История футбольного клуба «Зенит» и мифы о средневековье: обзор книжных новинок

Здесь каждый найдёт себе произведение по душе.

Книги о рыцарском Средневековье, природе лжи, московских маршрутах, ловушках эволюции, «бунташном» XVII веке и силе любви, которые обязательны к прочтению. Все истории входят в топ новинок книжного фестиваля «Красная площадь», который состоится в этом году с 4 по 7 июня.

«Средневековье в латах», Екатерина Мишаненкова

Развенчание устойчивых мифов о Средневековье.

Оказывается, рыцари не только сражались! И далеко не каждый с мечом в руках мог называться им. Медиевисты узнали многое об их становлении и воспитании, кодексе чести, повседневной жизни, менталитете, вкусах, увлечениях, моде.

Автор приводит в книге цитаты и выдержки из средневековой литературы, подробно разбирает быт этого сословия и опровергает мифы, ставшие общепринятыми благодаря кинематографу и художественной литературе. Всё то, о чём вы даже не планировали спрашивать о рыцарстве.

«Средневековье в латах» Фото: АСТ нонфикшн: «Времена»

«Навола», Паоло Бачигалупи

Грандиозное историческое фэнтези с сеттингом, близким к итальянскому позднему Средневековью.

Паоло Бачигалупи — автор знаменитых антиутопий «Заводная» и «Водяной нож» — известен как мастер постапокалиптической фантастики. Его новый роман «Навола» продолжает традиции автора, погружая читателя в мир будущего, где вода стала дороже нефти.

Главный герой оказывается втянут в опасную игру между корпорациями, контролирующими водные ресурсы. Книга исследует не только экологические проблемы, но и социальные последствия тотального контроля над жизненно важными ресурсами. Особое внимание уделяется моральным дилеммам героев и их выбору между личной выгодой и общим благом.

«Навола» Фото: «Азбука»

«Побеждает первая ложь», Эшли Элстон

Психологический триллер о природе лжи и её последствиях.

У Иви Портер есть всё, о чём может мечтать девушка: идеальный парень, уютный дом с садом и отличная компания друзей. Вот только Иви Портер не существует. Получив имя и биографию от загадочного мистера Смита, она должна следить за городом и его жителями, не вызывая подозрений.

Но всё меняется, когда в её окружении появляется девушка, которая не только похожа на Иви, но ещё и представляется её настоящим именем. Что это? Предупреждение? Теперь Иви Портер нельзя допустить ни одной ошибки. Она должна быть на шаг впереди своего прошлого, ведь только так у неё есть будущее. Ставки не могут быть выше, но Иви всегда любила сложные задачи и не сдаётся без борьбы.

«Побеждает первая ложь» Фото: АСТ: Neoclassic

«О чём молчит река», Изабель Ибаньез

Книга о магии, археологии и любви в сердце Египта.

Родители Инес всю жизнь посвятили археологическим открытиям и каждый год оставляли дочь в Аргентине, чтобы отправиться в Египет. Когда они неожиданно пропадают, девушка решает нарушить все правила и самостоятельно расследовать тайну их исчезновения. Когда-то отец Инес прислал ей магическое кольцо, связанное с древними загадками. Оно становится ключом к событиям, которые изменят не только её жизнь, но и ход истории.

Инес Оливера, полная решимости выяснить правду, отправляется в путешествие по Египту. Вместе с Уитом она сталкивается с древними проклятиями, магическими артефактами и врагами, готовыми на всё ради сокровищ. Их путешествие проливает свет на скрытые аспекты древней цивилизации и испытания, которые проверяют их веру и привязанность друг к другу. Однако главное, что ей предстоит выяснить — что же на самом деле произошло с её родителями?

«О чём молчит река» Фото: «Махаон»

«Ход белой лошадкой», Татьяна Ясникова

О жизни нескольких семей в Бурятии на протяжении XX века: о непростом пути становления, о потерях и приобретениях, о встречах и расставаниях.

