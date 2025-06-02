Эта вещь на пике моды. Как же правильно её эксплуатировать?

Как носить жилетку и выглядеть круто: 15 стильных образов для женщин и мужчин

Цветана Софронова стилист «В мире современной моды жилетка прочно заняла своё место среди ключевых элементов гардероба, демонстрируя универсальность и актуальность как для женщин, так и для мужчин. Жилетка, когда-то считавшаяся элементом классического костюма и дополнительным слоем одежды для защиты от холода, сегодня превратилась в многофункциональный аксессуар. Как же его правильно использовать?»

Для женщин жилет стал символом элегантности и женственности, способным мгновенно преобразить повседневный образ, добавляя ему изысканности и лаконичности. Мужчины же используют его для создания неповторимого стиля, подчёркивая индивидуальность и приверженность классическим фасонам.

В 2025 году этот предмет гардероба оказался одним из трендов сезона. В эпоху, когда мода демонстрирует функциональность и экологичность, жилетка предлагает не только повседневный комфорт, но и возможность экспериментировать с различными текстурами, материалами и цветами. Это позволяет каждому найти свой уникальный стиль — от сочетания с джинсами и футболкой до микса с элегантными брюками с блузкой.

О чём расскажем:

Стристайл-образ с жилетом в офисном стиле Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Модели жилеток

Классические мужские модели выполнены преимущественно из шерсти или хлопка, имеют однотонные цвета или мелкоточечные узоры, часто с застёжками на пуговицы. Утеплённые жилеты изготавливаются из курточной ткани с добавлением синтепона или пуха, могут включать капюшон и разные функциональные элементы. Также по-прежнему актуальны жилеты-карго, у которых много карманов. Кэжуал-жилетки могут быть из джинсовой ткани, экокожи или велюра.

Стристайл-образ с жилетом на неделе моды в Милане (Spring/Summer 2025) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Что касается женских жилеток, то здесь также представлены различные варианты: классические модели из шерсти или кашемира с V-образным вырезом, добавляющие элегантности любому образу, тёплые жилеты с использованием синтетического утеплителя или пуха. А также спортивные жилеты с принтами и ярким дизайном, кэжуал-жилетки из денима, экокожи или вискозы с интересными декоративными элементами (например акцентом на плечах). Текстурированные материалы, такие как вельвет, замша, лента и кружево, позволяют создавать уникальные женские образы, добавляя изысканности и романтики.

Жилетка в женском гардеробе

Жилетка стала одним из самых универсальных и актуальных элементов современного женского гардероба, способным легко трансформироваться под настроение и обстоятельства дня.

Повседневный стиль

В повседневном стиле жилетка является незаменимым элементом образа. Её можно надеть поверх простого топа или футболки с джинсами или лёгкими брюками, добавив образу расслабленности и непринуждённости. Для создания более тёплого и уютного настроения подойдёт мягкая кашемировая жилетка, которая станет гармонично сочетаться с кедами или ботинками. В целом любые базовые вещи будут отлично смотреться в одном комплекте с жилеткой.

Стристайл-образ с жилетом в повседневном стиле Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Офисный стиль

Офисный стиль также не обходится без жилетки. Здесь предпочтение отдаётся более строгим материалам, таким как шерсть или костюмные. Тёмные оттенки, например, чёрный, серый или тёмно-синий, идеально подходят для делового окружения.

Жилет, дополненный классической блузкой или простой рубашкой, сочетается с юбкой-карандашом или брюками, подчёркивая профессионализм и аккуратность.

Ещё один вариант — укороченная жилетка из костюмной ткани в сочетании с широкими брюками-палаццо в тон. В сочетании с классическими аксессуарами (туфлями, сумкой) такой образ выглядит строго и элегантно, одновременно добавляя женственности и индивидуальности. А если дополнить его кедами и кэжуал-сумочкой, получится интересный современный комплект.

