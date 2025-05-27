Найдите гармонию между духовным и физическим при помощи этих поз.

Первые шаги в йоге: 10 простых асан, с которыми справится даже новичок

Йога с каждым годом становится всё популярнее. Десятки направлений и сотни асан – всё это одновременно привлекает и пугает. Но новичкам не обязательно сразу садиться в идеальную позу лотоса, можно начать с простых и понятных упражнений.

О чём расскажем:

Что такое асаны и какими они бывают?

Рена Сафиянова дипломированный преподаватель хатха-йоги «В переводе с санскрита «асана» – устойчивое положение тела. Нам следует практиковать йогу именно в диапазоне внутренней стабильности и устойчивости, и все углубления, усложнения базовых форм происходят постепенно, как следствие регулярной практики».

В йоге огромное разнообразие поз. Базовые положения не значит простые. Комплекс йоги строится в логической последовательности с постепенным включением мышц и суставов, с сочетанием элементов активации и расслабления. Завершается практика полным релаксом. Погружаясь в занятия, вы постепенно переходите от простого к сложному.

В йоге можно выделить ряд категорий поз, в зависимости от положения тела и воздействия на организм и сознание.

Асаны стоя. Способствуют равномерному укреплению мышц ног, бёдер. развивают ощущение внутренней силы и стержня.

Способствуют равномерному укреплению мышц ног, бёдер. развивают ощущение внутренней силы и стержня. Прогибы. «Держат» мышечный каркас спины, раскрывают грудную клетку.

«Держат» мышечный каркас спины, раскрывают грудную клетку. Скручивания. Улучшают подвижность позвоночника, питают позвонки.

Улучшают подвижность позвоночника, питают позвонки. Наклоны. Снимают напряжение с мышц спины и поясницы, растягивают заднюю поверхность ног.

Снимают напряжение с мышц спины и поясницы, растягивают заднюю поверхность ног. Перевёрнутые положения. Запускают отток венозной крови от ног и таза, улучшают кровоснабжение сердца и мозга.

Запускают отток венозной крови от ног и таза, улучшают кровоснабжение сердца и мозга. Балансы на руках и ногах. Укрепляют мышцы рук и ног, развивают ощущение внутренней устойчивости и баланса.

После выполнения комплекса асан энергия в теле начинает протекать равномерно, устраняя скованность, зажимы и застои. Так формируется фундамент для дальнейшей практики пранаям (дыхательных упражнений) и медитаций.

Фото: istockpnoto.com/Mystockimages

Базовые асаны из йоги

Тадасана

Тадасана – это поза горы, «тада» с санскрита переводится как «гора». Её выполнение способствует укреплению внешних и внутренних мышц живота и таза, укреплению ног и рук по всей длине, улучшению осанки, развитию концентрации и сохранению равновесия.

Техника выполнения

Встаньте прямо, поставьте стопы рядом. Слегка подверните таз внутрь, чтобы не прогибаться в пояснице.

Проверните плечи круговыми движением вверх и назад, направьте кончики пальцев вниз к полу. Постарайтесь распределить вес по всей стопе.

Потянитесь макушкой вверх, ощутите вытяжение от ног до головы.

Фото: Рена Сафиянова

Уттанасана

Уттанасана – поза интенсивного вытяжения. Способствует успокоению нервной системы и её восстановлению, активизации парасимпатической нервной системы. В процессе происходит вытяжение подколенных сухожилий и задней поверхности ног, улучшение пищеварения и работы органов малого таза, вытяжение позвоночника.

Техника выполнения

Из положения стоя с выдохом наклонитесь вперёд. Наклоняйтесь от таза, не скругляйте спину.

Вытяните руки перед собой, удерживайте в локтевом замке или возьмитесь руками за голени.

Расслабьте спину и шею, голова спокойно свисает вниз.

Если чувствуете напряжение в спине или по задней линии ног, согните колени, а живот расположите на бёдрах. Дышите глубоко.

Фото: Рена Сафиянова

Вирабхадрасана

Вирабхадрасана сочетает в себе два слова из санскрита — «вира» и «бхадра» — которые означают «воин» и «благой». Позы благородного воина 1 и 2 помогают укрепить мышцы ног, бёдер и ягодиц, способствуют раскрытию грудной клетки, раскрепощению плеч, улучшению концентрации и сохранению равновесия.

Вирабхадрасана 1: техника выполнения

Встаньте прямо, расправьте плечи.

Сделайте широкий шаг назад левой ногой, упритесь пальцами в пол. Вытяните колено задней ноги, почувствуйте баланс. Передняя нога остаётся согнутой в колене, угол 90 градусов или более.

Таз и грудную клетку удерживайте без смещения, не прогибайтесь в пояснице. Руки вытяните вверх, удерживайте ладони на уровне груди.

Следите за тем, чтобы переднее колено не заваливалось вовнутрь.

Повторите на другую сторону.

Фото: Рена Сафиянова

Вирабхадрасана 2: техника выполнения

Из положения Вирабхадрасана 1 разверните корпус влево. Бёдра и грудная клетка должны оказаться на одной вертикальной линии.

Таз чуть подверните «на себя», не допускайте прогиба в пояснице.

Руки вытяните на уровне плеч, ладони смотрят на пол.

Зафиксируйте взгляд на передней ладони, дышите глубоко и ровно.

Повторите на другую сторону

Фото: Рена Сафиянова

Кумбхакасана

Кумбхакасана – «кумбхака» — задержка дыхания, несмотря на название, при выполнении дыхание не задерживается. Такая поза помогает укрепить руки, мышцы кора, пресса и таза. При регулярном выполнении развиваются сила и выносливость.