Щедрое и приветливое голубое небо Байкала стало единственной надеждой известного бурятского купца Чагдара Булатова, скрывавшегося от преследований вместе со своей семьёй в степях в 1923 году. Именно поэтому своего младшенького внука, рождённого среди буйства полевых цветов, он назвал Жимбажамса — «Океан щедрости».

Через века истории потомки Булатовых бережно сохраняли воспоминания о своём старинном роде и придерживались заветов деда Чагдара, ценили родную землю и стремились сохранять единство семьи.

«Ход белой лошадкой» Фото: «Азбука»

«Тума», Захар Прилепин

Обширный исторический эпос про Степана Разина и «бунташный» XVII век.

Время действия — XVII век. Место — Россия, казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Просторы Дикого поля – место, где вчерашний охотник на людей обращается в пленника. Здесь лоб в лоб встречаются противоборствующие племена и враждующие верования. Здесь в одном человеке сливаются воедино крови народов, насмерть противостоящих друг другу. Здесь – жизнь, вместившая несчётные воинские походы и великие любови.

Главным героем становится донской казак Степан Разин, и вместе с ним существуют его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки: самые яркие люди своей эпохи.

«Тума» Фото: АСТ: Neoclassic

«Ловушка эволюции. Почему наше тело болит», Алекс Беззеридес

Эволюционные противоречия в строении человеческого тела и их влияние на здоровье современного человека.

Книга объясняет, почему наши тела подвержены различным болям и заболеваниям, которые являются следствием адаптации к современному образу жизни. Алекс Беззеридес, автор книги, рассказывает: «Готов поспорить, что хотя бы одно из следующих утверждений о вас верно: вам удаляли зуб мудрости, вы носите очки или контактные линзы, вы храпите, у вас болят ноги, у вас болит спина. Если вы невезучий, все эти утверждения могут оказаться верными. Недугами страдают не только пожилые люди».

«Ловушка эволюции. Почему наше тело болит» Фото: Издательский проект «Лёд»

«Дело жадного варвара», Хольм ван Зайчик

Альтернативная история с элементами утопии и детектива. Действие книги происходит в альтернативной вселенной (Ордуси), где «плохих людей нет».

Альтернативная история. Наши дни. Евразийский континент, где от Балтийского до Жёлтого моря раскинулось величественное государство Ордусь — многонациональное и многоконфессиональное, где современные достижения цивилизации соседствуют с древними традициями, консервативными нравами и языком.

Страна образовалась путём объединения Руси, Орды и Китая. Главные герои цикла — сыщики Багатур Лобо и Богдан Рухович Оуянцев-Сю — расследуют преступления (по ван Зайчику — «человеконарушения»), которые, хоть и редко, но происходят в процветающей Ордуси.

«Дело жадного варвара» Фото: «Иностранка»

«16 поездок: Маршруты московские в рассказах современных писателей», Дмитрий Данилов

Ткань московской жизни, густо прошитая маршрутными нитями.

Куда не посмотри в Москве, всюду транспорт — гудит метро, сигналит автобус, мчится электросамокат, визжит трамвай, стучат вагоны МЦД, а из прошлого даже тянется за электрическими проводами троллейбус. Современные российские авторы поразмышляли на тему транспорта столицы и создали рассказы, в которых герои едут куда-то. Всего — 15 историй. А 16-я поездка и история — за читателем.

«16 поездок» Фото: «Редакция Елены Шубиной»

«Сто способов сбежать», Ирина Лейк

Захватывающая смесь комедии и философии, рассказанная живым языком и наполненная яркими персонажами.

Что, если вся твоя жизнь — лишь набор чужих правил, которые тебе вбивали в голову с самого детства? Новая книга Ирины Лейк «Сто способов сбежать» — о внутреннем освобождении женщины, которая однажды позволила себе сделать шаг в сторону и стать счастливой.

Марина — педагог, жена, дочь и «хорошая девочка». Однажды она отправляется с мужем в отпуск, который переворачивает её жизнь с ног на голову. Место привычной стабильности занимают сомнения, открытия, приключения и, главное, — появляется шанс на настоящую свободу.

