Как отдыхаем в июне 2025 года: сколько выходных дней ждёт россиян?

Майские праздники прошли, но это вовсе не повод унывать. Впереди нас ожидают очередные длинные выходные. Рассказываем, как будем отдыхать на День России и выгодно ли устраивать себе отпуск.

О чём расскажем:

Что такое производственный календарь?

Чтобы чётко понимать, на какие дни выпадают рабочие, праздники и выходные, существует производственный календарь. В нём можно ознакомиться со всеми днями отдыха, которые ожидают нас в текущем году.

Календарь необходим, чтобы понимать, какое количество рабочих и нерабочих дней ожидает россиян в текущем году, учитывая субботу и воскресенье. Формируется календарь на основании постановлений правительства, в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Производственный календарь – главный помощник бухгалтеров и кадровиков. Он помогает им начислять заработную плату, составлять график работы и отпусков.

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Праздник День России

В июне 2025 года страна будет отмечать несколько праздников, однако самый главный из них – это День России. В этом году он выпадает на четверг.

Согласно Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой 12 июня 1990 года, эта дата стала Днём России, а спустя год – официальным нерабочим днём.

В честь праздника в регионах традиционно проходят торжественные патриотические мероприятия, вручаются премии деятелем науки и искусства. Устраиваются фестивали, концерты и спортивные состязания на сдачу норм ГТО.

Как отдыхаем на День России в 2025 году?

В июне 30 дней, из них, согласно производственному календарю, 19 рабочих и 11 нерабочих, выходных дней. Короткая рабочая неделя выпадет на период с 9 по 15 июня.

9 и 10 июня россияне работают в привычном графике, а предпраздничная среда, 11 июня, будет сокращённой на один час. Далее следуют длинные выходные дни в честь государственного праздника: с 12 по 15 июня включительно.

День России традиционно отмечают 12 июня – это всегда выходной день. В этом году правительство приняло решение перенести день отдыха с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, по этой причине летом выходных стало больше.

Норма рабочего времени для сотрудников в июне

Продолжительность рабочей недели напрямую зависит от того, в какой сфере и компании трудится сотрудник. Это и другие нюансы влияют на норму рабочего времени.

К примеру, при продолжительности рабочей недели в 40 часов, рабочее время составляет 151 час; при 36-часовой неделе – 135,8 часа; при 24-часовой – 90,2 часа.

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Как происходит перенос выходных дней?

Если свериться со статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации, можно выяснить, что при совпадении выходных и праздничных дней выходной переносится на следующий после праздника рабочий день. Но этот пункт не касается выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. В таком случае, происходит перенос двух выходных из числа этих дней на другие дни, согласно календарю.

Выгодно ли брать отпуск в июне 2025 года?

С финансовой точки зрения июнь не лучший месяц для отпуска. В нём лишь 19 рабочих дней. Выгоднее брать отпуск в те месяцы, где рабочих дней максимально много. В 2025 году это июль и октябрь, в них по 23 рабочих дня.

В зависимости от договорённости с работодателем мини-отпуск или отгул можно взять на три июньских дня: с 9-го по 11-е число. Таким образом, за счёт праздников и выходных получится отдохнуть целых девять дней подряд: с 7 по 15 июня включительно. Однако работодатели редко идут навстречу и в основном не разрешают брать короткие отпуска меньше, чем на неделю.

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Ещё праздники в июне

Праздничные дни в июне 2025 года удивляют своим обилием. Из крупных можно выделить следующие: 1 июня традиционно отмечается День защиты детей, 12 июня – День России, 15 июня – День медицинского работника. 8 июня религиозный праздник – День Святой Троицы.