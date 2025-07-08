Кто из спортсменов страдает лудоманией, почему она возникает и как с ней бороться?

Стремление к победе, высокие ставки, постоянный стресс — всё это делает карьеру спортсменов невероятно напряжённой. Но что происходит, когда азарт выходит за пределы соревнований?

Игровая зависимость — это болезнь, которая затрагивает не только обычных людей, но и профессиональных атлетов. Постепенно лудомания разрушает их карьеру, личную жизнь и финансовое благополучие.

Почему спортсмены особенно подвержены этой зависимости? Какие психологические механизмы лежат в её основе? Разбираемся, что такое лудомания и как она влияет на психику. А главное — что можно сделать, чтобы предотвратить её разрушительные последствия.

Ника Болзан психолог, эксперт-практик «Важно отметить, что для людей с таким диагнозом характерно игнорирование негативных последствий их действий — финансовых потерь, проблем в личной жизни, ухудшения физического и психологического состояния. Зависимость от игр может развиваться по разным причинам. Давайте разбираться в возможных сценариях».

Что такое лудомания?

Лудомания — это серьёзное расстройство, проявляющееся в неконтролируемой тяге к азартным играм, которые становятся основным способом получения удовольствия и снятия стресса. Они становятся не просто развлечением, а жизненной необходимостью.

1. Психологические факторы

Лудомания часто развивается на фоне психологических проблем, таких как хронический стресс, тревожность или депрессия. Игры становятся способом ухода от реальности, попыткой справиться с внутренним напряжением или эмоциональной болью. Для людей с неразвитой психологической устойчивостью азарт может быть временным инструментом, дающим ощущение контроля и эйфории. Стремление к победе и адреналину только усиливает эту зависимость.

Фото: Viktor Cvetkovic/istockphoto.com

2. Социально-культурные факторы

Азартные игры часто ассоциируются с быстрым успехом и лёгким доходом. Реклама, фильмы и социальные сети показывают их как возможность для стремительного достижения финансовой свободы. Это стимулирует людей верить, что они могут выиграть и изменить свою жизнь, не прикладывая значительных усилий.

3. Генетическая предрасположенность

Лудомания может быть связана с генетической предрасположенностью. Это означает, что в семьях, где были выявлены поведенческие расстройства, вероятность развития игровой зависимости выше.

4. Биологические и нейробиологические особенности

В основе лудомании лежат нейробиологические механизмы, связанные с системой вознаграждения в мозге. Это создаёт ощущение эйфории, которое может вызывать зависимость, похожую на наркотическую или алкогольную. У людей с определёнными особенностями мозга она развивается быстрее, поскольку они ищут новые способы получения удовольствия, даже если это приводит к негативным последствиям.

Кто из спортсменов столкнулся с проблемой?

Владимир Писарский — футболист

28 мая 2025 года экс-игрока омского «Иртыша» поймали на ставке на проигрыш его собственной команды. Писарский передал деньги своему товарищу. Футболист подтвердил, что знал о намерениях друга сделать ставку. Спортсмена отстранили от соревнований на год фактически и на три — условно.

Владимир Писарский Фото: PFCSOCHI.RU

Александр Бухаров — нападающий сборной России и клубов «Зенит» и «Рубин»

Александр признался, что страдал от зависимости от азартных игр с восьми лет. Он рассказал, что в детстве даже крал деньги у матери для этого дела. Преодолеть зависимость ему удалось только после лечения в реабилитационном центре. Сейчас он активно делится своим опытом, чтобы помочь другим избежать подобной проблемы.

Уэйн Руни — английский футболист

Уэйн Руни, бывший капитан сборной Англии, рассказывал, что в начале своей карьеры потерял значительные суммы денег на азартных играх. Он говорил, что они стали способом расслабления в перерывах между матчами и тренировками, особенно во время командных выездов.

Уэйн Руни Фото: Getty Images

Майкл Джордан — баскетболист

Прямо перед важной встречей в 1993 году он был замечен в казино Атлантик-Сити, где проиграл $ 500 тыс. В том же году Ричард Эскинас выпустил книгу, в которой утверждалось, что Джордан задолжал ему более $ 1 млн. В интервью 2005 года Джордан признал, что азартные игры стали для него проблемой и он часто попадал в ситуации, где не мог остановиться.

Майкл Джордан Фото: Getty Images

Константин Генич — спортивный комментатор

В 2024 году Константин Генич признался, что потерял 15-20 млн рублей на спортивных ставках, однако отрицал наличие зависимости от азартных игр. Он заявил, что осознал проблему и больше не рискует.

Как развивается лудомания?

