Какую женщину называют тарелочницей и как не стать её жертвой? Разбор психолога

Почему она так себя ведёт и стоит ли её осуждать?

О чём расскажем:

Ужин с мужчиной в ресторане — звучит заманчиво. Но что, если целью свидания является только бесплатная еда? Кто такая тарелочница и почему она вызывает споры?

Термин «тарелочница» существует довольно давно, однако начал набирать популярность только в последние два года. Сейчас он занимает устойчивые позиции в обиходе многих людей. Так называют девушек, которые общаются с противоположным полом на сайте знакомств, затем идут на свидание только для того, чтобы поесть в кафе или ресторане за счёт мужчины. Выделяются дополнительные признаки тарелочницы:

минимальный интерес к парню как к личности;

сосредоточенность на меню и стоимости блюд;

выбор дорогих ресторанов.

Тарелочницы исчезают после первой встречи в поисках новой жертвы. Но действительно ли они так страшны или есть другая сторона? Может мужчина уберечь себя от тарелочницы?

В реальной жизни мы можем столкнуться с совершенно разным поведением со стороны людей обоих полов. Да, существуют девушки, которые намеренно пользуются вниманием мужчин, чтобы удовлетворить свои потребности. Разберём возможные мотивы такого поведения.

Фото: mihailomilovanovic / istockphoto.com

Почему она это делает?

Материальная выгода

Мотив проявляется в использовании свиданий как способа сэкономить, поужинав за чужой счёт, или получить то, что девушка сама не может себе позволить. В этом случае женщина, которая ходит на свидания в рестораны, не заинтересована в отношениях, она может намекать на подарки или «случайно» выбирать самые дорогие блюда в меню.

Развлечение

Встречи воспринимаются как квест или способ разнообразить жизнь. Почему так происходит? Причинами могут послужить скука, желание почувствовать себя нужной, восприятие мужчин как «персонажей» в своей игре.

Самоутверждение за чужой счёт

Такой мотив можно заметить в более долгосрочной перспективе, если девушка наслаждается вниманием и тратами мужчины, но не даёт ничего взамен и, например, публично хвастается подарками или роскошными ужинами.

Использование людей ради выгоды – нездоровый сценарий, который вредит обеим сторонам. Мужчины чувствуют себя обманутыми, а тарелочница застревает в цикле поверхностных связей, не получая настоящей близости.

Алина Мынкова семейный психотерапевт, специалист по тревожно-фобическим расстройствам, магистр «Когда два взрослых человека договариваются о встрече, у каждого из них нет никаких гарантий. Вступление в любые отношения — это некий риск, на который мы осознанно идём, не зная ничего о том, как дальше будут разворачиваться события. Но, с другой стороны, практически всегда термин «тарелочница», как ярлык, применяется ко всем девушкам, даже если они никак с ним не связаны.



Мир очень большой и сложный. Когда мы идём на поводу стереотипов, то заметно его упрощаем. Конечно же, не специально, но человек пытается сделать окружающую среду более понятной. За термином «тарелочница» и другими не видно многообразия личности каждого человека».

Фото: AzmanL / istockphoto.com

Возможно ли точно её распознать?

К сожалению, нет. Если пытаться искать в каждой девушке тарелочницу, то вероятность пропустить действительно хорошего человека достаточно велика. Люди по-разному реализуют свои потребности. И вопрос не к тарелочницам или тарелочникам, а к собственным реакциям.

Нам доступен контроль над своими чувствами, но не над поведением других. Конечно, здорово, если человек, вступающий в отношения, — самодостаточная личность. Когда партнёр способен организовать свое финансовое обеспечение, заработать себе на прекрасный ужин. Однако если девушка может принять какие-то материальные блага от других, насладиться ими, то это также замечательно. И она не становится «потребительницей». Ведь человека, который заплатил за ужин, никто не принуждал и не заставлял.

Этическая сторона вопроса: мужчины против женщин

Конечно, ни одна из сторон не хочет чувствовать себя униженно. Часто от мужчин можно услышать фразы: «Если она ходит со мной только ради ресторанов — это обман», «Я не банкомат, чтобы меня использовали», «Такие девушки подрывают доверие ко всем».