Спортивный стиль

В спортивном гардеробе жилетка используется преимущественно в холодное время года. Она может быть частью тренировочной экипировки, но также отлично смотрится в сочетании с легинсами, создавая динамичный и бодрый образ для активного отдыха. В этом случае можно дополнить комплект свитшотом-оверсайз до середины бедра, кроссовками и кепкой.

Вечерний образ

В этом случае предпочтение отдаётся ярким цветам, блестящим и прозрачным тканям, а также оригинальному крою и деталям. Шёлковая жилетка может стать основой роскошного вечернего образа в дополнение к кружевному топу или изящному платью. Такие модели отлично сочетаются с высокими каблуками и эффектными аксессуарами.

Жилетка в мужском гардеробе

Повседневный стиль

Жилетка является отличным способом добавить нотку стиля к повседневному наряду. Когда выбираете хлопковую или льняную ткань, можно создать лёгкий и непринужденный летний образ. Идея готового комплекта: белая футболка или рубашка навыпуск, джинсы или льняные брюки-чинос, кеды.

Расслабленный повседневный образ с жилетом Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Офисный стиль

В деловой среде жилетка может заменять пиджак, особенно в тёплую погоду. Предпочтение отдаётся шерстяным или смесовым тканям сдержанного тёмного цвета: чёрный, тёмно-серый или коричневый.

Стристайл-образ с жилетом в офисном стиле Фото: Christian Vierig/Getty Images

Спортивный стиль

Дутые жилеты хорошо сочетаются со спортивными шортами, брюками, джоггерами. Они могут иметь яркую расцветку или принты. Если вы хотите выглядеть динамично и активно, это ваш выбор. Также в спортивный образ может прийти жилет из стиля кэжуал или даже офисного. Однако создание такого лука требует наличия вкуса и определённой насмотренности. Не всякие треники реально просочетать с офисным жилетом без потерь для своей модной репутации.

Образ в спортивном стиле от Demix с утеплённым жилетом Фото: Demix

Вечерний стиль

На официальные мероприятия уместно надевать тонкую жилетку из вискозы или костюмной ткани. Комбинируя её с фраком или смокингом, мужчина создаёт образ, который выделяется среди прочих, демонстрируя утончённость и изысканность вкуса.

Образ вечерний от PIZHON Фото: PIZHON

С чем сочетать жилетку

Женщинам

Она прекрасно гармонирует как с классической блузкой или тонкой хлопковой рубашкой, так и с мягкими свитерами, тёплыми худи, футболками. Обратите внимание на длину жилетки и верха: если он удлинённый (например, футболка-оверсайз), то жилетка должна быть чуть короче. Длинная жилетка хорошо смотрится с подчёркнутой высокой талией. Это позволяет сбалансировать слои одежды.

Образ с вязаной жилеткой от Sela Фото: Sela

Что касается нижней части гардероба, то здесь также есть простор для выражения своей индивидуальности. Дутый жилет сочетается с легинсами или свободными прямыми джинсами. Что, если брюки широкие? Они будут хорошо смотреться в комплекте с укороченной жилеткой.

А что по юбкам? Любые — от мини до макси — также отлично сочетаются с жилеткой. Такие образы выглядят женственно и не без шарма.

Микс спорта и офиса Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Про обувь и аксессуары

Кеды и кроссовки делают образы более молодёжными и современными. Ботинки или лоферы добавляют нотку стиля и практичности, остроносые туфли на небольшом каблуке, казаки или босоножки делают образ более женственным.

Не стоит забывать про аксессуары, которые добавляют яркие акценты. Шарфы, шляпы и кепки, сумки — от стильных рюкзаков до элегантных клатчей — дополняют образ, подчёркивая его общий характер: спортивный, деловой или романтический.

Образ с трикотажным жилетом от Love republic Фото: Love republic

Мужчинам

Жилетка отлично сочетается с классическими рубашками. Она также хорошо смотрится с толстовками или поло, делая образ более расслабленным и непринуждённым.

