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100 вопросов для друзей: интересные, смешные, прикольные для разговора

Как наладить общение и узнать друга ближе: 100 вопросов на все случаи жизни
Ксения Беленицина
100 вопросов для друзей: интересные, смешные
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Поможем заполнить неловкое молчание.
<a href="https://www.championat.com/authors/8794/1.html">Лерона Наринская</a>
Лерона Наринская
квантовый психолог

«Вопросы — это невидимые мосты между людьми. Когда мы интересуемся внутренним миром другого, как бы говорим: «Ты для меня важен. Я хочу тебя понять».

В дружеских отношениях именно вопросы открывают доступ к глубине. Поверхностное общение строится на общих темах и реакциях. Настоящая близость — на умении спрашивать и слышать.

О чём расскажем:

Дружба — это процесс общения, основанный на взаимопонимании и доверии. Открытый и честный диалог — основа любых отношений. Задаваемые друг другу вопросы играют ключевую роль в их налаживании и укреплении.

Дружба подразумевает не только взаимную поддержку, но и понимание паттернов поведения, триггеров и ситуаций как из прошлого, так и из настоящего. Простые вопросы из разряда «Как ты себя чувствуешь?» или «Как дела?» тоже важны. Однако интерес к личным предпочтениям и принципам углубляет дружескую связь, делает общение более открытым и искренним.

Вопросы в дружбе выполняют сразу несколько функций:

  • обнаруживают точки соприкосновения;
  • дают пространство другому быть собой;
  • напоминают: мы рядом, даже если у нас разный опыт.

Например, простой вопрос: «А как ты тогда себя чувствовал?» может вернуть человека в значимый момент жизни и дать ему прожить его с новой опорой — в вашем принятии и интересе.

В квантовой психологии мы говорим: вопрос — это акт внимания, а внимание — это энергия. Когда мы направляем её на человека с доброжелательностью и интересом, его внутренний мир раскрывается, и между вами выстраивается настоящая связь.

Но важно помнить: не все вопросы укрепляют. Контролирующие, сравнивающие или поверхностные вопросы могут, наоборот, отдалять. Сила не в количестве, а в качестве. Вопросы из любопытства — одно, из заботы — совсем другое.

Это, пожалуй, самый простой способ стать чуточку счастливее:
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Какие вопросы можно задать при знакомстве?

Практически каждый формирует образ человека, с которым общался, ещё до близкой коммуникации. Мы можем судить о людях по их роду деятельности, внешности, стилю одежды, манерам и прочим факторам, всех не перечислить.

Проявлять интерес поначалу лучше аккуратно, прощупывая почву. Можно «зацепиться» за какую-нибудь вещь человека и спросить про её происхождение: «Откуда у тебя эти очки? Выглядят стильно». Можно акцентировать внимание на особенностях стиля или внешности, но делать это осторожно: «Вау, это маллет? Смелая стрижка, как укладываешь волосы?».

Такой «заход через реальность» всегда поможет завести смол-ток и, если человек пойдёт на встречу, продолжить коммуникацию.

Интересы и хобби

Чтобы узнать человека получше, необходимо понять, чем он живёт. Не только работа и настроение друга должны нас интересовать.

Вопросы о любимых занятиях

То, как товарищ проводит свободное время, укажет на его жизненные ориентиры и уровень осознанности.

  • Чем ты занимался прошлым вечером?
  • Как провёл выходные?
  • Если б ты мог никогда не работать, чем бы ты занимался?
  • У тебя есть хобби? Какое?
  • Какое занятие тебя вдохновляет?
  • Есть ли занятие, за которым ты забывал поесть и поспать?
  • Если бы ты мог заниматься только одним делом всю жизнь, что бы это было?

Фото: miodrag ignjatovic/ istockphoto.com

Вопросы о контенте

Нас окружает весьма динамичное пространство с тысячами коммуникаций и актов потребления информации. То, какую медиасреду сформировал человек вокруг себя, позволяет понять, в чём он на самом деле заинтересован.

  • Под какую музыку ты сразу начинаешь танцевать?
  • Над какой книгой или фильмом ты плакал больше всего?
  • Какую музыку слушаешь, когда тренируешься или гуляешь?
  • Если бы тебе заплатили $ 1 000 000, но запретили смотреть кино, ты бы взял деньги?
  • Какой у тебя любимый фильм?
  • Что читаешь сейчас?
  • У тебя есть любимые блогеры?

