки.

Красную засоленную рыбу используют в бутербродах, салатах, роллах, соусах, тарталетках, рулетках с начинкой.

3 рецепта с засоленной красной рыбой

Салат с красной рыбой и авокадо

Фото: istockphoto.com/Zolotaosen

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 170 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 3 г

Ингредиенты:

засоленная красная рыба — 150 г;

авокадо — 1 шт.;

яйца, сваренные вкрутую — 2 шт.;

огурец — 1/2 шт;

оливковое масло — 1 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

руккола — по вкусу;

укроп — по вкусу.

Приготовление

Рыбу нарежьте ломтиками, авокадо и огурец — кубиками. Яйца разрежьте на четвертинки. Приготовьте заправку — смешайте масло, горчицу и лимонный сок. Выложите на тарелку рукколу, сверху — рыбу, авокадо, огурец и яйца. Полейте заправкой, посыпьте укропом.

Тарталетки с красной рыбой и сливочным сыром

Фото: istockphoto.com/Anton Dobrea

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 10

КБЖУ на 100 г

Калории: 230 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 6 г

Ингредиенты:

готовые тарталетки — 10 шт.;

засоленная красная рыба — 100 г;

сливочный сыр — 100 г;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

укроп для украшения.

Приготовление

Смешайте сыр с лимонной цедрой. Наполните тарталетки сырной массой. Сверху выложите свёрнутые «розочки» из рыбы. Украсьте веточками укропа.

Паста с красной рыбой в сливочном соусе

Фото: istockphoto.com/gbh007

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 200

Белки: 11

Жиры: 12

Углеводы: 15

Ингредиенты:

спагетти — 200 г;

слабосолёная красная рыба — 150 г;

сливки 20% — 100 мл;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец, петрушка — по вкусу.

Приготовление

Пасту отварите до состояния al dente. На сковороде разогрейте масло, обжарьте измельчённый чеснок. Влейте сливки, добавьте лимонный сок, соль и перец. Добавьте нарезанную рыбу, прогрейте 1-2 минуты. Смешайте соус с пастой, посыпьте петрушкой.

Преимущества домашней засолки

Обычно домашнее приготовление происходит без использования консервантов и усилителей вкуса, в процессе можно контролировать количество соли (меньше натрия — безопаснее для давления).

Ещё один плюс — домашнее блюдо получается дешевле.

Фото: istockphoto.com/NataliPopova

Чем полезна слабосолёная красная рыба?

Красная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, что помогает сердцу и сосудам, а при регулярном употреблении нормализует обмен холестерина.

В красной рыбе есть витамин D, который укрепляет кости и иммунитет. Также это источник белка, который легко усваивается, и астаксантина, являющегося мощным антиоксидантом.

Какой вред для здоровья?

Когда едите солёную рыбу, нельзя забывать о вреде избыточного потребления соли. Также следует внимательно относиться к выбору самой рыбы, так как дикие виды могут быть заражены паразитами.

Кроме того, у некоторых людей может быть аллергия на рыбу.

Сколько можно есть без вреда для здоровья?

Здоровым людям без вреда для здоровья лучше употреблять до 30-50 г засоленной красной рыбы в день. При гипертонии и болезнях почек — не чаще 1-2 раз в неделю.

Чтобы снизить вред соли, можно использовать малосольные рецепты, а также сочетать рыбу с овощами.