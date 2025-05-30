Как получить в подарок то, о чём мечтаете? Рассказываем всё про создание вишлиста

Ольга Акимова кандидат филологических наук, доцент Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова «Wish list (от англ. «список желаний») — это практичный инструмент, помогающий избежать ненужных сюрпризов. Он представляет собой перечень конкретных подарков, которые вы хотели бы получить. Давайте разбираться в теории и практике по данному вопросу».

О чём расскажем:

Как появился термин?

Изначально понятие использовалось в маркетинге. Яркий пример — список «Избранное» на маркетплейсах. Однако сама идея не нова. Дети издавна отправляли письма с желаниями Деду Морозу. В русский язык слово пришло в 2000-х благодаря развитию интернет-торговли и соцсетям. Со временем оно вытеснило более громоздкие аналоги вроде «список подарков». Сказалась любовь Рунета к коротким и модным англицизмам.

В России вишлист приобрёл ироничные коннотации. Его используют не только для подарков, но и для шутливых перечислений. Стало популярным озвучивать свои мечты милыми списками. Например: «Вишлист на 30-летие: квартиру, мужа, отпуск на Бали».

Фото: FreshSplash / istockphoto.com

Зачем составлять вишлист?

Для планирования подарков

Очень приятно получить в подарок что-то ценное и действительно нужное. Однако даже друзья не всегда угадывают истинные желания и слышат намёки. Если вы знаете, что хотите принять в дар, скажите об этом прямо. Тогда вы точно не разочаруетесь, а близкие избавятся от мук выбора.

Кроме того, составленный список желаний не исключает возможных сюрпризов. Он помогает определиться тем, кто не уверен, что дарить.

Для самоанализа

Вишлист – список ваших желаний. Не только подарков, но и достижений, самостоятельных приобретений, эмоций, жизненного опыта. Составление такого списка будет и планированием, и манифестированием.

Для упрощения выбора

Подарки – отдельный язык любви по теории Гэри Чепмена. Любому гостю хочется, чтобы именинник оценил его труды, обрадовался и наслаждался вещью долгое время. К сожалению, не все могут проявить чуткость и догадливость, выбрать что-то подходящее. Однако любовь от этого меньше не становится.

С одной стороны, виновник торжества может порадоваться даже лопнувшему шарику и горшочку, как осёл Иа из «Винни Пуха». С другой – вишлист поможет выразить чувства и позаботиться о ближнем, получить искреннюю благодарность.

Как создать вишлист?

Выбор формата

Для начала решите, как бы вы хотели оформить список желаний. Это можно сделать традиционно – на бумаге. Напишите от руки в ежедневнике или обклейте картинками пробковую доску. Однако этим форматом будет неудобно делиться с друзьями. Электронный вариант – более мобильный.

Он имеет много преимуществ:

друзья могут отмечать выбранный подарок, так они не повторятся;

можно постоянно вносить изменения, обновлять «хотелки»;

легко поделиться ссылкой с друзьями;

можно выложить желанное сразу ссылками для заказа, чтобы не возникло путаницы между аналогами.

Выбор подарков

Определение приоритетов:

проанализируйте сферы своей жизни;

подумайте, какие из них хотелось бы улучшить;

выберите предмет, действие друга, абонемент, который может усовершенствовать вашу жизнь.

Фото: Sanja Radin / istockphoto.com

Сортировка по категориям

Составлять вишлист – медитативный процесс. Вы представляете, что хотите получить на праздник, и записываете это. Вещи появятся сами. Работает, как сказочная лампа Алладина. Только, как и с джинном, загадывать желания нужно с умом.

Предпочтения следует разделить по категориям или вовсе по разным праздникам, чтобы не было сумбура. Что вы хотите получить на день рождения, свадьбу, Новый год от семьи, друзей и коллег? Создавать списки желаний лучше по группам. Материальное отделить от подарков-впечатлений.

Инструменты для составления вишлиста

В зависимости от формата вишлиста выберите подходящие средства для его конструирования. Специально адаптированные приложения очень удобны по функционалу, в них можно делиться списками с друзьями. Однако получится обойтись и без перехода в сторонние приложения. Варианты есть даже для совсем консервативных именинников.

Приложения и онлайн-сервисы

Лучший сервис для создания вишлистов — «Подаркус». В нём можно создавать списки с ссылками на конкретные товары. Приложение само подгрузит картинку и описание товара. «Подаркус» даёт возможность родным и близким максимально прозрачно увидеть ваши желания и помочь их исполнить.

Приложение для создания списков желаний ohmywishes позволяет создать большое количество перечней и отсортировать их по праздникам, интересам, целям. В нём можно не просто делиться ссылкой на вишлист, но и находить друзей, даже блогеров. Если вы любите приватность, он тоже подходит. Профиль можно сделать закрытым.