С джинсами — будь то классические прямые или современные широкие модели — получается стильный кэжуал-дуэт, подходящий для встреч с друзьями или прогулок по городу. Брюки позволяют создать элегантный вид, идеально подходящий для корпоративных мероприятий или светских событий.

Джоггеры придают образу динамичности: идеальный вариант для активного отдыха или поездки на природу.

Спортивный образ с жилетом Regatta / «Спортмастер» Фото: Regatta

Про обувь и аксессуары

Мужские жилетки сочетаются с ботинками, классическими туфлями, замшевыми лоферами. Кроссовки или кеды делают образ более современным. Если говорить об аксессуарах, то уместны шарфы или платки, кепки, шляпы-федоры.

Образ с жилетом от henderson Фото: Henderson

Цветовые сочетания

Если речь идёт о повседневном образе, то нейтральные оттенки — серый, бежевый или тёмно-синий — являются универсальным выбором как для мужчин, так и для женщин. Такая гамма легко сочетается с любой одеждой. Например, бежевая дутая жилетка отлично смотрится с белой футболкой и светло-синими джинсами.

Для более формального образа можно выбрать тёмно-синий вариант, который подойдёт к любому тёмному костюму и создаст эффект строгого, корпоративного стиля. Если хочется подчеркнуть индивидуальность, можно обратить внимание на жилетки сочных оттенков: красного, оливкового, ярко-синего, зелёного, жёлтого.

Пример удачного сочетания: яркая жилетка с контрастным верхом и светлыми брюками. Для женщин — жилетка и летние брюки белого цвета, низкие кеды или босоножки.

Образ с жилетом от finn flare Фото: Finn flare

Ошибки в создании образа: советы стилиста

Стилистические промахи могут испортить даже самый элегантный образ. Как их избежать?

Прежде всего важен гармоничный цветовой баланс между жилеткой и остальными элементами гардероба. Это актуально и для мужчин, и для женщин. В одном комплекте не стоит использовать более трёх цветов: это может привести к визуальной перегрузке, особенно если жилетка имеет сложный узор или яркий принт.

Идеальный вариант — подобрать жилетку, которая либо полностью соответствует цветовой гамме одежды, либо мягко контрастирует с ней. Например, через оттенки одного цвета или ткани разных текстур.

Пример элегантного образа с жилетом от O'stin Фото: O'stin

Также важно помнить о пропорциях: не стоит надевать удлинённые жилеты с таким же по длине верхом. Это создаёт ощущение мешковатости.

Женщинам следует обратить внимание на длину и силуэты. Оптимально, когда жилетка немного короче юбки или платья. Это создаёт стройную линию тела. Кроме того, важно учитывать пропорции: если фигура пышная, стоит избегать плотно облегающих моделей, предпочитая более свободные силуэты, которые добавят лёгкости образу.

Ещё одна распространённая ошибка — пренебрежение качеством материала. Жакет из дешёвой ткани может выглядеть неопрятно и бесформенно. Лучше отдавать предпочтение шерсти, кашемиру, плотной вискозе или полиэстеру на подкладе.

Ключевым принципом является наличие чувства меры. Не стоит забывать о гармонии цветов, текстур и пропорций. Правильный выбор жилетки и умелое сочетание с другими элементами гардероба позволят избежать перегруженности образа и подчеркнуть индивидуальность стиля.

Выверенный по цветам мужской образ от Zarina Фото: Zarina

Жилетка — это не просто предмет гардероба, а настоящий стильный акцент, способный преобразить любой образ. В современном мире она стала символом универсальности.

Для вдохновения обратитесь к лукбукам и коллекциям современных брендов, которые регулярно включают жилетки в свои линейки, демонстрируя их в различных контекстах и стилях.

Вдохновение также можно черпать из стритстайл-фото, например, на Pinterest, где модники со всего мира делятся своими удачными комбинациями. Также полезно изучать блоги и статьи модных редакторов, где они анализируют последние тенденции и дают советы по стилю.

Главное — экспериментировать и находить решения, которые подчёркивают вашу индивидуальность и настроение.