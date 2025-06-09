В кастрюле, микроволновке и мультиварке: эксперт рассказала, как и сколько варить свёклу

«Мы привыкли искать энергию в добавках, протеинах, кофеине и функциональных напитках. Но самые эффективные решения часто просты и рядом — в продуктах. Натуральные доступные источники позитивно влияют на здоровье, активность и самочувствие — без побочных эффектов. Сегодня речь о свёкле — скромном, но мощном союзнике спортсменов и всех, кто заботится о теле. Почему она может конкурировать с БАДами? Как её варить и встраивать в рацион? Рассказываю как нутрициолог, опираясь на практику и данные».
О чём расскажем:
- Полезные свойства свёклы
- Выбор свёклы
- Методы варки свёклы
- Три полезных рецепта со свёклой
- Как правильно хранить варёную свёклу?
Полезные свойства свёклы
1. Выносливость и энергия
Свёкла богата природными нитратами, которые в организме трансформируются в оксид азота — соединение, расширяющее сосуды и усиливающее кровоток к работающим мышцам. Регулярное потребление корнеплода способно улучшать выносливость на 10–16%. Особенно заметен эффект у тех, кто занимается бегом, велоспортом или другими видами нагрузок на выносливость. Чтобы достичь устойчивого результата, важно вводить продукт в рацион систематически, в физиологически оправданных объёмах.
Фото: istockphoto.com/alpaksoy
2. Поддержка сосудов и сердца
Свёкольный сок и варёная свёкла известны своей способностью снижать артериальное давление, укреплять стенки сосудов и улучшать их эластичность. Если употреблять продукт регулярно, он может играть роль натуральной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и помогать в поддержании нормального состояния сердечно-сосудистой системы.
3. Детоксикация и печень
Бетаин, содержащийся в свёкле, участвует в процессах метаболизма, поддерживает детоксикационную функцию печени и способствует выведению токсинов. Он также необходим для полноценного метилирования — важнейшего клеточного процесса, отвечающего за восстановление и очищение. Это особенно актуально для активных людей, чьи организмы требуют быстрого восстановления.
4. Противовоспалительное действие
Антоцианы и беталаины — пигменты с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, помогающие справляться с последствиями окислительного стресса, возникающего при интенсивных тренировках. Они снижают воспаление, ускоряют восстановление и поддерживают хорошее общее состояние.
Фото: istockphoto.com/miljko
Польза свёклы распространяется далеко за рамки спорта: она полезна и тем, кто сталкивается с хронической усталостью, проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), суставами или кожей. При регулярном употреблении улучшаются настроение, сон и устойчивость к стрессу.
5. Восстановление
Свёкла содержит железо, магний, калий и фолиевую кислоту — важнейшие элементы для кроветворения, нормализации мышечного тонуса, восстановления тканей и поддержания водно-солевого баланса. Особенно ценно это для спортсменов, чья система восстановления должна работать эффективно.
Выбор свёклы
Чтобы получить максимум пользы, обращайте внимание на следующие параметры:
- цвет — тёмно-бордовый, без пятен.
- кожура — гладкая, без повреждений.
- размер — средний (6–8 см).
- плотность — твёрдая, как мяч.
Фото: istockphoto.com/Capuski
При подготовке к варке свёклу следует мыть аккуратно, не нарушая кожуру. Не рекомендуется срезать хвостик и вершок — для сохранения сока и полезных веществ. Если корнеплод загрязнён — желательно предварительно замочить и промыть.
Методы варки свёклы
Существует три способа варки свёклы.
В кастрюле
- Свёклу рекомендуется опустить в кастрюлю, не очищая кожуру.
- Затем её заливают холодной водой, полностью покрывая корнеплоды.
- Для сохранения цвета добавляют 1 ч. л. уксуса/лимонного сока.
- Доводят до кипения, варят на слабом огне под крышкой 40-60 минут.
На пару
- Крупные плоды предварительно разрезают на половинки.
- Размещают в пароварке или на сите над кипящей водой.
- Накрывают крышкой и готовят 40-50 минут.
- Готовность рекомендуется проверять ножом – он должен входить легко.
Фото: istockphoto.com/gerenme
В мультиварке
- Свёклу помещают в чашу мультиварки.
- Заливают водой до покрытия.
- Устанавливают режим «Тушение» или «Овощи» на 60-90 минут.
- Остаётся дождаться завершения цикла – без необходимости постоянного контроля.
Есть несколько лайфхаков, как варить свёклу:
- мелкая свёкла (до 5 см) — 30–40 мин.;
- средняя — 40–60 мин.;
- крупная — до 90 мин.
Свёкла считается готовой, если нож или шпажка легко входит до середины. Не рекомендуется переваривать — это ухудшает вкус и текстуру блюда.
Сразу после варки не стоит чистить свёклу. Лучше переложить её в холодную воду, можно с добавлением льда — это облегчает удаление кожуры и сохраняет сочность. После охлаждения кожуру легко снять руками — без ножа и давления. Такой способ бережно сохраняет витамины.
Три полезных рецепта со свёклой
Смузи из свёклы
Фото: istockphoto.com/Swanya Charoonwatana
Ингредиенты:
- 1/2 отварной свёклы;
- 1 банан;
- 1 ч. л. семян чиа;
- 150 мл растительного молока.
Способ приготовления
Все ингредиенты рекомендуется взбить до однородной консистенции. Такой напиток особенно хорошо подходит для утреннего приёма до тренировки.
Свежий салат
Фото: istockphoto.com/gbh007
Ингредиенты:
- свёкла, натёртая соломкой;
- апельсин дольками;
- грецкий орех;
- руккола или шпинат.
Способ приготовления
Смешать все ингредиенты и залить заправкой: оливковое маслом с лимонным соком и щепотка гималайской соли. Такой салат не только освежает, но и насыщает витаминами и антиоксидантами.
Закуска «Сила трёх»
Фото: istockphoto.com/zia_shusha
Ингредиенты:
- свёкла слайсами;
- козий сыр;
- кедровые орешки;
- бальзамический крем.
Способ приготовления
Блюдо рекомендуется изящно выложить на тарелку, сверху добавить крем и наслаждаться. Подходит как для будней, так и для праздничного ужина.
Как правильно хранить варёную свёклу?
Готовую свёклу рекомендуется хранить в холодильнике: до пяти суток в герметичном контейнере, а в морозильной камере — до трёх месяцев (нарезанной в виде кубиков). Не рекомендуется солить заранее — соль вытягивает сок, лучше добавлять её при подаче.
Фото: istockphoto.com/HandmadePictures
Свёкла — это доступный, сезонный и простой в приготовлении продукт, который может стать мощным союзником в питании спортсмена и каждого, кто заботится о себе. Рекомендуется включать свёклу в рацион два-три раза в неделю — такой режим позволит в полной мере раскрыть её потенциал. Иногда лучшая добавка — это не порошок, а тарелка правильной, живой еды.