Фото: shapecharge/ istockphoto.com

Мечты и цели

Самый дорогой ресурс в нашей жизни – время. Чтобы расходовать его правильно, лучше планировать будущее и осознанно выбирать желаемое.

Вопросы о мечтах и планах

  • Какой день для тебя был бы идеальным?
  • На что бы потратил $ 1 000 000, выигранный в лотерею?
  • Ты когда-нибудь хотел быть знаменитым?
  • Как ты видишь свою идеальную жизнь через 15 лет?
  • Что бы сделало тебя счастливым?
  • О чём ты мечтаешь больше всего в жизни?
  • В какой стране ты мечтал бы родиться?

Вопросы о жизненных целях

Мечты могут показать внутреннего ребёнка нашего собеседника. Только находится ли для этого малыша место в реальности? Если в долгосрочной перспективе цели человека приводят к мечте, то он живёт в гармонии с собой.

Чтобы проанализировать, задайте следующие вопросы.

  • Хотел бы жить в другой стране?
  • Как часто ты добиваешься поставленных целей?
  • На какой срок вперёд ты планируешь свою жизнь?
  • Что ты делаешь, чтобы прийти к своей мечте?
  • На развитие в какой жизненной сфере ты нацелен сейчас больше всего?
  • Что ты хочешь сделать в ближайший месяц/год/10 лет?
  • Что должен сделать человек, чтобы быть полноценной личностью?
  • Ты рассказываешь о своих целях друзьям, пока ещё не исполнил их?

Задавать вопросы важно с осторожностью. Обращайте внимание на реакции собеседника и останавливайтесь в нужный момент.

<a href="https://www.championat.com/authors/8798/1.html">Ирина Голубева</a>
Ирина Голубева
психолог

«Если вам тяжело быть чутким, а вопросы придумываются нелегко, могут помочь игры на узнавание, посвящённые различным тематикам и сферам жизни. Они создадут безопасное пространство для обмена мыслями и чувствами, помогут погрузиться в личности друг друга и достигнуть максимального взаимопонимания».

Опыт и воспоминания

Профессор психологии Корнелльского университета Томас Гилович рассуждает: «Мы — сумма нашего опыта». Узнавая прошлое человека, мы можем понять его жизненные ориентиры, ошибки, основу личности.

Вопросы о детстве

Зачастую во взрослой жизни мы дублируем поведенческие установки из детства.

  • Какой в детстве у тебя был любимый цвет?
  • Какой у тебя в детстве был любимый праздник?
  • Какой у тебя был любимый предмет в школе?
  • Какая твоя самая любимая игрушка?
  • Какое у тебя самое тёплое детское воспоминание?
  • Помнишь что-нибудь о своих друзьях из детства?
  • Какое у тебя было хобби в детстве?
  • Каким ты был ребёнком?
  • Какой у твоей мамы любимый цветок?

Фото: standret/ istockphoto.com

Вопросы о семье и традициях

  • Какое твоё любимое блюдо из маминых рецептов?
  • Ты пошёл «в маму» или «в папу»?
  • У вас есть семейные традиции?
  • Какие у тебя отношения с родителями?
  • Как в вашей семье обычно проходило утро?
  • Как вы праздновали Новый год с семьёй?
  • Какое в вашей семье самое популярное занятие на выходных?
  • Какое качество ты воспитал бы в своих детях в первую очередь?
  • Как думаешь, каким родителем ты будешь?
  • Какую фразу своих родственников ты помнишь до сих пор?
  • Сколько детей ты хотел бы?
  • Что бы ты изменил в своём воспитании?

Фото: evgenyatamanenko/ istockphoto.com

Вопросы о запоминающихся моментах

Вопросы о прошлом помогут создать психологический портрет человека и подобрать ключ к нему нынешнему.

  • Твоё самое глупое действие на первом свидании?
  • Какое у тебя любимое воспоминание из школьных лет?
  • Когда ты почувствовал себя по-настоящему взрослым?
  • Ты помнишь свою первую любовь?
  • Какое у тебя первое воспоминание из детства?
  • Какое поздравление на день рождения было для тебя самым запоминающимся?
  • Когда ты понял, что тебя по-настоящему любят?
  • Как прошёл твой первый поцелуй?
  • Какая личность повлияла больше всего на тебя?
  • Чем ты гордишься больше всего в своей жизни?
  • Как ты первый раз признался в любви?

