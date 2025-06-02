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Как отдыхаем в июне 2025 года: сколько дней выходных, календарь, праздники

Как отдыхаем в июне 2025 года: сколько выходных дней ждёт россиян?
Венера Ерофеева
Как отдыхаем в июне 2025 года
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В первой половине месяца будет короткая рабочая неделя, приуроченная ко Дню России.

Майские праздники прошли, но это вовсе не повод унывать. Впереди нас ожидают очередные длинные выходные. Рассказываем, как будем отдыхать на День России и выгодно ли устраивать себе отпуск.

О чём расскажем:

Что такое производственный календарь?

Чтобы чётко понимать, на какие дни выпадают рабочие, праздники и выходные, существует производственный календарь. В нём можно ознакомиться со всеми днями отдыха, которые ожидают нас в текущем году.

Календарь необходим, чтобы понимать, какое количество рабочих и нерабочих дней ожидает россиян в текущем году, учитывая субботу и воскресенье. Формируется календарь на основании постановлений правительства, в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Производственный календарь – главный помощник бухгалтеров и кадровиков. Он помогает им начислять заработную плату, составлять график работы и отпусков.

Фото: Nikolaeva Elena/istockphoto.com

Праздник День России

В июне 2025 года страна будет отмечать несколько праздников, однако самый главный из них – это День России. В этом году он выпадает на четверг.

Согласно Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой 12 июня 1990 года, эта дата стала Днём России, а спустя год – официальным нерабочим днём.

В честь праздника в регионах традиционно проходят торжественные патриотические мероприятия, вручаются премии деятелем науки и искусства. Устраиваются фестивали, концерты и спортивные состязания на сдачу норм ГТО.

От психологии принятия решений до технического анализа:
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Как отдыхаем на День России в 2025 году?

В июне 30 дней, из них, согласно производственному календарю, 19 рабочих и 11 нерабочих, выходных дней. Короткая рабочая неделя выпадет на период с 9 по 15 июня.

9 и 10 июня россияне работают в привычном графике, а предпраздничная среда, 11 июня, будет сокращённой на один час. Далее следуют длинные выходные дни в честь государственного праздника: с 12 по 15 июня включительно.

День России традиционно отмечают 12 июня – это всегда выходной день. В этом году правительство приняло решение перенести день отдыха с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, по этой причине летом выходных стало больше.

Норма рабочего времени для сотрудников в июне

Продолжительность рабочей недели напрямую зависит от того, в какой сфере и компании трудится сотрудник. Это и другие нюансы влияют на норму рабочего времени.

К примеру, при продолжительности рабочей недели в 40 часов, рабочее время составляет 151 час; при 36-часовой неделе – 135,8 часа; при 24-часовой – 90,2 часа.

Фото: SbytovaMN/istockphoto.com

Как происходит перенос выходных дней?

Если свериться со статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации, можно выяснить, что при совпадении выходных и праздничных дней выходной переносится на следующий после праздника рабочий день. Но этот пункт не касается выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. В таком случае, происходит перенос двух выходных из числа этих дней на другие дни, согласно календарю.

Выгодно ли брать отпуск в июне 2025 года?

С финансовой точки зрения июнь не лучший месяц для отпуска. В нём лишь 19 рабочих дней. Выгоднее брать отпуск в те месяцы, где рабочих дней максимально много. В 2025 году это июль и октябрь, в них по 23 рабочих дня.

В зависимости от договорённости с работодателем мини-отпуск или отгул можно взять на три июньских дня: с 9-го по 11-е число. Таким образом, за счёт праздников и выходных получится отдохнуть целых девять дней подряд: с 7 по 15 июня включительно. Однако работодатели редко идут навстречу и в основном не разрешают брать короткие отпуска меньше, чем на неделю.

Фото: skynesher/istockphoto.com

Ещё праздники в июне

Праздничные дни в июне 2025 года удивляют своим обилием. Из крупных можно выделить следующие: 1 июня традиционно отмечается День защиты детей, 12 июня – День России, 15 июня – День медицинского работника. 8 июня религиозный праздник – День Святой Троицы.

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