«Сто способов сбежать» — насыщенный, живой, местами гротескно-комедийный роман, где речь идёт о серьёзных вещах — освобождении от стереотипов и чужого мнения, о решении во что бы то ни стало жить по собственному разумению, без оглядки на мнение окружающих.

«Сто способов сбежать» Фото: «Азбука»

«Зенит. История 100 лет», Алексей Андрианов

История футбольного клуба «Зенит», ставшего такой же достопримечательностью Санкт-Петербурга, как и многие знаковые места города.

Книга-летопись отечественного футбола, посвящённая 100-летию легендарного футбольного клуба «Зенит», от журналиста, прошедшего бок о бок с командой 50 лет. История создания клуба и логотипа, яркие биографии, титулы и кубки, громкие победы и болезненные поражения, воспоминания спортивных спикеров и комментаторов, футболистов и тренеров, зарождение культуры болельщиков, памятные матчи и атмосфера Санкт-Петербурга, с которым неразрывно связана история ФК «Зенит».

«Зенит. История 100 лет» Фото: АСТ нонфикшн: «Времена»

«Советские коммуналки», Алекс Громов

Приятная ностальгия и множество архивных фотографий.

Какая жизнь кипела в советских коммуналках? Алекс Громов погружает читателя в атмосферу быта этих квартир. Книга основана на реальных историях и воспоминаниях жителей, наполнена архивными материалами и фотографиями. Всё это помогает лучше понять жизнь людей в те годы.

Автор исследует, как в условиях ограниченного пространства формировались особые отношения между соседями, какие традиции и обычаи существовали в этих необычных жилищных обстоятельствах.

«Советские коммуналки» Фото: АСТ нонфикшн: «Времена»

«Если твоя память исчезнет», Гэнки Кавамура

Новинка от автора лонгселлера «Если все кошки в мире исчезнут» для тех, кто любит трогательные истории, которые наполняют смыслом и проливают свет на события нашей жизни.

У матери главного героя болезнь Альцгеймера, и женщина забывает даже собственного сына. Заботясь о маме, Идзуми узнает о её тайном прошлом и жизни, которую мать прожила без него. Эта вневременная история от Гэнки Кавамуры — трогательное повествование о времени, болезни, непростом выборе человека и его попытках понять, что действительно в жизни важно.

«Если твоя память исчезнет» Фото: «БОМБОРА»

«Лихие», Олег Маловичко, Татьяна Загдай

Книга от сценаристов одноимённого сериала. Основано на реальных событиях.

История Павла Лиховцева и борьба за власть, за семью, за душу. Главный герой переезжает с семьей в Хабаровск в поисках лучшей жизни, где друг Юрка предлагает работу в ОПГ «Общак».

Так Павел попадает в кровавый водоворот 90-х. Перестрелка, убийство, один-единственный взгляд — и все дороги ведут в бездну, где выживают только люди, ведомые инстинктами. Надежда на новое, лучшее будущее для Лены, жены Павла Лиховцева, оборачивается кошмаром наяву.

«Лихие» Фото: «Эксмо»

«Демон скучающий», Вадим Панов

Новая книга серии «Настоящий триллер» от Вадима Панова, автора с суммарным тиражом выпущенных изданий более 2 000 000 экземпляров.

Выставка таинственного живописца Абедалониума задумывалась как яркое событие культурной жизни, но превратилась в настоящую катастрофу — на одной из картин обнаружили изображение ребёнка, пропавшего восемь лет назад.

Шок вызвал холст под названием «Демон скучающий», вокруг которого стали возникать зловещие слухи о смертельной опасности для всех владельцев. Майору Феликсу Вербину предстоит выяснить правду о связи жуткой картины с рядом странных убийств, произошедших как недавно, так и десятилетия назад в Санкт-Петербурге.

«Демон скучающий» Фото: АСТ: «Жанры»