Удобный сервис followish помогает формировать перечни желаний на день рождения и другие праздники. В нём можно смотреть и бронировать подарок в вашем списке даже без скачивания и регистрации. Приложение имеет приятный адаптируемый интерфейс, в котором сможет разобраться даже далёкий от технологий человек.

С развитием AI-ассистентов вишлисты могут стать ещё умнее — например, автоматически обновляться на основе ваших лайков в соцсетях или анализировать, какие подарки из прошлого списка так и остались некупленными.

Использование социальных сетей

Довольно удобно создавать вишлисты в социальных сетях со встроенным маркетом. На таких платформах сидят практически все. Друзьям даже не потребуется переходить в другое приложение. Помимо реальных товаров, туда можно добавить любой текст и картинку самостоятельно. Если вы хотели сделать какой-нибудь намёк, это отличный способ даже вне праздника.

Бумажные носители

Если вы любите текстуры и творчество в реальной жизни, составьте вишлист в блокноте. Используйте разноцветные маркеры, вырезки из журналов, создайте интересную графику. В процессе творчества рождаются ассоциации, приходят идеи. Так ваш список только расширится.

Самые впечатляющие вишлисты – это не просто список или коллаж в приложении, а полноценная доска желаний. Распечатайте красивые фото и обклейте стенку. Можно продумать логику и цветовую гамму доски. Сфотографируйте её и выложите в социальные сети, получится ненавязчивый прогрев и напоминание о предстоящем празднике.

Фото: Harbucks / istockphoto.com

Что включить в вишлист?

Материальные вещи

Когда говорят о подарках, первым делом мы думаем о чём-то материальном. Если вы давно хотите какую-либо одежду, книги, ювелирные украшения, духи, обязательно включите их в вишлист.

В случае, когда ваше желание очень уж дорогостоящее, не просите «дарить деньгами» без контекста. Откройте публичный сбор в банке, добавьте туда свою мотивацию, картинку товара, который мечтаете приобрести. Банк будет транслировать сколько уже собрано, и мотивировать ваших друзей добить цель.

Эмоции и впечатления

Подарки-впечатления признаны самыми запоминающимися. Профессор психологии Корнелльского университета Томас Гилович рассуждает: «Мы — сумма нашего опыта», и «Стоит тратить деньги на впечатления, а не на вещи».

Такой подарок окажется более приятным, если эмоции будут получены вместе с другом. Включите в список желаний билеты на футбольный матч или совместный полёт на воздушном шаре, прыжок с парашютом.

Долгосрочные цели и мечты

В случае если вы точно знаете, чего хотите в долгосрочной перспективе, сделайте упор на свои мечты. Включите в вишлист обучающие курсы, технику для работы, любые сокровенные желания. То, что поможет вам стать лучше, наверняка запомнится и будет долго приносить радость.

Как управлять своим вишлистом?

Создание вишлиста поможет не только помедитировать, познать себя, но и упростить жизнь друзей и близких. Им не придётся ломать голову перед каждым праздником и дарить уродливые футболки на три размера меньше вашего. Однако, чтобы список желаний работал на создателя, а не против, необходимо выполнять несколько правил.

Частота обновлений

Регулярно удаляйте из списка то, что разонравилось и потеряло актуальность. Это можно делать заодно всякий раз, когда добавляете в вишлист понравившуюся вещь. Смело вычёркивайте смешные новогодние свитера в преддверии 8 Марта. Рекомендуем проверять и чистить список желаний за пару недель до праздников.

Отслеживание исполненных желаний

Обязательно отмечайте уже подаренные вещи, чтобы никто не повторялся. Друзья могут сделать это сами в специальных приложениях или гугл-документах.

Корректировка приоритетов

Анализируйте, что больше всего вам нужно в данный сезон, момент жизни. Не бойтесь отказываться от старых желаний только потому что вы помните, как хотели это раньше. Пусть подарки будут нужными и важными сейчас.

Почему стоит вести вишлист?

Польза для вас:

погружение в творческий процесс;

получение востребованных подарков;

понимание своих желаний;

налаживание языка любви с близкими.

Польза для близких:

понимание близких;

сохранение нервов;

экономия времени;

налаживание языка любви.

Создавая вишлист, вы экономите самый дорогой ресурс – время, понимаете самого себя, настраиваете коммуникацию с близкими и осваиваете язык любви. Каждому важно чувствовать, что его любят и понимают. Заранее составленный список желаний поможет окружающим это продемонстрировать.

Любой человек имеет сокровенные желания, как минимум подсознательно. Их важно выпускать наружу, показывать близким и анализировать самому. Кто, если не вы сами, позаботитесь о своих мечтах? А родные помогут их исполнить.