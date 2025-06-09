В кастрюле, микроволновке и мультиварке: эксперт рассказала, как и сколько варить свёклу

Ирина Пшичкина эксперт по рациональному питанию и коррекции образа жизни «Мы привыкли искать энергию в добавках, протеинах, кофеине и функциональных напитках. Но самые эффективные решения часто просты и рядом — в продуктах. Натуральные доступные источники позитивно влияют на здоровье, активность и самочувствие — без побочных эффектов. Сегодня речь о свёкле — скромном, но мощном союзнике спортсменов и всех, кто заботится о теле. Почему она может конкурировать с БАДами? Как её варить и встраивать в рацион? Рассказываю как нутрициолог, опираясь на практику и данные».

О чём расскажем:

Полезные свойства свёклы

1. Выносливость и энергия

Свёкла богата природными нитратами, которые в организме трансформируются в оксид азота — соединение, расширяющее сосуды и усиливающее кровоток к работающим мышцам. Регулярное потребление корнеплода способно улучшать выносливость на 10–16%. Особенно заметен эффект у тех, кто занимается бегом, велоспортом или другими видами нагрузок на выносливость. Чтобы достичь устойчивого результата, важно вводить продукт в рацион систематически, в физиологически оправданных объёмах.

Фото: istockphoto.com/alpaksoy

2. Поддержка сосудов и сердца

Свёкольный сок и варёная свёкла известны своей способностью снижать артериальное давление, укреплять стенки сосудов и улучшать их эластичность. Если употреблять продукт регулярно, он может играть роль натуральной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и помогать в поддержании нормального состояния сердечно-сосудистой системы.

3. Детоксикация и печень

Бетаин, содержащийся в свёкле, участвует в процессах метаболизма, поддерживает детоксикационную функцию печени и способствует выведению токсинов. Он также необходим для полноценного метилирования — важнейшего клеточного процесса, отвечающего за восстановление и очищение. Это особенно актуально для активных людей, чьи организмы требуют быстрого восстановления.

4. Противовоспалительное действие

Антоцианы и беталаины — пигменты с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, помогающие справляться с последствиями окислительного стресса, возникающего при интенсивных тренировках. Они снижают воспаление, ускоряют восстановление и поддерживают хорошее общее состояние.

Фото: istockphoto.com/miljko

Польза свёклы распространяется далеко за рамки спорта: она полезна и тем, кто сталкивается с хронической усталостью, проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), суставами или кожей. При регулярном употреблении улучшаются настроение, сон и устойчивость к стрессу.

5. Восстановление

Свёкла содержит железо, магний, калий и фолиевую кислоту — важнейшие элементы для кроветворения, нормализации мышечного тонуса, восстановления тканей и поддержания водно-солевого баланса. Особенно ценно это для спортсменов, чья система восстановления должна работать эффективно.

Выбор свёклы

Чтобы получить максимум пользы, обращайте внимание на следующие параметры:

цвет — тёмно-бордовый, без пятен.

кожура — гладкая, без повреждений.

размер — средний (6–8 см).

плотность — твёрдая, как мяч.

Фото: istockphoto.com/Capuski

При подготовке к варке свёклу следует мыть аккуратно, не нарушая кожуру. Не рекомендуется срезать хвостик и вершок — для сохранения сока и полезных веществ. Если корнеплод загрязнён — желательно предварительно замочить и промыть.

Методы варки свёклы

Существует три способа варки свёклы.

В кастрюле

Свёклу рекомендуется опустить в кастрюлю, не очищая кожуру. Затем её заливают холодной водой, полностью покрывая корнеплоды. Для сохранения цвета добавляют 1 ч. л. уксуса/лимонного сока. Доводят до кипения, варят на слабом огне под крышкой 40-60 минут.

На пару

Крупные плоды предварительно разрезают на половинки. Размещают в пароварке или на сите над кипящей водой. Накрывают крышкой и готовят 40-50 минут. Готовность рекомендуется проверять ножом – он должен входить легко.

Фото: istockphoto.com/gerenme

В мультиварке

Свёклу помещают в чашу мультиварки. Заливают водой до покрытия. Устанавливают режим «Тушение» или «Овощи» на 60-90 минут. Остаётся дождаться завершения цикла – без необходимости постоянного контроля.

Есть несколько лайфхаков, как варить свёклу:

мелкая свёкла (до 5 см) — 30–40 мин.;

средняя — 40–60 мин.;

крупная — до 90 мин.

Свёкла считается готовой, если нож или шпажка легко входит до середины. Не рекомендуется переваривать — это ухудшает вкус и текстуру блюда.

Сразу после варки не стоит чистить свёклу. Лучше переложить её в холодную воду, можно с добавлением льда — это облегчает удаление кожуры и сохраняет сочность. После охлаждения кожуру легко снять руками — без ножа и давления. Такой способ бережно сохраняет витамины.

Три полезных рецепта со свёклой

Смузи из свёклы

Фото: istockphoto.com/Swanya Charoonwatana

Ингредиенты:

1/2 отварной свёклы;

1 банан;

1 ч. л. семян чиа;

150 мл растительного молока.

Способ приготовления

Все ингредиенты рекомендуется взбить до однородной консистенции. Такой напиток особенно хорошо подходит для утреннего приёма до тренировки.

Свежий салат

Фото: istockphoto.com/gbh007

Ингредиенты:

свёкла, натёртая соломкой;

апельсин дольками;

грецкий орех;

руккола или шпинат.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты и залить заправкой: оливковое маслом с лимонным соком и щепотка гималайской соли. Такой салат не только освежает, но и насыщает витаминами и антиоксидантами.

Закуска «Сила трёх»

Фото: istockphoto.com/zia_shusha

Ингредиенты:

свёкла слайсами;

козий сыр;

кедровые орешки;

бальзамический крем.

Способ приготовления

Блюдо рекомендуется изящно выложить на тарелку, сверху добавить крем и наслаждаться. Подходит как для будней, так и для праздничного ужина.

Как правильно хранить варёную свёклу?

Готовую свёклу рекомендуется хранить в холодильнике: до пяти суток в герметичном контейнере, а в морозильной камере — до трёх месяцев (нарезанной в виде кубиков). Не рекомендуется солить заранее — соль вытягивает сок, лучше добавлять её при подаче.

Фото: istockphoto.com/HandmadePictures

Свёкла — это доступный, сезонный и простой в приготовлении продукт, который может стать мощным союзником в питании спортсмена и каждого, кто заботится о себе. Рекомендуется включать свёклу в рацион два-три раза в неделю — такой режим позволит в полной мере раскрыть её потенциал. Иногда лучшая добавка — это не порошок, а тарелка правильной, живой еды.