Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Статьи

Что почитать на выходных — 15 книжных новинок

История футбольного клуба «Зенит» и мифы о средневековье: обзор книжных новинок
Оксана Потапова
15 книжных новинок этой весны
Аудио-версия:
Комментарии
Здесь каждый найдёт себе произведение по душе.

Книги о рыцарском Средневековье, природе лжи, московских маршрутах, ловушках эволюции, «бунташном» XVII веке и силе любви, которые обязательны к прочтению. Все истории входят в топ новинок книжного фестиваля «Красная площадь», который состоится в этом году с 4 по 7 июня.

Вдохновляйтесь вместе с нами:
100 мудрых цитат о жизни, которые перевернут ваш взгляд на мир
100 мудрых цитат о жизни, которые перевернут ваш взгляд на мир

«Средневековье в латах», Екатерина Мишаненкова

Развенчание устойчивых мифов о Средневековье.

Оказывается, рыцари не только сражались! И далеко не каждый с мечом в руках мог называться им. Медиевисты узнали многое об их становлении и воспитании, кодексе чести, повседневной жизни, менталитете, вкусах, увлечениях, моде.

Автор приводит в книге цитаты и выдержки из средневековой литературы, подробно разбирает быт этого сословия и опровергает мифы, ставшие общепринятыми благодаря кинематографу и художественной литературе. Всё то, о чём вы даже не планировали спрашивать о рыцарстве.

«Средневековье в латах»

«Средневековье в латах»

Фото: АСТ нонфикшн: «Времена»

«Навола», Паоло Бачигалупи

Грандиозное историческое фэнтези с сеттингом, близким к итальянскому позднему Средневековью.

Паоло Бачигалупи — автор знаменитых антиутопий «Заводная» и «Водяной нож» — известен как мастер постапокалиптической фантастики. Его новый роман «Навола» продолжает традиции автора, погружая читателя в мир будущего, где вода стала дороже нефти.

Главный герой оказывается втянут в опасную игру между корпорациями, контролирующими водные ресурсы. Книга исследует не только экологические проблемы, но и социальные последствия тотального контроля над жизненно важными ресурсами. Особое внимание уделяется моральным дилеммам героев и их выбору между личной выгодой и общим благом.

«Навола»

«Навола»

Фото: «Азбука»

«Побеждает первая ложь», Эшли Элстон

Психологический триллер о природе лжи и её последствиях.

У Иви Портер есть всё, о чём может мечтать девушка: идеальный парень, уютный дом с садом и отличная компания друзей. Вот только Иви Портер не существует. Получив имя и биографию от загадочного мистера Смита, она должна следить за городом и его жителями, не вызывая подозрений.

Но всё меняется, когда в её окружении появляется девушка, которая не только похожа на Иви, но ещё и представляется её настоящим именем. Что это? Предупреждение? Теперь Иви Портер нельзя допустить ни одной ошибки. Она должна быть на шаг впереди своего прошлого, ведь только так у неё есть будущее. Ставки не могут быть выше, но Иви всегда любила сложные задачи и не сдаётся без борьбы.

«Побеждает первая ложь»

«Побеждает первая ложь»

Фото: АСТ: Neoclassic

«О чём молчит река», Изабель Ибаньез

Книга о магии, археологии и любви в сердце Египта.

Родители Инес всю жизнь посвятили археологическим открытиям и каждый год оставляли дочь в Аргентине, чтобы отправиться в Египет. Когда они неожиданно пропадают, девушка решает нарушить все правила и самостоятельно расследовать тайну их исчезновения. Когда-то отец Инес прислал ей магическое кольцо, связанное с древними загадками. Оно становится ключом к событиям, которые изменят не только её жизнь, но и ход истории.

Инес Оливера, полная решимости выяснить правду, отправляется в путешествие по Египту. Вместе с Уитом она сталкивается с древними проклятиями, магическими артефактами и врагами, готовыми на всё ради сокровищ. Их путешествие проливает свет на скрытые аспекты древней цивилизации и испытания, которые проверяют их веру и привязанность друг к другу. Однако главное, что ей предстоит выяснить — что же на самом деле произошло с её родителями?

«О чём молчит река»

«О чём молчит река»

Фото: «Махаон»

«Ход белой лошадкой», Татьяна Ясникова

О жизни нескольких семей в Бурятии на протяжении XX века: о непростом пути становления, о потерях и приобретениях, о встречах и расставаниях.

