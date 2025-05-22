Тест Роршаха: что это, как он работает и зачем нужен

Кира Бахтина психолог, КБТ-терапевт, эксперт онлайн-института психологических профессий «Психодемия» «Существует огромное разнообразие психодиагностических материалов для психологов и психиатров — от тестов до рисунков, которые специалисты используют в своей работе. Прийти к общему мнению, какие из инструментов лучше, пока не удалось. Специалисты считают, что в работе правильно использовать разные диагностические формы, чтобы получить наиболее полные и достоверные результаты. Поговорим про одну из них — тест Роршаха».

О чём расскажем:

Тест Роршаха является весьма необычным инструментом. Он состоит из 10 картинок. Так называемых «пятен Роршаха». Этот тест относится к категории проективных. Сюда же входят: Тест тематической апперцепции (ТАТ), Тест Розенцвейга и Маховера.

Он был разработан в начале прошлого 100-летия швейцарским психиатром Германом Роршахом и используется для изучения личности, её эмоционального фона и отношений человека с другими людьми. Сегодня этот тест чаще всего используют, чтобы определять предрасположенность к различным психологическим трудностям. Например, повышенной тревожности.

Фото: MicrovOne / istockphoto.com

Как разработали тест Роршаха

В ходе своей работы с людьми, страдающими шизофренией, Роршах использовал аморфные чернильные пятна. Изначально он подобрал более 40 вариантов. Среди них 10 использовались особенно часто.

Для проведения анализа Роршах собрал 117 протоколов здоровых людей и 188 – имеющих шизофрению и предложил три категории сравнения:

первая — идентификация пятна испытуемым;

вторая — характеристики (форма пятна, цвет, переживание движения);

третья — классификация содержания.

В отличие от страдающих другими психологическими заболеваниями, пациенты с шизофренией давали ответы, которые отличались от интерпретаций здоровых людей и страдающих психозами.

К началу 1920 года Роршах собрал достаточно материала для подтверждения диагностических возможностей теста. Психиатр обнаружил, что испытуемые, которые видят симметричную фигуру в чернильной кляксе, лучше понимают реальную ситуацию. Также они больше способны к критике и самоконтролю. Также он заметил, что сочетания красного, серого и чёрного цветов оказывают воздействие на эмоциональную сферу испытуемых.

Таким образом, Роршах выяснил, что взаимодействие когнитивной и эмоциональной сферы человека определяет, какие фигуры и образы он увидит в кляксе. Сопоставляя содержание фантазий пациента и знаний о том, что известно о мотивационной сфере индивида, психиатр также пришёл к выводу, что ассоциации, которые возникают у испытуемых, эквивалентны содержанию сновидений и могут свидетельствовать о глубоко скрытых желаниях и страхах.

Как проходит тестирование

Процедура проходит определённым образом: стимульный материал состоит из 10 стандартных карточек с чёрно-белыми и цветными аморфными изображениями, похожими на животных и людей.

Надо отметить, что в исходном тесте пятна были не совсем аморфные. Роршах специально очертил некоторые их области более чёткими по контурам, напоминающими конкретные объекты. Тем не менее абстрактность пятен подталкивает испытуемых к различным ассоциациям, из которых могут возникать всевозможные сложные образы, по которым можно сложить впечатление о состоянии человека.

Врач или психолог предлагает пациенту посмотреть на бумажный лист с чернильным пятном неправильной формы и описать изображение настолько полно, насколько возможно. Карточки показываются одна за другой. Обследуемый должен назвать всё, что видит, уточнить детали и причины возникновения образов у пациента. Карточку можно переворачивать, крутить, наклонять по желанию.

Фото: Harbucks / istockphoto.com

Время и ответы фиксируются и после формализуются с помощью специальной символьной системы с последующей категоризацией:

по локализации целого изображения и деталей; по детерминанте ответа (на чём делается акцент при объяснении); по форме ответа (наличие адекватной формы интерпретации изображения); по содержанию образа; по оригинальности — популярности (оригинальными считаются очень редкие ответы, а популярными — те, которые встречаются не менее чем у 30% обследуемых).

Данные категории имеют разработанные системы классификации и интерпретации. Обычно врач производит суммацию оценок по всем категориям. Это позволяет создать единую и персонифицированную картину личностных особенностей испытуемого.

