Париж или Милан: в чём фишки этих модных столиц и кто круче?

Сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором сыграют французский «ПСЖ» и миланский «Интер». Париж и Милан… Какие ассоциации у вас вызывают эти города, упомянутые в одной связке? Разумеется, сразу всплывает тема подиума. Париж и Милан — две столицы моды. Являются ли они конкурентами на этой стезе и можно ли сказать, что кто-то круче? Давайте разбираться.

Мария Смирнова-Ковалевская стилист, историк и исследователь моды «Париж и Милан входят в так называемую «большую четвёрку» — список городов, где с конца XX века проходят крупнейшие Недели моды. Кроме них, там есть ещё Лондон и Нью-Йорк. У каждой недели — своя специфика и уникальность».

Нью-Йоркская неделя — самая коммерческая. Здесь важны носибельность, функциональность и продаваемость. Это неделя для байеров, которые будут формировать ассортименты магазинов и коммерческих закупок.

Лондонская неделя — неделя будущего. Здесь дебютируют выпускники Central Saint Martins, и здесь появляется всё то, что через пять лет окажется на обложках модных журналов.

А что же можно сказать о Милане и Париже?

Миланская неделя — это театр и страсть. Итальянская мода — о чувственности, роскоши и уверенности. Dolce & Gabbana, Prada, Versace — это ДНК Милана и этой недели.

Парижская неделя — финальная неделя моды. Тут показывают как кутюр, так и ready-to-wear, и именно здесь мода становится искусством. Коллекции парижской недели чаще всего попадают в историю.

Париж или Милан?

Сравнивать Париж и Милан с точки зрения моды — как сопоставлять классическую музыку и джаз. Оба города оказывают влияние, но делают это разными средствами. Они занимают уникальные позиции, каждая со своим характером и влиянием. Все Недели моды демонстрируют роскошь и высокое качество. Однако расходятся в своей философии и направленности.

Париж Фото: alzay / istockphoto.com

Город, где родилось само понятие высокая мода, где каждая коллекция — как продолжение музейного полотна. Доминирование Парижа началось ещё в XVIII веке, а в XX веке он закрепил статус абсолютного модного авторитета благодаря Chanel, Dior и Louis Vuitton, чьи коллекции часто балансируют между искусством, концепцией и вдохновением.

Стритстайл на Неделе моды в Париже Фото: cocomtr/ istockphoto.com

Парижская Неделя моды (PFW) является оплотом элитарности, исторического наследия и инноваций. Это центр, где задаются глобальные тренды и устанавливаются высокие стандарты мастерства. Даже сегодня именно Париж завершает сезон модных недель, подводя финальную черту.

Миланская Неделя моды (MFW), напротив, больше ориентирована на коммерческий успех и итальянский шик. Здесь правят итальянские бренды, такие как Gucci, Prada и Versace, чьи коллекции воплощают роскошь, элегантность и безупречное качество. Атмосфера MFW пронизана гламуром и вниманием к деталям, что отражает стремление к удовлетворению потребностей премиум-сегмента рынка.

Милан Фото: pierluigipalazzi / istockphoto.com

В то время как PFW привлекает больше международных дизайнеров и демонстрирует смелые эксперименты, MFW делает акцент на узнаваемом итальянском стиле и проверенных временем традициях.

В итоге Париж диктует направление развития моды, а Милан устанавливает стандарты её воплощения в коммерчески успешные и желанные продукты. Обе Недели моды вносят неоценимый вклад в мировую индустрию, оказывая влияние на тенденции, потребительские предпочтения и экономику модных городов.

Стритстайл на Неделе моды в Милане Фото: cocomtr / istockphoto.com

Какая из модных столиц важнее?

Точно определить лидера невозможно.

Однако вы можете решить, что важнее именно для вас.

Если вы хотите понимать, куда движется индустрия — следите за Лондоном.

Если цените совершенство формы — за Миланом.

Если хотите видеть, что будет висеть в магазинах — за Нью-Йорком.

Влюблены в моду как в искусство? Тогда ваш выбор — Париж. Он всегда будет колыбелью стиля.

И всё же мода сегодня — это диалог. Он сохраняет плюрализм мнений. Без Лондона не было бы авангарда, без Нью-Йорка — масс-маркета, без Милана — страсти, без Парижа — высокой моды.