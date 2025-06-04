Где отдохнуть в Турции в 2025 году? Большой обзор пляжей

Пляжи в Турции – это особые уголки отдыха, где чувствуешь себя полностью оторванным от забот. Вволю наслаждаешься близостью тёплого моря, ступаешь по мягкому песку и любуешься местными живописными пейзажами.

О чём расскажем:

Пляжи Олюдениз

Небольшой курортный посёлок Олюдениз известен далеко за пределами страны. У него выгодное географическое положение, и он находится на юго-западе Турции, где сходятся воды Средиземного и Эгейского морей. Расположился посёлок в провинции Мугла, в 15 км от города Фетхие. Там начинается прибрежная зона, разбитая на три знаменитых пляжа. В основном пляжи песчано-галечные.

Это пляж Бельджекиз. Он считается муниципальным – и растянут почти на 1,5 км. Пляж Бельджекиз – бесплатный, его поверхность в основном покрыта галькой. Правда, в восточной части встречается песок. Спуск в море довольно крутой, на дне нередко попадаются крупные камни.

Пляж в Олюдениз Фото: Thankful Photography/istockphoto.com

Днём порой поднимаются высокие волны, накатывающие на берег. На территории пляжа есть раздевалки и душ с пресной водой. Заметим, что названные услуги бесплатны. В центре Бельджекиз расположен причал прогулочных яхт и судов. Для отдыхающих, увлекающихся водными видами спорта, есть целый комплекс развлечений: катание на катамаранах, «бананах» и гидроциклах. Можно полетать на параплане.

Пляж Голубая лагуна также входит в курортный посёлок Олюдениз. Он находится в окружении холмов, среди кедров и гранатовых деревьев. Пляж считается символом региона, его длина составляет около 1 км. В морских водах побережья можно часто встретить черепах, стайки мелких рыб и даже мурен.

В Голубой лагуне Олюдениза ощущается единение с природой. Поверхность пляжа представляет собой любопытное чередование: мелкая галька, песок и травянистые участки.

Пляж Голубая лагуна Фото: graphixel/istockphoto.com

Вход в воду пологий, удобный – и глубина начинается примерно с 6 метров. Бо́льшая часть пляжа Голубая лагуна поделена на отельные комплексы. Это доставляет отдыхающим небольшие проблемы: там нельзя устанавливать пляжный зонтик и стелить полотенце. Но на пляже за определённую плату практикуют аренду шезлонгов и зонтиков. Голубая лагуна входит в состав природоохранного парка. Поэтому там почти нет водных развлечений. На территории пляжа разбросаны кафе и рестораны.

Ещё один пляж Олюдениза – Кидрак. Он буквально окружён сосновыми лесами, и аромат смолы чувствуется на каждом шагу. Пляж Кидрак растянут в длину на 400 м. Окружающие его дугой горы сделали некоторые участки территории узкими.

Поверхность пляжа состоит в основном из песка, но в южной части встречаются крупная галька и камни. К сожалению, заход в воду обрывистый и неровный, глубина резко нарастает. Для купания нужно использовать специальную обувь.

Пляж Кидрак Фото: Lumos Ajans/istockphoto.com

Среди сосен расположены несколько кабинок для переодевания, туалет и душевая. Также есть пункт проката: за небольшую плату можно воспользоваться лежаками и зонтами. Киоск, где пожелаете купить прохладительные напитки и мороженое, к сожалению, работает с перерывами.

Для тех, кто увлекается водными видами спорта, на пляже открыт дайвинг-центр. Особый интерес для туристов представляет Дoлина бабочек – одна из достопримечательностей Кидрака. До неё обычно добираются по воде.

Пляж Чалыш

Общественный бесплатный пляж Чалыш (другое название Калис) расположен в Фетхие, заповедной зоне, где обитает каретта – редкий вид черепах. В южной части находятся пруды, которые считаются настоящим домом для 250 видов водоплавающих птиц.

Береговая полоса пляжа тянется вдоль Эгейского моря почти на 5 км. Поверхность Чалыша состоит из песка, смешанного с мелкой галькой. Вход в море пологий, и глубина набирается плавно. Мелководье у берега и оградительные буйки делают пляж любимым местом для отдыха с детьми.

В перечне услуг – душ, кабинки для переодевания, туалеты. Также на территории пляжа работает пункт проката шезлонгов и зонтиков. В южной части Чалыша расположен небольшой аквапарк. За плату можно арендовать байдарку или катер. Местный бар держит свои двери открытыми до самой ночи. Там нередко устраиваются дискотеки.

Пляж Чалыш Фото: KenanOlgun/istockphoto.com

Пляж Клеопатры

Один из самых популярных уголков отдыха, который ежегодно привлекает тысячи туристов, расположен в северо-западной части острова Седир. С ним связана одна из местных легенд, рассказывающая о том, как римский полководец Марк Антоний воздвиг для царицы Клеопатры роскошный пляж. По её же капризу сюда завозили белоснежный египетский песок.

Длина пляжа Клеопатры — около 3 км. Его поверхность покрыта мягким, мелкозернистым песком. Вход в море постепенный, без резкого нарастания глубины. Пожалуй, по этой причине пляж Клеопатры считается наиболее благоприятным местом для отдыха с детьми.

Вход на его территорию – бесплатный. Однако за прокат пляжного инвентаря нужно заплатить. Кабинки для переодевания, туалеты, а также душ входят в перечень необходимых услуг. Там есть детские и спортивные площадки, теннисные корты и дайвинг-центр. На острове Седир располагаются несколько ресторанов и кафе, где можно отведать блюда национальной кухни.