В свою очередь, женщины считают: «Почему я не могу просто поужинать без обязательств?», «Если он сам настаивает на ужине — почему я должна отказываться?», «Не все мужчины приглашают из-за чистых намерений — почему я должна чувствовать себя виноватой?».

Сравнив фразы, мы отчётливо увидим, что между людьми возникает недопонимание, которое затем вырастает в конфликт.

Фото: nd3000 / istockphoto.com

У каждого человека есть ожидания, правила, по которым (как ему кажется) должен работать мир. Однако убеждения у всех свои, поэтому между мужчинами и женщинами часто возникает конфликт интересов, что вызывает обиду и злость. Подобные ситуации не редкость.

Предположим, у девушки действительно было намерение вкусно поужинать, не продолжая с молодым человеком никаких отношений. Она об этом прямо ему не заявила. В этом случае мужчина сталкивается с собственными ожиданиями и расстраивается. Возможно, чувствует себя использованным… Как же ему уберечь себя от этого?

Как не страдать от встречи с тарелочницей?

Осознать, на что ты готов

Если молодой человек хочет защитить себя от подобных ситуаций, ему в первую очередь нужно отказаться от собственных ожиданий — как всё должно происходить. Важно понять ещё до встречи, что свидание может развернуться как угодно. И затем нужно найти собственный баланс «давать-брать», ответив на вопрос: сколько я готов вложить, чтобы это было не критично для меня. В таком случае, если отношения не сложатся, никто не почувствует обиду.

Найти первопричину страха

Важно научиться понимать свои уязвимые стороны личности и укреплять их. Нас трогает там, где болезненно. И если человека тревожит тема тарелочниц, то нужно разобраться в причинах такой реакции. Их может быть множество: страх обмана, боязнь быть отвергнутым и многое другое. Опасения всегда легче подкреплять убеждениями. Например, что все девушки — тарелочницы.

Тренировка уязвимых сторон уже является хорошим способом себя обезопасить. Мы не можем узнать, какие намерения имеет человек. Но в силах каждого понять, для чего он идёт на свидание, какие ожидания преследует. Это можно обговорить сразу на первой встрече. Опять же, не существует гарантии, что всё сказанное реализуется, однако это делает предполагаемое явным. А значит, вы имеете больше шансов сойтись и понять друг друга. Никто не умеет читать чужие мысли или просто по первому впечатлению угадать, что думает человек.

Фото: Studio4 / istockphoto.com

Это важно учесть, чтобы в том числе попытаться предугадать взаимодействие в перспективе. Когда люди встречаются, они выбирают свой способ создания отношений. Тот, который им подходит. В любом обществе, культуре есть люди, которые выбирают тот или иной способ: 50 на 50, мужчина берёт на себя бо́льшую часть обязательств, женщина ответственна за материальное обеспечение. В каждом из подходов нет ничего плохого. Это разные формы создания отношений. И если двум взрослым, ответственным за свою жизнь людям это подходит, то взаимодействие верное.

Каждой паре нужно решить самостоятельно, что подходит именно им. И даже на этапе свиданий или встреч этот вопрос можно обсудить, чтобы не прийти к когнитивному искажению.

Феномен тарелочницы — девушки, использующей свидания с целью бесплатно поесть, — поднимает важные этические вопросы. Да, каждый волен распоряжаться своей личной жизнью. Но когда один человек рассматривает другого лишь как источник материальной выгоды, это превращает романтику в циничную сделку.

Важно помнить, что свидания должны быть основаны на взаимном уважении. Искренний интерес к человеку, а не к его кошельку создаёт основу для здоровых отношений. Честность — ключевой принцип. Если нет намерения развивать общение, не стоит вводить партнёра в заблуждение ради сиюминутной выгоды. Не всегда важно, кто оплачивает счёт или в каком заведении вы проводите время. Лучшие свидания — те, где обе стороны чувствуют себя комфортно.