Щедрое и приветливое голубое небо Байкала стало единственной надеждой известного бурятского купца Чагдара Булатова, скрывавшегося от преследований вместе со своей семьёй в степях в 1923 году. Именно поэтому своего младшенького внука, рождённого среди буйства полевых цветов, он назвал Жимбажамса — «Океан щедрости».

Через века истории потомки Булатовых бережно сохраняли воспоминания о своём старинном роде и придерживались заветов деда Чагдара, ценили родную землю и стремились сохранять единство семьи.

«Ход белой лошадкой»

«Ход белой лошадкой»

Фото: «Азбука»

«Тума», Захар Прилепин

Обширный исторический эпос про Степана Разина и «бунташный» XVII век.

Время действия — XVII век. Место — Россия, казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Просторы Дикого поля – место, где вчерашний охотник на людей обращается в пленника. Здесь лоб в лоб встречаются противоборствующие племена и враждующие верования. Здесь в одном человеке сливаются воедино крови народов, насмерть противостоящих друг другу. Здесь – жизнь, вместившая несчётные воинские походы и великие любови.

Главным героем становится донской казак Степан Разин, и вместе с ним существуют его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки: самые яркие люди своей эпохи.

«Тума»

«Тума»

Фото: АСТ: Neoclassic

«Ловушка эволюции. Почему наше тело болит», Алекс Беззеридес

Эволюционные противоречия в строении человеческого тела и их влияние на здоровье современного человека.

Книга объясняет, почему наши тела подвержены различным болям и заболеваниям, которые являются следствием адаптации к современному образу жизни. Алекс Беззеридес, автор книги, рассказывает: «Готов поспорить, что хотя бы одно из следующих утверждений о вас верно: вам удаляли зуб мудрости, вы носите очки или контактные линзы, вы храпите, у вас болят ноги, у вас болит спина. Если вы невезучий, все эти утверждения могут оказаться верными. Недугами страдают не только пожилые люди».

«Ловушка эволюции. Почему наше тело болит»

«Ловушка эволюции. Почему наше тело болит»

Фото: Издательский проект «Лёд»

«Дело жадного варвара», Хольм ван Зайчик

Альтернативная история с элементами утопии и детектива. Действие книги происходит в альтернативной вселенной (Ордуси), где «плохих людей нет».

Альтернативная история. Наши дни. Евразийский континент, где от Балтийского до Жёлтого моря раскинулось величественное государство Ордусь — многонациональное и многоконфессиональное, где современные достижения цивилизации соседствуют с древними традициями, консервативными нравами и языком.

Страна образовалась путём объединения Руси, Орды и Китая. Главные герои цикла — сыщики Багатур Лобо и Богдан Рухович Оуянцев-Сю — расследуют преступления (по ван Зайчику — «человеконарушения»), которые, хоть и редко, но происходят в процветающей Ордуси.

«Дело жадного варвара»

«Дело жадного варвара»

Фото: «Иностранка»

«16 поездок: Маршруты московские в рассказах современных писателей», Дмитрий Данилов

Ткань московской жизни, густо прошитая маршрутными нитями.

Куда не посмотри в Москве, всюду транспорт — гудит метро, сигналит автобус, мчится электросамокат, визжит трамвай, стучат вагоны МЦД, а из прошлого даже тянется за электрическими проводами троллейбус. Современные российские авторы поразмышляли на тему транспорта столицы и создали рассказы, в которых герои едут куда-то. Всего — 15 историй. А 16-я поездка и история — за читателем.

«16 поездок»

«16 поездок»

Фото: «Редакция Елены Шубиной»

«Сто способов сбежать», Ирина Лейк

Захватывающая смесь комедии и философии, рассказанная живым языком и наполненная яркими персонажами.

Что, если вся твоя жизнь — лишь набор чужих правил, которые тебе вбивали в голову с самого детства? Новая книга Ирины Лейк «Сто способов сбежать» — о внутреннем освобождении женщины, которая однажды позволила себе сделать шаг в сторону и стать счастливой.

Марина — педагог, жена, дочь и «хорошая девочка». Однажды она отправляется с мужем в отпуск, который переворачивает её жизнь с ног на голову. Место привычной стабильности занимают сомнения, открытия, приключения и, главное, — появляется шанс на настоящую свободу.