Отсутствие эмоциональных реакций или неспособность описать то, что изображено, может означать блокировку эмоций в сфере, представленной карточкой, или временное нежелание принимать её.

Чтобы использовать тест Роршаха в работе, специалистам необходима тщательная подготовка. Ответы испытуемого важно правильно закодировать, чтобы эффективно их интерпретировать и не исказить результат. Кроме того, в ходе проведения теста психологу необходимо быть очень внимательным и отслеживать эмоциональные реакции индивида, гибкость идей, самооценку и интересы.

Где ещё используют тест Роршаха

Данный метод уникален. Его используют не только в психиатрических клиниках, но и в судебной практике, а также в научных исследованиях, в том числе для модификации исходного теста.

Так, в клинической практике тест Роршаха используют для решения различных задач.

Психодиагностика личности. Как мы уже ранее определили, тест проективный, а значит, позволяет определить как сознательные, так и бессознательные мотивы личности.

Как мы уже ранее определили, тест проективный, а значит, позволяет определить как сознательные, так и бессознательные мотивы личности. Патопсихологическая оценка. Тест Роршаха применяли для изучения таких заболеваний, как деменция, эпилепсия и шизофрения. Однако при работе с депрессией результаты были непоследовательны.

Тест Роршаха применяли для изучения таких заболеваний, как деменция, эпилепсия и шизофрения. Однако при работе с депрессией результаты были непоследовательны. Формирование терапевтических отношений. Тест позволяет выявить некоторые особенности пациента, которые важно определить для выстраивания коммуникации и работы с ним.

Тест позволяет выявить некоторые особенности пациента, которые важно определить для выстраивания коммуникации и работы с ним. В научных исследованиях. Так, в 2013 году его использовали неврологи как часть комплексного обследования пациентов с эпилепсией послеоперационного периода.

Фото: vadimguzhva / istockphoto.com

Плюсы и минусы теста Роршаха

У любого теста есть свои сильные и слабые стороны. И тест Роршаха не исключение.

Достоинства теста Роршаха

Выявление глубинных психологических особенностей, недоступных тесту и любому другому методу анкетирования. Свободное ассоциирование. С точки зрения организации метод предполагает свободное ассоциирование. Это повышает точность и индивидуализацию диагностики. Многогранность интерпретации. Специалисты анализируют не только содержание ответов, но также невербальные сигналы испытуемых. Адаптируемость, разнообразие методик. Это одновременно и достоинство, и недостаток, поскольку существуют различные системы интерпретации, которые модифицируют тест.

Недостатки и критика теста Роршаха

Субъективность трактовки. Отсутствие строгих научных доказательств. В метаанализе 2003 года было отмечено, что данный метод может давать ложноположительные результаты. И пригоден в работе не со всеми видами нозологий. Возможность влияния настроения испытуемого. Состояние человека в данный момент может исказить данные и привести к недостоверности результатов. Сложности с трудно проявляющимися пациентами. Тест Роршаха может представлять трудности при оценке у людей с плавающим личностным стилем или при наличии психопатологии, что может сделать результаты менее достоверными.

Фото: Oleh Veres / istockphoto.com

К альтернативным методам диагностики можно отнести тест Хольцмана. Что это такое? Речь про разновидность теста Роршаха, но с использованием гораздо большего количества различных изображений. Его основное отличие заключается в объективных критериях оценки, а также в том, что испытуемым разрешается давать только один ответ на каждое чернильное пятно.

Тест тематической апперцепции (ТАТ), тест Розенцвейга на завершение ситуации и различного рода рисуночные тесты. Для работы с проективными методиками и любыми другими рекомендуется использовать не один тест, а батарею тестов в количестве от трёх для получения более достоверных результатов.

В итоге можно сказать, что тест Роршаха является хорошим диагностическим инструментом, который необходимо продолжать развивать и модифицировать для расширения спектра его диагностических возможностей. Он показал себя не только в работе со взрослыми, но и с детьми, что говорит о его надёжности и перспективности использования.

Использованная литература

К. А. Богданов. «Из истории клякс: Физиологические наблюдения»

Г. Олпорт, С. Дж. Леви, Е. Рыбина «Проективная психология»

М. А. Шевченко «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых»