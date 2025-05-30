Ида Галич и Импровизаторы. Рейтинг самых ожидаемых гостей на VK Fest в Санкт-Петербурге

VK Fest – один из самых масштабных опен-эйр фестивалей страны. Ежегодно тысячи гостей, сотни артистов и инфлюенсеров собираются в разных городах, чтобы провести жаркие летние дни вместе. Столица фестиваля – Санкт-Петербург – в 2025 году примет VK Fest в Парке 300-летия 5 и 6 июля.

Пока Северная столица занята подготовкой к мероприятию, организаторы уже раскрыли список инфлюенсеров, которые пообщаются с гостями и сделают эти два дня незабываемыми. Предлагаем вам выбрать любимчика из списка!

По итогам рейтинга мы сможем выявить самого ожидаемого инфлюенсера VK Fest 2025 в Санкт-Петербурге. Всё будет зависеть только от ваших голосов.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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Поехали!

Самые ожидаемые гости VK Fest 2025 в Санкт-Петербурге Фото: Пресс-служба VK fest 1 место «Импровизаторы» Это объединение из четырёх ярких комиков, которое уже давно вышло за пределы одного шоу. Парни ведут целый спектр юмористических программ. Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Антон Шастун и Арсений Попов пообщаются с гостями и подарят им свою энергию. А Антон Шастун станет ведущим на Синей сцене фестиваля. Фото: vk.com / galichidaa 2 место Ида Галич В медиапространстве Ида Галич уже не первый год, она не только снимает короткие юмористические видео, но и выпускает свои шоу. Суммарная аудитория девушки во всех социальных сетях – более 10 млн подписчиков. Ида станет одной из ведущих фестиваля в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба VK fest 3 место TENDERLYBAE Амина – блогер, стример и певица, известная своей харизмой и яркими образами. С 2018 года TENDERLYBAE активно ведёт аккаунты в социальных сетях, девушка умело сочетает юмор, искренность и игровой контент, создавая уникальный стиль, который запоминается надолго. Фото: vk.com / samoylovaoxxana 4 место Оксана Самойлова Это не просто жена известного рэпера, это настоящая бизнесвумен. Девушка смогла создать крепкую семью, в которой уже родились четверо детей, и построить бренд косметики. Своей жизнью Оксана активно делится в социальных сетях, вдохновляя девушек на саморазвитие, занятия спортом и построение семьи. Фото: vk.com / pokrov_anya 5 место Аня Pokrov Весёлая, открытая и добрая девушка, которая уже покорила сердца более 20 млн своих подписчиков. Она не только блогер и тиктокер, но и певица. На её счету уже более 10 синглов. На VK Fest 2025 Аня попробует себя в роли ведущей. Фото: Пресс-служба VK fest 6 место Алексей Столяров Один из самых популярных фитнес-блогеров, который постепенно захватывает нишу экстремального тревел-формата. Его аккаунты в социальных сетях насчитывают более 8 млн человек. Алексей ставит эксперименты над своим телом, путешествует по самым интересным и опасным местам планеты. За последний год он побывал в Японии, Африке, Чернобыле, на Байконуре и Байкале. Фото: vk.com / ifluesii 7 место Дилара Миллионы подписчиков в социальных сетях, стримы и многочисленные съёмки в шоу – её стиль жизни вдохновляет и поражает. Сейчас Дилара решила попробовать себя ещё и в музыке. Несмотря на большое количество занятий, девушка успешно проявляет себя в каждой сфере. Фото: Пресс-служба VK fest 8 место Карина Кросс Видеоблогер и певица снова появится на сцене VK Fest в роли ведущей. Карина очень много говорит про тренировки, участвует в проектах, связанных с фитнесом, и это не просто так. Девушка в юношестве профессионально занималась боксом. Так что за таким ярким и женственным образом кроется сильный спортивный характер! Фото: vk.com / mimisskate 9 место Екатерина Шумская Екатерина – не только модель, блогер и инфлюенсер, но и актриса. На её аккаунты подписаны 18 млн человек, а ролики ежемесячно набирают более 200 млн просмотров. Популярность к девушке пришла из-за её сходства со Скарлетт Йоханссон, а удержать аудиторию Кате удаётся благодаря харизме. Фото: Пресс-служба VK Fest 10 место VEIGEL Адель Вейгель – блогер, инфлюенсер и певица. Девушка построила успешный личный бренд. Увидеть VEIGEL на сцене, послушать её треки и даже сфотографироваться с ней можно будет уже в этом июле.