«Сто способов сбежать» — насыщенный, живой, местами гротескно-комедийный роман, где речь идёт о серьёзных вещах — освобождении от стереотипов и чужого мнения, о решении во что бы то ни стало жить по собственному разумению, без оглядки на мнение окружающих.

«Сто способов сбежать»

«Сто способов сбежать»

Фото: «Азбука»

«Зенит. История 100 лет», Алексей Андрианов

История футбольного клуба «Зенит», ставшего такой же достопримечательностью Санкт-Петербурга, как и многие знаковые места города.

Книга-летопись отечественного футбола, посвящённая 100-летию легендарного футбольного клуба «Зенит», от журналиста, прошедшего бок о бок с командой 50 лет. История создания клуба и логотипа, яркие биографии, титулы и кубки, громкие победы и болезненные поражения, воспоминания спортивных спикеров и комментаторов, футболистов и тренеров, зарождение культуры болельщиков, памятные матчи и атмосфера Санкт-Петербурга, с которым неразрывно связана история ФК «Зенит».

«Зенит. История 100 лет»

«Зенит. История 100 лет»

Фото: АСТ нонфикшн: «Времена»

«Советские коммуналки», Алекс Громов

Приятная ностальгия и множество архивных фотографий.

Какая жизнь кипела в советских коммуналках? Алекс Громов погружает читателя в атмосферу быта этих квартир. Книга основана на реальных историях и воспоминаниях жителей, наполнена архивными материалами и фотографиями. Всё это помогает лучше понять жизнь людей в те годы.

Автор исследует, как в условиях ограниченного пространства формировались особые отношения между соседями, какие традиции и обычаи существовали в этих необычных жилищных обстоятельствах.

«Советские коммуналки»

«Советские коммуналки»

Фото: АСТ нонфикшн: «Времена»

«Если твоя память исчезнет», Гэнки Кавамура

Новинка от автора лонгселлера «Если все кошки в мире исчезнут» для тех, кто любит трогательные истории, которые наполняют смыслом и проливают свет на события нашей жизни.

У матери главного героя болезнь Альцгеймера, и женщина забывает даже собственного сына. Заботясь о маме, Идзуми узнает о её тайном прошлом и жизни, которую мать прожила без него. Эта вневременная история от Гэнки Кавамуры — трогательное повествование о времени, болезни, непростом выборе человека и его попытках понять, что действительно в жизни важно.

«Если твоя память исчезнет»

«Если твоя память исчезнет»

Фото: «БОМБОРА»

«Лихие», Олег Маловичко, Татьяна Загдай

Книга от сценаристов одноимённого сериала. Основано на реальных событиях.

История Павла Лиховцева и борьба за власть, за семью, за душу. Главный герой переезжает с семьей в Хабаровск в поисках лучшей жизни, где друг Юрка предлагает работу в ОПГ «Общак».

Так Павел попадает в кровавый водоворот 90-х. Перестрелка, убийство, один-единственный взгляд — и все дороги ведут в бездну, где выживают только люди, ведомые инстинктами. Надежда на новое, лучшее будущее для Лены, жены Павла Лиховцева, оборачивается кошмаром наяву.

«Лихие»

«Лихие»

Фото: «Эксмо»

«Демон скучающий», Вадим Панов

Новая книга серии «Настоящий триллер» от Вадима Панова, автора с суммарным тиражом выпущенных изданий более 2 000 000 экземпляров.

Выставка таинственного живописца Абедалониума задумывалась как яркое событие культурной жизни, но превратилась в настоящую катастрофу — на одной из картин обнаружили изображение ребёнка, пропавшего восемь лет назад.

Шок вызвал холст под названием «Демон скучающий», вокруг которого стали возникать зловещие слухи о смертельной опасности для всех владельцев. Майору Феликсу Вербину предстоит выяснить правду о связи жуткой картины с рядом странных убийств, произошедших как недавно, так и десятилетия назад в Санкт-Петербурге.

«Демон скучающий»

«Демон скучающий»

Фото: АСТ: «Жанры»

Подборка кино для выходных:
10 лучших фильмов с мастером боевых искусств Марком Дакаскосом
10 лучших фильмов с мастером боевых искусств Марком Дакаскосом
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android