Противопоказания: диастаз, травмы запястья, беременность.

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки: расположите руки под плечами, локти прямые, слегка подтяните низ живота.

Сделайте шаг правой ногой назад, вытяните колено, упритесь пальцами в пол. Сделайте шаг левой ногой назад, стопы разместите на ширине таза.

Отталкивайтесь руками от пола, ощущайте работу мышц живота и спины, «не бросайте» грудную клетку и таз вниз.

Вытяните шею, направьте взгляд в пол.

Фото: Рена Сафиянова

Адхо Мукха Шванасана

«Адхо мукха» — лицом вниз, «швана» — собака. Поза собаки мордой вниз помогает избавиться от усталости, укрепить руки и спину, снять напряжение с плеч, улучшить кровообращение головы.

Техника выполнения

Из положения на четвереньках вытолкните таз вверх.

Вытяните руки, не уводите локти в стороны. Удерживайте ноги прямыми или согните до ощущения комфорта, стопы на ширине таза.

Оттолкнитесь ладонями от пола и ощутите ровную линию вытяжения от копчика до пальцев рук, спина прямая.

Расслабьте мышцы лица и шеи, направьте взгляд на свои ноги. Грудной клеткой тянитесь к коленям.

Фото: Рена Сафиянова

Бхуджангасана

«Бхуджанга» с санскрита означает кобра (змея). Эта поза укрепляет и удлиняет позвоночник по всей длине, улучшает пищеварение, снимает зажимы с грудной клетки, шеи, гортани.

Техника выполнения

Лягте на живот, упритесь кистями в пол на уровне груди и согните руки в локтях.

Тазовые косточки касаются пола, слегка подкрутите лобковую кость на себя, чтобы обезопасить поясницу. Подтяните коленные чашечки, ощутите силу в ногах и ягодицах. Стопы размещены на ширине таза, носочки вытянуты от себя.

На вдохе начните выпрямлять руки, потянитесь за макушкой вверх, не запрокидывайте голову назад.

Дышите объёмно, расширяя на вдохе нижние ребра.

Фото: Рена Сафиянова

Ардха Матсиендрасана

Ардха Матсиендрасана — поза царя рыб. При её выполнении усиливается кровообращение спины и брюшной полости, укрепляются мышцы шеи, улучшается состояние плечевых связок, развивается гибкость позвоночника и улучшается осанка.

Техника выполнения

Сядьте, вытяните ноги перед собой

Согните левую ногу в колене и поставьте стопу с внешней стороны правого бедра. Не заваливайте стопу вытянутой ноги, пальцы направьте вверх в потолок.

Обхватите правой рукой левое бедро, левую руку поставьте за спиной.

На выдохе поверните плечи и грудную клетку влево. Не допускайте напряжения в шее.

Обратите внимание: обе седалищные косточки касаются пола, задняя рука только слегка помогает удерживать корпус. Старайтесь будто вырастать вверх от таза и до макушки головы. Живот подтянут, дышите расширяющим грудным дыханием.

Повторите на другую сторону.

Фото: Рена Сафиянова

Пашчимоттанасана

Пашчимоттанасана — «пашчима» — запад, «уттана» — интенсивное вытяжение. Поза интенсивного вытяжения задней (западной) стороны успокаивает нервную систему и восстанавливает её. Происходит вытяжение подколенных сухожилий и задней поверхности ног, улучшается работа сердца, пищеварения и органов малого таза.

Техника выполнения

Сядьте, вытянув ноги вперёд, руки расположите за спиной, на выдохе начните опускаться в наклон, ощущайте ротацию в области таза.

Если чувствуете зажатость в спине или в ногах, согните колени.

Во время наклона вытягивайтесь грудной клеткой и макушкой вперёд.

Важна не глубина наклона, а равномерное вытяжение по всей поверхности спины.

Продышите внутреннее сопротивление, расслабляйте всё тело.

Фото: Рена Сафиянова

Бадха Конасана

Бадха Конасана — поза связанного угла, именно так это название переводится с санскрита, но в русскоязычном пространстве её часто называют позой бабочки. Регулярная практика помогает облегчить менструальные боли, снять усталость с ног, улучшить кровообращение органов малого таза.

Техника выполнения

Из положения сидя согните ноги и отведите колени в стороны.

Расположите руки за тазом, соедините стопы, вытянитесь по всей длине позвоночника, направьте взгляд вперёд, потянитесь за макушкой вверх.

Следите за тем, чтобы обе тазовые косточки были на полу.

Фото: Рена Сафиянова

Шавасана

Поза мертвеца часто становится завершающим этапом практики, она способствует расслаблению мышц, успокоению ума, снижению уровня стресса, улучшению контакта с телом.

Техника выполнения

Лягте на спину, расположите ноги примерно на ширине коврика.

Руки вытяните и разведите в стороны от корпуса, раскройте ладони вверх к потолку.

Если ощущаете скованность в пояснице, согните ноги в коленях. Вам должно быть удобно.

Далее начинайте поэтапно расслаблять части тела по направлению снизу вверх: стопы, голени, подколенные связки и сухожилия, бёдра, ягодицы, живот, поясница, грудная клетка, плечи и лопатки, шея, голова, лицо.

Затем некоторое время (5-15 минут) полежите, ощущая своё тело целиком и отпуская остатки напряжения.

Фото: Рена Сафиянова

Практика требует как физических, так и моральных усилий. Задача йога не только повторить позу, но и обрести духовное равновесие. Не требуйте от себя сразу максимум, постепенно погружайтесь в практику, с каждым разом будет получаться всё лучше.