Фото: SrdjanPav/ istockphoto.com

Вопросы о страхах и трудностях

Дружба основана на понимании и принятии. Зная страхи и трудности близких, мы можем помочь с ними справиться.

  • Чего ты больше всего боялся в детстве?
  • Тебя когда-нибудь мучили кошмары?
  • У тебя есть аллергии?
  • Без чего ты не сможешь жить?
  • Что поддерживает тебя в моменты отчаяния?
  • Как ты справился со самым сложным периодом своей жизни?
  • У тебя есть фобии?
  • Чего ты больше всего боишься?
  • Чувствовал ли ты когда-нибудь необоснованную панику?
  • Был ли момент в твоей жизни, когда ты думал, что всё потеряно?

Философские и глубокие вопросы

Вопросы о смысле жизни

  • В какую теорию заговора ты веришь?
  • Веришь ли ты в то, что всё предначертано?
  • Какой след ты хочешь оставить после себя?
  • В чём твоя миссия на Земле?
  • Ради чего стоит жить?
  • Веришь в любовь?

Вопросы об этике и моральных дилеммах

  • Какие качества в людях ты ценишь больше всего в жизни?
  • Хотел бы принимать решения в небесной канцелярии?
  • Что бы ты предпочёл: накормить всех детей в Африке или стать долларовым миллионером?
  • Ты способен простить измену или предательство?
  • Советовался бы ты о разрешении конфликтов с третьими лицами или оставлял бы всё сугубо внутри межличностных отношений?
  • Ты бы рассказывал друзьям подробности своих романтических отношений?
  • Если бы на улице мужчина поднял руку на жену, ты бы вмешался?
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Развлекательные и шутливые вопросы

В общении необязательно поднимать только глубокие и серьёзные темы. Так отношения станут сложными, даже обременяющими. Иногда нужно переключаться, веселиться вместе, даже дурачиться.

Вопросы для поднятия настроения

Лучше узнавать человека помогают вопросы на ассоциативные ряды. Составьте эмоциональный и психологический портрет, спросив:

  • Какой ты персонаж русских сказок?
  • Как бы ты назвал свои мемуары?
  • Что тебе больше нравится: лето или зима?
  • Какой у тебя знак зодиака?
  • Какое ты время года?
  • Каким животным ты бы был?
  • Если бы тебе предложили перенестись в любую вымышленную вселенную, какую бы ты выбрал?
  • Если бы твоя жизнь была фильмом или книгой, как бы она называлась?

Необычные и неожиданные вопросы

Чтобы разрядить обстановку, можно задать пару каверзных вопросов. Попробуйте пофантазировать вместе, переосмыслить базовые предметы, пошутить над общими трудностями.

Здесь важно чувствовать грань близости!

  • Если бы тебя заставили есть до конца жизни один вид продуктов, что бы ты выбрал?
  • Веришь в любовь с первого взгляда?
  • Какая ты погода?
  • Если бы тебе предложили вечное счастье или безлимит на чипсы, то какой вкус ты бы выбрал?
  • Как бы ты хотела, чтобы тебе сделали предложение?
  • Как часто у тебя возникает желание стать отшельником?
  • Какой суперсилой ты хотел бы обладать?
  • Какой ты драгоценный камень?

Важность дружбы

По данным одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира Mayo Clinic, дружба – важнейший вид человеческих отношений. Она повышает уровень счастья, придаёт чувство сопричастности, снижает стресс, помогает пережить трудные времена и избавиться от зависимостей.

Эксперты из Mayo Clinic утверждают, что для развития и сохранения дружбы необходимо:

  • держать своё слово;
  • не выдавать чужие секреты;
  • открыто делиться своими чувствами и опасениями;
  • уметь сопереживать;
  • быть хорошим слушателем;
  • быть добрым;
  • качественно проводить время вместе.

Чтобы наладить коммуникацию с друзьями, будьте искренни и проявляйте инициативу. Задавайте вопросы, честно реагируйте на ответы. Дружба – не союз идеально подходящих людей, а совместная работа понимающих и принимающих напарников.

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