Пляж Клеопатры Фото: Barcin/istockphoto.com

Пляж Изтузу

Он находится на юго-западном побережье Турции, в провинции Мугла. Изтузу называют «Черепашьим пляжем», и купаться там нужно осторожно. К примеру, с мая по октябрь существуют ограничения: в это время черепахи каретта откладывают яйца.

Песчаная полоса пляжа растянута более чем на 4 км. Северная часть Изтузу покрыта мягким песком, в центре – мелкой галькой, на юге встречается песок, перемешанный с камушками. Заход в воду пологий, а дно чистое – без присутствия ракушек.

Примечательно, что пляж расположен в бухте и отдыхающих не беспокоят морские волны. Он считается бесплатным, но нужно обязательно платить за парковку, аренду лежаков и зонтиков. Экскурсии на лодках, рыбалка и охота на синего краба являются любимыми развлечениями туристов. На пляже есть несколько передвижных кафе и киосков.

Пляж Изтузу Фото: frantic00/istockphoto.com

Пляж Капуташ

Он находится на южном побережье страны, в Анталье. Многие отдыхающие называют пляж Капуташ лучшим в Турции. Этот уголок отдыха по воле природы запрятан в бухте и окружён горами. Там чувствуется особая атмосфера спокойствия и отрешённости от земной суеты.

Длина пляжа составляет всего-то 400 м. Поверхность Капуташа в основном песок, хотя ближе к морю встречается мелкая галька. Заход в воду удобный, и специальная обувь не требуется. Но примерно через 10 метров начинается нарастание глубины.

Пляж Капуташ – платный, как и зонты, лежаки и прочие услуги. Здесь можно заняться снорклингом. Правда, из-за подземных источников вода довольно холодная. На территории пляжа есть кафе.

Пляж Капуташ Фото: Thankful Photography/istockphoto.com

Пляж Ичмелер

Расположен в провинции Мугла, среди сосновых лесов и холмов с густой зелёной растительностью. Пляж Ичмелер тянется вдоль побережья Эгейского моря на 1 км. Его поверхность покрыта мягким светло-золотистым песком. Спуск в море ровный, без потери глубины, и там в высокий сезон всегда работают спасатели.

Вход на Ичмелер – свободный, но за аренду шезлонгов, зонтиков и другие услуги нужно платить. Душевые, туалеты, раздевалки есть на каждом шагу. Для любителей водных видов спорта работают пункты проката катамаранов, каяков. Рестораны, бары и кафе разбросаны по всему побережью. Двери этих заведений открыты даже ночью.

Пляж Ичмелер Фото: saiko3p/istockphoto.com

Пляж Патара

Входит в состав природоохранного заповедника и археологического парка в Анталье. По этой причине вход на территорию – платный. Песчаная коса длиной в 18 км – это и есть пляж Патара, самый длинный в Турции.

Одна из его особенностей – ползучие дюны, влияющие на местный климат. Добавим сюда и редкую растительность. На пляже в летний сезон стоит невыносимая жара. Поверхность Патары покрыта мягким светло-серым песком. Вход в море пологий, глубина нарастает плавно, зона безопасности отмечена буйками.

Пляжное оборудование предоставляется в аренду за плату. Приносить свои зонты запрещено: можно разрушить черепашьи гнёзда. На территории есть раздевалки, туалеты и душ. Там нет водных развлечений. И чтобы пообедать, нужно отправиться в деревню Гелемиш.

Пляж Патара Фото: Aleh Varanishcha/istockphoto.com

Пляж Чиралы

Входит в состав национального парка «Бейдаглары» Антальи. Чиралы — пляж, который славится уникальной флорой и фауной. К примеру, этот участок длиной в 3 км является зоной размножения морских черепах логгерхед.

Его территория утопает в лесах, где растут рожковое дерево, кедр, мирт, сандал, тамариск. Поверхность пляжа покрыта галькой, иногда встречается крупный песок. Каменистый заход в море создаёт трудности, поэтому лучше купаться в специальной обуви. На пляже нет удобств и развлечений. Зато можно в уединении любоваться окружающей природой и не слышать людского шума.

Пляж Чиралы Фото: frantic00/istockphoto.com

Пляж Коньяалты

Находится в западной части Антальи. Пляж Коньяалты протянулся вдоль Средиземного моря на 7 км. Его поверхность представляет собой песок, смешанный с галькой. Вход в очень чистые воды пологий, постепенный, и в высокий сезон постоянно дежурят спасатели.

Коньяалты считается общественным пляжем, вход на его территорию – бесплатный. За аренду шезлонгов и зонтиков придётся заплатить. Из удобств стоит отметить наличие на пляже раздевалок, туалетов и душевых. Помимо водных лыж, катания на каяках, есть и другие развлечения. Например, можно взять напрокат велосипеды и электросамокаты. На красивой набережной раскинута сеть ресторанов, баров. И даже есть детское кафе.

Пляж Коньяалты Фото: ytwong/istockphoto.com

Пляж Лара

Расположен в восточной части Антальи. Пляж Лара растянут вдоль береговой линии почти на 3 км. Его поверхность покрыта мелким мягким песком. Заход в море пологий и плавный, нет резкого нарастания глубины.

Пляж Лара считается общественным. Вход на его территорию – бесплатный, однако за аренду шезлонгов и зонтиков надо платить. Вдоль песчаной полосы находятся пункты проката спортивного инвентаря, а также раздевалки, душевые и туалеты.

Из развлечений очень популярны у отдыхающих парасейлинг и снорклинг. На территории пляжа Лара есть множество ресторанов и кафе. Чуть выше на набережной расположены киоски с лёгкими закусками, напитками и мороженым.

Пляж Лара Фото: ioanna_alexa/istockphoto.com