Процесс развития лудомании часто начинается с желания испытать острые ощущения. Азарт может быть привлекательным способом убежать от повседневных проблем. Со временем человек начинает всё больше и больше погружаться в игры, вкладывая значительные финансовые средства. Эйфория от победы, которую можно испытать при удачной ставке, становится настоящей зависимостью, которая обычно развивается постепенно.

Вначале человек воспринимает азарт как способ расслабиться и забыться, однако через некоторое время его поведение становится неконтролируемым. В этом процессе важно осознавать, что лудомания — это не просто увлечение, а настоящее расстройство, требующее лечения.

Фото: miodrag ignjatovic/istockphoto.com

Почему лудомания так распространена среди спортсменов?

Среди профессиональных атлетов риск возникновения лудомании значительно выше, чем у людей, не занимающихся спортом на профессиональном уровне. Причины этого явления могут быть разными.

В исследовании 2019 года доказано, что успешная спортивная карьера является фактором, усиливающим желание делать ставки. Данные 2018 года демонстрируют, что лудомания среди атлетов часто развивается из-за высокого уровня стресса и конкуренции. Азартные игры становятся способом справляться с этим напряжением, что делает их особенно привлекательными для спортсменов.

Исследование 2025 года подтверждает распространённость лудомании среди шведских футболистов. Особенно подвержены те, кто получает большие гонорары. Именно финансовое вознаграждение усиливает соблазн рисковать на ставках. При этом далеко не все спортсмены обладают необходимыми навыками контроля, чтобы разумно подходить к азартным играм. Проблема обостряется, если у атлета не развита психологическая устойчивость.

Как лудомания разрушает жизнь спортсменов?

Лудомания лишает не только финансов, но и возможности развиваться в своей профессии. Потери на ставках, влекущие за собой большие долги, ведут к дестабилизации физического и психологического состояния, что сказывается на спортивных результатах.

Фото: mixetto/istockphoto.com

Психологические проблемы, такие как депрессия, тревожность и стресс, сопровождают многих зависимых людей. В случае с лудоманией это становится катастрофическим фактором для карьеры. Спортсмены, поглощённые азартными играми, теряют мотивацию и заинтересованность в тренировочном процессе.

Последствия лудомании проявляются и в личной жизни. Семьи таких людей часто страдают от финансовых трудностей и эмоциональных проблем, вызванных игорной зависимостью. Со временем это может привести к полному разрыву отношений, изоляции и депрессии.

Можно ли победить в борьбе с лудоманией?

Победа над лудоманией возможна, но для этого необходим комплексный подход. Процесс восстановления включает несколько рекомендаций:

1. Осознание проблемы

Игровая зависимость часто развивается постепенно, и для человека может быть трудно признать, что азартные игры стали навязчивой потребностью. Осознание того, что проблема существует, является основой для всех дальнейших шагов по восстановлению.

2. Создание здоровых альтернатив

Вместо того чтобы увлекаться азартными играми, важно развивать другие интересы и хобби, которые помогут расслабиться и получать удовольствие. Всегда можно найти альтернативу, которая снизит уровень стресса и улучшит настроение без игр.

3. Создание долгосрочных целей

Спортивная карьера или личные достижения могут стать важными точками опоры, которые позволяют сохранять фокус и работать на положительный результат, не прибегая к азартным играм.

Фото: FreshSplash/istockphoto.com

4. Работа в подходе когнитивно-поведенческой терапии (КПТ)

Когнитивно-поведенческая терапия является одной из самых эффективных методик лечения лудомании. Она направлена на изменение паттернов, которые поддерживают зависимость. Вместо убеждения, что следующая ставка непременно приведёт к выигрышу, человек постепенно начинает осознавать риски, связанные с азартными играми.

5. Развитие навыков самоконтроля

Важно научиться контролировать свои импульсы и принимать обдуманные решения. Когда возникает желание сделать ставку, человек может воспользоваться техникой «паузы»: остановиться, сделать глубокий вдох, сосредоточиться на своих эмоциях и подождать несколько минут, прежде чем принимать решение. Это помогает снизить импульсивность и даёт возможность осознанно оценить последствия своих действий.

6. Обращение за профессиональной помощью

Лудомания требует профессионального вмешательства. Психотерапия помогает людям понять причины своей зависимости, выявить паттерны и изменить их.

Соблюдая эти шаги и вовлекая окружающих в процесс лечения, можно значительно снизить влияние лудомании. Ведь истинная победа заключается не в том, чтобы занять первое место в игре, а в том, чтобы преодолеть зависимость, вернуть себе контроль и построить жизнь, в которой нет места разрушительным привычкам. Важно помнить, что помощь всегда рядом и каждый шаг на пути к выздоровлению делает вас ближе к новой, более здоровой жизни.

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